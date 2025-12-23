Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο

Επικαλούμενος συγκεκριμένα στοιχεία, ο υπουργός Εσωτερικών του κρατιδίου της Θουριγγίας, Σοσιαλδημοκράτης Γκέοργκ Μάιερ, υποστηρίζει ότι βουλευτής του ακροδεξιού κόμματος AfD, εργάζεται για λογαριασμό της Ρωσίας. Σύμφωνα με δηλώσεις του στην εφημερίδα Handelsblatt, ο βουλευτής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, Ρίνγκο Μίλμαν, «καταχράται το κοινοβουλευτικό του δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις προκειμένου να διερευνήσει τις κρίσιμες υποδομές μας».

Tο Κρεμλίνο έχει συμφέρον AfD μόνο για λόγους υβριδικού πολέμου

Σύμφωνα με τον Μάιερ, μόνο στη Θουριγγία έχουν κατατεθεί από το AfD 47 ερωτήσεις τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ υπάρχουν και πολυάριθμες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτές αφορούν τομείς όπως οι υποδομές μεταφορών, η ύδρευση, οι ψηφιακές υποδομές και ο ενεργειακός εφοδιασμός. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Θουριγγίας, το AfD «δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πληροφορική και τον εξοπλισμό της αστυνομίας, για παράδειγμα, στον τομέα της ανίχνευσης και της άμυνας από drones». Πρόσθεσε ότι πολυάριθμες ερωτήσεις αφορούν επίσης την πολιτική προστασία, την υγειονομική περίθαλψη και τις δραστηριότητες των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων. «Σχεδόν έχει κανείς την εντύπωση ότι το AfD απλώς επεξεργάζεται μια λίστα καθηκόντων που έχει ορίσει το Κρεμλίνο με τις έρευνές του», είπε ο Γκέοργκ Μάιερ.

Ανάλογες ανησυχίες εξέφρασε και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εποπτείας για τις υπηρεσίες πληροφοριών, Μαρκ Χένριχμαν (Χριστιανοδημοκράτης). Δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα: «Η Ρωσία ασκεί σαφώς την επιρροή της στο κοινοβούλιο, ιδίως εντός του AfD, για να κατασκοπεύει και να συλλέγει ευαίσθητες πληροφορίες». Σύμφωνα με τον Χριστιανοδημοκράτη βουλευτή, το Κρεμλίνο έχει συμφέρον σε αυτό το κόμμα μόνο για λόγους υβριδικού πολέμου.

Ο Ρίνγκο Μίλμαν στο επίκεντρο

Το ακροδεξιό AfD είναι το ισχυρότερο κοινοβουλευτικά κόμμα στο κρατίδιο της Θουριγγίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, στο επίκεντρο των ανησυχιών των άλλων κομμάτων είναι ο βουλευτής του, Ρίνγκο Μίλμαν, που «έχει δείξει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για την αποκάλυψη πληροφοριών που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», αναφέρει.

Ερώτηση που κατέθεσε στο τοπικό κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο ο Μίλμαν ανέφερε:

«Ποιες πληροφορίες διαθέτει η κυβέρνηση του κρατιδίου σχετικά με την έκταση των στρατιωτικών μεταφορών μέσω της Θουριγγίας από το 2022 (ανά έτος, είδος μεταφοράς [οδική, σιδηροδρομική], αριθμό διελεύσεων και γνωστές στάσεις);».

Άλλη ερώτηση του βουλευτή του AfD προς την τοπική κυβέρνηση ανέφερε: «Ποια τεχνικά συστήματα άμυνας κατά των drones είναι γνωστά στην αστυνομία της Θουριγγίας (π.χ. παρεμβολείς, εκτοξευτές διχτυών, συσκευές ηλεκτρομαγνητικών παλμών) και σε ποιο βαθμό έχουν δοκιμαστεί αυτά για τη χρηστικότητά τους στην επιβολή του νόμου;»

O Μίλμαν αρνείται ότι εκτελεί τις εντολές της Ρωσίας. Ωστόσο έχει υποβάλει οκτώ ερωτήματα σχετικά με τα drones και τις δυνατότητες άμυνας κατά των drones της αστυνομίας της περιοχής. Και οι ερωτήσεις του βουλευτή του AfD οδήγησαν τα άλλα κόμματα να κατηγορούν το ακροδεξιό κόμμα ότι προσπαθεί να αποκαλύψει πληροφορίες που θα μπορούσε να αξιοποιήσει η Ρωσία, στον υβριδικό πόλεμο που διεξάγει.

Ο Γκέοργκ Μάιερ, μιλώντας στο Politico, δήλωσε: «Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το απίστευτο ενδιαφέρον για τις κρίσιμες υποδομές και τις αρχές ασφαλείας εδώ στη Θουριγγία, ειδικά για το πώς αντιμετωπίζουν τις υβριδικές απειλές. Ξαφνικά, γεωπολιτικά ζητήματα παίζουν ρόλο στα ερωτήματά τους, ενώ εμείς στο κοινοβούλιο του κρατιδίου της Θουριγγίας δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξωτερική πολιτική ή την αμυντική πολιτική».

