Διχασμένη η ακροδεξιά στην Ευρώπη για τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν, βάζοντας «φωτιά» στη Μέση Ανατολή, άφησε την ευρωπαϊκή ακροδεξιά διχασμένη και ανήσυχη.

Η σύγκρουση, που ξεκίνησε με αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σκοτώνοντας την ανώτατη ηγεσία του Ιράν, έχει φέρει τους εθνικιστές σε όλη την Ευρώπη σε δύσκολη θέση, με διαφορετικές αφηγήσεις που δύσκολα μπορούν να συμφιλιωθούν.

Ενθουσιώδεις υπέρ του MAGA, υπέρ του Ισραήλ και αντι-ισλαμικές πολιτικές δυνάμεις δεν μπορούν να υποστηρίξουν ανοιχτά έναν πόλεμο που θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για τους Ευρωπαίους πολίτες, όπως η αύξηση των τιμών της ενέργειας. Πέρα από την προφανή καταδίκη του ιρανικού καθεστώτος, ορισμένα από αυτά τα κόμματα αγωνίζονται να εξισορροπήσουν την υποστήριξη που παρέχουν γενικά στον Ντόναλντ Τραμπ με την πίεση που τους ασκείται να καταδικάσουν τις επιπτώσεις του πολέμου.

Τις πρώτες μέρες του πολέμου στο Ιράν, η πιο ηχηρή σιωπή ήρθε από το κυβερνών κόμμα της Ουγγαρίας, το Fidesz. Ο ακροδεξιός πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος επαίνεσε τον Τραμπ ως «ειρηνοποιό» για τον ρόλο του στον πόλεμο στη Γάζα, ούτε καταδίκασε ούτε ενέκρινε τις επιθέσεις στο Ιράν.

Ο Όρμπαν, ο οποίος κάνει εκστρατεία για επανεκλογή με ένα «αφήγημα υπέρ της ειρήνης» και κατηγορεί την ΕΕ ότι τροφοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία υποστηρίζοντας το Κίεβο με χρήματα και όπλα, έχει βρεθεί σε δυσχερή θέση.

Το ίδιο πρόβλημα έχει επηρεάσει και την Ιταλική Λέγκα, της οποίας ο ηγέτης Ματέο Σαλβίνι έχει επανειλημμένα ζητήσει να δοθεί στον Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης και ανέδειξε τον αντιπαρεμβατισμό ως την καλύτερη στρατηγική σε συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας.

«Προτιμούμε πάντα τον διπλωματικό τρόπο», είπε στο Euronews ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Λέγκας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πάολο Μπόρτσια, αναγνωρίζοντας ότι το θέμα είναι πολύ λεπτό, εν μέσω διαλόγου σχετικά με τη χρήση αμερικανικών βάσεων σε ιταλικό έδαφος για επίθεση στο Ιράν.

«Ανανεωμένη αποσταθεροποίηση»

Ορισμένα κόμματα φαίνονται πιο ικανά από άλλα να αναγνωρίσουν τους κινδύνους του πολέμου, αποφεύγοντας ωστόσο την άμεση κριτική στον Τραμπ.

«Η ανανεωμένη αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής δεν είναι προς το συμφέρον της Γερμανίας και πρέπει να τερματιστεί», δήλωσαν οι ηγέτες της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD), Alice Weidel και Tino Chrupalla.

«Μια περαιτέρω κατάρρευση του Ιράν θα ήταν καταστροφική, εξαπολύοντας μαζικά μεταναστευτικά κύματα, σοβαρούς κλυδωνισμούς στις τιμές της ενέργειας και έναν ‘καταρράκτη’ άλλων, παράπλευρων ζημιών που αναπόφευκτα θα επιβάρυνε τον δικό μας πληθυσμό», δήλωσε στο Euronews ο ευρωβουλευτής της AfD, Tomasz Fröhlich, προτείνοντας επείγοντα μέτρα, όπως η εκ νέου δέσμευση για ανάπτυξη άνθρακα και πυρηνικής ενέργειας στην Γερμανία.

Οι συνέπειες για την ενέργεια και τη μετανάστευση βρίσκονται στην κορυφή της λίστας και για το ακροδεξιό κόμμα «Φλαμανδικό Συμφέρον» στο Βέλγιο, το οποίο έθεσε το θέμα σε συζήτηση στο κοινοβούλιο, υπενθυμίζοντας τις αρνητικές συνέπειες των παρεμβάσεων των δυτικών χωρών στη Λιβύη και την Συρία.

