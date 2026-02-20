«Δεν θα επιτρέψουμε στο AfD να καταστρέψει την Γερμανία» – Ο Μερτς δεσμεύεται να κρατήσει μακριά την ακροδεξιά

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε την Παρασκευή να μην αφήσει το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) να «καταστρέψει» τη Γερμανία και κάλεσε τους συντηρητικούς συναδέλφους του να προετοιμαστούν για ένα νέο κλίμα σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Το μήνυμα του Μερτς στο συνέδριο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στη Στουτγάρδη επανέλαβε τα σημεία που ανέφερε στο Συνέδριο Ασφαλείας του Μονάχου το περασμένο Σαββατοκύριακο, μαζί με εκκλήσεις για οικονομική μεταρρύθμιση και απόρριψη του αντισημιτισμού και του AfD, το οποίο στοχεύει να κερδίσει τις πρώτες του κρατικές εκλογές φέτος.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς τους ανθρώπους από το λεγόμενο Εναλλακτικό για τη Γερμανία να καταστρέψουν τη χώρα μας», δήλωσε στους εκπροσώπους του κόμματος, οι οποίοι υποδέχτηκαν την πρώην καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ με θερμό χειροκρότημα στην πρώτη της επίσκεψη στο συνέδριο μετά την παραίτησή της το 2021.

Germany news: Far-right AfD polls 37% ahead of state vote “The far-right AfD is polling way ahead of rivals in the German state of Mecklenburg-Western Pomerania where elections are planned later this year.” https://t.co/mXFEQcWaKg — KRV (@KRVSoc) February 19, 2026

Μεταβαλλόμενες πολιτικές συνιστώσες

Ο Μερτς, ο οποίος βρίσκεται πολύ πίσω στις δημοσκοπήσεις ενόψει μιας σειράς κρατικών εκλογών φέτος, δήλωσε ότι δέχεται την κριτική ότι οι μεταρρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του περασμένου έτους ήταν πιο αργές από ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Υποσχέθηκε να προωθήσει τις προσπάθειες για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη μείωση του κόστους της ενέργειας και την προώθηση των επενδύσεων, λέγοντας ότι η οικονομική ευημερία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της Γερμανίας.

Δεσμεύτηκε επίσης για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις του κράτους πρόνοιας και δήλωσε ότι θα υποβληθούν νέες προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, μετά την εξέγερση των νεότερων μελών του κόμματός του σε μια σκληρή κοινοβουλευτική μάχη πέρυσι.

Οι εκλογές ξεκινούν τον επόμενο μήνα με τις δυτικές πολιτείες της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Ρηνανίας-Παλατινάτου, ενώ θα ακολουθήσει ένας ακόμη γύρος αργότερα μέσα στο έτος, ένας από τους οποίους θα διεξαχθεί στην ανατολική πολιτεία της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου το AfD ελπίζει να κερδίσει τις πρώτες του εκλογές σε πολιτειακό επίπεδο.