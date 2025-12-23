newspaper
23.12.2025 | 16:02
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους - Τεράστιες ουρές σε Αττική Οδό και Κηφισό
23.12.2025 | 14:01
Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ παραμονή και ανήμερα
Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο
Κόσμος 23 Δεκεμβρίου 2025 | 18:02

Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο

Η κυβέρνηση στο κρατίδιο της Θουριγγίας υποψιάζεται ότι βουλευτής του ακροδεξιού AfD κατασκοπεύει για λογαριασμό της Ρωσίας. Τεράστιος ο όγκος ερωτήσεων για κρίσιμα θέματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Spotlight

Επικαλούμενος συγκεκριμένα στοιχεία, ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Θουριγγίας, Σοσιαλδημοκράτης Γκέοργκ Μάιερ, υποστηρίζει ότι βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος AfD, εργάζεται για λογαριασμό της Ρωσίας. Σύμφωνα με δηλώσεις του στην εφημερίδα Handelsblatt, ο βουλευτής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, Ρίνγκο Μίλμαν, «καταχράται το κοινοβουλευτικό του δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις προκειμένου να διερευνήσει τις κρίσιμες υποδομές μας».

Tο Κρεμλίνο έχει συμφέρον AfD μόνο για λόγους υβριδικού πολέμου

Σύμφωνα με τον Μάιερ, μόνο στη Θουριγγία έχουν κατατεθεί από το AfD 47 ερωτήσεις τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ υπάρχουν και πολυάριθμες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτές αφορούν τομείς όπως οι υποδομές μεταφορών, η ύδρευση, οι ψηφιακές υποδομές και ο ενεργειακός εφοδιασμός. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Θουριγγίας, το AfD «δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πληροφορική και τον εξοπλισμό της αστυνομίας, για παράδειγμα, στον τομέα της ανίχνευσης και της άμυνας από drones». Πρόσθεσε ότι πολυάριθμες ερωτήσεις αφορούν επίσης την πολιτική προστασία, την υγειονομική περίθαλψη και τις δραστηριότητες των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων. «Σχεδόν έχει κανείς την εντύπωση ότι το AfD απλώς επεξεργάζεται μια λίστα καθηκόντων που έχει ορίσει το Κρεμλίνο με τις έρευνές του», είπε ο Γκέοργκ Μάιερ.

Ανάλογες ανησυχίες εξέφρασε και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εποπτείας για τις υπηρεσίες πληροφοριών, Μαρκ Χένριχμαν (Χριστιανοδημοκράτης). Δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα: «Η Ρωσία ασκεί σαφώς την επιρροή της στο κοινοβούλιο, ιδίως εντός του AfD, για να κατασκοπεύει και να συλλέγει ευαίσθητες πληροφορίες». Σύμφωνα με τον Χριστιανοδημοκράτη βουλευτή, το Κρεμλίνο έχει συμφέρον σε αυτό το κόμμα μόνο για λόγους υβριδικού πολέμου.

Ο Ρίνγκο Μίλμαν στο επίκεντρο

Το ακροδεξιό AfD είναι το ισχυρότερο κοινοβουλευτικά κόμμα στο κρατίδιο της Θουριγγίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, στο επίκεντρο των ανησυχιών των άλλων κομμάτων είναι ο βουλευτής του, Ρίνγκο Μίλμαν, που «έχει δείξει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για την αποκάλυψη πληροφοριών που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», αναφέρει.

A sticker reading «Generation Germany» is displayed in a merchandise shop at the founding of AfD’s new youth organisation in Giessen, Germany, November 29, 2025. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Ερώτηση που κατέθεσε στο τοπικό κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο ο Μίλμαν ανέφερε:

«Ποιες πληροφορίες διαθέτει η κυβέρνηση του κρατιδίου σχετικά με την έκταση των στρατιωτικών μεταφορών μέσω της Θουριγγίας από το 2022 (ανά έτος, είδος μεταφοράς [οδική, σιδηροδρομική], αριθμό διελεύσεων και γνωστές στάσεις);».

Άλλη ερώτηση του βουλευτή του AfD προς την τοπική κυβέρνηση ανέφερε: «Ποια τεχνικά συστήματα άμυνας κατά των drones είναι γνωστά στην αστυνομία της Θουριγγίας (π.χ. παρεμβολείς, εκτοξευτές διχτυών, συσκευές ηλεκτρομαγνητικών παλμών) και σε ποιο βαθμό έχουν δοκιμαστεί αυτά για τη χρηστικότητά τους στην επιβολή του νόμου;»

O Μίλμαν αρνείται ότι εκτελεί τις εντολές της Ρωσίας. Ωστόσο έχει υποβάλει οκτώ ερωτήματα σχετικά με τα drones και τις δυνατότητες άμυνας κατά των drones της αστυνομίας της περιοχής. Και οι ερωτήσεις του βουλευτή του AfD οδήγησαν τα άλλα κόμματα να κατηγορούν το ακροδεξιό κόμμα ότι προσπαθεί να αποκαλύψει πληροφορίες που θα μπορούσε να αξιοποιήσει η Ρωσία, στον υβριδικό πόλεμο που διεξάγει.

