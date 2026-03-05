newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.03.2026 | 09:28
Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Διεθνής Οικονομία 05 Μαρτίου 2026, 08:00

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Spotlight

Ο κόσμος ήταν ήδη πολύ ασταθής πριν ΗΠΑ και Ισραήλ αποφασίσουν να επιτεθούν στο Ιράν και να βάλουν φωτιά στη Μέση Ανατολή, κλιμακώνοντας περαιτέρω τους παγκόσμιους κινδύνους, με επίκεντρο την ενέργεια. Και ταυτόχρονα φέρνουν για μια ακόμη φορά την Ευρώπη προ των ευθυνών της, αλλά και της αδήριτης ανάγκης να δράσει.

Τόσο για να εξασφαλίσει ενεργειακή αυτονομία, να αναδιαρθρωθεί βιομηχανικά και να πάψει να είναι εκτεθειμένη στις στρατηγικές επιλογές άλλων διεθνών παικτών.

Σε περιόδους κρίσης, οι εταιρείες έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής, αλλά οι τιμές στην αγορά εκτοξεύονται

Με άρθρο της στο Social Europe, η γενική γραμματέα του συνδικάτου industriALL European Trade Union, Τζούντιθ Κέρτον-Ντάρλινγκ, επισημαίνει ότι οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν τη διπλωματία. Και επιπλέον θα βυθίσουν την περιοχή σε έναν ευρύτερο, καταστροφικό πόλεμο.

Παγκόσμιοι κραδασμοί

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ενέργειες ΗΠΑ και Ισραήλ προκάλεσαν ιρανικά αντίποινα. Η Τεχεράνη εκτόξευσε πυραύλους στο Ισραήλ και στις αμερικανικές βάσεις σε όλη την περιοχή. Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ, διακόπηκε η μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι ασφαλιστικές εταιρείες απέσυραν την κάλυψη στα δεξαμενόπλοια.

Όλα αυτά τα γεγονότα, επισημαίνει η Κέρτον-Ντάρλινγκ, αποδεικνύουν πόσο γρήγορα μπορούν να επιδεινώσουν οι παγκόσμιοι κραδασμοί την οικονομία και τη βιομηχανική βάση στην Ευρώπη.

Και καθιστούν τόσο ισχυρά όσο ποτέ τα επιχειρήματα για μεγάλες επενδύσεις και μια προληπτική ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Η Ευρώπη, σημειώνει, αντιμετωπίζει επείγουσα ανάγκη. Πρέπει να ενισχύσει τη στρατηγική της ανθεκτικότητα, να διασφαλίσει το ενεργειακό της μέλλον και να προστατεύσει τη βιομηχανική της ραχοκοκαλιά.

Στρατηγική ευπάθεια λόγω ενεργειακής εξάρτησης

Η Ευρώπη είναι εκτεθειμένη σε εξωτερικά σοκ της αγοράς ορυκτών καυσίμων. Καλύπτει το 60% των ενεργειακών της αναγκών μέσω εισαγωγών. Ωστόσο, όλες οι ανάγκες της σε πετρέλαιο και το 90% των αναγκών της σε φυσικό αέριο καλύπτονται από εισαγωγές. Αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος περαιτέρω αστάθειας σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα παραμένει υψηλός.

Και η απότομη αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου αποκαλύπτει τους κινδύνους της εξάρτησης στην Ευρώπη από την εισαγόμενη ενέργεια από ορυκτά καύσιμα. Συνεπώς, η αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων, ο συντονισμός της διαφοροποίησης, η ενίσχυση των κοινών προσπαθειών για τη διαχείριση της ζήτησης και η οργάνωση κοινών αγορών είναι εξίσου ζωτικής σημασίας σήμερα όσο ήταν στην ενεργειακή κρίση του 2022.

Επιπλέον, οι εξελίξεις και οι αυξανόμενες τιμές υπογραμμίζουν τη στρατηγική αναγκαιότητα της ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης, της επιτάχυνσης της μετάβασης σε ενέργεια χωρίς άνθρακα, της ενίσχυσης των εγχώριων αλυσίδων εφοδιασμού και της οικοδόμησης πραγματικής ενεργειακής κυριαρχίας. Διαφορετικά, η Ευρώπη θα βρίσκεται διαρκώς στο έλεος της παγκόσμιας πολιτικής ισχύος, σε σημείο στραγγαλισμού.

Κρίση και υπερκέρδη στην ενέργεια

Για να επιτευχθεί μια βιομηχανική πολιτική με προσανατολισμό στο μέλλον στην Ευρώπη, είναι απαραίτητη η κλιμάκωση της παραγωγής καθαρής ενέργειας. Αλλά και η ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών και τη διασφάλιση της πρωτοπορίας της Ευρώπης στις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Όλα αυτά, επισημαίνει η συγγραφέας, πρέπει να γίνουν με δικαιοσύνη και με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Διότι, σε περιόδους κρίσης, οι εταιρείες έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής, αλλά οι τιμές στην αγορά εκτοξεύονται. Έτσι συσσωρεύουν υπερβολικά κέρδη. Η Τζούντιθ Κέρτον-Ντάρλινγκ επισημαίνει ότι αυτό δεν είναι ούτε οικονομικά αποδοτικό ούτε κοινωνικά αποδεκτό. Η ανακατεύθυνση τέτοιων απροσδόκητων κερδών σε δημόσιες επενδύσεις, ειδικά σε καθαρές υποδομές, ενισχύει τόσο την ανθεκτικότητα όσο και τη δικαιοσύνη.

Τα στρατιωτικά πλήγματα θα επηρεάσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, τις διπλωματικές σχέσεις, αλλά και τις παγκόσμιες αγορές για χρόνια

Το τρέχον σύστημα συνδέει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας με το κόστος της πιο ακριβής οριακής παραγωγής φυσικού αερίου, ακόμη και όταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ φθηνότερες. Έτσι, νοικοκυριά και βιομηχανίες να πληρώνουν πολύ περισσότερα για την ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι δικαιολογεί το κόστος παραγωγής της. Η αποσύνδεση αυτών των αγορών θα προστάτευε τους καταναλωτές, θα υποστήριζε τους κλιματικούς στόχους της Ευρώπης και θα αντανακλούσε καλύτερα την τεχνολογική πραγματικότητα.

Η συγγραφέας επισημαίνει ότι αυτές οι υψηλές τιμές θέτουν το εμπόδιο για τις βιομηχανίες που προσπαθούν να απαλλαγούν από τις εκπομπές άνθρακα. Για τους ενεργοβόρους κατασκευαστές – στον χάλυβα, τα χημικά και το τσιμέντο – τα οικονομικά της μετάβασης δεν εξαρτώνται μόνο από το κόστος της καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ή του υδρογόνου. Εξαρτώνται και από το εάν η υποδομή που τους επιτρέπει να την αξιοποιήσουν, είναι προσβάσιμη.

Χωρίς αυτήν την υποδομή, και με τις τιμές της ενέργειας να εκτοξεύονται, γίνεται δύσκολο να πειστούν οι βιομηχανίες να υιοθετήσουν καθαρές μορφές ενέργειας. Η Ευρώπη χρειάζεται τις επενδύσεις σε υποδομές που καθιστούν εφικτή τη μετάβαση.

Ανάγκη για βιομηχανικό βάθος

Ο πόλεμος θα έχει και άλλου είδους επιπτώσεις στην Ευρώπη. Τα στρατιωτικά πλήγματα θα επηρεάσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, τις διπλωματικές σχέσεις, αλλά και τις παγκόσμιες αγορές για χρόνια.

Η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα εξαχθούν απροσδόκητα κέρδη από την κρίση και θα προστατευθούν οι καταναλωτές από στρεβλωμένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Και η Ευρώπη θα βρεθεί για ακόμη φορά εκτεθειμένη, καθώς η βιομηχανία της βασίζεται υπερβολικά σε ξένους προμηθευτές για βασικά προϊόντα. Μεταξύ αυτών υδρογόνο, αμμωνία, λιπάσματα, βιομάζα ή βασικά μέταλλα.

Η Τζούντιθ Κέρτον-Ντάρλινγκ τονίζει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει εξαρτημένη από εξωτερικούς παράγοντες για κρίσιμες τεχνολογίες και προϊόντα. Δηλαδή για ημιαγωγούς, τεχνολογίες μπαταριών και υδρογόνου, κρίσιμες πρώτες ύλες, μεταποίηση σχετική με την άμυνα και την ασφάλεια, καθαρό χάλυβα και πράσινες βιομηχανικές εισροές. Είναι απαραίτητη μια προληπτική βιομηχανική πολιτική, σε συνδυασμό με μεγάλης κλίμακας δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Έτσι θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα, την προστασία των στρατηγικών συμφερόντων της και τη διατήρηση της τεχνολογικής ηγεσίας.

Οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και η επακόλουθη περιφερειακή αστάθεια ενισχύουν την ανάγκη για στήριξη της βιομηχανικής πολιτικής της Ευρώπης. Είναι απαραίτητη σε κάθε μέτωπο. Κατ’ αρχάς για την κυριαρχία, διότι θα μειώσει την έκθεση της Ευρώπης σε εξωτερικούς ενεργειακούς κραδασμούς. Για τη δικαιοσύνη, διασφαλίζοντας ότι δεν θα εξαχθούν απροσδόκητα κέρδη από την κρίση και θα προστατευθούν οι καταναλωτές από στρεβλωμένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά και για την ανταγωνιστικότητα. Διότι θα παράσχει τις υποδομές και τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες για τη μετάβαση και την ευημερία των βιομηχανιών.

