Οι Bob Vylan κατέφθασαν από το Glastonbury στη σκηνή του Release Athens – Το μήνυμα προς το κοινό

Οι Bob Vylan, το πανκ ντουέτο από το Λονδίνο που πυροδότησε αντιδράσεις μετά την εμφάνιση του στο φεστιβάλ Glastonbury με αφορμή συνθήματα ενάντια στον ισραηλινό στρατό και υπέρ του δοκιμαζόμενου λαού της Παλαιστίνης, κατέφθασε στο Release Athens.

Πιο συγκεκριμένα η διαμάχη προκλήθηκε όταν ο frontman των Bob Vylan φώναξε μαζί με το κοινό «θάνατος, θάνατος στις IDF (Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας)», με αποτέλεσμα διάφοροι πολιτικοί του Ηνωμένου Βασιλείου -συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ- να κάνουν λόγo για «ρητορική μίσους» και με το φεστιβάλ να εκδίδει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Υπενθυμίζουμε σε όσους εμπλέκονται στην παραγωγή του φεστιβάλ ότι δεν υπάρχει χώρος στο Glastonbury για αντισημιτισμό, ρητορική μίσους ή υποκίνηση σε βία».

Οι Bob Vylan απάντησαν στην κατακραυγή με μια ανάρτηση στο Instagram, λέγοντας ότι «στοχοποιήθηκαν επειδή πήραν θέση».

«Δεν είμαστε υπέρ του θανάτου των Εβραίων, των Αράβων ή οποιασδήποτε άλλης φυλής ή ομάδας ανθρώπων. Είμαστε υπέρ της διάλυσης μιας βίαιης στρατιωτικής μηχανής», ανέφεραν.

Σήμερα, Παρασκευή 4 Ιουλίου, οι Bob Vylan -έπειτα από μια σειρά ακυρώσεων εμφανίσεων σε φεστιβάλ στην Ευρώπη- εμφανίστηκαν στο Release Athens.

Επί σκηνής, ο frontman των Bobby Vylan μίλησε εγκωμιαστικά τόσο για το κοινό όσο και τους διοργανωτές του μουσικού φεστιβάλ, αναφέροντας: «Ευχαριστούμε από καρδιάς όσους μας στηρίζετε και μας δείχνετε την αλληλεγγύη σας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους Prodigy και τους Pendulum που μας έβαλαν σε αυτό το line-up και φυσικά το Release Athens που μας έδωσε την ευκαιρία να παίξουμε για τον υπέροχο κόσμο της Αθήνας».

Bob Vylan live in Athens. IDFidiots need to cope pic.twitter.com/GPBzgZpfpt

— Duke Zappa (@Duke_zappa) July 4, 2025