newspaper
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η AfD ετοιμάζεται να αλλάξει τη Γερμανία
Deutsche Welle 27 Δεκεμβρίου 2025 | 11:46

Η AfD ετοιμάζεται να αλλάξει τη Γερμανία

Η ακροδεξιά AfD στοχεύει να καταλάβει την εξουσία στη Σαξονία-Άνχαλτ και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία το 2026. Πολλές δημοκρατικές οργανώσεις ανησυχούν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

Spotlight

Είναι μια γκρίζα μέρα του Νοέμβρη του 2025. Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν συγκεντρωθεί σε μια μεγάλη αίθουσα συνεδρίων στην πόλη Βισμπάντεν της Έσσης για να συζητήσουν για την εσωτερική ασφάλεια της Γερμανίας. Τα θέματα πολλά: επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, υβριδικός πόλεμος και εκστρατείες παραπληροφόρησης στον ψηφιακό κόσμο. Είναι το φθινοπωρινό συνέδριο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικής Αστυνομίας (BKA), η οποία είναι κάτι σαν το FBI της Γερμανίας. Στο βήμα βρίσκεται η Αλένα Μπούιξ. Είναι ειδικός σε θέματα ιατρικής ηθικής και για πολλά χρόνια ήταν πρόεδρος του Γερμανικού Συμβουλίου Δεοντολογίας.

Αλλά εδώ, η ανησυχία της αφορά κάτι διαφορετικό: δηλαδή, τη Δημοκρατία στη Γερμανία. «Έχω επανειλημμένα την εμπειρία με συναδέλφους και φίλους που αγαπούν τη χώρα τους και, μετά το δεύτερο ποτήρι κρασί, λένε ότι σκέφτονται αν πρέπει να φύγουν». «Αν θα αναγκαστούν να φύγουν», λέει η Μπούιξ. Δεν θέλουν. Η Αλένα Μπούιξ δεν κατονομάζει την απειλή. Αλλά κάθε αστυνομικός στην αίθουσα ξέρει για ποιους μιλάει: την Εναλλακτική για τη Γερμανία, ή AfD εν συντομία.

Οι πολιτικοί της AfD αντιτίθενται ανοιχτά στις θεμελιώδεις αξίες του συντάγματος και της κοινωνίας. Το κόμμα βρίσκεται σε άνοδο εδώ και χρόνια. Στην Ανατολική Γερμανία, έχει γίνει η ισχυρότερη δύναμη. Και ταυτόχρονα, το κόμμα γίνεται ολοένα και πιο ανοιχτά ριζοσπαστικό.

Τα στελέχη της AfD χρησιμοποιούν συνθήματα του Εθνικοσοσιαλισμού, ποζάρουν με τα χέρια στην καρδιά μπροστά στο Μπούνκερ του Αδόλφου Χίτλερ, φορούν ρούχα από τον κατάλογο ταχυδρομικών παραγγελιών της μεγαλύτερης νεοναζιστικής οργάνωσης της Γερμανίας και αυτοαποκαλούνται το «φιλικό πρόσωπο του Εθνικοσοσιαλισμού».

Αυτές δεν είναι απλές κατηγορίες – τα ίδια τα άτομα δημοσιοποιούν αυτά τα περιστατικά. Οι πολιτικοί της AfD αντιτίθενται ολοένα πιο ανοιχτά στις θεμελιώδεις αξίες του γερμανικού συντάγματος: κανείς δεν μπορεί να υποστεί διακρίσεις λόγω της καταγωγής, της θρησκείας, του πολιτισμού ή της φυλής του. Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός δικαστικών αποφάσεων που τουλάχιστον εν μέρει πιστοποιούν τις αντισυνταγματικές δραστηριότητες του AfD. Και οι αρχές ασφαλείας συλλέγουν ολοένα περισσότερα στοιχεία για τον αγώνα της AfD κατά των θεμελιωδών αξιών της κοινωνίας.

Δεν είναι επομένως η Γερμανία πλέον ασφαλής για όλους; Ή μήπως σύντομα δεν θα είναι πλέον ασφαλής αν η AfD έρθει στην εξουσία; Η Γερμανίδα υπουργός Παιδείας Κάριν Πριν ανακοίνωσε επίσης τον Οκτώβριο ότι δεν θα ανεχόταν μια νίκη της AfD. Θα έφευγε από τη Γερμανία σε περίπτωση που η AfD ενταχθεί στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η Εβραία προγιαγιά της δολοφονήθηκε από τους Ναζί.