Ο Γκέοργκ Μάιερ, μιλώντας στο Politico, δήλωσε: «Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το απίστευτο ενδιαφέρον για τις κρίσιμες υποδομές και τις αρχές ασφαλείας εδώ στη Θουριγγία, ειδικά για το πώς αντιμετωπίζουν τις υβριδικές απειλές. Ξαφνικά, γεωπολιτικά ζητήματα παίζουν ρόλο στα ερωτήματά τους, ενώ εμείς στο κοινοβούλιο του κρατιδίου της Θουριγγίας δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξωτερική πολιτική ή την αμυντική πολιτική».

Οι ηγέτες του AfD συχνά λαμβάνουν θέσεις ευνοϊκές για το Κρεμλίνο, τόσο στο Ουκρανικό όσο και σε θέματα ενέργειας. Η βουλευτής των Πρασίνων, Ιρένε Μίχαλιτς, έχει αποκαλέσει το ακροδεξιό κόμμα «δούρειο ίππο» του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη Γερμανία.

«Δόλιοι υπαινιγμοί»

Από την πλευρά τους, οι πολιτικοί του AfD αρνούνται αυτές τις κατηγορίες.

Ο ένας από τους συμπρορέδρους του ακροδεξιού κόμματος, ο Τίνο Χρουπάλα, υποστήριξε ότι «οι πολίτες έχουν βάσιμους φόβους για το τι βλέπουν και βιώνουν στους αυτοκινητόδρομους κάθε βράδυ». Συνεπώς, είπε, σχολιάζοντας τα ερωτήματα που καταθέτει ο Μίλμαν, «είναι εύλογα από ένα μέλος του κοινοβουλίου που ανησυχεί και που λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και τις ανάγκες των πολιτών». Και πρόσθεσε ότι οι υπαινιγμοί πως το AfD κατασκοπεύει υπέρ της Ρωσίας είναι «δόλιο». «Μας κατηγορούν για πράγματα που δεν μπορούν ποτέ να αποδείξουν».

Και ο ίδιος ο Ρίνγκο Μίλμαν, πρώην αστυνομικός, δήλωσε στο Politico ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης, ενώ είναι υποχρεωμένοι να απαντούν σε κάθε κοινοβουλευτική ερώτηση, δεν είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουν ευαίσθητες ή διαβαθμισμένες πληροφορίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Και πρόσθεσε ότι η αποκάλυψη πληροφοριών εξαρτάται από τον υπουργό που θα απαντήσει στις ερωτήσεις: «Εάν σε κάποιο σημείο μια απάντηση θέτει σε κίνδυνο ή οδηγεί σε κατασκοπεία, τότε η κατασκοπεία δεν είναι δικό μου λάθος. Είναι του υπουργού, επειδή έχει αποκαλύψει πληροφορίες που δεν έπρεπε να είχε αποκαλύψει».

«Γκρίζες ζώνες»

Ωστόσο, σύμφωνα με τον συντηρητικό βουλευτή Μαρκ Χένριχμαν, πρόεδρος της επιτροπής που επιβλέπει τις μυστικές υπηρεσίες στην Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας, ακόμη και αν η κυβέρνηση δεν απαντήσει, οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν ακόμα να συγκεντρώσουν πολύτιμες πληροφορίες από τον τεράστιο όγκο και την ποικιλία των ερευνών του AfD.

Σύμφωνα με τον Χένριχμαν, πρόκειται για μια «τεράστια γκρίζα ζώνη». «Όταν εξετάζονται οι μεμονωμένες ερωτήσεις δίπλα-δίπλα, δημιουργείται μια εικόνα, για παράδειγμα, των οδών ταξιδιού, των προμηθειών βοήθειας και των στρατιωτικών αγαθών προς ή προς την Ουκρανία».

Στη Θουριγγία, όπου το AfD έχει χαρακτηριστεί «εξτρεμιστική οργάνωση», το κόμμα έχει υποβάλει σχεδόν το 70% (1.206 από τις 1.738) όλων των ερωτήσεων που κατατέθηκαν αυτή τη νομοθετική περίοδο. Στην Ομοσπονδιακή Βουλή, οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις των κομμάτων αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% όλων των ερωτήσεων (636 από τις 1.052).

Σύμφωνα με την Άννα-Σοφί Χάιντσε, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τρίερ, «από την αρχή, το AfD χρησιμοποίησε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για να παρεμποδίσει, να παραλύσει και επίσης να παρακολουθήσει πολιτικούς εχθρούς».

Από την πλευρά του, ο Γιάκουμπ Γουόντρεϊς, ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Ολοκληρωτισμού Χάνα Άρεντ στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης, που μελετά την πολιτική του AfD για τη Ρωσία, εκτιμά ότι «δεν είναι αδύνατο να ενεργούν για λογαριασμό του Κρεμλίνου». Ωστόσο, όπως είπε στο Politico, «είναι επίσης πιθανό να ενεργούν για λογαριασμό του εαυτού τους. Eπειδή, φυσικά, είναι οπαδοί του Κρεμλίνου. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι σχεδόν το ίδιο. Αυτά τα ερωτήματα αποτελούν πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια».

Σύνταξη
«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του
Κόσμος 23.12.25

«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της.

Σύνταξη
O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»
Transparency Act 23.12.25

O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, άσκησε κριτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του Μπιλ Κλίντον από τα λεγόμενα «Αρχεία Έπσταϊν», προειδοποιώντας ότι τέτοιες αποκαλύψεις ενδέχεται να πλήξουν τη φήμη ανθρώπων που είχαν μόνο επιφανειακή ή και αθώα επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν
FBI 23.12.25

Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Ανακριτικές σημειώσεις του FBI αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ζητούσε ταυτότητες για να βεβαιώνεται πως τα κορίτσια ήταν ανήλικα, φωτίζοντας τη συστηματική κακοποίησή τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν
Κόσμος 23.12.25

«Χαστούκι» από δικαστή των ΗΠΑ σε Τραμπ: Ζητά να επιστρέψουν137 άνδρες από τη Βενεζουέλα που απελάθηκαν

Η απέλαση tvn 137 υπηκόων της Βενεζουέλας έγινε τον Μάρτιο, με την επίκληση νόμου «περί αλλοδαπών εχθρών». Οδηγήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ αφού κατηγορήθηκαν χωρίς αποδείξεις, πως ανήκαν σε συμμορίες,

Σύνταξη
Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός
Δείτε βίντεο 23.12.25

Νέο χτύπημα των ΗΠΑ σε σκάφος στον Ειρηνικό – Ένας νεκρός

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν βομβαρδίσει δεκάδες ταχύπλοα τα οποία κατ’ αυτές μετέφεραν ναρκωτικά, κυρίως στην Καραϊβική Θάλασσα, αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Ελλάδα 23.12.25

Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το παιδί μεγάλωνε με την οικογένεια του πατέρα στην Τουρκία μετά το διαζύγιο και επέστρεψε στην μητέρα του όταν αυτός μπήκε φυλακή - Τι ισχυρίζεται η 23χρονη που προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
Ελλάδα 23.12.25

Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια

Μετ’ εμποδίων η κίνηση των οχημάτων σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια. Η Ελληνική Αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα και ανοίγει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Σύνταξη
Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες

Μεγάλη ένταση, προπηλακισμοί έως και βιαιοπραγία είχαμε στον ποδοσφαιρικό αγώνα τοπικών ομάδων της Ξάνθης Εθνικός Κιμμερίων – Άρης Αβάτου. Τρεις ποδοσφαιριστές τραυματίες.

Σύνταξη
Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
Μεγάλα προβλήματα 23.12.25

Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές με «υπογραφή» ΕΛ.ΑΣ. - Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

Κομφούζιο σε μεγάλες οδικές αρτηρίες. Άνοιξαν τους δρόμους οι αγρότες, δεν δίνει «πράσινο φως» για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα η Τροχαία. Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία

Βρήκαν δικαιολογία στην ΕΠΟ ότι τάχα «το βίντεο έπαψε να είναι αντικείμενο αξιοποίησης και κατέληξε σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και μάλιστα συστηματικής και συστημικής, καθότι οργανωμένης».

Βάιος Μπαλάφας
Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα
Τα μηνύματα 23.12.25

Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης συνομίλησε με τα μέλη των συλλόγων και τα παιδιά, μοιράζοντας συμβολικά δώρα σε όλους και δίνοντας τις ευχές για μία χρονιά γεμάτη ελπίδα, δημιουργία και αισιοδοξία

Σύνταξη
Βεζένκοφ: «Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να δείχνεις την ανθρωπιά σου κάθε μέρα»
Μπάσκετ 23.12.25

Βεζένκοφ: «Τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία, αλλά πρέπει να δείχνεις την ανθρωπιά σου κάθε μέρα»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο του «meet and greet» και μεταξύ άλλων μίλησε για το ματς με τη Βίρτους (26/12, 21:30), αλλά και για το εορταστικό κλίμα των ημερών.

Σύνταξη
Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού
Τα Νέα της Αγοράς 23.12.25

Το Σπίτι μας Αλλάξει την Πόλη: Ένα πρόγραμμα της Praktiker Hellas για ένα πιο «πράσινο» 2025 εντός του αστικού ιστού

Σχολικοί λαχανόκηποι, δεντροφυτεύσεις και βιωματική εκπαίδευση φέρνουν τη φύση στις πόλεις και μας δείχνουν το δρόμο για πιο «πράσινα» αστικά κέντρα.

Σύνταξη
Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών
Ελλάδα 23.12.25

Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών

Κατά την άφιξη του υπουργού Υγείας σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε αγρότες, εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και δυνάμεις της αστυνομίας, με τον κόσμο να διαδηλώνει υπέρ της δωρεάν και δημόσιας υγείας.

Σύνταξη
Εκτελεστής – μέλος της «ρωσόφωνης μαφίας» ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια – Τα συμβόλαια θανάτου για τη Greek Mafia
Ελλάδα 23.12.25

Εκτελεστής – μέλος της «ρωσόφωνης μαφίας» ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια – Τα συμβόλαια θανάτου για τη Greek Mafia

Ο 35χρονος εμπλέκεται σε τουλάχιστον 3 δολοφονίες ηγετικών στελεχών της Greek Mafia και έχει καταδικαστεί σε 35χρονια φυλακή - Είχε χάσει 30 κιλά προκειμένου να μην αναγνωρίζεται

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Να περνάω τα Χριστούγεννα με την οικογένειά μου»
Μπάσκετ 23.12.25

Μιλουτίνοφ για τα πιο ξεχωριστά Χριστούγεννα που έχει περάσει

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο πλαίσιο εκδήλωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην «πλατεία Κοραή» στο πλαίσιο του κλίματος των εορτών ανέφερε στο αν θυμάται κάποια Χριστούγεννα που ήταν ξεχωριστά.

Σύνταξη
Φαραντούρης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει την Ειρήνη, δεν εργάζεται για αυτήν
Από Βρυξέλλες 23.12.25

Φαραντούρης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει την Ειρήνη, δεν εργάζεται για αυτήν

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι «ξεχνά, όχι μόνο το μήνυμα των Χριστουγέννων αλλά και τον γενεσιουργό λόγο της δημιουργίας της: την Ειρήνη»

Σύνταξη
Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ
Έρωτας 23.12.25

Δείτε την Ντούα Λίπα και τον Κάλουμ Τέρνερ να αναπαράγουν την εμβληματική στιγμή των «Μπένιφερ» στο γιοτ

Νέες φωτογραφίες δείχνουν τον Κάλουμ Τέρνερ να απλώνει αντηλιακό στο σώμα της Ντούα Λίπα ενώ βρίσκονται στο Μεξικό, όπως ακριβώς έκαναν οι «Μπένιφερ». Το 2002.

Σύνταξη
Τα… κάλαντα του Λανουά στους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Τα… κάλαντα του Λανουά στους διαιτητές

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έβαλε τους διαιτητές στην πρίζα καθώς με e mail χτύπησε καμπανάκι ενόψει των αγωνιστικών τεστ του Φεβρουαρίου. Θα είναι τα ίδια με πέρσι που είχαν κοπεί οι μισοί

Βάιος Μπαλάφας
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς
Σφοδρά πυρά 23.12.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς

«Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα στον αυταρχισμό, απειλώντας όλους μας με συλλογική τιμωρία», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη στάση του πρωθυπουργού απέναντι στους αγρότες

Σύνταξη
Μπλόκα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο από την Ριτσώνα προς την Θήβα εξαιτίας… εκτροπών στην κυκλοφορία
«Μπλόκο» της ΕΛ.ΑΣ. 23.12.25

Κυκλοφοριακό κομφούζιο από την Ριτσώνα προς την Θήβα εξαιτίας… εκτροπών στην κυκλοφορία

Το μπλόκο της Θήβας έχει στρατηγική σημασία, καθώς είναι το πρώτο που συναντά όποιος φεύγει από την Αθήνα. Ενόψει των εορτών, οι αγρότες στέλνουν μήνυμα καλής θέλησης προς τους πολίτες επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων από την Ριτσώνα προς την Θήβα, όχι όμως και η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
