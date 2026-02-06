Άγρια συμπλοκή νεαρών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης- Ένας τραυματίας και τρεις προσαγωγές
Ομάδα ατόμων επιτέθηκε με ρόπαλα και κοντάρια σε νεαρούς στην οδό Εθνικής Αμύνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε μέρα-μεσημέρι στην οδό Εθνικής Αμύνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Δέκα άτομα με ρόπαλα και κοντάρια επιτέθηκαν σε ομάδα νεαρών μπροστά στα μάτια εμβρόντητων περαστικών.
Ένας τραυματίας
Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για οργανωμένη επίθεση, κατά την οποία τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.
Η Αστυνομία που έσπευσε στο σημείο προχώρησε άμεσα σε τρεις προσαγωγές ωστόσο λίγη ώρα αργότερα τα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα.