Θέλουν να μεταμορφώσουν τη Σαξονία-Άνχαλτ

Η συμμετοχή αυτή στην κυβέρνηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο δεν φαίνεται ακόμη εφικτή για την AfD. Αλλά σε μεμονωμένα κρατίδια, η κατάσταση είναι διαφορετική. Εκλογές θα διεξαχθούν σε τέσσερα κρατίδια το 2026: δύο στην ανατολική Γερμανία, τη Σαξονία-Άνχαλτ και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανίακαι δύο στη δυτική Γερμανία, τη Βάδη-Βυρτεμβέργη και τη Ρηνανία-Παλατινάτο.

Στα ανατολικά γερμανικά κρατίδια, η AfD είναι μακράν το ισχυρότερο κόμμα και επιδιώκει την πολιτική εξουσία. Ο στόχος της δεν είναι συνασπισμοί με άλλα κόμματα, αλλά η αποκλειστική εξουσία. Αυτό δηλώνει επίσης ο Χανς-Τόμας Τίλσναϊντερ, αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της στη Σαξονία-Άνχαλτ. Αυτός και το κόμμα του έχουν σαφείς ιδέες για το τι θέλουν να κάνουν με την πολιτική εξουσία. Απάντησε γραπτώς σε ερώτημα της DW.

Ο Τίλσναϊντερ αποκαλεί «προγράμματα κατήχησης» τα διάφορα έργα προώθησης της Δημοκρατίας και δηλώνει ότι δεν θα λαμβάνουν πλέον χρηματοδότηση. Το έργο «Σχολείο χωρίς ρατσισμό»; Μπορεί να καταργηθεί. Δημόσια ραδιοτηλεόραση; Θα έπρεπε να καταργηθεί στην τρέχουσα μορφή της. Αντ’ αυτού, ο Τίλσναϊντερ και η AfD επικεντρώνονται στον εθνικισμό: «Το να είσαι Γερμανός θα πρέπει να προκαλεί και πάλι ένα θετικό συναίσθημα», έγραψε ο Τίλσναϊντερ στην DW. Θέλει μια αλλαγή νοοτροπίας και αγωνίζεται ενάντια σε όλα όσα δεν θεωρεί γερμανικά. Για αυτόν, τα ποπ τραγούδια, για παράδειγμα, είναι «άνευ νοήματος, χωρίς παράδοση».

Βρίσκει την έμπνευσή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν. Αλλά πάνω απ’ όλα, η AfD θέλει ένα πράγμα: να απελάσει ανθρώπους από τη Γερμανία. Ο Τίλσναϊντερ ζητά μια «επίθεση απελάσεων» ως «πρώτο πολιτικό μέτρο» σε περίπτωση κυβέρνησης AfD. Εντός του κόμματος, το σύνθημα είναι: «Εκατομμύρια επαναπατρισμοί». Και επειδή δεν υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στη Γερμανία που είναι νομικά υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τη χώρα, τίθεται το ερώτημα: Ποιους ακριβώς θέλει να απελάσει η AfD;

Πόσο ανθεκτική είναι η Δημοκρατία;

Ειδικοί και παρατηρητές συμφωνούν σε ένα σημείο: Η AfD δεν θα μετριάσει τη στάση της εάν έρθει στην εξουσία. «Υποθέτω ότι εάν η AfD ήταν στην κυβέρνηση, θα εδραίωνε και θα τελειοποιούσε περαιτέρω τον ριζοσπαστισμό της», προβλέπει ο Ματίας Κβεντ σε συνέντευξή του στην DW. Είναι καθηγητής στο Ινστιτούτο «Δημοκρατικής Παράδοσης» στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Magdeburg-Stenda.

«Ειδικά στη Σαξονία-Άνχαλτ, η οποία έχει ένα από τα πιο ακροδεξιά κρατίδια. Δεν υπάρχουν δυνάμεις εκεί που θα ήθελαν μια διαφορετική πορεία». Ο Κβεντ αναμένει ότι, εάν η AfD συμμετάσχει στην κυβέρνηση, θα προσπαθήσει να φέρει τα δικά της ριζοσπαστικά στοιχεία στη δημόσια διοίκηση. «Τότε θα καταστεί σαφές εάν μια ανθεκτική δημοκρατία μπορεί ακόμα να λειτουργήσει όταν η κυβέρνηση περιλαμβάνει τουλάχιστον κάποια ακροδεξιά συμμετοχή».

