Ηράκλειο: Άγρια επίθεση ανηλίκων σε δύο άντρες
Συνελήφθησαν επτά ανήλικοι καθώς και οι γονείς κάποιων εξ αυτών
- Πώς θα γίνει η επιχείρηση των ειδικών στο εργοστάσιο «Βιολάντα» για τα αίτια της φονικής έκρηξης
- HRW: Η παραβίαση των δικαιωμάτων στην ΕΕ υπονομεύει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου
- Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και άνοδος της θερμοκρασίας – Καταιγίδες στο Ιόνιο και χιόνια στα ορεινά
- Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν
Άγρια επίθεση δέχτηκαν χθες γύρω το βράδυ στο Ηράκλειο Κρήτης, δύο άνδρες, ηλικίας 50 και 39 ετών από μια ομάδα ανηλίκων, με αποτέλεσμα να τους προκαλέσουν σωματικές βλάβες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η άγρια επίθεση έλαβε χώρα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Πόρο όταν 7 ανήλικοι, Έλληνες και Αλβανοί επιτέθηκαν στους δύο προαναφερθέντες, για προσωπικούς λόγους.
Τα θύματα της επίθεσης ενημέρωσαν την Αστυνομία και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν γρήγορα στην ταυτοποίηση των ανήλικων δραστών. Οι ανήλικοι συνελήφθησαν, καθώς επίσης και οι γονείς κάποιων εξ αυτών για παραμέληση εποπτείας.
- Απροειδοποίητος έλεγχος σε κυνοκομεία του Δήμου Αλεξάνδρειας – Σοβαρές παραβάσεις και ποινικές διαδικασίες
- Ηράκλειο: Άγρια επίθεση ανηλίκων σε δύο άντρες
- Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ
- Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος έπειτα από σύγκρουση Ι.Χ. με φορτηγό
- O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»
- Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στη Λεωφόρο, μάχη των αουτσάιντερ στο Ηράκλειο
- HRW: Η παραβίαση των δικαιωμάτων στην ΕΕ υπονομεύει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου
- Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις