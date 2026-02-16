newspaper
16.02.2026 | 15:48
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Γαλλία: Η κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν
Κόσμος 16 Φεβρουαρίου 2026, 19:45

Γαλλία: Η κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν

Ο 23χρονος ακροδεξιός Κεντίν Ντεράνκ υπέκυψε στα τραύματά του - Η ακροδεξιά στη Γαλλία κατηγορεί για τη δολοφονία την αντιφασιστική οργάνωση La Jeune Garde, ποιος την είχε συνιδρύσει

Όταν ο ένας αποταμιεύει και ο άλλος ξοδεύει: Δοκιμάζουν τελικά τα οικονομικά τον έρωτα;

Όταν ο ένας αποταμιεύει και ο άλλος ξοδεύει: Δοκιμάζουν τελικά τα οικονομικά τον έρωτα;

Η γαλλική κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) ότι είναι εν μέρει υπεύθυνη για τη δολοφονία 23χρονου ακροδεξιού.

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν αρνήθηκε ότι το κόμμα του φέρει οποιαδήποτε ευθύνη

Όπως αναφέρει το France 24, ο Κεντίν Ντεράνκ υπέκυψε στα τραύματά του αφού δέχθηκε επίθεση στο περιθώριο αντισυγκέντρωσης ακροδεξιών ενάντια σε ομιλία της ευρωβουλευτή της LFI, Ρίμα Χασάν σε πανεπιστήμιο στη Λιόν την περασμένη εβδομάδα.

Ο εισαγγελέας της Λιόν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι γαλλικές αρχές άνοιξαν έρευνα για φόνο μετά τον θάνατο του Ντεράνκ, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από «τουλάχιστον έξι» άτομα στο περιθώριο της αντισυγκέντρωσης.

Ο εισαγγελέας Τιερί Ντραν δήλωσε ότι το περιστατικό διερευνάται ως «εκ προθέσεως ανθρωποκτονία» και «βαριά σωματική βλάβη».

Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Το France 24 επισημαίνει ότι η ένταση έχει ανέβει εν όψει δημοτικών εκλογών του Μαρτίου και των προεδρικών εκλογών του 2027.

Τι υποστηρίζει η κυβέρνηση στη Γαλλία

Η κυβέρνηση στη Γαλλία ρίχνει τις ευθύνες για τη δολοφονία στην Ανυπότακτη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι υποκίνησε τη βία που οδήγησε στον θάνατο του Ντεράνκ.

Η ακροδεξιά κατηγόρησε για τη δολοφονία τη La Jeune Garde (Νεανική Φρουρά), μια αντιφασιστική οργάνωση που συνιδρύθηκε από έναν βουλευτή του LFI, τον Ραφαέλ Αρνό, πριν εκλεγεί στο κοινοβούλιο.

Η οργάνωση – η οποία διαλύθηκε τον Ιούνιο – αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τα «τραγικά γεγονότα».

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν κατηγόρησε σήμερα Δευτέρα την Ανυπότακτη Γαλλία ότι «ενθάρρυνε ένα κλίμα βίας για χρόνια».

«Υπάρχει λοιπόν – υπό το πρίσμα του πολιτικού κλίματος και του κλίματος βίας – ηθική ευθύνη εκ μέρους της LFI» για την επίθεση της Πέμπτης, δήλωσε στο BFMTV.

Ο Ραφαέλ Γκλουκσμάν, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την κεντροαριστερά, επέκρινε επίσης την Ανυπότακτη Γαλλία.

«Είναι αδιανόητο ότι, στην αριστερά, θα συνεχίσουμε να τρέφουμε την παραμικρή αμφιβολία για μια πιθανή εκλογική συμμαχία με την LFI», δήλωσε στο RTL.

Τι συνέβη στη Λιόν

Το France 24 επικαλείται πηγή που γνωρίζει τα της έρευνας.

Σύμφωνα με αυτή, υπήρξε «σφοδρή μάχη μεταξύ μελών της άκρας αριστεράς και της άκρας δεξιάς».

