newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 19:47
Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία - Αναφορές για πολλούς τραυματίες
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο
Κόσμος 11 Οκτωβρίου 2025 | 21:05

Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο

O Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε πριν από έναν μήνα. Μέσα στο διάστημα αυτό, ο θάνατος του έχει μετατραπεί σε ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής ακροδεξιάς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Spotlight

Η δολοφονία του δεξιού influencer Τσάρλι Κερκ αποτέλεσε τραγικό γεγονός για το στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ.

Όμως, πριν… «κρυώσει» καν το πτώμα, ο πρόεδρος και οι πιο σκληροπυρηνικοί υποστηρικτές του στο κίνημα Maga τη μετέτρεψαν σε εργαλείο πολιτικής επίθεσης.

Αντί για μια περίοδο εθνικής περισυλλογής, η Ουάσιγκτον παρακολουθεί μια συντονισμένη εκστρατεία εναντίον φιλελεύθερων ομάδων, μέσων ενημέρωσης, πανεπιστημίων και της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Τραμπ και οι συνεργάτες του κατηγόρησαν, χωρίς αποδείξεις, «ριζοσπάστες της αριστεράς» για τη δολοφονία, και σύντομα έστρεψαν τα πυρά τους εναντίον γνωστών επικριτών τους.

Οι δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με πολιτικούς επιστήμονες, δεν είναι τυχαίες: εντάσσονται στη στρατηγική του να παρουσιάζει κάθε κριτική ως απειλή και κάθε αντίπαλο ως «εσωτερικό εχθρό».

Από τη ρητορική στην εκδίκηση

Στην τελετή μνήμης του Κερκ, η χήρα του – μετά τα πυροτεχνήματα – μίλησε για συγχώρεση.

Ο Τραμπ, ωστόσο, απάντησε με θυμό: «Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν τους εύχομαι το καλύτερο».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί δίπλα στην Έρικα Κερκ, κατά τη διάρκεια της τελετής μνήμης για τον σύζυγό της, τον δολοφονημένο συντηρητικό σχολιαστή Τσάρλι Κερκ, στο State Farm Stadium στην Αριζόνα των ΗΠΑ, στις 21 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Carlos Barria

Οι λέξεις του, μακριά από το ήθος ενός ηγέτη, ενίσχυσαν το κλίμα πόλωσης και καχυποψίας.

Πριν ακόμη συλληφθεί ο δράστης, ο Τραμπ είχε ήδη κατηγορήσει την «αριστερή ρητορική» για τον θάνατο του Κερκ και υποσχέθηκε να «τσακίσει τους ριζοσπάστες αριστερούς» και όσους «τους χρηματοδοτούν».

Η υπόθεση αυτή λειτούργησε ως μία τέλεια αφορμή για την έναρξη μιας εκτεταμένης εκστρατείας νομικών και πολιτικών επιθέσεων.

Ο δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος, εδώ και χρόνια στόχος ακροδεξιών θεωριών συνωμοσίας, βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο.

Ο Τραμπ ζήτησε ανοιχτά τη σύλληψή του, επικαλούμενος αβάσιμες κατηγορίες περί παραβίασης του νόμου περί εκβιασμού (RICO), ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε έρευνα κατά των Ιδρυμάτων Open Society.

Η στοχοποίηση της κοινωνίας των πολιτών

Η επίθεση στον Σόρος και τις φιλελεύθερες οργανώσεις δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής Στίβεν Λεβίτσκι του Χάρβαρντ, πρόκειται για την εφαρμογή της «πρώτης σελίδας του αυταρχικού εγχειριδίου»: τη χρήση ενός τραγικού γεγονότος ως πρόσχημα για την καταστολή πολιτικών αντιπάλων.

«Οι αυταρχικοί ηγέτες χρησιμοποιούν την πολιτική βία ως δικαιολογία για να κυνηγήσουν τους εχθρούς τους», σημειώνει ο Λεβίτσκι.

«Στόχος είναι να παραλύσει η κοινωνία των πολιτών, να αποδυναμωθούν οι χρηματοδότες και να φιμωθούν οι επικριτές».

Η απάντηση των Ιδρυμάτων Σόρος ήταν άμεση: χαρακτήρισαν τις ενέργειες της κυβέρνησης «πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις» που επιχειρούν να τρομοκρατήσουν φιλανθρωπικούς οργανισμούς και να περιορίσουν τη δημοκρατική δράση.

Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 3.700 οργανισμοί υπέγραψαν επιστολή καταγγέλλοντας την «εκστρατεία εκφοβισμού» της κυβέρνησης.

An image of slain conservative commentator Charlie Kirk is placed at a memorial in his honour, at Utah Valley University in Orem, Utah, U.S., September 29, 2025. REUTERS/Jim Urquhart

Πολιτικοποίηση της δικαιοσύνης

Η εκμετάλλευση της Δικαιοσύνης για πολιτικούς σκοπούς αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τον αυταρχισμό.

