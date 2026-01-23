Θεσσαλονίκη: Ανήλικος χτύπησε την αδερφή του και την έστειλε στο νοσοκομείο
Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και αφέθηκε ελεύθερος
Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν οι Αρχές στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης ο οποίος ξυλοκόπησε την αδερφή του.
Συγκεκριμένα, ο ανήλικος χτύπησε με μπουνιά την 16χρονη αδερφή του, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.
Ο 14χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες από το voria.gr, συνελήφθη από την αστυνομία και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.