Οι ηγέτες του AfD συχνά λαμβάνουν θέσεις ευνοϊκές για το Κρεμλίνο, τόσο στο Ουκρανικό όσο και σε θέματα ενέργειας. Η βουλευτής των Πρασίνων, Ιρένε Μίχαλιτς, έχει αποκαλέσει το ακροδεξιό κόμμα «δούρειο ίππο» του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη Γερμανία.

«Δόλιοι υπαινιγμοί»

Από την πλευρά τους, οι πολιτικοί του AfD αρνούνται αυτές τις κατηγορίες.

Ο ένας από τους συμπρορέδρους του ακροδεξιού κόμματος, ο Τίνο Χρουπάλα, υποστήριξε ότι «οι πολίτες έχουν βάσιμους φόβους για το τι βλέπουν και βιώνουν στους αυτοκινητόδρομους κάθε βράδυ». Συνεπώς, είπε, σχολιάζοντας τα ερωτήματα που καταθέτει ο Μίλμαν, «είναι εύλογα από ένα μέλος του κοινοβουλίου που ανησυχεί και που λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και τις ανάγκες των πολιτών». Και πρόσθεσε ότι οι υπαινιγμοί πως το AfD κατασκοπεύει υπέρ της Ρωσίας είναι «δόλιο». «Μας κατηγορούν για πράγματα που δεν μπορούν ποτέ να αποδείξουν».

Και ο ίδιος ο Ρίνγκο Μίλμαν, πρώην αστυνομικός, δήλωσε στο Politico ότι οι υπουργοί της κυβέρνησης, ενώ είναι υποχρεωμένοι να απαντούν σε κάθε κοινοβουλευτική ερώτηση, δεν είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουν ευαίσθητες ή διαβαθμισμένες πληροφορίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Και πρόσθεσε ότι η αποκάλυψη πληροφοριών εξαρτάται από τον υπουργό που θα απαντήσει στις ερωτήσεις: «Εάν σε κάποιο σημείο μια απάντηση θέτει σε κίνδυνο ή οδηγεί σε κατασκοπεία, τότε η κατασκοπεία δεν είναι δικό μου λάθος. Είναι του υπουργού, επειδή έχει αποκαλύψει πληροφορίες που δεν έπρεπε να είχε αποκαλύψει».

«Γκρίζες ζώνες»

Ωστόσο, σύμφωνα με τον συντηρητικό βουλευτή Μαρκ Χένριχμαν, πρόεδρος της επιτροπής που επιβλέπει τις μυστικές υπηρεσίες στην Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας, ακόμη και αν η κυβέρνηση δεν απαντήσει, οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν ακόμα να συγκεντρώσουν πολύτιμες πληροφορίες από τον τεράστιο όγκο και την ποικιλία των ερευνών του AfD.

Σύμφωνα με τον Χένριχμαν, πρόκειται για μια «τεράστια γκρίζα ζώνη». «Όταν εξετάζονται οι μεμονωμένες ερωτήσεις δίπλα-δίπλα, δημιουργείται μια εικόνα, για παράδειγμα, των οδών ταξιδιού, των προμηθειών βοήθειας και των στρατιωτικών αγαθών προς ή προς την Ουκρανία».

Στη Θουριγγία, όπου το AfD έχει χαρακτηριστεί «εξτρεμιστική οργάνωση», το κόμμα έχει υποβάλει σχεδόν το 70% (1.206 από τις 1.738) όλων των ερωτήσεων που κατατέθηκαν αυτή τη νομοθετική περίοδο. Στην Ομοσπονδιακή Βουλή, οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις των κομμάτων αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% όλων των ερωτήσεων (636 από τις 1.052).

Σύμφωνα με την Άννα-Σοφί Χάιντσε, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τρίερ, «από την αρχή, το AfD χρησιμοποίησε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για να παρεμποδίσει, να παραλύσει και επίσης να παρακολουθήσει πολιτικούς εχθρούς».

Από την πλευρά του, ο Γιάκουμπ Γουόντρεϊς, ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Ολοκληρωτισμού Χάνα Άρεντ στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης, που μελετά την πολιτική του AfD για τη Ρωσία, εκτιμά ότι «δεν είναι αδύνατο να ενεργούν για λογαριασμό του Κρεμλίνου». Ωστόσο, όπως είπε στο Politico, «είναι επίσης πιθανό να ενεργούν για λογαριασμό του εαυτού τους. Eπειδή, φυσικά, είναι οπαδοί του Κρεμλίνου. Αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι σχεδόν το ίδιο. Αυτά τα ερωτήματα αποτελούν πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια».