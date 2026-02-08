newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 21:25
Σοκ στην Καλλιθέα: Κοριτσάκι 2 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις
Κόσμος 08 Φεβρουαρίου 2026, 21:29

Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις

Η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τη γνωμοδότηση του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας. Η Ανυπότακτη Γαλλία καταγγέλλει «έγκλημα κατά της αντιπολίτευσης» και οι Σοσιαλιστές «ξέπλυμα της ακροδεξιάς».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Spotlight

Πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να εντάξει την Ανυποτάκτη Γαλλία στα κόμματα της «άκρας αριστεράς». Ο χαρακτηρισμός έγινε με εγκύκλιο για την πολιτική τοποθέτηση των υποψηφίων, εν όψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών του Μαρτίου.

Ο χαρακτηρισμός αυτός, ωστόσο, αποδίδεται συνήθως πολιτικούς σχηματισμούς που εντάσσονται στην τροτσκιστική, μαοϊκή η αναρχική ιδεολογία. Και σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ και πολιτικούς αναλυτές, η απόφαση του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών έρχεται σε αντίθεση με την γνωμοδότηση του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας.

Εκείνο, τον Μάρτιο του 2024 είχε αποφανθεί ότι το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», όπως άλλωστε και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα και το κόμμα των Οικολόγων, εντάσσονται στα κόμματα της αριστεράς και όχι στην άκρα αριστερά.

Παράγοντες του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών ανέφεραν πως η «Ανυπότακτη Γαλλία» χαρακτηρίστηκε «ακροαριστερό κόμμα» λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη πολιτική του κόμματος.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε ότι «υποστηρίζει πλήρως» την απόφασή του. «[Στην] Ανυπότακτη Γαλλία, υπάρχει άρνηση κοινοβουλευτικής συζήτησης, συστηματικές εκκλήσεις για μομφή και άρνηση συναντήσεων με την κυβέρνηση για συνεδριάσεις εργασίας», υποστήριξε.

Ωστόσο, τα κόμματα της Αριστερά στη Γαλλία βλέπουν πίσω από την απόφαση προσπάθεια να ξεπλυθεί η Ακροδεξιά στη χώρα, για να διατηρήσει η Δεξιά την εξουσία επ’ αόριστον.

«Απόφαση α λα Τραμπ»

Η απόφαση προκάλεσε την οργή του Ζαν-Λικ Μελανσόν, ιδρυτής του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία». Μίλησε για «απόφαση α λα Τραμπ» επιπέδου «Δημοκρατίας της Μπανανίας». Και προς υποστήριξη του κόμματος της ριζοσπαστικής Αριστεράς έσπευσε και ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ.

Ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε ότι «δεν ήταν δίκαιο», ιδιαίτερα πολιτικά, να χαρακτηριστεί η «Ανυπότακτη Γαλλία» ως «άκρα αριστερά».

«Κάποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν την ακροδεξιά, να μεταθέσουν την ευθύνη στη ριζοσπαστική αριστερά», δήλωσε ο Ολιβιέ Φορ. Και κατήγγειλε την επιθυμία κάποιων «να επανεντάξουν την ακροδεξιά στο πλευρό των ρεπουμπλικάνων, προκειμένου να αποκλειστεί αποτελεσματικά η ριζοσπαστική αριστερά».

«Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο», είπε ο Φορ. «Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη αποφανθεί για αυτό το ζήτημα. Και η Ανυπότακτη Γαλλία είναι ένα ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα».

«Πρόκειται για κόμμα που αποτελεί μέρος μιας εκλογικής, δημοκρατικής διαδικασίας και δεν μπορούμε να το κατατάξουμε ως ακροαριστερό», επισήμανε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Το ριζοσπαστικό αριστερό κίνημα «Ανυπότακτη Γαλλία», που ιδρύθηκε το 2016, χαρακτηρίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ως ακροαριστερό κόμμα, μαζί με το Lutte Ouvrière (Εργατικός Αγώνας) και το Nouveau Parti Anticapitaliste (Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα).

«Έγκλημα κατά της αντιπολίτευσης»

Από την πλευρά του, ο Ερίκ Κοκερέλ, βουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας, κατήγγειλε «ένα έγκλημα κατά της αντιπολίτευσης εν τη γενέσει του».

