Γερμανία: Δικαστική απόφαση απαγορεύει προς το παρόν την ταξινόμηση της AfD ως επιβεβαιωμένα ακροδεξιάς

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV) δεν επιτρέπεται προς το παρόν να χαρακτηρίσει την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) ως «επιβεβαιωμένα ακροδεξιά», έκρινε το Διοικητικό Δικαστήριο της Κολωνίας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, θα πρέπει να αναμένεται η έκβαση της κύριας διαδικασίας, καθώς έχει μεσολαβήσει αίτημα του κόμματος για ασφαλιστικά μέτρα, το οποίο έγινε δεκτό.

«Υπάρχει επαρκής βεβαιότητα ότι εντός της AfD καταβάλλεται προσπάθεια κατά της ελεύθερης δημοκρατικής τάξης, ωστόσο αυτό δεν διαμορφώνει το κόμμα κατά τρόπο ώστε να διαπιστωθεί αντισυνταγματική θεμελιώδης στάση στη συνολική εικόνα του», επισημαίνεται στη δικαστική απόφαση.

Η νομική διαμάχη μπορεί να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα

Πέρυσι, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος ταξινόμησε την Εναλλακτική για την Γερμανία ως «επιβεβαιωμένα ακροδεξιό», έπειτα από πολλά χρόνια σχετικής έρευνας. Η υποψία ότι το κόμμα επιδιώκει στόχους κατά της ελεύθερης δημοκρατικής τάξης είχε επιβεβαιωθεί και, σε σημαντικό βαθμό, είχε εδραιωθεί σε βεβαιότητα, ανακοίνωσε τότε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία.

Η AfD κίνησε, ακολούθως, νομικά μέτρα εναντίον αυτής της ταξινόμησης, υποβάλλοντας αγωγή και αίτηση για προσωρινή διαταγή στο Διοικητικό Δικαστήριο της Κολωνίας – επειδή η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος έχει την έδρα της εκεί – και ζήτησε δικαστική απόφαση η οποία να απαγορεύει στην Υπηρεσία να ταξινομεί, να κατηγοριοποιεί και να αντιμετωπίζει την Εναλλακτική για την Γερμανία ως ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα.

Εκτός από τη διαδικασία προκαταρκτικών ασφαλιστικών μέτρων, υπάρχει όμως και η κύρια διαδικασία, πράγμα που σημαίνει ότι η νομική διαμάχη σχετικά με το εάν η AfD μπορεί να χαρακτηριστεί ως «επιβεβαιωμένα ακροδεξιά» θα μπορούσε να συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.