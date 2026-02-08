Γαλλία: Η κυβέρνηση χαρακτήρισε την Ανυπότακτη Γαλλία «ακροαριστερό κόμμα» – Σφοδρές αντιδράσεις

Πολιτικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών να εντάξει την Ανυποτάκτη Γαλλία στα κόμματα της «άκρας αριστεράς». Ο χαρακτηρισμός έγινε με εγκύκλιο για την πολιτική τοποθέτηση των υποψηφίων, εν όψει των επικείμενων δημοτικών εκλογών του Μαρτίου.

Ο χαρακτηρισμός αυτός, ωστόσο, αποδίδεται συνήθως πολιτικούς σχηματισμούς που εντάσσονται στην τροτσκιστική, μαοϊκή η αναρχική ιδεολογία. Και σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ και πολιτικούς αναλυτές, η απόφαση του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών έρχεται σε αντίθεση με την γνωμοδότηση του γαλλικού Συμβουλίου Επικρατείας.

Εκείνο, τον Μάρτιο του 2024 είχε αποφανθεί ότι το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», όπως άλλωστε και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα και το κόμμα των Οικολόγων, εντάσσονται στα κόμματα της αριστεράς και όχι στην άκρα αριστερά.

Παράγοντες του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών ανέφεραν πως η «Ανυπότακτη Γαλλία» χαρακτηρίστηκε «ακροαριστερό κόμμα» λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη πολιτική του κόμματος.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ δήλωσε ότι «υποστηρίζει πλήρως» την απόφασή του. «[Στην] Ανυπότακτη Γαλλία, υπάρχει άρνηση κοινοβουλευτικής συζήτησης, συστηματικές εκκλήσεις για μομφή και άρνηση συναντήσεων με την κυβέρνηση για συνεδριάσεις εργασίας», υποστήριξε.

Ωστόσο, τα κόμματα της Αριστερά στη Γαλλία βλέπουν πίσω από την απόφαση προσπάθεια να ξεπλυθεί η Ακροδεξιά στη χώρα, για να διατηρήσει η Δεξιά την εξουσία επ’ αόριστον.

«Απόφαση α λα Τραμπ»

Η απόφαση προκάλεσε την οργή του Ζαν-Λικ Μελανσόν, ιδρυτής του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία». Μίλησε για «απόφαση α λα Τραμπ» επιπέδου «Δημοκρατίας της Μπανανίας». Και προς υποστήριξη του κόμματος της ριζοσπαστικής Αριστεράς έσπευσε και ο γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ.

Ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε ότι «δεν ήταν δίκαιο», ιδιαίτερα πολιτικά, να χαρακτηριστεί η «Ανυπότακτη Γαλλία» ως «άκρα αριστερά».

«Κάποιοι προσπαθούν να ξεπλύνουν την ακροδεξιά, να μεταθέσουν την ευθύνη στη ριζοσπαστική αριστερά», δήλωσε ο Ολιβιέ Φορ. Και κατήγγειλε την επιθυμία κάποιων «να επανεντάξουν την ακροδεξιά στο πλευρό των ρεπουμπλικάνων, προκειμένου να αποκλειστεί αποτελεσματικά η ριζοσπαστική αριστερά».

«Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο», είπε ο Φορ. «Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη αποφανθεί για αυτό το ζήτημα. Και η Ανυπότακτη Γαλλία είναι ένα ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα».

«Πρόκειται για κόμμα που αποτελεί μέρος μιας εκλογικής, δημοκρατικής διαδικασίας και δεν μπορούμε να το κατατάξουμε ως ακροαριστερό», επισήμανε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Το ριζοσπαστικό αριστερό κίνημα «Ανυπότακτη Γαλλία», που ιδρύθηκε το 2016, χαρακτηρίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ως ακροαριστερό κόμμα, μαζί με το Lutte Ouvrière (Εργατικός Αγώνας) και το Nouveau Parti Anticapitaliste (Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα).

«Έγκλημα κατά της αντιπολίτευσης»

Από την πλευρά του, ο Ερίκ Κοκερέλ, βουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας, κατήγγειλε «ένα έγκλημα κατά της αντιπολίτευσης εν τη γενέσει του».

«Θεωρητικά, όταν κατατάσσεις κινήματα όπως αυτό, το κάνεις για να ενημερώσεις την πολιτική συζήτηση. Να λάβεις υπόψη την προέλευση του κινήματος, την ιστορία του, την πλατφόρμα του και τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να την εφαρμόσει. Για εμάς, όλα αυτά είναι μέσω της κάλπης», διευκρίνισε.

Και σημείωσε: «Εδώ, αυτό για το οποίο μας επικρίνουν είναι οι προτάσεις μομφής και το γεγονός ότι δεν θέλαμε να συμμετάσχουμε σε συζητήσεις για τη διαπραγμάτευση ενός προϋπολογισμού που ήταν μειοψηφίας».

Η Ανυπότακτη Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το κόμμα έχει καταγγείλει πολλές φορές ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι αρέσκονται να το χαρακτηρίζουν ακροαριστερό, ώστε να μπορούν να κάνουν παραλληλισμούς με ταην ακροδεξιά και κυρίως με τον Εθνικό Συναγερμό της Λεπέν.