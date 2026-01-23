Επίθεση σε 16χρονο στο Άλσος Συγγρού – Τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο
Ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στο Άλσος Συγγρού από τρεις αγνώστους
Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο δέχθηκε ένας 16χρονος χθες το μεσημέρι στο Άλσος Συγγρού, με πιθανό κίνητρο τη ληστεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ασφάλεια Αμαρουσίου, ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο συνοδεία της μητέρας του, φέροντας τραύμα στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και την κατάθεση του 16χρονου, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε όταν τρεις νεαροί, πιθανόν συνομήλικοί του, τον προσέγγισαν και χρησιμοποίησαν μαχαίρι τύπου «πεταλούδα». Ευτυχώς, ο τραυματισμός του δεν ήταν σοβαρός και η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.
Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αμαρουσίου, που αναζητά τους τρεις εμπλεκόμενους.
Οι Αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας.
