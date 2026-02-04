Άγρια επίθεση δέχτηκαν χθες γύρω το βράδυ στο Ηράκλειο Κρήτης, δύο άνδρες, ηλικίας 50 και 39 ετών από μια ομάδα ανηλίκων, με αποτέλεσμα να τους προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η άγρια επίθεση έλαβε χώρα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Πόρο όταν 7 ανήλικοι, Έλληνες και Αλβανοί επιτέθηκαν στους δύο προαναφερθέντες, για προσωπικούς λόγους.

Τα θύματα της επίθεσης ενημέρωσαν την Αστυνομία και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν γρήγορα στην ταυτοποίηση των ανήλικων δραστών. Οι ανήλικοι συνελήφθησαν, καθώς επίσης και οι γονείς κάποιων εξ αυτών για παραμέληση εποπτείας.