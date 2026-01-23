Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν οι Αρχές στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης ο οποίος ξυλοκόπησε την αδερφή του.

Συγκεκριμένα, ο ανήλικος χτύπησε με μπουνιά την 16χρονη αδερφή του, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Ο 14χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες από το voria.gr, συνελήφθη από την αστυνομία και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.