«Θεωρητικά, όταν κατατάσσεις κινήματα όπως αυτό, το κάνεις για να ενημερώσεις την πολιτική συζήτηση. Να λάβεις υπόψη την προέλευση του κινήματος, την ιστορία του, την πλατφόρμα του και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να την εφαρμόσει. Για εμάς, όλα αυτά είναι μέσω της κάλπης», διευκρίνισε.

Και σημείωσε: «Εδώ, αυτό για το οποίο μας επικρίνουν είναι οι προτάσεις μομφής και το γεγονός ότι δεν θέλαμε να συμμετάσχουμε σε συζητήσεις για τη διαπραγμάτευση ενός προϋπολογισμού που ήταν μειοψηφίας».

Η Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης στο  Συμβούλιο της Επικρατείας. Το κόμμα έχει καταγγείλει πολλές φορές ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι αρέσκονται να το χαρακτηρίζουν ακροαριστερό, ώστε να μπορούν να κάνουν παραλληλισμούς με ταην ακροδεξιά και κυρίως με τον Εθνικό Συναγερμό της Λεπέν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
JP Morgan: Υγιής διόρθωση το… «χάος» στα εμπορεύματα

JP Morgan: Υγιής διόρθωση το… «χάος» στα εμπορεύματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Missing Alert: Πού χάθηκε η ξεκούραση σήμερα; Γιατί ο ύπνος πλέον δεν μας φτάνει;

Κόσμος
Ιαπωνία: Πάνω από τα 2/3 των εδρών στον συνασπισμό της Τακαΐτσι

Ιαπωνία: Πάνω από τα 2/3 των εδρών στον συνασπισμό της Τακαΐτσι

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini
Συνένοχη 08.02.26

Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini

Μια καταγγελία που υποβλήθηκε από έναν πληροφοριοδότη ισχυρίζεται ότι η Google παραβίασε τους δικούς της κανόνες δεοντολογίας για να βοηθήσει έναν συνεργάτη του ισραηλινού στρατού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του
«Να το αγνοήσεις» 08.02.26

Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του

Η Βαλέρια Τσόμσκι δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση στην οποία υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Νόαμ Τσόμσκι δεν γνώριζαν για την εγκληματική δραστηριότητα του φίλου τους, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού
Πόλεμος στην Ουκρανία 08.02.26

Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν 3 υπόπτους για την απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ και πως έχουν βρει το όπλο του εγκλήματος. Δύο άτομα συνελήφθησαν, μια γυναίκα διαφεύγει

Σύνταξη
Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης
Δικαιώματα των γυναικών 08.02.26

Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, που συνελήφθη σε διαδήλωση τον Δεκέμβριο, φέρεται να βρίσκεται σε απεργία πείνας

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν
Γαλλία 08.02.26

Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Τζακ Λανγκ, ένας από τους επιφανείς Γάλλους πολιτικούς, φέρεται να είχε παλαιότερα οικονομικές συναλλαγές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν

Σύνταξη
Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Οι διασώστες και οι κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν δύο οικογένειες.

Σύνταξη
Washington Post: Ο εκδότης της, Γουίλ Λιούις, αφού απέλυσε το ένα τρίτο των εργαζομένων, παραιτήθηκε
ΗΠΑ 08.02.26

Washington Post: Ο εκδότης της, Γουίλ Λιούις, αφού απέλυσε το ένα τρίτο των εργαζομένων, παραιτήθηκε

Ούτε ο Λιούις ούτε ο ιδιοκτήτης της Washington Post Μπέζος παρέστησαν στη συνάντηση με το προσωπικό, όπου ανακοινώθηκαν οι απολύσεις. Είπε ότι μετά από δύο χρόνια μετασχηματισμού, «είναι η κατάλληλη στιγμή για να παραιτηθώ»

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε στενός συνεργάτης του Στάρμερ, ως υπεύθυνος για τον διορισμό του Μάντελσον
Βρετανία 08.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε στενός συνεργάτης του Στάρμερ, ως υπεύθυνος για τον διορισμό του Μάντελσον