Ο Τραμπ απέλυσε εισαγγελείς που αρνήθηκαν να ασκήσουν διώξεις με αμφίβολα στοιχεία και αντικατέστησε τους έμπειρους νομικούς με πιστούς υποστηρικτές.

Έτσι, κατηγορήθηκαν πρόσωπα που είχαν προηγουμένως συγκρουστεί μαζί του, όπως ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ και η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίτια Τζέιμς.

Για πολλούς νομικούς, αυτή η τακτική θυμίζει «δικαστικό αυταρχισμό» – την υποταγή του δικαίου στην πολιτική βούληση του ηγέτη.

Ο πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας Πολ Ρόζενζβαϊγκ προειδοποιεί ότι «η χρήση του νόμου RICO για να κυνηγηθεί ο Σόρος είναι νομικά αβάσιμη και πολιτικά επικίνδυνη».

Το αφήγημα του «εσωτερικού εχθρού»

Παράλληλα με τις διώξεις, ο Τραμπ εντείνει τη ρητορική περί «εγχώριων τρομοκρατών».

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο Τραμπ χαρακτήρισε το αριστερό κίνημα Antifa «εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση», αν και σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία δεν υπάρχει τέτοια ονομασία.

Στην ομιλία του προς στρατιωτικούς ηγέτες, υποστήριξε ότι «η Αμερική δέχεται εισβολή από μέσα» και ότι οι πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς πρέπει να «τακτοποιηθούν» – ακόμα και με τη βοήθεια του στρατού.

Οι δηλώσεις αυτές παραβιάζουν το πνεύμα του νόμου Posse Comitatus, που απαγορεύει τη χρήση ομοσπονδιακών στρατευμάτων για εσωτερική επιβολή της τάξης. Ωστόσο, για τον Τραμπ, η στρατιωτική εμπλοκή φαίνεται να λειτουργεί περισσότερο ως πολιτικό μήνυμα παρά ως νομικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με τον Λάρι Νομπλ, πρώην νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, «όταν ένας πρόεδρος μιλά για ‘εσωτερικούς εχθρούς’ και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης στις πόλεις τους, παραβιάζει την ίδια τη φιλοσοφία πάνω στην οποία ιδρύθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Ένας άνδρας που φοράει καπέλο με τη φράση «Make America Great Again» αντιδρά σε εκδήλωση της Turning Point USA στο πανεπιστημιακό campus της Utah State University, στο Λόγκαν της Γιούτα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Cheney Orr

Το ψεύτικο αφήγημα της «αριστερής βίας»

Αν και ο Τραμπ επιμένει να συνδέει τη «ριζοσπαστική αριστερά» με την πολιτική βία, τα επίσημα στοιχεία λένε άλλη ιστορία.

Έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το 2024 έδειξε ότι η ακροδεξιά τρομοκρατία εξακολουθεί να είναι μακράν η πιο θανατηφόρα μορφή εγχώριου εξτρεμισμού.

Αντίστοιχα, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών σημειώνει ότι, ενώ η αριστερή βία αυξήθηκε το 2025, οι επιθέσεις από την ακροδεξιά παραμένουν υπερπολλαπλάσιες.

Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση Τραμπ επιλέγει να στοχοποιεί αποκλειστικά την αριστερά, αγνοώντας τα πραγματικά δεδομένα.

Η επιστροφή της συνωμοσιολογίας

Ο πολιτικός επιστήμονας Ράσελ Μιούρχεντ από το Ντάρτμουθ επισημαίνει ότι ο Τραμπ «χρησιμοποιεί τη δολοφονία Κερκ για να επανενεργοποιήσει τη ρητορική των συνωμοσιών». Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική αυτή μετατρέπει ειρηνικούς πολιτικούς αντιπάλους σε «εχθρούς του κράτους».

Όταν ολόκληρες πολιτικές ομάδες παρουσιάζονται ως «δίκτυα εγχώριας τρομοκρατίας», ανοίγει ο δρόμος για τη νομιμοποίηση της καταστολής.

Η ρητορική αυτή έχει ήδη αρχίσει να παράγει αποτελέσματα: πολιτικοί αντίπαλοι απειλούνται με συλλήψεις, δημοσιογράφοι στοχοποιούνται, και πανεπιστήμια δέχονται πιέσεις για το περιεχόμενο των ερευνών τους.

Η ατμόσφαιρα θυμίζει περισσότερο καθεστώτα όπου η διαφωνία εξομοιώνεται με προδοσία.

