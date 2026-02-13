Ένας 23χρονος εθνικιστής έμεινε εγκεφαλικά νεκρός στη Λυών μετά από συμπλοκή με αντιφασίστες

Δύο άτομα τραυματίστηκαν στη Λυών το βράδυ της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια αντιδιαδήλωσης εθνικιστών σε Ομιλία της Ρίμα Χασάν. Το ένα από αυτά βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και εμφανίζεται ως εγκεφαλικά νεκρός.

Ένας 23χρονος εθνικιστής αναφέρεται ως εγκεφαλικά νεκρός μετά από τραυματισμό που υπέστη το βράδυ της Πέμπτης στη Λυών, όπως σημείωσε το γαλλικό BFMTV από αστυνομικές πηγές την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Ο 23χρονος, ονόματι Κεντάν Ντ., μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αιμάτωμα στο κεφάλι και αρχικά τέθηκε σε τεχνητό κώμα. Την είδηση επιβεβαιώνει και η Le Parisien.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη το βράδυ, όταν υπήρξε συμπλοκή μεταξύ μελών της περιφρούρησης της αντιδιαδήλωσης και ατόμων που διαμαρτύρονταν εναντίον ομιλίας του συγγραφέα Γκιγιόμ Ανσέλ και ενός καθηγητή ιστορίας με θέμα «Tην άρνηση του νόμου του πολέμου» στο Πανεπιστήμιο Lyon-3, ζητώντας την κατάργηση των εγκλημάτων πολέμου.

«Η εισαγγελία της Λυών άνοιξε αμέσως έρευνα με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Σε αυτό το στάδιο, πρέπει να προσδιοριστούν το πλαίσιο και οι συνθήκες των γεγονότων. Η έρευνα, η οποία έχει ανατεθεί στη «διατμηματική διεύθυνση» (σ.σ. Διερευνά πολλαπλά αδικήματα) της εθνικής αστυνομίας, συνεχίζεται ενεργά», δήλωσε η εισαγγελία.

Ο 23χρονος εθνικιστής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με αιμάτωμα

Σύμφωνα με πηγή κοντά στην υπόθεση που επικαλείται το BFMTV, ο νεαρός μεταφέρθηκε από τους πυροσβέστες με σημαντικό αιμάτωμα στο κεφάλι το βράδυ της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, στο 5ο διαμέρισμα της Λυών.

Γύρω στις 18:40 τοπική ώρα, δημιουργήθηκαν εντάσεις μεταξύ νεαρών μελών της συλλογικότητας Nemesis, που είχαν οργανώσει διαμαρτυρία στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών στο περιθώριο ομιλίας της ευρωβουλευτού Ρίμα Χασάν. Η ομάδα περιφρούρησης της αντιδιαδήλωσης, ήρθε στα χέρια με αντιφασίστες από την συγκέντρωση ενάντια στην ομιλία για την κατάργηση των εγκλημάτων πολέμου.

Όσον αφορά τον 23χρονο, σύμφωνα με την περιγραφή της Αλίς Κορντιέ, προέδρου της κολεκτίβας Némésis, με την οποία επικοινώνησε το BFMTV, «δέχτηκε ένα ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι. Όταν σηκώθηκε, είχε κάτι σαν αιμάτωμα στο κεφάλι. Οι πυροσβέστες προσπάθησαν να τον ανανήψουν. Τώρα είναι εγκεφαλικά νεκρός».

Η Νεμεσίς είναι μια «αντιμεταναστευτική ομάδα γαλλίδων φεμινιστριών» που συνδέει τη μουσουλμανική θρησκεία και τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα. Διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Γαλλικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν. Ο Ζορντάν Μπαρντελά ζήτησε με ανάρτησή του στο Χ, την διάλυση του κόμματος της Ανυπότακτης Γαλλίας ως βίαιης οργάνωσης. Η Ρίμα Χασάν και πολιτικοί του LFI έχουν καταδικάσει τη σωματική βία.