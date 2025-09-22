magazin
Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ
Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ

Το New College της Φλόριντα, το οποίο πριν δύο χρόνια άλλαξε διοίκηση και πήρε συντηρητική κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι θα «τιμήσει» τον Τσάρλι Κερκ με την ανέγερση ενός αγάλματος του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στις 16 Σεπτεμβρίου, το New College της Φλόριντα ανακοίνωσε τα σχέδιά του για την ανέγερση ενός αγάλματος του Τσάρλι Κερκ, του ακροδεξιού που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, ενώ μιλούσε στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Σε δελτίο τύπου που μοιράστηκε εκπρόσωπος του New College αναφέρεται ότι το μνημείο θα «τιμά την κληρονομιά του και το απίστευτο έργο του μετά την τραγική δολοφονία του νωρίτερα αυτό το μήνα. Το άγαλμα, που χρηματοδοτείται ιδιωτικά από ηγέτες της κοινότητας, θα στεγάζεται στον πανεπιστημιακό χώρο ως δέσμευση του New College να υπερασπίζεται και να αγωνίζεται για την ελευθερία του λόγου και τον πολιτικό διάλογο στην αμερικανική ζωής».

Ο Κερκ, συνιδρυτής της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA (TPUSA) και συνεργάτης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλείται «μάρτυρας της ελευθερίας του λόγου» από τους υποστηρικτές του, ωστόσο oι επικριτές του επισημαίνουν ότι οι πολιτικές απόψεις που προωθούσε ο Κερκ σε πλήθη νεαρών φοιτητών ήταν τρανσφοβικές, ρατσιστικές και μισογυνιστικές.

Παραιτήσεις, αγωγές και συντηρητισμός

Μετά το θάνατο του Τσάρλι Κερκ, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια φίμωσης προοδευτικών φωνών που στέκονται ενάντια σε όσα πρέσβευε ο δολοφονηθέντας.

Σε ολόκληρη τη χώρα, άνθρωποι απολύονται από τις δουλειές τους αν ασκήσουν κριτική στην ακροδεξιά πολιτική του ατζέντα, με τρανταχτό παράδειγμα το κόψιμο της βραδινής εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, έπειτα από σχόλια για τον Κερκ, αλλά και την απόφαση του Florida Atlantic University να απομακρύνει καθηγητές που μοιράστηκαν στα social media «παρατηρήσεις άλλων που επέστησαν την προσοχή σε ρατσιστικές, ομοφοβικές και μισογυνιστικές δηλώσεις του Κερκ».

Το 2023, το διοικητικό συμβούλιο του New College αναδιαμορφώθηκε με εντολή του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη της Φλόριντα, Ρον ντε Σάντις, σε μια προσπάθεια να μετατραπεί σε ένα συντηρητικό ίδρυμα, με πρότυπο το Hillsdale College, ένα ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο. Στη συνέχεια, σχεδόν το 40% του διδακτικού προσωπικού παραιτήθηκε και πολλοί φοιτητές έκαναν μεταγραφή σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ορισμένοι καθηγητές και φοιτητές έχουν εκκρεμείς αγωγές εναντίον του πανεπιστημίου.

Ή άγαλμα ή πρόστιμο

Πέρα από το New Collage, έχουν επίσης γίνει προτάσεις για την ανέγερση αγαλμάτων του Τσάρλι Κερκ στο Τέξας, καθώς και στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσινγκτον – ένα πρότζεκτ το οποίο έχει αναλάβει η Ρεπουμπλικανή Άννα Παουλίνα Λούνα, την οποία ο Κερκ προσέλαβε ως εθνική διευθύντρια ισπανόφωνων προγραμμάτων για την TPUSA το 2018.

Η Λούνα, στηρίζει την αμφιλεγόμενη πρωτουβουλία, με το επιχείρημα ότι η αριστερά έχει δημιουργήσει «ένα τοξικό περιβάλλον όπου η μία πλευρά θεωρεί αποδεκτό να υποδαυλίζει τον φόβο και τη βία για να σιγήσει τη διαφωνία των πολιτών».

Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι στην Οκλαχόμα έχουν προτείνει νομοθεσία που θα απαιτεί από κάθε δημόσιο πανεπιστήμιο της πολιτείας να κατασκευάσει ένα «Charlie Kirk Memorial Plaza» που θα περιλαμβάνει ένα άγαλμα του Κερκ, διαφορετικά θα επιβάλλονται μηνιαία πρόστιμα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper | Guardian

