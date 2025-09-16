Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση

Το βρετανικό πανκ ντουέτο Bob Vylan βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς η συναυλία τους στο Τίλμπουργκ της Ολλανδίας ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του τραγουδιστή Μπόμπι Bίλαν για τον θάνατο του Αμερικανού ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε πρόσφατα στη Γιούτα.

«Όταν λες ανοησίες, έρχεται και η απάντηση»

Κατά τη διάρκεια εμφάνισης στο Άμστερνταμ, ο Μπόμπι Βίλαν απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη Τσάρλι Κερκ, παλιομ*λ*κ*», ενώ πρόσθεσε πως «όταν λες ανοησίες, έρχεται και η απάντηση». Οι δηλώσεις μεταδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις. Το μουσικό κέντρο 013 του Τίλμπουργκ, όπου επρόκειτο να εμφανιστούν οι Bob Vylan στις 16 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να φιλοξενήσει το συγκρότημα, κρίνοντας ότι τα λόγια του ξεπέρασαν τα όρια του ανεκτού.

Σε δήλωσή τους, οι διοργανωτές ανέφεραν: «Αν και κατανοούμε ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο του πανκ και του ακτιβισμού, και ότι η κάλυψη τους στα μέσα είναι μερικές φορές λιγότερο λεπτομερής από ό,τι συνέβη στην πραγματικότητα, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι νέες αυτές δηλώσεις ξεπερνούν τα όρια. Δεν εμπίπτουν πλέον στο πλαίσιο αυτού που μπορούμε να προσφέρουμε ως βήμα».

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι πανηγύρισε για τον θάνατο του Κερκ, ζητώντας από όσους τον επικρίνουν να παραθέσουν αποδείξεις. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στη συναυλία επιδίωξαν να δημιουργήσουν σκόπιμα αρνητικό κλίμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guadian, σε απάντηση για την ακύρωση της συναυλίας και τους ισχυρισμούς ότι το συγκρότημα πανηγύρισε για τον θάνατο του Κερκ, ο Μπόμπι Βάιλαν είπε σε βίντεο: «Σε καμία στιγμή κατά τη διάρκεια της χθεσινής συναυλίας δεν πανηγυρίσαμε για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ. Σε καμία στιγμή απολύτως δεν γιορτάσαμε για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ. Τον αποκάλεσα παλιομ*λ*κ*, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν γιορτάσαμε για τον θάνατό του. Αν όντως έγινε κάτι τέτοιο, βρείτε μου ένα απόσπασμα, βρείτε μου κάτι που να αποδεικνύει ότι πανηγυρίσαμε για τον θάνατό του. Δεν θα το βρείτε, γιατί απλά δεν συνέβη.

»Αυτό που συνέβη είναι ότι ένας δημοσιογράφος, που αγόρασε το εισιτήριό του διαδικτυακά, ήρθε με μοναδικό σκοπό να βρει κάτι για να γράψει και, αφού αποκάλεσα τον (Κερκ) μ*λ*κ* και παίξαμε ένα τραγούδι, το έγραψε ως πανηγυρισμό. Δεν είναι πανηγυρισμός… Χαλαρώστε».

Στη συνέχεια, το συγκρότημα έγραψε στο Twitter: «Μας θέλουν κάτω με κάθε τρόπο, αλλά μόλις παίξαμε σε ένα sold-out Paradiso. Στο Άμστερνταμ υπάρχει πάντα αγάπη».

They want us down so bad but we just played a sold out Paradiso. It's always love in Amsterdam💙



Η υπόθεση προστίθεται σε ένα ήδη φορτισμένο πλαίσιο. Τον Ιούνιο, στη σκηνή του Γκλάστονμπερι, ο front man των Bob Vylan είχε οδηγήσει το κοινό σε σύνθημα «death to the IDF» (Θάνατος στον στρατό του Ισραήλ), γεγονός που οδήγησε σε έρευνα από τις βρετανικές αρχές και στην αφαίρεση της βίζας του συγκροτήματος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως αποτέλεσμα, ακυρώθηκε η αμερικανική περιοδεία τους το φθινόπωρο.