Το κυβερνών κόμμα ANO της Τσεχίας έχει παρόμοιες αμφιβολίες. Σύμφωνα με εσωτερικές πηγές, από τη μία πλευρά, δεν θέλουν να επικρίνουν τον Τραμπ. Από την άλλη, δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν τυφλά τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, και ιδιαίτερα όχι σε μια σύγκρουση που θα μπορούσε να αυξήσει το ενεργειακό κόστος, ένα σημαντικό ζήτημα στη χώρα.

Η πιο επικριτική φωνή προέρχεται από τον γαλλικό Εθνικό Συναγερμό (RN), του οποίου οι ηγέτες Μαρίν Λεπέν και Τζόρνταν Μπαρντέλα είχαν ήδη αμφισβητήσει τις επιδρομές των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, που οδήγησαν στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Παρά τη σθεναρή στάση κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης, το RN συμφωνεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ότι η επέμβαση των ΗΠΑ διεξήχθη «εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου».

«Θα πρέπει να εναπόκειται στον ιρανικό λαό να αλλάξει την κυβέρνηση, να αναλάβει την εξουσία και να εξασφαλίσει μια μετάβαση. Μια αλλαγή που επιβάλλεται από το εξωτερικό – ειδικά μέσω αεροπορικών βομβαρδισμών – δεν έχει ιστορικό παράδειγμα επιτυχίας», ανέφερε στο Euronews ο ευρωβουλευτής του RN, Pierre-Romain Thionnet.

Ωστόσο, αρκετές άλλες εθνικιστικές δυνάμεις, όπως το Vox της Ισπανίας, το Κόμμα Ελευθερίας της Ολλανδίας και το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ στην Βρετανία, ευθυγραμμίζονται πιο ανοιχτά με τον Τραμπ, με κάθε κόμμα να προσαρμόζει το πολιτικό του μήνυμα στο δικό του κοινό.

Σε τέλμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Όλα αυτά καθιστούν πολύ δύσκολο για τις ακροδεξιές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βρουν κοινή θέση για τον πόλεμο.

Τόσο οι «Πατριώτες για την Ευρώπη» (PfE) όσο και η «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών» (ESN) ισχυρίζονται ότι αφήνουν την απόφαση επί του θέματος σε κάθε εθνική αντιπροσωπεία, όπως κάνουν συνήθως. Ωστόσο, πολλές πηγές ανέφεραν στο Euronews ότι, πέρα ​​από την επίσημη γραμμή, είναι σαφές πως το θέμα έχει συζητηθεί και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο εντός των πολιτικών ομάδων.

Σε αδιέξοδο και οι Ευρωπαίοι «Τραμπιστές»

Η επίθεση στο Ιράν θα μπορούσε να σηματοδοτήσει άλλη μια καμπή στη σχέση μεταξύ του κινήματος MAGA του Τραμπ και ορισμένων από τους πιο ένθερμους Ευρωπαίους υποστηρικτές του.

Η επιδρομή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο και οι απειλές του Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας πέρυσι είχαν ήδη προκαλέσει τις αρνητικές αντιδράσεις πολλών Ευρωπαίων, που εκτιμούν την εθνική κυριαρχία, και η συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου τροφοδοτεί πλέον μια αυξανόμενη δυσφορία μεταξύ των ακροδεξιών πολιτικών.

«Φαίνεται ότι ο Τραμπ γίνεται τοξικός και για τους ψηφοφόρους τους», δήλωσε στο Euronews ένας εξέχων ευρωβουλευτής από άλλη πολιτική ομάδα. «Στο παρασκήνιο, προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να αποστασιοποιηθούν από αυτόν πριν να είναι πολύ αργά».

Γι’ αυτό θέλουν όσο το δυνατόν λιγότερη προσοχή από τα μέσα ενημέρωσης στη στάση τους απέναντι στον πόλεμο. Ακροδεξιές και δεξιές ομάδες απέρριψαν πρόταση συζήτησης για τις απειλές του Τραμπ κατά της Ισπανίας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της επόμενης εβδομάδας, μια συζήτηση που θα μπορούσε να ήταν πολύ περίπλοκη για αυτούς. Μια άλλη γενικότερη συζήτηση για τις συνέπειες του πολέμου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη στο Στρασβούργο.

«Η επιλογή της πλευράς του Τραμπ είναι πολύ περίπλοκη αυτές τις μέρες», τόνισε ο ευρωβουλευτής, «ακόμα και για τους Τραμπιστές».