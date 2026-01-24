Άλιμος: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από ομάδα 10 ανήλικων – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πρόσωπο
Το επεισόδιο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην οδό Τραχώνων στον Άλιμο - Αναζητούνται οι δράστες
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 13χρονος στον Άλιμο από ομάδα 10 ανήλικων οι οποίοι του προκάλεσαν σοβαρά χτυπήματα στέλνοντας το παιδί στο νοσοκομείο.
Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (23.01.2026) γύρω στις 7:15 στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων, στον Άλιμο.
Με κάταγμα στο πρόσωπο
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δέκα ανήλικοι επιτέθηκαν με γροθιές στον 13χρονο, με αποτέλεσμα να του σπάσουν το κόκκαλο κάτω από το δεξί μάτι.
Το παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική.
Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας Αλίμου για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.