Συνεπώς, επισημαίνει η γενική γραμματέας του ευρωπαϊκού εργατικού συνδικάτου, σε αυτές τις στιγμές γεωπολιτικών αναταραχών, υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη επιτακτική ανάγκη. Η Ευρώπη πρέπει να οικοδομήσει ανθεκτικότητα στο εσωτερικό της και να ενισχύσει τη συνεργασία με αξιόπιστους εταίρους. Παράλληλα πρέπει να εργάζεται για την ανοικοδόμηση της παγκόσμιας διακυβέρνησης και σταθερότητας. Αυτό απαιτεί αποφασιστικές επενδύσεις και μια τολμηρή, στρατηγική βιομηχανική πολιτική.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ελληνική οικονομία: Αύριο η πρώτη αξιολόγηση εν μέσω πολέμου στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Κόσμος
Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το πλήγμα στη φρεγάτα, λέει το Ιράν

Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το πλήγμα στη φρεγάτα, λέει το Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
Ιράν: Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά 2% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών
Ασιατικές αγορές 05.03.26

Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου

Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών καθώς το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξάνεται κατά 1,86% στα 76,05 δολάρια.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι επιπτώσεις που θα έχει τόσο η άνοδος της τιμής στο πετρέλαιο όσο και η διάρκειά της με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δηλώνει στον ΟΤ ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Ο Ντόναλντ Τραμπ «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία
Οικονομία 03.03.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία, μετά την άρνηση της Μαδρίτης να βοηθήσει τις ΗΠΑ στην στρατιωτική τους επιχείρηση στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Δασμοί: Εφετείο απορρίπτει το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων
ΗΠΑ 03.03.26

Νέο δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για τις αποζημιώσεις λόγω δασμών

Απορρίφθηκε το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στις εταιρείες που πλήρωσαν δασμούς, οι οποίοι ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Το στρατηγικό πέρασμα για το πετρέλαιο στη μέγγενη του πολέμου
Διεθνής Οικονομία 02.03.26

Στενά του Ορμούζ: Το στρατηγικό πέρασμα για το πετρέλαιο στη μέγγενη του πολέμου

Μια ματιά στη στρατηγική θαλάσσια οδό που το Ιράν απειλεί εδώ και καιρό να κλείσει — και γιατί είναι σημαντική για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό
Διεθνής Οικονομία 02.03.26

Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό

Το 2025, η Ιαπωνία υποδέχθηκε σχεδόν 43 εκατομμύρια τουρίστες— τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία της. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη φιλοξένησε πάνω από το μισό των 1,5 δισεκατομμυρίων διεθνών αφίξεων παγκοσμίως.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα – Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια
Εκτιμήσεις αναλυτών 05.03.26

Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα - Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια

«Η Κίνα έχει σχέσεις με τα άλλα κράτη του Κόλπου, κάτι που κάνει πολύ απίθανη την άμεση στρατιωτική βοήθεια», σημειώνει η Νταν Ουάνγκ, διευθύντρια του τμήματος του κέντρου μελετών Eurasia Group

Σύνταξη
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
Οικονομικές επιπτώσεις 05.03.26

Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ενώ Αμερικανοί αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη καθησυχάζουν ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, στην Ευρώπη δεν πείθονται και φοβούνται αύξηση του πληθωρισμού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;
Κόσμος 05.03.26

Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;

Η εξίσωση των τριών στον πόλεμο της Τεχερανης. Οι στόχοι του Τραμπ που -ήδη- επιτεύχθηκαν και το σχέδιο Νετανιάχου για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα
Μοδάτα ψηφία 05.03.26

Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου είναι διαφορετική από κάθε προηγούμενη. Μια ματιά στην πρώτη σειρά του show της Prada με το ζευγάρι των Ζούκερμπεργκ επιβεβαιώνει την επέλαση του πλούτου στο πεδίο του στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτούν οι εξελίξεις στο «μέτωπο» των υποκλοπών. Επανέρχεται το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και με «φόντο» την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Λάρισα: Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Συγκρούστηκε με δύο οχήματα
Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα 05.03.26

Σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα του 95χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο - Συγκρούστηκε με δύο οχήματα

«Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου», λέει οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο - Ο ηλικιωμένος είχε αναχωρήσει από την Καλαμαριά με τελικό προορισμό τη Χαλκίδα

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ
Κινητοποίηση 05.03.26

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - 24ωρη απεργία κήρυξε η ΠΝΟ

Η απεργία στα πλοία αποφασίστηκε από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και με αίτημα τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή

Σύνταξη
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο