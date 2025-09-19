newspaper
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα
Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα

«Οι δεξιοί θέλουν ο Τσάρλι Κερκ να είναι κάποιο είδος αγίου, να μην προκαλεί αντιπαραθέσεις και να κάνει την Αριστερά να φαίνεται υστερική», αναφέρει η καθηγήτρια σε δήλωση της στο ARTnews.

Η Karen Leader, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Florida Atlantic University, τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω σχολίων που έκανε για τον Τσάρλι Κερκ, τον ακροδεξιό MAGA σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ που δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Γιούτα.

O πρόεδρος του Πανεπιστημίου FAU, Adam Hasner, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστήριζε ότι ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού «τέθηκε σε διαθεσιμότητα εν αναμονή της έρευνας» λόγω «επαναλαμβανόμενων σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».

Συντηρητικοί χρήστες του X κατονόμασαν την Leader ως το εν λόγω μέλος του διδακτικού προσωπικού λίγο αργότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας South Florida Sun Sentinel.

Φωτογραφία: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σφίγγει το χέρι του ιδρυτή της Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, στο AmericaFest της Turning Point USA στο Φοίνιξ της Αριζόνα, στις 22 Δεκεμβρίου 2024. REUTERS/Cheney Orr

H δεξιά πτέρυγα

Ο λογαριασμός της Leader στο X είναι ιδιωτικός, αλλά σύμφωνα με το Sentinel, οι εν λόγω αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορούσαν «παρατηρήσεις άλλων που επέστησαν την προσοχή σε αυτό που οι σχολιαστές χαρακτήρισαν ως ρατσιστικές, ομοφοβικές και μισογυνιστικές δηλώσεις του Κερκ».

Σε συνέντευξή της στο Artnet News, η Leader δήλωσε ότι «πολλοί άλλοι άνθρωποι βλέπουν τη φήμη τους να τίθεται υπό αμφισβήτηση επειδή στην Δεξιά πτέρυγα δεν αρέσουν αυτά που λέμε και θέλει να τα διαγράψει από τα ιστορικά αρχεία. Θέλουν ο Κερκ να είναι κάποιο είδος αγίου, να μην προκαλεί αντιπαραθέσεις και να κάνει την Αριστερά να φαίνεται υστερική».

Το Florida Atlantic επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ακόμη δύο καθηγητές έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ το πανεπιστήμιο διερευνά τη δραστηριότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ.

Εκπρόσωποι του πανεπιστημίου δήλωσαν στο CBS12 News ότι «δεν προβαίνουν σε σχόλια για ζητήματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό», αλλά επιβεβαίωσαν ότι ο καθηγητής οικονομικών Rebel Cole και η καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας Kate Polak έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα εν αναμονή της έρευνας εις βάρος του.

Σε ανάρτηση του στο Χ, ο Cole υποστήριξε ότι το πανεπιστήμιο «παραβίασε τα δικαιώματά του» και ότι «βλάπτει σοβαρά» τη φήμη του. Είπε επίσης ότι του απαγορεύτηκε η είσοδος στο πανεπιστήμιο επειδή απάντησε σε μια ανώνυμη ανάρτηση που πανηγύριζε για την δολοφονία του Κερκ.

Στην δήλωσή του, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου, ανέφερε ότι οι καθηγητές τέθηκαν σε διαθεσιμότητα «λόγω συγκεκριμένων διαδικασιών που αφορούν τα μέλη του μόνιμου διδακτικού προσωπικού».

«Η προσοχή μας παραμένει στραμμένη στην ευθύνη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας να προάγει τον πολιτισμένο διάλογο, να διεξάγει υγιείς συζητήσεις και να αντιμετωπίζει με σεβασμό τον άλλον άνθρωπο», είπε.

«Αυτό ισχύει για όλους τους φοιτητές, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και το προσωπικό, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις», πρόσθεσε.

Οι ακροδεξιές θέσεις

Σημαντικός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Κερκ υιοθέτησε μια σειρά ακροδεξιών θέσεων, όπως η εναντίωση στην άμβλωση, στον έλεγχο των όπλων και στα δικαιώματα των ΛΟΑΤ ατόμων.

Οι πιο αμφιλεγόμενες απόψεις του περιλάμβαναν την κριτική του τόσο στον Νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1964, ο οποίος απαγορεύει ρητώς κάθε διάκριση λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, όσο και στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, τον οποίο σε ομιλία του χαρακτήρισε ως «απαίσιο» και ως κάποιον που ο κόσμος θαυμάζει μόνο και μόνο επειδή είπε «κάτι που στην πραγματικότητα δεν πίστευε».