Ένα βίντεο που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό TF1 και δείχνει τη φερόμενη επίθεση, παρουσιάζει μια ντουζίνα άτομα να χτυπούν τρία άλλα που βρίσκονται στο έδαφος, δύο από τα οποία καταφέρνουν να διαφύγουν.

Ένας μάρτυρας είπε ότι «οι άνθρωποι χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με σιδερένιες ράβδους».

Δείτε βίντεο που έχει έρθει στη δημοσιότητα:

YouTube thumbnail

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος έχει θέσει τρεις φορές υποψηφιότητα για την προεδρία και αναμένεται να το ξανακάνει το επόμενο έτος, αρνήθηκε ότι το κόμμα του φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

Η Μαρίν Λεπέν από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, που ελπίζει να είναι υποψήφια για την προεδρία παρά την καταδίκη της για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καταδίκασε «τους βάρβαρους που είναι υπεύθυνοι για το λιντσάρισμα».

Το France 24 επισημαίνει ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν το προβάδισμα στην ακροδεξιά για τις προεδρικές εκλογές του 2027, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει να αποχωρήσει από το αξίωμα μετά από δύο συνεχόμενες θητείες που είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Η Λεπέν δήλωσε ότι θα αποφασίσει αν θα θέσει υποψηφιότητα μετά την απόφαση του Εφετείου για την υπόθεσή της τον Ιούλιο.

Αν δεν είναι υποψήφια, τότε θα το κάνει στη θέση της ο Ζορντάν Μπαρντελά, το Νο2 του Εθνικού Συναγερμού.

Όταν ο ένας αποταμιεύει και ο άλλος ξοδεύει: Δοκιμάζουν τελικά τα οικονομικά τον έρωτα;

Όταν ο ένας αποταμιεύει και ο άλλος ξοδεύει: Δοκιμάζουν τελικά τα οικονομικά τον έρωτα;

Ρωσία: Διευρυμένη η αντιπροσωπεία της για τις συνομιλίες στη Γενεύη – Ο Πούτιν έδωσε λεπτομερείς οδηγίες
Συμμετέχει ο Ντμιτρίεφ 16.02.26

Διευρυμένη η αντιπροσωπεία της Ρωσίας για τις συνομιλίες στη Γενεύη - Ο Πούτιν έδωσε λεπτομερείς οδηγίες

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν τον τρίτο γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου - Ποιος θα ηγείται της ρωσικής αντιπροσωπείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ιράν: Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»
Δηλώσεις Μπαγαΐ 16.02.26

Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεξάγουν γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ - Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί βρίσκεται στη Γενεύη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Τραμπ: Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» ως παρατηρητής
Η ανακοίνωση 16.02.26

Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ ως παρατηρητής

Η ανακοίνωση της Κομισιόν για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ - Η Ντουμπράβκα Σουίτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, θα πάει στην Ουάσινγκτον για τη συνεδρίαση

Σύνταξη
Ιταλία: Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
«Είναι σαν κηδεία» 16.02.26

Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα η περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» της Ιταλίας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η βραχώδης δομή που χρησίμευε ως φόντο για αμέτρητες προτάσεις γάμου εξαφανίστηκε στην Αδριατική μετά από καταιγίδα που ξέσπασε στην Ιταλία

Σύνταξη
Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»
Ουγγαρία 16.02.26

Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ταξίδεψε στην Ευρώπη επισκεπτόμενος συντηρητικούς ηγέτες που διατηρούν θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη
Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά
Κόσμος 16.02.26

Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά

Το 2024, ένας Νορβηγός ερευνητής που δεν πίστευε ότι τα όπλα παλμικής ενέργειας θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον ανθρώπινο εγκέφαλο κατασκεύασε μια συσκευή, τη δοκίμασε στον εαυτό του και πείστηκε...

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media
Ψηφιακή εποχή 16.02.26

Απαγόρευση ή ρύθμιση; Πόσο μακριά θα φτάσει η ΕΕ για την προστασία των παιδιών στα social media

Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προτείνουν περιορισμούς στα social media, λόγω της απογοήτευσης από την αργή εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»
Οργανώσεις δικαιωμάτων προειδοποιούν 16.02.26

ΕΕ α λα ΗΠΑ; Το νέο σχέδιο για τις απελάσεις ενέχει τον κίνδυνο επιβολής μέτρων «τύπου ICE»

Στα τέλη Ιανουαρίου, 16 εμπειρογνώμονες σε θέματα δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ απέστειλαν επιστολή στην ΕΕ σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»
The Economist 16.02.26

Πώς να ανατρέψετε έναν πρωθυπουργό – Γιατί ο Στάρμερ μπορεί τελικά να γλιτώσει από τους «κυρίους με τα γκρι»

Η ιστορία της Βρετανίας, από τον Τσάμπερλεν έως τη Θάτσερ είναι γεμάτη από πρωθυπουργούς που υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν. Η περίπτωση του Στάρμερ δείχνει ότι ίσως δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ
ΗΠΑ 16.02.26

Δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι η ICE φυλάκισε παράνομα ανθρώπους 4.400 φορές – Αυτό δεν σταματάει τον Τραμπ

Η αντιπαράθεση γύρω από τη μεταναστευτική πολιτική στις ΗΠΑ εξελίσσεται σε μια από τις πιο οξείες νομικές και πολιτικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ
Πολιτική θύελλα 16.02.26

Ψέματα, business και πολιτική μόχλευση – Η υπόθεση Έπσταϊν αγγίζει την «αυλή» του Ντόναλντ Τραμπ

Τα αρχεία Έπσταϊν βάζουν στο «κάδρο» τους υπουργούς Εμπορίου και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, έμπιστους του προέδρου Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος προσώρας τους στηρίζει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima
Πολιτική θέση 16.02.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης πλησιάζει στο τέλος της και η πρώτη κυρία της πόλης, Ράμα Ντουβάτζι, φρόντισε να παραστεί στην επίδειξη της Diotima για το Φθινόπωρο / Χειμώνα του 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη του Βιν Ντίζελ ανερχόμενο ταλέντο στο μπάσκετ: Ήταν στο All Star Game και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ
Μπάσκετ 16.02.26

Η κόρη του Βιν Ντίζελ ανερχόμενο ταλέντο στο μπάσκετ: Ήταν στο All Star Game και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ

Η 10χρονη κόρη του Βιν Ντίζελ είναι το ανερχόμενο ταλέντο του μπάσκετ και η ίδια βρέθηκε στο All Star Game μαζί με τον πατέρα της και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ!

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Η νέα γενιά στο προσκήνιο, η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο
Το ταξίδι συνεχίζεται 16.02.26 Upd: 19:41

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» στην πληγωμένη Θεσσαλία - Η νέα γενιά στο προσκήνιο, η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο

Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι με νέο σταθμό τη Θεσσαλία. Ο Αλ. Τσίπρας, αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά. Η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας, ψηλά στην ατζέντα. Το in στη Λάρισα.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Αλέξης Τσίπρας: Οι «σταθμοί» της επίσκεψης στη Λάρισα – Η επιστροφή στην κοινωνική δράση
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Οι «σταθμοί» της επίσκεψης Τσίπρα στη Λάρισα - Επιστροφή στην κοινωνική δράση

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει πράξη τα λεγόμενά του, επιστρέφοντας στην κοινωνική δράση. Από τη Λάρισα, στο πλαίσιο της παρουσίαση της «Ιθάκης», είχε την ευκαιρία για μια σειρά από συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και απλούς πολίτες. Το κλίμα των συναντήσεων και οι διαπιστώσεις.

Σύνταξη
Η UEFA δείχνει εμπιστοσύνη στον Μακέλι
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Η UEFA δείχνει εμπιστοσύνη στον Μακέλι

Ο Μακέλι ορίστηκε να σφυρίξει στα πλέι οφ του Champions League, ενώ η ΑΕΚ έκανε θόρυβο για τον Ολλανδό, μέσω σεναρίων, και με μαγική εικόνα για τη διαιτησία του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Βάιος Μπαλάφας
Λούτσα: «Το είχαν ξανακάνει» – Τι αποκαλύπτει συμμαθητής των παιδιών για το τροχαίο δυστύχημα
Ελλάδα 16.02.26

«Το είχαν ξανακάνει» - Τι αποκαλύπτει συμμαθητής των παιδιών για το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα

Η μητέρα του 15χρονου που υπέδειξαν ως τον οδηγό οι Αρχές, μίλησε στο MEGA και αρνήθηκε ότι οδηγούσε ο γιος της το αυτοκίνητο όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πιστεύω ξεκάθαρα πως θα είμαστε πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Πιστεύω ξεκάθαρα πως θα είμαστε πρωταθλητές»

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη ανέβασε στα ύψη την ψυχολογία όλης της ομάδας – Η ομιλία του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα είπαν από πλευράς παικτών Ρέτσος και Ποντένσε.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν
Δύσκολη συνταγή 16.02.26

Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν

Στα 90s η εννιάχρονη Lamia υποχρεώνεται από το σχολείο της να φτιάξει ένα κέικ γενεθλίων για τον πρόεδρο του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν, και συναντά μια σειρά από ζωντανούς χαρακτήρες καθώς ψωνίζει τα επιτρεπόμενα υλικά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ντάνα Έντεν: Βρέθηκε απαγχονισμένη από τον αδερφό της – Ήταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της «Τεχεράνης»
Ελλάδα 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Βρέθηκε απαγχονισμένη από τον αδερφό της – Ήταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της «Τεχεράνης»

Από τη σούπερ επιτυχημένη τηλεοπτική «Τεχεράνη» που προβλήθηκε σε 130 χώρες και καθήλωσε το κοινό, μέχρι την απονομή του βραβείου Emmy για την καλύτερη δραματική τηλεοπτική σειρά, η Ισραηλινή παραγωγός της σειράς, Ντάνα Έντεν, βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου.

Σύνταξη
Ρωσία: Διευρυμένη η αντιπροσωπεία της για τις συνομιλίες στη Γενεύη – Ο Πούτιν έδωσε λεπτομερείς οδηγίες
Συμμετέχει ο Ντμιτρίεφ 16.02.26

Διευρυμένη η αντιπροσωπεία της Ρωσίας για τις συνομιλίες στη Γενεύη - Ο Πούτιν έδωσε λεπτομερείς οδηγίες

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν τον τρίτο γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου - Ποιος θα ηγείται της ρωσικής αντιπροσωπείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»

Η ηγετική παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη: Είμαστε οι καλύτεροι και όλα εξαρτώνται από εμάς – Θέλω πέντε νίκες έως τα πλέι οφ – Τεράστιο πριμ για πρόκριση επί της Λεβερκούζεν και έξτρα μπόνους για το 5Χ5.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Καισαριανή: Το ΥΠΠΟ ξεκινάει διαδικασίες για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τα βήματα που θα ακολουθήσει
Έντονη κινητικότητα 16.02.26

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών από την Καισαριανή - Στη Γάνδη στελέχη του ΥΠΠΟ

Θετική ανταπόκριση από το υπουργείο Πολιτισμού για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων από την Καισαριανή. Τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει. Ο Βέλγος κάτοχος των φωτογραφιών διέκοψε τη δημοπρασία και δήλωσε σε μήνυμα του στο in ότι κατανοεί «πλήρως ότι έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα».

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 16.02.26

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Πανσερραϊκός για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 6HD.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου
Παράνομες παρακολουθήσεις 16.02.26

Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου

Οι Ηλίας Κυριακίδης και Νίκη Ορφανίδου εστίασαν στο γεγονός ότι ο Φέλίξ Μπίτζιος στην Intellexa και στις υπόλοιπες συνδεόμενες εταιρείες, όπως περιγράφηκαν κατά την αποδεικτική διαδικασία, έφερε την ιδιότητα του αναπληρωτή διαχειριστή

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