Ο προσωπάρχης του παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τον διορισμό του πρώην πρέσβη, που έδινε πληροφορίες στον Έπσταϊν. Σκληρή κριτική για τον Στάρμερ εντός κυβέρνησης και από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη
Πρόωρες εκλογές 08.02.26

Σανάε Τακαΐτσι: Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας ετοιμάζεται για μία σαρωτική εκλογική νίκη

Η συμμαχία της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι κέρδισε με μεγάλη διαφορά τις εκλογές της Κυριακής, ανοίγοντας το δρόμο για φορολογικές περικοπές και στρατιωτικές δαπάνες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της Κίνας

Σύνταξη
Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 08.02.26

Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία

Την αλληλεγγύη της στις Ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις μετά τις συγκρούσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες βράδυ εξέφρασε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους
Η ανάρτηση Ζελένσκι 08.02.26

Η Ουκρανία επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος τέτοιων εταιριών – προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone», τονίζει η Ουκρανία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιάννης Παναγόπουλος: Στον οικονομικό εισαγγελέα αναμένεται το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Εν αναμονή εξελίξεων 08.02.26

Το δρόμο για τον οικονομικό εισαγγελέα παίρνει η υπόθεση Παναγόπουλου - Πού εστιάζουν οι έρευνες

Θέμα χρόνου είναι να βρεθεί στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα η υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων από εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Εκτεθειμένοι Τζήλος, Φωτιάς: Οι φωνές των Σερραίων για το «ευ αγωνίζεσθαι» της ΑΕΚ και η ομολογία Νίκολιτς
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Εκτεθειμένοι Τζήλος, Φωτιάς: Οι φωνές των Σερραίων για το «ευ αγωνίζεσθαι» της ΑΕΚ και η ομολογία Νίκολιτς

Το VAR εξέταζε 5’ το 0-1, όμως δεν το ακύρωσε αν και ο Μάνταλος ήταν οφσάιντ. Επίσης, στο 43’ ο Τζήλος δεν απέβαλε τον Πενράις με 2η κίτρινη. Μέχρι και ο Νίκολιτς παραδέχθηκε ότι τον έβγαλε επειδή φοβήθηκε!

Βάιος Μπαλάφας
Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το μηδέν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Άρης – ΠΑΟΚ 0-0: Αθανασιάδης και Παβλένκα κράτησαν το μηδέν στο «Βικελίδης»

Άρης και ΠΑΟΚ είχαν λίγες καλές στιγμές στο ντέρμπι του «Βικελίδης», ενώ όταν χρειάστηκε οι τερματοφύλακες Αθανασιάδης και Παβλένκα είχαν σωτήριες επεμβάσεις, με αποτέλεσμα να μην σημειωθεί γκολ (0-0).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini
Συνένοχη 08.02.26

Πληροφοριοδότης καταγγέλλει: Η Google παραβίασε τις πολιτικές AI βοηθώντας τον ισραηλινό στρατό με το Gemini

Μια καταγγελία που υποβλήθηκε από έναν πληροφοριοδότη ισχυρίζεται ότι η Google παραβίασε τους δικούς της κανόνες δεοντολογίας για να βοηθήσει έναν συνεργάτη του ισραηλινού στρατού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ιστορική νίκη για τους «πολίτες» στο «Άνφιλντ»
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Ιστορική νίκη για τους «πολίτες» στο «Άνφιλντ»

Με δύο γκολ στο 84′ και το 93′ από Μπερνάρντο Σίλβα και Χάαλαντ, η Μάντσεστερ Σίτι ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 από τη γκολάρα του Σομποσλάι (74′) και… απέδρασε από το «Άνφιλντ» με ένα ιστορικό «διπλό» που την διατηρεί σε τροχιά τίτλου.

Σύνταξη
Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του
«Να το αγνοήσεις» 08.02.26

Η σύζυγος του Νόαμ Τσόμσκι ζητά συγγνώμη για τις σχέσεις με τον Έπσταϊν, αλλά λέει ότι «δεν γνώριζαν» για τη δράση του

Η Βαλέρια Τσόμσκι δημοσίευσε μια μακροσκελή δήλωση στην οποία υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Νόαμ Τσόμσκι δεν γνώριζαν για την εγκληματική δραστηριότητα του φίλου τους, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 20η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού
Πόλεμος στην Ουκρανία 08.02.26

Μόσχα: Δίνει τρία ονόματα ως εμπλεκόμενους στην απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν 3 υπόπτους για την απόπειρα δολοφονίας κατά του αντιστράτηγου Αλεξέγεφ και πως έχουν βρει το όπλο του εγκλήματος. Δύο άτομα συνελήφθησαν, μια γυναίκα διαφεύγει

Σύνταξη
Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πώς να προστατευτείτε από τις κατασχέσεις – Οι λύσεις

Στο στόχαστρο τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, αλλά προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις και όρια προστασίας, όπως το ακατάσχετο ποσό σε μισθούς, συντάξεις, καταθέσεις.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού
Το θέμα 08.02.26

Ο Παναγόπουλος, η «σκουριά» και η δημόσια τοποθέτηση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Γιάννης Παναγόπουλος με το Δίκτυο Συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ να τοποθετείται δημόσια μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις υπογραμμίζοντας πως είναι «αδήριτη ανάγκη η ριζική επαναθεμελίωση του συνδικαλιστικού κινήματος».

Σύνταξη
Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης
Δικαιώματα των γυναικών 08.02.26

Το Ιράν καταδικάζει τη νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμάντι σε άλλα επτά χρόνια φυλάκισης

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, που συνελήφθη σε διαδήλωση τον Δεκέμβριο, φέρεται να βρίσκεται σε απεργία πείνας

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν
Γαλλία 08.02.26

Γαλλία: Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού Τζακ Λανγκ παραιτήθηκε λόγω έρευνας σχετικής με τον Έπσταϊν

Ο πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Τζακ Λανγκ, ένας από τους επιφανείς Γάλλους πολιτικούς, φέρεται να είχε παλαιότερα οικονομικές συναλλαγές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπσταϊν

Σύνταξη
Moltbook: Το AI φτιάχνει τη δική του κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση
Τεχνητή νοημοσύνη 08.02.26

Moltbook: Το AI φτιάχνει τη δική του κοινωνία και εμείς παρακολουθούμε από απόσταση

Στο Moltbook, τα Moltbots αναπτύσσουν δικές τους θρησκείες, υποκουλτούρες και κοινωνικές δομές, ενώ οι άνθρωποι παρακολουθούν την αυτοοργανωμένη ψηφιακή κοινωνία που γεννιέται μπροστά τους

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 08.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπέτις για την 23η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»
Το σκοτεινό Χόλιγουντ 08.02.26

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»

Αγωνιζόμενος για τον δημιουργικό έλεγχο, ο δημιουργός του Star Wars, Τζορζ Λούκας, έδειξε κατά λάθος στα στούντιο πώς να χτίσουν αυτοκρατορίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της τέχνης –αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο βάζοντας στην αφήγησή του τον ρόλο του Σπίλμπεργκ και του Λούκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στέγαση: Πόσο επηρεάζει το κόστος της την καθημερινότητά μας – Αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα
Δυσβάσταχτο κόστος 08.02.26

Στεγαστική κρίση: Πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά μας - Οι αριθμοί που δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα

Η στέγαση δεν μπορεί να αφήνεται αποκλειστικά στους νόμους της αγοράς όταν αυτοί απειλούν την κοινωνική συνοχή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)
Ποδόσφαιρο 08.02.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 3-2: Οι Κρητικοί πήραν τη ματσάρα πριν από τον ημιτελικό Κυπέλλου της Τετάρτης (11/2)

Έσπασαν καρδιές στο Παγκρήτιο. Και οι δυο ομάδες πέρασαν μπροστά στο σκορ (0-1 και 2-1), τελικά ο ΟΦΗ ήταν πιο ουσιαστικός και πήρε το τρίποντο πριν από τη ρεβάνς του ημιτελικού Κυπέλλου στη Λιβαδειά

Σύνταξη
Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες
Μέση Ανατολή 08.02.26

Λίβανος: Πολυκατοικία κατέρρευσε στην Τρίπολη – Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Οι διασώστες και οι κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο κτίριο βρίσκονταν δύο οικογένειες.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο