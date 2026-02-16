Η γαλλική κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) ότι είναι εν μέρει υπεύθυνη για τη δολοφονία 23χρονου ακροδεξιού.

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν αρνήθηκε ότι το κόμμα του φέρει οποιαδήποτε ευθύνη

Όπως αναφέρει το France 24, ο Κεντίν Ντεράνκ υπέκυψε στα τραύματά του αφού δέχθηκε επίθεση στο περιθώριο αντισυγκέντρωσης ακροδεξιών ενάντια σε ομιλία της ευρωβουλευτή της LFI, Ρίμα Χασάν σε πανεπιστήμιο στη Λιόν την περασμένη εβδομάδα.

Ο εισαγγελέας της Λιόν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι γαλλικές αρχές άνοιξαν έρευνα για φόνο μετά τον θάνατο του Ντεράνκ, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από «τουλάχιστον έξι» άτομα στο περιθώριο της αντισυγκέντρωσης.

Ο εισαγγελέας Τιερί Ντραν δήλωσε ότι το περιστατικό διερευνάται ως «εκ προθέσεως ανθρωποκτονία» και «βαριά σωματική βλάβη».

Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη.

Το France 24 επισημαίνει ότι η ένταση έχει ανέβει εν όψει δημοτικών εκλογών του Μαρτίου και των προεδρικών εκλογών του 2027.

Τι υποστηρίζει η κυβέρνηση στη Γαλλία

Η κυβέρνηση στη Γαλλία ρίχνει τις ευθύνες για τη δολοφονία στην Ανυπότακτη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι υποκίνησε τη βία που οδήγησε στον θάνατο του Ντεράνκ.

Η ακροδεξιά κατηγόρησε για τη δολοφονία τη La Jeune Garde (Νεανική Φρουρά), μια αντιφασιστική οργάνωση που συνιδρύθηκε από έναν βουλευτή του LFI, τον Ραφαέλ Αρνό, πριν εκλεγεί στο κοινοβούλιο.

Η οργάνωση – η οποία διαλύθηκε τον Ιούνιο – αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με τα «τραγικά γεγονότα».

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν κατηγόρησε σήμερα Δευτέρα την Ανυπότακτη Γαλλία ότι «ενθάρρυνε ένα κλίμα βίας για χρόνια».

«Υπάρχει λοιπόν – υπό το πρίσμα του πολιτικού κλίματος και του κλίματος βίας – ηθική ευθύνη εκ μέρους της LFI» για την επίθεση της Πέμπτης, δήλωσε στο BFMTV.

Ο Ραφαέλ Γκλουκσμάν, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την κεντροαριστερά, επέκρινε επίσης την Ανυπότακτη Γαλλία.

«Είναι αδιανόητο ότι, στην αριστερά, θα συνεχίσουμε να τρέφουμε την παραμικρή αμφιβολία για μια πιθανή εκλογική συμμαχία με την LFI», δήλωσε στο RTL.

Τι συνέβη στη Λιόν

Το France 24 επικαλείται πηγή που γνωρίζει τα της έρευνας.

Σύμφωνα με αυτή, υπήρξε «σφοδρή μάχη μεταξύ μελών της άκρας αριστεράς και της άκρας δεξιάς».

Ένα βίντεο που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό TF1 και δείχνει τη φερόμενη επίθεση, παρουσιάζει μια ντουζίνα άτομα να χτυπούν τρία άλλα που βρίσκονται στο έδαφος, δύο από τα οποία καταφέρνουν να διαφύγουν.

Ένας μάρτυρας είπε ότι «οι άνθρωποι χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με σιδερένιες ράβδους».

Δείτε βίντεο που έχει έρθει στη δημοσιότητα:

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος έχει θέσει τρεις φορές υποψηφιότητα για την προεδρία και αναμένεται να το ξανακάνει το επόμενο έτος, αρνήθηκε ότι το κόμμα του φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

Η Μαρίν Λεπέν από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό, που ελπίζει να είναι υποψήφια για την προεδρία παρά την καταδίκη της για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καταδίκασε «τους βάρβαρους που είναι υπεύθυνοι για το λιντσάρισμα».

Το France 24 επισημαίνει ότι οι δημοσκοπήσεις δίνουν το προβάδισμα στην ακροδεξιά για τις προεδρικές εκλογές του 2027, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν θα πρέπει να αποχωρήσει από το αξίωμα μετά από δύο συνεχόμενες θητείες που είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Η Λεπέν δήλωσε ότι θα αποφασίσει αν θα θέσει υποψηφιότητα μετά την απόφαση του Εφετείου για την υπόθεσή της τον Ιούλιο.

Αν δεν είναι υποψήφια, τότε θα το κάνει στη θέση της ο Ζορντάν Μπαρντελά, το Νο2 του Εθνικού Συναγερμού.