Αστυνομία, μυστικές υπηρεσίες και Δικαιοσύνη υπό πίεση

Το ζήτημα της ανθεκτικότητας ανησυχεί επίσης τις αρχές ασφαλείας. Το ερώτημα φαίνεται δικαιολογημένο, επειδή μια κυβέρνηση της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ δεν θα έχει μόνο επιρροή στο δικό της μικρό κρατίδιο στην ανατολική Γερμανία. Στο αστυνομικό έργο, στο έργο των πληροφοριών, στην ψήφιση ομοσπονδιακών νόμων ή στο σημαντικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο – θα εκπροσωπείται σε όλες αυτές τις επιτροπές. Και στη Σαξονία-Άνχαλτ, ως κόμμα που θεωρείται «σίγουρα δεξιό εξτρεμιστικό» από τις αρχές ασφαλείας, θα είναι το ίδιο υπεύθυνο για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού.

Επομένως, οι αρχές συζητούν τώρα πώς πρέπει να αλλάξουν τις οργανωτικές και καθιερωμένες ρουτίνες τους για να είναι προετοιμασμένες για πιθανές εξτρεμιστικές επιθέσεις από το εσωτερικό. Η δικαστική εξουσία στη Γερμανία φαίνεται επίσης ευάλωτη. Σε μια Δημοκρατία, ωστόσο, είναι ο εγγυητής της τήρησης των κανονιστικών αξιών. Ακροδεξιά στοιχεία εντός της AfD επικρίνουν επανειλημμένα την ανεξαρτησία της.

Στο κρατίδιο της Θουριγγίας, ήδη χρησιμοποιούν με επιτυχία την πολιτική τους δύναμη για να εμποδίσουν τον διορισμό νέων δικαστών σε βασικές θέσεις. Η επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές των κρατιδίων στη Γερμανία το 2026 θα ήταν τελικά απλώς ένα ενδιάμεσο βήμα για την AfD, λέει ο Ντάβιντ Μπέγκριχ σε συνέντευξή του στην DW. «Είναι πολύ σαφές ότι το κόμμα βλέπει τα ανατολικά γερμανικά κρατίδια ως πολιτικό εργαστήριο για να δοκιμάσει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει στην αμφισβήτηση της δημοκρατικής κουλτούρας». Ο στόχος, λέει, είναι να αμφισβητήσει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η θεμελιώδης δημοκρατική συναίνεση του Κέντρου

Η AfD επωφελείται επίσης από το συνεχές άγχος στο οποίο εκτίθεται η κοινωνία: «Βιώνουμε μια συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα κρίσεων για τους ανθρώπους και αυτό οδηγεί σε ένα αίσθημα ανασφάλειας που εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τον βασικό τομέα πολιτικής δράσης που είναι διαθέσιμος στα κυβερνώντα κόμματα», αναλύει ο Μπέγκριχ. Οι πολιτικοί πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τα συναισθήματα αδυναμίας και κρίσης που έχουν βιώσει οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια.

Στον αγώνα για μια δημοκρατική κοινωνία, ο Μπέγκριχ επιμένει ότι το ευρύτερο πολιτικό κέντρο της γερμανικής κοινωνίας δεν πρέπει να ξεχαστεί, επειδή στη Γερμανία εξακολουθεί να υπάρχει μια θεμελιώδης δημοκρατική συναίνεση. «Στο συμβουλευτικό μου έργο, βλέπω ότι οι άνθρωποι είναι πράγματι πρόθυμοι να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλον και να συνεργαστούν για το κοινό καλό – ξεπερνώντας τις διαφορές στην καθημερινότητά τους».

Η Τερέζα Ντόνερ συμμερίζεται αυτήν την άποψη. Είναι χρόνια βιβλιοπώλης στην πόλη Χάλε αν ντερ Ζάαλε στη Σαξονία-Άνχαλτ. Κι αυτή φοβάται μια νίκη της AfD στις εκλογές. Σε συνέντευξη στην DW, η Ντόνερ εξηγεί: Σε πολωμένες και έντονες εποχές, πρέπει να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για κοινό έδαφος και ανταλλαγή, χωρίς να η συζήτηση να περιορίζεται σε πολιτικά στρατόπεδα: «Για παράδειγμα, σε μια ανάγνωση αστυνομικής λογοτεχνίας ή στην κλασική τοπική συγκέντρωση σε μια μπυραρία. Η AfD είναι πολύ επιδέξια στο να γεμίζει το κενό στις αγροτικές περιοχές, όπου όλα καταρρέουν». Για να σταματήσει να εκμεταλλεύεται αυτά τα κενά, όλοι καλούνται τώρα να δράσουν.

Του Χανς Πφάιφερ

Επιμέλεια: Κώστας Αργυρός

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μόδα: Τα deals της αγοράς που άφησαν το στίγμα τους το 2025

Μόδα: Τα deals της αγοράς που άφησαν το στίγμα τους το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

World
UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

inWellness
inTown
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025
Χρονολόγιο των καταστροφών 27.12.25

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και έχουν κλονίσει την οικονομία. Θα είναι αυτή η ζοφερή κληρονομιά του 2025;

Σύνταξη
Απαγορεύσεις, AI slop και chatbots που δοξάζουν τον Χίτλερ: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στα social media φέτος
Τεχνολογία 27.12.25

Απαγορεύσεις, AI slop και chatbots που δοξάζουν τον Χίτλερ: Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στα social media φέτος

Μαζί με μια πληθώρα τάσεων, όρων και περιεχομένου που «σαπίζει το μυαλό», το 2025 είδε τα social media να αντιμετωπίζουν νόμους περί ηλικιακών περιορισμών, περιεχόμενο AI και μία αυξανόμενη δυσπιστία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελένη Παπαδοπούλου: Τα χρέη και η διαμάχη για το ακίνητο – Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του γιου της
Το πόρισμα «κλειδί» 27.12.25

Τα χρέη και η διαμάχη για το ακίνητο - Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψη του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου

Η ανατροπή ήρθε από το πόρισμα της Πυροσβεστικής που μιλούσε για ύπαρξη εύφλεκτου υγρού, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και πρόθεση εμπρησμού - Τι έλεγε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου μέχρι πρότινος

Σύνταξη
H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»
Σύμβολο 27.12.25

H φωτογραφία του 2025 της UNICEF – Ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν μελετάει στο «Κρυφό Σχολειό»

Η νικήτρια φωτογραφία της Χατζίρα από τη Γαλλίδα Elise Blanchard είναι ένα σύμβολο της ήσυχης αλλά ακλόνητης ανθεκτικότητας εκατομμυρίων Αφγανών κοριτσιών, στις οποίες έχει αρνηθεί η πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το εδαφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν παρακολουθεί και σφυροκοπά την Ουκρανία 
Κόσμος 27.12.25

Το εδαφικό στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι – Ο Πούτιν παρακολουθεί και σφυροκοπά την Ουκρανία 

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να συζητήσει με τον Τραμπ το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας - Οι δύο ηγέτες σήμερα θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία θα συμμετάσχουν η φον ντερ Λάιεν και Ευρωπαίοι ηγέτες

Σύνταξη
Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks
English edition 27.12.25

Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks

The Ukrainian leader says key drafts on a peace framework and security guarantees are nearly complete, as territorial disputes and pressure on Russia top the agenda ahead of a potential breakthrough before the New Year

Σύνταξη
Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα
Agro-in 27.12.25

Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα», δηλώνουν οι αγρότες που προετοιμάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους - Συνεχίζονται οι τοπικές συνελεύσεις, καθοριστική η σύσκεψη του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Φωκίδα: Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια
Από χιονοστιβάδα 27.12.25

Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια - Η ανάσυρση των σορών θα ολοκληρωθεί όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης νίκησε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο τελευταίο τους ματς, με τους δύο Έλληνες διεθνείς μάλιστα να βάζουν στοίχημα για το ποιος θα έχει τις περισσότερες ασίστ στο τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
ΚΕΠΕ: Μείωση 3,3% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 27.12.25

Πόσο μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών - Τρίτη στη φτώχεια η Ελλάδα

Η ανισότητα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και τα επίπεδα του (δια)μέσου εισοδήματος σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρίσκονται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Κλιματική κρίση: «Hot spot» η Μεσόγειος – Γιατί θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο
Επιπτώσεις 27.12.25

«Hot spot» της κλιματικής κρίσης η Μεσόγειος - Γιατί θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί τον λόγο που τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται πλέον τόσο συχνά και «εκτός εποχής» - Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση την καθημερινότητα

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο