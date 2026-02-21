newspaper
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Γαλλία: Η ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή
Κόσμος 21 Φεβρουαρίου 2026, 20:00

Γαλλία: Η ακροδεξιά αναζητά τον δικό της Τσάρλι Κερκ στη δολοφονία του 23χρουνου εθνικιστή

Πριν από τις τοπικές εκλογές, που αποτελούν προάγγελο της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του επόμενου έτους στη Γαλλία, το Εθνικό Ράλι δηλώνει ότι είναι θύμα μιας όλο και πιο ριζοσπαστικής αριστεράς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η πρόσφατη δολοφονία του 23χρονου ακροδεξιού Κεντίν Ντεράνκ στη Λυών έχει πυροδοτήσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία, με το Εθνικό Ράλι να παρουσιάζει το περιστατικό ως απόδειξη ότι η ακροδεξιά και τα λαϊκιστικά κινήματα γίνονται στόχος μιας ριζοσπαστικής αριστερής βίας.

Σύμφωνα με το Politico, το γεγονός συγκρίνεται από ορισμένα στελέχη του κόμματος με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας τον κίνδυνο πολιτικής πολωτικής βίας στην Ευρώπη.

Το Εθνικό Ράλι, το οποίο βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις των δημοσκοπήσεων εν όψει των προεδρικών εκλογών του 2027, έχει εντείνει την προσπάθειά του να καταδείξει ότι η πολιτική βία εναντίον των υποστηρικτών του είναι αυξανόμενη.

Η περίπτωση Ντεράνκ έρχεται σε μια περίοδο κρίσιμων δημοτικών εκλογών που θεωρούνται βαρόμετρο της εκλογικής δύναμης του κόμματος, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτεί τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.

Σύγκριση με την υπόθεση Κερκ

Ο ευρωβουλευτής του Εθνικού Ράλι Πιέρ-Ρομάν Τιονέ δήλωσε ότι η δολοφονία του Ντεράνκ μοιάζει με παρόμοιες επιθέσεις κατά των υποστηρικτών τους τα τελευταία χρόνια.

«Φυσικά, οι περιστάσεις δεν είναι ίδιες», τόνισε, «αλλά υπάρχουν ομοιότητες στον τρόπο με τον οποίο αντηχεί».

Σε αντίθεση με τον Κερκ, ο Ντεράνκ ήταν άγνωστος στο ευρύ κοινό πριν τον θάνατό του, ο οποίος προήλθε από πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια μιας συμπλοκής κοντά σε πανεπιστημιακό χώρο όπου η ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν συμμετείχε σε εκδήλωση.

Τα γεγονότα που οδήγησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση παραμένουν ασαφή.

Η ακροδεξιά φεμινιστική ομάδα Collectif Nemesis ισχυρίστηκε ότι ο Ντεράνκ τους προσέφερε προστασία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας τους εναντίον της Χασάν και του αντικαπιταλιστικού κόμματος France Unbowed.

Η αστυνομία εξετάζει πιθανή εμπλοκή μελών της πλέον διαλυμένης αντιφασιστικής ομάδας Young Guard, με συνιδρυτή τον βουλευτή του France Unbowed (Ανυπότακτη Γαλλία) Ραφαέλ Αρνό.

Νομικές εξελίξεις και έρευνες

Στο πλαίσιο των ερευνών, δύο άτομα τέθηκαν υπό επίσημη έρευνα για εκούσια ανθρωποκτονία, ενώ ο κοινοβουλευτικός βοηθός του Αρνό διερευνάται για συνέργεια σε έγκλημα.

Ο εισαγγελέας της Λυών δήλωσε ότι επτά άτομα συνολικά βρίσκονται υπό επίσημη έρευνα, με κάποιους να παραδέχονται συμμετοχή στον καβγά, αλλά όλοι αρνήθηκαν ότι στόχος τους ήταν να σκοτώσουν τον Ντεράνκ.

Τρεις από τους υπόπτους δήλωσαν ότι ήταν ή είχαν υπάρξει μέλη ακραίων αριστερών ομάδων.

Η ένταση στο πολιτικό σκηνικό αποτυπώνεται στις δηλώσεις των ηγετικών στελεχών του Εθνικού Ράλι.

Ο πρόεδρος του κόμματος, Ζορντάν Μπρντελά, συνέκρινε το περιστατικό με τρομοκρατική ενέργεια, καλώντας την κυβέρνηση να καταπολεμήσει τον «ιδεολογικό τρόμο» με την ίδια αποφασιστικότητα όπως τις τρομοκρατικές οργανώσεις.

Η αντίδραση αυτή μοιάζει να αντικατοπτρίζει την προσέγγιση που υιοθέτησε και ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Αντιδράσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Μαριόν Μαρεσάλ, ανιψιά της Μαρίν Λεπέν και ευρωβουλευτής, ζήτησε συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη βία της ακροαριστεράς στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί απειλή για τις δημοκρατίες.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και η ίδια εξέφρασαν σοκ για το γεγονός, κατηγορώντας τον «αριστερό εξτρεμισμό» και το κλίμα ιδεολογικού μίσους που επικρατεί σε πολλές χώρες, προκαλώντας πολιτική αντιπαράθεση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν και ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσαν ότι το France Unbowed πρέπει να «καθαρίσει το σπίτι του», ενώ ο υπουργός Παιδείας Φιλίπ Μπαπτίστ ανακοίνωσε μέτρα για την αποτροπή πολιτικών διασκέψεων στα πανεπιστήμια που μπορεί να οδηγήσουν σε βίαιες αντιπαραθέσεις.

Η ευρωβουλευτής Χασάν, που συμμετείχε στη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποία σκοτώθηκε ο Ντεράνκ, εξέφρασε φόβους για λογοκρισία και περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης στα πανεπιστήμια.

Το δημοτικό και κοινωνικό πλαίσιο

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο δήμαρχος της Λυών, Γκρεγκόρι Ντουσέ, αντιτάχθηκε στη διοργάνωση πορείας προς τιμήν του Ντεράνκ, φοβούμενος κλιμάκωση της βίας.

Το περιστατικό επισημαίνει το αυξανόμενο πολιτικό θερμόμετρο στη Γαλλία, όπου η πολιτική βία, αν και ιστορικά κυριαρχεί από ακροδεξιές ομάδες, φαίνεται να προκαλεί έντονες κοινωνικές αντιδράσεις από όλες τις πλευρές.

Ωστόσο, παρά τις καταγγελίες για «αριστερή βία», μελέτες έχουν δείξει ότι από τις 43 ανθρωποκτονίες με ιδεολογικά κίνητρα μεταξύ 1986 και 2014, μόνο τέσσερις διαπράχθηκαν από ακροαριστερούς μαχητές.

Η κοινωνιολόγος Ιζαμπέλ Σομιέ τόνισε ότι ο αριθμός επιθέσεων με πολιτικά κίνητρα έχει διπλασιαστεί από το 2017, οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονται από ακροδεξιούς εξτρεμιστές.

Εάν αποδειχθεί ότι ο Ντεράνκ δολοφονήθηκε για τις πολιτικές του πεποιθήσεις από αντιφασιστική ομάδα, θα είναι το πρώτο θύμα ακροαριστερής βίας στη Γαλλία από τη δεκαετία του 1980.

Θέσεις της Ανυπότακτης Γαλλίας

Η Ανυπότακτη Γαλλία καταδίκασε τη βία και δήλωσε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στο περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι το κάλεσμά του για πολιτική επανάσταση είναι μη βίαιο.

Ο βουλευτής Αρνό, του οποίου ο βοηθός εμπλέκεται στην έρευνα, εξέφρασε φρίκη και αηδία για τον θάνατο του Ντεράνκ και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αποκάλυψη της εμπλοκής του βοηθού.

Παρά την τραγωδία, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν σημαντική αλλαγή στις προοπτικές του France Unbowed στις τοπικές εκλογές της Λυών, όπου το κόμμα δεν αναμενόταν να κερδίσει.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο τεστ θα είναι κατά τις δημοτικές εκλογές, όπου οι υποψήφιοι του κόμματος αναμένεται να έχουν ανταγωνιστική παρουσία.

World
Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

Τραμπ: Ανέβασε το παγκόσμιο δασμό από 10% σε 15%