Ένα άτομο που φοράει ένα μπλουζάκι σε υποστήριξη του Charlie Kirk στέκεται δίπλα σε μια αμερικανική σημαία που κρέμεται από έναν σταυρό με την επιγραφή «Ο Χριστός είναι Βασιλιάς», ενώ ένα παιδί κρατά μια πλακάτ σε υποστήριξη της ICE, κοντά στα κεντρικά γραφεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) την ημέρα της επίσκεψης της Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Kristi Noem, στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, ΗΠΑ, στις 7 Οκτωβρίου 2025.

Η αυταρχική καμπύλη

Οι αναλυτές συγκλίνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Τραμπ αξιοποιεί τον θάνατο του Κερκ αποτελεί επικίνδυνο βήμα προς την αυταρχική ολίσθηση.

Ο καθηγητής Πίτερ Σέιν του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης σημειώνει ότι «ο Τραμπ χρησιμοποιεί υπερβολική και συχνά ψευδή ρητορική για να δικαιολογήσει αντισυνταγματικές υπερβάσεις εξουσίας».

Είτε πρόκειται για την πολιτικοποίηση της Δικαιοσύνης, είτε για την απειλή στρατιωτικής εμπλοκής σε αμερικανικές πόλεις, το μοτίβο είναι σαφές: η συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια του προέδρου και η στοχοποίηση κάθε αντιφρονούντα.

Από το πένθος στη φίμωση

Ένα μήνα μετά τη δολοφονία, η αρχική οδύνη της αμερικανικής δεξιάς έχει υποχωρήσει, δίνοντας τη θέση της σε έναν πολιτικό κυνισμό.

Ο θάνατος γεγονός που θα μπορούσε να ενώσει, χρησιμοποιείται πλέον ως εργαλείο για να διχάσει.

Ο Τραμπ παρουσιάζει τη χώρα ως πεδίο μάχης ανάμεσα σε «πατριώτες» και «προδότες», μια αφήγηση που τροφοδοτεί τη βία και απονομιμοποιεί τη διαφωνία.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν αυτή η ρητορική συνεχιστεί, η γραμμή που χωρίζει τη δημοκρατία από τον αυταρχισμό θα γίνει όλο και πιο λεπτή.

Και τότε, το ερώτημα δεν θα είναι πώς πέθανε ο Τσάρλι Κερκ — αλλά πώς μια δημοκρατία άφησε τον εαυτό της να πεθάνει μαζί του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή
Ιστορία μιας έρευνας 11.10.25

Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή

Η μελέτη των ημερολογίων του πατέρα του οδήγησε έναν συνταξιούχο Ολλανδό σε μια μεγάλη ανακάλυψη: σε έναν πίνακα του 18ου αιώνα, που αξιωματικός των Ναζί είχε κατορθώσει να πάρει στην Αργεντινή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή
Κόσμος 11.10.25

Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή

Το κόμμα του Κούρτι καταλαμβάνει τις 48 από τις 120 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο του Κοσόβου και θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον άλλων 13 βουλευτών.

Σύνταξη
Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν – Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής
Κόσμος 11.10.25

Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα ερείπια της βόρειας Γάζας - Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής

Μισό εκατομμύριο αναγκαστικά εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στις κατεστραμμένες πόλεις της βόρειας Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός παύει τα πυρά και αποσύρεται εν μέρει από την περιοχή στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Χαμάς.

Σύνταξη
Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»
Από κρίση σε κρίση 11.10.25

Πολιτικό χάος στη Γαλλία – Ίσως ήρθε το τέλος του «μακρονισμού»

Ο Εμανουέλ Μακρόν είναι πρόεδρος στη Γαλλία από το 2017. Η προεδρική του θητεία χαρακτηρίστηκε από μια σειρά από πολιτικά στοιχήματα. Άλλα βγήκαν και άλλα όχι. Το τελευταίο ίσως γυρίσει μπούμερανγκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ
Στο Σαρμ Ελ-Σέιχ 11.10.25 Upd: 18:21

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, με θέμα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει δημοσιεύματα ότι η Αίγυπτος θα είναι ο τόπος για μια σύνοδο όπου θα συζητηθεί το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό
Go Fun 11.10.25

Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό

Από τον γνωστό εγωιστή και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ του Ντίκενς μέχρι τους σύγχρονους πλούσιους, η επιστήμη διερευνά αν ο πλούτος τροφοδοτεί εγωισμό και μειώνει την ενσυναίσθηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία
Κάλπικη ομορφιά 11.10.25

Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία

Το λίφτινγκ προσώπου μπαίνει σε νέα, αχαρτογράφητα νερά, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι, ακόμη και στα τέλη των 20 τους, επιλέγουν ριζικές αισθητικές επεμβάσεις. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets
«Βαθιά διαστροφή» 11.10.25

Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο διαβόητος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets που εξέτιε ποινή 29 ετών για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γουέικφιλντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα

Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο αν δείχνουμε βολεμένοι με τον σημερινό, λέει ο Αλέξης Τσίπρας εξηγώντας γιατί άφησε την έδρα, «μια αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά». Μιλά για «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική, για όραμα και τονίζει ότι αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή
Ιστορία μιας έρευνας 11.10.25

Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή

Η μελέτη των ημερολογίων του πατέρα του οδήγησε έναν συνταξιούχο Ολλανδό σε μια μεγάλη ανακάλυψη: σε έναν πίνακα του 18ου αιώνα, που αξιωματικός των Ναζί είχε κατορθώσει να πάρει στην Αργεντινή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Σερβία – Αλβανία
Ποδόσφαιρο 11.10.25

LIVE: Σερβία – Αλβανία

LIVE: Σερβία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σερβία – Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Το NBA επιστρέφει στην Κίνα
Μπάσκετ 11.10.25

Το NBA επιστρέφει στην Κίνα

Έξι χρόνια μετά τη ρήξη λόγω του Χονγκ Κονγκ, το NBA επιστρέφει στην ασιατική αγορά με τους Brooklyn Nets και Phoenix Suns σε μια συμφιλίωση που συνδυάζει πολιτική, επιχειρήσεις και θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι
Δεν είναι τωρινό φαινόμενο 11.10.25

Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι

Κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχουν αναφέρει κατ’ επανάληψη πως «τα ράντζα είναι παρελθόν» και πως «το ΕΣΥ άλλαξε». Εικόνες ντοκουμέντο από το «Λαϊκό» νοσοκομείο, στις 8 Οκτωβρίου 2025.

Σύνταξη
Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»
EHF European Cup 11.10.25

Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»

Σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στους «32» του EHF European Cup ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη με 34-28 επί της Αλμπάτρο Σιρακούσα στο κλειστό της Ηλιούπολης. Η ρεβάνς γίνεται τη Δευτέρα (13/10, 19.30).

Σύνταξη
«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της
Σκληρό 11.10.25

«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της

Η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον περνάει μια από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές της ζωής της, μιλώντας ανοιχτά για το δύσκολο διαζύγιο των γονιών της που την έστειλε στον ψυχολόγο.

Σύνταξη
Στην κόψη του… ξυραφιού
On Field 11.10.25

Στην κόψη του… ξυραφιού

Η Εθνική μας ομάδα έχει μια τελευταία ευκαιρία να φέρει τα «πάνω – κάτω» στον όμιλο αλλά για να τα καταφέρει θα χρειαστεί να ρισκάρει πολύ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2
Πόλο Γυναικών 11.10.25

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2

Με κορυφαίες τις Σάντα και Μυριοκεφαλιτάκη που σημείωσαν από 4 γκολ, η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε ε 26-7 επί του Αλίμου ΝΑΣ Betsson κι έκανε το 2Χ2 μετά τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο Γυναικών.

Σύνταξη
Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
Ελλάδα 11.10.25

Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου

Ο δήμαρχος Σαντορίνης επιβεβαίωσε ότι στο ξενοδοχείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης όταν έβγαλαν τον 5χρονο από την πισίνα. Συνελήφθησαν ο διευθυντής, ο ναυαγοσώστης και ο πατέρας του παιδιού.

Σύνταξη
Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή
Κόσμος 11.10.25

Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή

Το κόμμα του Κούρτι καταλαμβάνει τις 48 από τις 120 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο του Κοσόβου και θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον άλλων 13 βουλευτών.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει
Καμία ντροπή 11.10.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει

Ως αντίλογος στα καλλιστεία ομορφιάς, στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτας η γοητεία δίνει τη θέση της στο γκροτέσκο και η νίκη φέρνει γέλιο και ανάταση ψυχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»
Ελλάδα 11.10.25

Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»

«Σήμερα δεν είναι το τέλος – είναι η αρχή μιας μνήμης που θα μείνει ζωντανή, μιας φωνής που θα συνεχίσει να μιλάει για σεβασμό, αγάπη και ζωή» έγραψε η αδερφή της Γαρυφαλλιάς.

Σύνταξη
Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»
Μπάσκετ 11.10.25

Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»

Τέσσερις αδιαπραγμάτευτες αρχές: κοινό όφελος, πολιτισμική ακεραιότητα, αγωνιστική αριστεία και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση - Οι όροι για το project «NBA Europe»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν – Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής
Κόσμος 11.10.25

Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα ερείπια της βόρειας Γάζας - Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής

Μισό εκατομμύριο αναγκαστικά εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στις κατεστραμμένες πόλεις της βόρειας Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός παύει τα πυρά και αποσύρεται εν μέρει από την περιοχή στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Χαμάς.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιο: Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας – Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Ελλάδα 11.10.25

Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας - Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να βρίσκονται σε αναβρασμό και τα συνδικάτα στις επάλξεις. Απεργία στις 14/10. Συμμετέχουν Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο