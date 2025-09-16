magazin
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση
Culture Live 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:00

Bob Vylan ξανά υπό πίεση: Οι δηλώσεις για τον Τσάρλι Κερκ που άναψαν φωτιές και έφεραν ακύρωση

Συναυλία των Bob Vylan στην Ολλανδία ακυρώθηκε μετά από σχόλια του Μπόμπι Βίλαν για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, πυροδοτώντας νέο κύκλο αντιδράσεων για την ελευθερία λόγου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Spotlight

Το βρετανικό πανκ ντουέτο Bob Vylan βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς η συναυλία τους στο Τίλμπουργκ της Ολλανδίας ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή. Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του τραγουδιστή Μπόμπι Bίλαν για τον θάνατο του Αμερικανού ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ο οποίος δολοφονήθηκε πρόσφατα στη Γιούτα.

«Όταν λες ανοησίες, έρχεται και η απάντηση»

Κατά τη διάρκεια εμφάνισης στο Άμστερνταμ, ο Μπόμπι Βίλαν απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας: «Αναπαύσου εν ειρήνη Τσάρλι Κερκ, παλιομ*λ*κ*», ενώ πρόσθεσε πως «όταν λες ανοησίες, έρχεται και η απάντηση». Οι δηλώσεις μεταδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας αντιδράσεις. Το μουσικό κέντρο 013 του Τίλμπουργκ, όπου επρόκειτο να εμφανιστούν οι Bob Vylan στις 16 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να φιλοξενήσει το συγκρότημα, κρίνοντας ότι τα λόγια του ξεπέρασαν τα όρια του ανεκτού.

Σε δήλωσή τους, οι διοργανωτές ανέφεραν: «Αν και κατανοούμε ότι οι συγκεκριμένες δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο του πανκ και του ακτιβισμού, και ότι η κάλυψη τους στα μέσα είναι μερικές φορές λιγότερο λεπτομερής από ό,τι συνέβη στην πραγματικότητα, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι νέες αυτές δηλώσεις ξεπερνούν τα όρια. Δεν εμπίπτουν πλέον στο πλαίσιο αυτού που μπορούμε να προσφέρουμε ως βήμα».

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι πανηγύρισε για τον θάνατο του Κερκ, ζητώντας από όσους τον επικρίνουν να παραθέσουν αποδείξεις. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στη συναυλία επιδίωξαν να δημιουργήσουν σκόπιμα αρνητικό κλίμα.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Bob Vylan (@bobbyvylan)


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Guadian, σε απάντηση για την ακύρωση της συναυλίας και τους ισχυρισμούς ότι το συγκρότημα πανηγύρισε για τον θάνατο του Κερκ, ο Μπόμπι Βάιλαν είπε σε βίντεο: «Σε καμία στιγμή κατά τη διάρκεια της χθεσινής συναυλίας δεν πανηγυρίσαμε για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ. Σε καμία στιγμή απολύτως δεν γιορτάσαμε για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ. Τον αποκάλεσα παλιομ*λ*κ*, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν γιορτάσαμε για τον θάνατό του. Αν όντως έγινε κάτι τέτοιο, βρείτε μου ένα απόσπασμα, βρείτε μου κάτι που να αποδεικνύει ότι πανηγυρίσαμε για τον θάνατό του. Δεν θα το βρείτε, γιατί απλά δεν συνέβη.

»Αυτό που συνέβη είναι ότι ένας δημοσιογράφος, που αγόρασε το εισιτήριό του διαδικτυακά, ήρθε με μοναδικό σκοπό να βρει κάτι για να γράψει και, αφού αποκάλεσα τον (Κερκ) μ*λ*κ* και παίξαμε ένα τραγούδι, το έγραψε ως πανηγυρισμό. Δεν είναι πανηγυρισμός… Χαλαρώστε».

Στη συνέχεια, το συγκρότημα έγραψε στο Twitter: «Μας θέλουν κάτω με κάθε τρόπο, αλλά μόλις παίξαμε σε ένα sold-out Paradiso. Στο Άμστερνταμ υπάρχει πάντα αγάπη».


Η υπόθεση προστίθεται σε ένα ήδη φορτισμένο πλαίσιο. Τον Ιούνιο, στη σκηνή του Γκλάστονμπερι, ο front man των Bob Vylan είχε οδηγήσει το κοινό σε σύνθημα «death to the IDF» (Θάνατος στον στρατό του Ισραήλ), γεγονός που οδήγησε σε έρευνα από τις βρετανικές αρχές και στην αφαίρεση της βίζας του συγκροτήματος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως αποτέλεσμα, ακυρώθηκε η αμερικανική περιοδεία τους το φθινόπωρο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

Ακρίβεια: Πώς δημιουργεί υπερπλεόνασμα – Οι αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά νέας μείωσης των εξόδων για τόκους 

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν
Βαναυσότητα 15.09.25

«Monster»: Ο Τσάρλι Χάναμ γδύνεται και φοράει ανθρώπινο δέρμα ως ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Γκέιν

«Ένας φιλικός, ήρεμος ερημίτης ονόματι Εντ Γκέιν ζούσε ήσυχα σε μια ερειπωμένη φάρμα, κρύβοντας ένα σπίτι φρίκης», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της νέας σεζόν του «Monster», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού
«Οικογένεια» 15.09.25

Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού

 «Ένας χρόνος σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο σπουδαίος Ντίνος Καρύδης. Τον θυμόμαστε με ένα αφιέρωμα με ξεχωριστές του στιγμές στη Φίνος Φιλμ», ανέφερε σε ανάρτηση της η θρυλική εταιρεία παραγωγής.

Σύνταξη
Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός
Κούρσα 14.09.25

Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός

Η ταινία Hamnet, σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, κερδίζοντας το πολυπόθητο Βραβείο Κοινού. Η διάκριση αυτή θεωρείται προάγγελος για τα βραβεία Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν
Ύπουλη άγνοια 16.09.25

Εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη διεθνής μελέτη αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς με διαβήτη δεν ξέρουν ότι πάσχουν από τη νόσο, με τους νεαρούς ενηλίκους να αποτελούν τα κύρια «θύματα».

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Βουτιά -1,9% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025 – Η τρίτη χειρότερη επίδοση στον ΟΟΣΑ
Στοιχεία OOΣΑ 16.09.25

Βουτιά -1,9% για το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα το 2025

Η πτώση στο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα, όπως την αποτύπωσε ο ΟΟΣΑ, εξηγεί γιατί ο μήνας δεν βγαίνει, παρά τις ονομαστικές αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Λάρισα: Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία έπειτα από καταγγελία των γονέων 11χρονου θύματος
Στη Λάρισα 16.09.25

Συνελήφθη 13χρονος για ΑΙ παιδική πορνογραφία έπειτα από καταγγελία των γονέων 11χρονου θύματος

Ο κατηγορούμενος μαθητής της Α' Γυμνασίου αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών στη Λάρισα, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε τη Δευτέρα

Σύνταξη
«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ
Αθωότητα 16.09.25

«Να πάρω το βραβείο στο σχολείο; Θα μου το κλέψουν»: Ο Όουεν Κούπερ είναι ο πιο low profile νέος σταρ του Χόλιγουντ

Μετά τη νίκη του στα βραβεία Emmy στο Λος Άντζελες, ο Όουεν Κούπερ παίρνει τον δρόμο για το Γουόρινγκτον της Αγγλίας. Άλλωστε ο 15χρονος πρέπει να επιστρέψει στο σχολείο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ευλογιά των προβάτων: Στους δρόμους κατεβαίνουν οι κτηνοτρόφοι – «Τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί μήνες πριν»
Ελλάδα 16.09.25

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι για την ευλογιά των προβάτων: «Τα μέτρα έπρεπε να είχαν ληφθεί μήνες πριν»

«Περιμέναμε να περάσει ένας χρόνος για να κάνουμε έφοδο 10 ημερών;» καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι σχολιάζοντας αρνητικά το σχέδιο των 10 ημερών της Κυβέρνησης για την ευλογιά των προβάτων

Σύνταξη
Ισραήλ: Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών μιλά για εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου
Έκθεση κόλαφος 16.09.25

Ιστορική απόφαση: «Γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου» διαπιστώνει επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών

Ακόμα ένα χαστούκι στο Ισραήλ από επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που σε έκθεσή της αναφέρει ότι στη Γάζα διαπράχθηκε και συνεχίζει να διαπράττεται γενοκτονία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ισραήλ: «This is not Sparta», απαντούν οι επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους
«Βαδίζουμε στην άβυσσο» 16.09.25

«This is not Sparta», απαντούν οι ισραηλινοί επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους

Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει διεθνή πολιτική και οικονομική «απομόνωση» - «Βαδίζουμε προς την άβυσσο» λένε οι επιχειρήσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»
Στίβος 16.09.25

Ντουπλάντις: «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω»

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις σταρ κατάφερε το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο στέμμα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον όγδοο μεγάλο διεθνή τίτλο ανδρών στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ

Ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε να πείσει ότι η κυβέρνηση δεν μείωσε τον ΦΠΑ, καθώς επέλεξε διαφορετικό τρόπο για να ενισχύσει το εισόδημα.

Σύνταξη
Καμένα Βούρλα: Υγειονομική βόμβα τα λύματα στη θάλασσα – «2 εκατ. κολοβακτηρίδια σε ένα μικρό ποτήρι»
Συναγερμός 16.09.25

Υγειονομική βόμβα τα λύματα στη θάλασσα των Καμένων Βούρλων - «2 εκατ. κολοβακτηρίδια σε ένα μικρό ποτήρι»

«Από βόθρο να είχες πάρει το δείγμα, τα κολοβακτηρίδια θα ήταν λιγότερα» λέει ο δικηγόρος Κώστας Ντάλτας επικαλούμενος τα ευρήματα της αυτοψίας των επιθεωρητών και ελεγκτών υγείας

Σύνταξη
Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως
Πολιτική 16.09.25

Επανήλθαν οι ομαδικές ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ και η εσωκομματική κριτική – Νέα ερώτηση 8 «γαλάζιων» προς Κεραμέως

Νέα ερώτηση κατέθεσαν 8 βουλευτές της ΝΔ, ζητώντας την «αποκατάσταση των αδικιών για τις συντάξεις χηρείας του πρώην ΟΓΑ», με αποδέκτη την υπουργό Εργασίας, λίγο πριν την επικείμενη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Α’)
Language 16.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Α’)

H εγκαθίδρυση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα διαμόρφωσε μια νέα πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα, η οποία, όπως ήταν επόμενο, καθρεφτίστηκε και στο γλωσσικό πεδίο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Τέμπη: «Δεν δίνουν άδεια εκταφής, πιστεύω ότι κρύβονται πολλά» – Ο πατέρας θύματος για την απεργία πείνας
Στο Σύνταγμα 16.09.25

«Δεν δίνουν άδεια εκταφής, πιστεύω ότι κρύβονται πολλά» - Ο πατέρας θύματος στα Τέμπη για την απεργία πείνας

«Μου έδωσαν μια μαύρη σακούλα κλειστή, απαγόρευσαν να την ανοίξουμε, πιστεύω ότι μέσα δεν είναι μόνο το παιδί μου, αν είναι καν» λέει ο Πάνος Ρούτσι που έχασε τον 22χρονο γιο του στα Τέμπη

Σύνταξη
Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»
Η άλλη φαμίλια 16.09.25

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο 42χρονος «αόρατος» κληρονόμος, η κόρη και η πικρία – «Θα ήμουν καλός μπαμπάς»

Η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι, ενός ανθρώπου που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη, κρύβει μια μεγάλη έκπληξη, αποκαλύπτοντας έναν απρόσμενο κληρονόμο, τον 42χρονο μάνατζερ Μικέλε Μορσέλι. Ποιος είναι;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»
Εκθαμβωτικό 16.09.25

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Anish Kapoor αντανακλά το «τι σημαίνει πραγματικά να πηγαίνεις υπόγεια»

Ο νέος σταθμός μετρό της Νάπολης του Βρετανού γλύπτη, Anish Kapoor, συνδυάζει την τέχνη με την αρχιτεκτονική, δημιουργώντας παράλληλα ένα σημαντικό έργο υποδομής για την πόλη της νότιας Ιταλίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Καμία συζήτηση για πιθανότητα συνόδου ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Ουάσινγκτον
Δηλώσεις Ριαμπκόφ 16.09.25

Καμία συζήτηση για πιθανότητα συνόδου ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Ουάσινγκτον, λέει ο αναπληρωτής Ρώσος ΥΠΕΞ

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιοχές και τη Μαύρη Θάλασσα - Οι δηλώσεις του Ριαμπκόφ φανερώνουν το τέλμα στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο