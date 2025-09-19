Τα σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ «κόβουν» δουλειές στις ΗΠΑ – Σε διαθεσιμότητα καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα

Η Karen Leader, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στο Florida Atlantic University, τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω σχολίων που έκανε για τον Τσάρλι Κερκ, τον ακροδεξιό MAGA σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ που δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Γιούτα.

O πρόεδρος του Πανεπιστημίου FAU, Adam Hasner, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστήριζε ότι ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού «τέθηκε σε διαθεσιμότητα εν αναμονή της έρευνας» λόγω «επαναλαμβανόμενων σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».

Συντηρητικοί χρήστες του X κατονόμασαν την Leader ως το εν λόγω μέλος του διδακτικού προσωπικού λίγο αργότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας South Florida Sun Sentinel.

H δεξιά πτέρυγα

Ο λογαριασμός της Leader στο X είναι ιδιωτικός, αλλά σύμφωνα με το Sentinel, οι εν λόγω αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφορούσαν «παρατηρήσεις άλλων που επέστησαν την προσοχή σε αυτό που οι σχολιαστές χαρακτήρισαν ως ρατσιστικές, ομοφοβικές και μισογυνιστικές δηλώσεις του Κερκ».

Σε συνέντευξή της στο Artnet News, η Leader δήλωσε ότι «πολλοί άλλοι άνθρωποι βλέπουν τη φήμη τους να τίθεται υπό αμφισβήτηση επειδή στην Δεξιά πτέρυγα δεν αρέσουν αυτά που λέμε και θέλει να τα διαγράψει από τα ιστορικά αρχεία. Θέλουν ο Κερκ να είναι κάποιο είδος αγίου, να μην προκαλεί αντιπαραθέσεις και να κάνει την Αριστερά να φαίνεται υστερική».

Το Florida Atlantic επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ακόμη δύο καθηγητές έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ το πανεπιστήμιο διερευνά τη δραστηριότητά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τη δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ.

Εκπρόσωποι του πανεπιστημίου δήλωσαν στο CBS12 News ότι «δεν προβαίνουν σε σχόλια για ζητήματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό», αλλά επιβεβαίωσαν ότι ο καθηγητής οικονομικών Rebel Cole και η καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας Kate Polak έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα εν αναμονή της έρευνας εις βάρος του.

Σε ανάρτηση του στο Χ, ο Cole υποστήριξε ότι το πανεπιστήμιο «παραβίασε τα δικαιώματά του» και ότι «βλάπτει σοβαρά» τη φήμη του. Είπε επίσης ότι του απαγορεύτηκε η είσοδος στο πανεπιστήμιο επειδή απάντησε σε μια ανώνυμη ανάρτηση που πανηγύριζε για την δολοφονία του Κερκ.

Στην δήλωσή του, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου, ανέφερε ότι οι καθηγητές τέθηκαν σε διαθεσιμότητα «λόγω συγκεκριμένων διαδικασιών που αφορούν τα μέλη του μόνιμου διδακτικού προσωπικού».

«Η προσοχή μας παραμένει στραμμένη στην ευθύνη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας να προάγει τον πολιτισμένο διάλογο, να διεξάγει υγιείς συζητήσεις και να αντιμετωπίζει με σεβασμό τον άλλον άνθρωπο», είπε.

«Αυτό ισχύει για όλους τους φοιτητές, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και το προσωπικό, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις», πρόσθεσε.

Οι ακροδεξιές θέσεις

Σημαντικός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ο Κερκ υιοθέτησε μια σειρά ακροδεξιών θέσεων, όπως η εναντίωση στην άμβλωση, στον έλεγχο των όπλων και στα δικαιώματα των ΛΟΑΤ ατόμων.

Οι πιο αμφιλεγόμενες απόψεις του περιλάμβαναν την κριτική του τόσο στον Νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1964, ο οποίος απαγορεύει ρητώς κάθε διάκριση λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, όσο και στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, τον οποίο σε ομιλία του χαρακτήρισε ως «απαίσιο» και ως κάποιον που ο κόσμος θαυμάζει μόνο και μόνο επειδή είπε «κάτι που στην πραγματικότητα δεν πίστευε».

*Με πληροφορίες από: ΑRTNews | CBS 12 | WIRED