*Με πληροφορίες από: ΑRTNews | CBS 12 | WIRED

Γκαμπριέλε Στέτσερ: Η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της «όπλο» ενάντια στη Στάζι
Culture Live 19.09.25

Γκαμπριέλε Στέτσερ: Η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της «όπλο» ενάντια στη Στάζι

Η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Γκαμπριέλε Στέτσερ στις Άλπεις αναδεικνύει το έργο μιας γυναίκας που, μέσα από τη φωτογραφία, μετέτρεψε την προσωπική της αντίσταση σε καλλιτεχνική κληρονομιά

Σύνταξη
Ευδοκία: Γιατί είναι η πιο σημαντική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου – Το ζεϊμπέκικο, η κραυγή, η χούντα
The Good Life 18.09.25

Ευδοκία: Γιατί είναι η πιο σημαντική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου – Το ζεϊμπέκικο, η κραυγή, η χούντα

Με αφορμή την προβολή της ταινίας Ευδοκία σε αποκατεστημένη κόπια στον ιστορικό κινηματογράφο Ριβιέρα, μια υπενθύμιση γιατί το αριστούργημα του δωρικού Αλέξη Δαμιανού θεωρείται από πολλούς η καλύτερη ελληνική ταινία όλων των εποχών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ας φύγουμε πριν έρθει η αστυνομία» – Ο Σιλβέστερ Σταλόνε μιλά για μια από τις πιο εμβληματικές του σκηνές
The Rocky Steps 18.09.25

«Ας φύγουμε πριν έρθει η αστυνομία» – Ο Σιλβέστερ Σταλόνε μιλά για μια από τις πιο εμβληματικές του σκηνές

Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, μια από τις πιο θρυλικές σκηνές της ταινίας «Rocky» γυρίστηκε από ένα καπρίτσιο του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;
Culture Live 18.09.25

Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;

Ειδικοί στην Ουάσινγκτον εντόπισαν κάτω από τον διάσημο πίνακα μια ανδρική μορφή, που ενδέχεται να αποτελεί το μοναδικό πορτρέτο άνδρα του Βερμέερ ή ένα χαμένο έργο του Φαμπρίτιους

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο
East Village 18.09.25

Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο

Την πολυαναμενόμενη βιογραφία «Samo Lives» υπογράφει ο σκηνοθέτης Τζούλιους Ονάχ, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπασκιά θα δούμε τον ηθοποιό Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
«Κάποτε έπαιρνα χάπια για πλάκα, τώρα για να μείνω ζωντανός»: Ο Όζι Όσμπορν είχε συμφιλιωθεί με τον θάνατό του
No Escape from Now 18.09.25

«Κάποτε έπαιρνα χάπια για πλάκα, τώρα για να μείνω ζωντανός»: Ο Όζι Όσμπορν είχε συμφιλιωθεί με τον θάνατό του

Δύο μήνες μετά τον θάνατο του Όζι Όσμπορν, το ντοκιμαντέρ No Escape from Now έρχεται να μας βάλει στα τελευταία χρόνια της ζωής του πρωτοπόρου της heavy metal.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θα το πάει στα άκρα ο Τζίμι Κίμελ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του – Πανηγυρίζει ο Τραμπ που θέλει να πάρει κι άλλα κεφάλια
Σκοτεινές εποχές 18.09.25

Θα το πάει στα άκρα ο Τζίμι Κίμελ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του – Πανηγυρίζει ο Τραμπ που θέλει να πάρει κι άλλα κεφάλια

Τα σχόλια του Τζίμι Κίμελ για τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τον οδήγησαν εκτός αέρα, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει και τα «κεφάλια» των Τζίμι Φάλον και Σέθ Μάγιερς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
H τέχνη ως κραυγή μέσα απ’τον πόλεμο: Άνοιξε η Μπιενάλε της Γάζας στη Νέα Υόρκη
Culture Live 17.09.25

H τέχνη ως κραυγή μέσα απ’τον πόλεμο: Άνοιξε η Μπιενάλε της Γάζας στη Νέα Υόρκη

Με το κανονάκι του Φίρας Ζρέικ να δίνει τον πένθιμο τόνο, η Μπιενάλε της Γάζας άνοιξε στη Νέα Υόρκη, φέρνοντας στο προσκήνιο έργα που αποτυπώνουν τον πόνο και τη φωνή καλλιτεχνών αποκλεισμένων μέσα στον πόλεμο

Σύνταξη
Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ
Παιχνίδι του θρόνου 17.09.25

Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ

H είδηση για τα 23,2 εκατομμύρια ευρώ που θα λάβει ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την επόμενη ταινία του επαναφέρει στο προσκήνιο έναν ακόμα πιο εντυπωσιακό προκάτοχο στο θρόνο των εκατομμυριούχων νέων: τον Χάρι Πότερ/Ντάνιελ Ράντκλιφ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας
Κόσμος 19.09.25

Νέες απειλές από τον ισραηλινό πρέσβη στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη πόλη της Γάζας

Δεκάδες νεκροί και τραυματίες είναι ο καθημερινός απολογισμός από ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα. Ο ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ εκτοξεύει νέες απειλές

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»
«Διαφθορά και διαπλοκή» 19.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για μεθόδευση συγκάλυψης κατηγορεί τον Μητσοτάκη η αντιπολίτευση – «Έλα στην εξεταστική ή παραιτήσου»

Τα «πυρά» σύσσωμης της αντιπολίτευσης συγκεντρώνει ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κυβερνητικές «μεθοδεύσεις» στην εξεταστική, με στόχο τη «συγκάλυψη» άλλου ενός «γαλάζιου» σκανδάλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γκαμπριέλε Στέτσερ: Η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της «όπλο» ενάντια στη Στάζι
Culture Live 19.09.25

Γκαμπριέλε Στέτσερ: Η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της «όπλο» ενάντια στη Στάζι

Η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Γκαμπριέλε Στέτσερ στις Άλπεις αναδεικνύει το έργο μιας γυναίκας που, μέσα από τη φωτογραφία, μετέτρεψε την προσωπική της αντίσταση σε καλλιτεχνική κληρονομιά

Σύνταξη
Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση
Bloomberg 19.09.25

Ευρώπη, η ακυβέρνητη ήπειρος – Κρίσεις μαστίζουν τα κράτη από βορρά ως νότο και από ανατολή έως δύση

Δημοσιονομικά προβλήματα, μεταναστευτικό, πολιτική αστάθεια, αλλά και αδύναμες κυβερνήσεις δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα στην Ευρώπη. Και οι κίνδυνοι είναι πολλοί.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους προκειμένου να μειωθούν οι φόροι
Ευρωβαρόμετρο 19.09.25

Μαχαίρι σε δημόσιες υπηρεσίες δέχονται 4 στους 10 Ευρωπαίους με αντάλλαγμα μείωση φόρων – Η θέση της Ελλάδας

Στις πέντε πρώτες χώρες η Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο - Πώς αντιμετωπίζονται οι φόροι από τους πολίτες - Ο ρόλος της έλλειψης εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μάγδα Φύσσα: «Αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί…»
Ελλάδα 19.09.25

«Αν ο Παύλος δεν είχε δολοφονηθεί...» - Η Μάγδα Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, γνωστού και ως Killah P, η μητέρα του μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη Χρυσή Αυγή, την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου και τη συνέχιση του αγώνα

Βασίλης Τσουκαλάς
Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

Με Καραμανλή, Σαμαρά, Τσίπρα, Παπανδρέου, απαντά το Μαξίμου για να αρνηθεί την κατάθεση Μητσοτάκη στην Εξεταστική

«Αν θες έναν πρωθυπουργό, κανονικά θα έπρεπε να τους έχεις όλους τους πρωθυπουργούς» ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αναφορικά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης να κληθεί στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο «με επικίνδυνες συνέπειες» για την αγορά του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας
«Επικίνδυνες συνέπειες» 19.09.25

Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο για την αγορά του ισραηλινού Barak ΜΧ

Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας που φέρεται να έχει φτάσει στην Κύπρο προκαλεί εκνευρισμό στην Τουρκία, η οποία «παρακολουθεί με προσοχή» και απειλεί με «επικίνδυνες συνέπειες».

Σύνταξη
Γερμανία και Ισπανία αναζητούν λύση για το ευρωπαϊκό μαχητικό SCAF ως το τέλος του 2025
«Δεν προχωράμε» 19.09.25

Γερμανία και Ισπανία επιθυμούν λύση για το ευρωπαϊκό αεροσκάφος του μέλλοντος

«Δεν προχωράμε στο σχέδιο» για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος του μέλλοντος (SCAF), συμφωνούν Μερτς και Σάντσεθ, αναζητώντας «αμφότεροι λύση το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» συμφωνία με τις ΗΠΑ
Τριμερής 19.09.25

Καναδάς και Μεξικό επιθυμούν «πιο δίκαιη» συμφωνία με τις ΗΠΑ

«Είμαστε πιο δυνατοί μαζί», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Καναδά παρουσία της προέδρου του Μεξικού, καθώς και οι δυο επιθυμούν μια «πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική» τριμερή συμφωνιά με τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Γάζα: Οργή στο ΣΑ του ΟΗΕ για το βέτο των ΗΠΑ – «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»
ΣΑ του ΟΗΕ 19.09.25

Οργή για τις ΗΠΑ - «Συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να σώσουμε τα παιδιά σας»»

Οργισμένα αντέδρασαν κράτη-μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ στο βέτο που άσκησαν για ακόμα μια φορά οι ΗΠΑ υπέρ του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι «Τα κλάματα των παιδιών θα έπρεπε να μας ραγίζουν την καρδιά».

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει τη γενοκτονία το Ισραήλ, με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ
Γάζα 19.09.25

«Θεέ μου, στείλε έναν πύραυλο να μας ανακουφίσει»

Με την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά του, το Ισραήλ εντείνει τις χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του στην πόλη της Γάζας, συνεχίζοντας τη γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
