Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025
Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής – «Ένας στρατός ξύπνησε»
Κόσμος 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:42

Τσάρλι Κερκ: Αναγορεύτηκε σε μάρτυρα της συντηρητικής Αμερικής – «Ένας στρατός ξύπνησε»

Χιλιάδες Αμερικανοί μετέτρεψαν ένα στάδιο ποδοσφαίρου σε εκκλησία στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ενώ η πολιτική αφρόκρεμα υιοθετούσε σκληρή ρητορική, στέλνοντας θρησκευτικά και πολιτικά μηνύματα στους αντιπάλους.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ένας γραβατωμένος άνδρας να σέρνει έναν πελώριο σταυρό, καλλίγραμμες  με formal chic φόρεμα που ύψωναν τα χέρια τους στον ουρανό και πιο ψηλά από όλους, μια θλιμμένη ξανθιά ντυμένη στα άσπρα γυναίκα που αγκάλιαζε σφιχτά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η τελευταία ήταν η χήρα του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ και όλα αυτά ήταν κάτι παραπάνω από το πλαίσιο μιας πατροπαράδοτης εκδήλωσης μνήμης του των Ρεπουμπλικάνων στην Αριζόνα.

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση Τραμπ και η αφρόκρεμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τίμησαν τη μνήμη του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ σε ένα κατάμεστο στάδιο με 100.000 ανθρώπους, στο State Farm Stadium, λίγο έξω από το Φοίνιξ.

Ο θάνατός του Κερκ όξυνε τις πολιτικές εντάσεις σε όλη τη χώρα και ενίσχυσε τους φόβους ότι η αμερικανική πολιτική έχει εισέλθει σε μια επικίνδυνη νέα εποχή.

Πενθούντες σχημάτισαν ουρές από τα ξημερώματα της Κυριακής -κάποιοι είχαν κατασκηνώσει από το προηγούμενο βράδυ- ντυμένοι με τα «καλά της Κυριακής» σε «κόκκινο, λευκό ή μπλε», όπως είχαν ζητήσει οι διοργανωτές της εκδήλωσης, η Turning Point USA, της οποίας επικεφαλής ήταν ο Κερκ.

Ο πρόεδρος Τραμπ, υπουργοί, δεξιοί σχολιαστές, η χήρα του Κερκ και χριστιανοί πάστορες εκφώνησαν επικήδειους σε μια πολύωρη όπως αποδείχτηκε πολιτικοθρησκευτική εκδήλωση με ελάχιστα σύγχρονα αντίστοιχα, λέγοντας σε ένα κατάμεστο γήπεδο ότι ο δολοφονημένος ακτιβιστής ήταν χριστιανός και συντηρητικός μάρτυρας.

«Μεγάλος ήρωας» και «προφήτης»

Ο Τραμπ, που ήταν ο τελευταίος ομιλητής αποκάλεσε τον Κερκ «μεγάλο Αμερικανό ήρωα» και ευαγγελιστή και μάρτυρα της ελευθερίας. «Η φωνή του πάνω στη γη θα αντηχεί μέσα από τις γενιές», είπε. «Θα ζει για πάντα». Επανέλαβε επίσης ότι θα απονείμει μεταθανάτια στον Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Ο Στίβεν Μίλερ, ο κορυφαίος σύμβουλος πολιτικής του Τραμπ που έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να στραφεί εναντίον των επικριτών της, υιοθέτησε για άλλη μια φορά έναν οξύ τόνο. «Η καταιγίδα ψιθυρίζει στον πολεμιστή ότι δεν μπορείς να αντέξεις τη δύναμή μου, και ο πολεμιστής ψιθυρίζει πίσω, εγώ είμαι η καταιγίδα», είπε ο Μίλερ. «Εμείς είμαστε η καταιγίδα, και οι εχθροί μας δεν μπορούν να αντιληφθούν τη δύναμή μας, την αποφασιστικότητά μας, την επιμονή μας, το πάθος μας».

Στιγμιότυπο πριν την έναρξη της εκδήλωσης μέσα στο στάδιο (Washington Post)

«Το βλέπω τώρα καθαρά, ότι ο Τσάρλι Κερκ ήταν προφήτης, όχι του είδους που λέει τη μοίρα… αλλά του βιβλικού είδους», είπε ο εκπρόσωπος της Turning Point, Άντριου Κόλβετ. «Αντιμετώπισε το κακό, διακήρυξε την αλήθεια και μας κάλεσε να μετανοήσουμε και να σωθούμε».

Ο Κερκ περιγράφηκε ως χριστιανός μάρτυρας από αρκετούς ομιλητές, μεταξύ των οποίων ο φίλος του και συντηρητικός σχολιαστής Μπένι Τζόνσον, που χαρακτήρισε τη ζωή του Κερκ θαύμα και πρόσθεσε: «Όταν σκοτώνεις έναν μάρτυρα, η δύναμή του μεγαλώνει».

Το μήνυμα στον δράστη

Η σύζυγός του δολοφονημένου, Ερίκα, πάσχισε να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθώς ανέβηκε στη σκηνή, εν μέσω παρατεταμένων χειροκροτημάτων. Σε μια στιγμή επιείκειας, ανακοίνωσε ότι έχει συγχωρήσει τον δολοφόνο του συζύγου της. Πολλοί στο κοινό έκλαιγαν.

«Ήθελε να σώσει νέους ανθρώπους, όπως ακριβώς αυτόν που του στέρησε τη ζωή», είπε, σταματώντας για να συνέλθει. «Τον συγχωρώ, τον συγχωρώ γιατί αυτό έκανε ο Χριστός και αυτό θα έκανε ο Τσάρλι».

Ο Τραμπ ήταν λιγότερο συμφιλιωτικός, αποκαλώντας τον δράστη «ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρόαιμο τέρας» και κατηγορώντας την «άλλη πλευρά» για πολιτική βία. «[Ο Τσάρλι Κερκ] δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους. Εκεί διαφωνούσα με τον Τσάρλι», είπε ο Τραμπ. «Μισώ τον αντίπαλό μου και δεν θέλω το καλύτερο γι’ αυτόν. Συγγνώμη, συγγνώμη Ερίκα».».

«Ο μοχθηρός δολοφόνος που μας πήρε τον Τσάρλι περίμενε να κάνουμε κηδεία σήμερα, κι αντ’ αυτού, φίλοι μου, είχαμε αναζωπύρωση της πίστης», είπε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Πολωτικοί οι Ρεπουμπλικάνοι

Η αρένα θύμιζε μια τεράσια εκκλησία, με τους πενθούντες να στέκονται όρθιοι και να τραγουδούν μαζί με ζωντανές εμφανίσεις χριστιανικών ροκ συγκροτημάτων. Στην εκδήλωση αγκούγονταν εναλλάξ πολιτικά και θρησκευτικά μηνύματα από συντηρητικούς ηγέτες και φίλους του Κερκ. Οι πενθούντες τραγουδούσαν σύγχρονη χριστιανική μουσική και ύψωναν τα χέρια τους στην προσευχή.

Η ομιλία του Τραμπ ήταν τόσο προεκλογική όσο και επικήδειος: υποσχέθηκε να στείλει στρατεύματα στο Σικάγο και το Μέμφις και επέκρινε τους Τζο Μπάιντεν, Χίλαρι Κλίντον και Κάμαλα Χάρις. Πολλοί άλλοι ομιλητές ήταν μαχητικοί, προειδοποιώντας τους «εχθρούς» του κινήματος MAGA ότι οι συντηρητικοί θα αντεπιτεθούν μετά τον θάνατο του Κερκ. Οι ομιλητές δεν διευκρίνισαν ποιοι είναι ακριβώς αυτοί οι εχθροί, αλλά επιτέθηκαν στους συνήθεις στόχους των συντηρητικών, όπως τα μέσα ενημέρωσης, οι μαρξιστές και οι Δημοκρατικοί.

Σε μια οργισμένη τοποθέτηση, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, είπε ότι η δολοφονία του Κερκ αφύπνισε έναν στρατό συντηρητικών, οι οποίοι, όπως δεσμεύτηκε, θα νικήσουν «τις δυνάμεις της κακίας και του κακού» με «δίκαιη οργή». Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χεκσέθ αποκάλεσε τον Κερκ πολεμιστή που έδωσε μια «πνευματική μάχη» που πυροδότησε μια χριστιανική αναζωπύρωση στις ΗΠΑ.

Πολιτική εκδήλωση

Η τελετή μνήμης ήταν αναμφίβολα και πολιτική εκδήλωση. Το πλήθος ξέσπασε σε ιαχές «U-S-A» όταν ο Τραμπ μπήκε στην αρένα, όπως αναφέρουν αμερικανική ΜΜΕ.

Στα καθίσματα του σταδίου μοιράστηκαν αφίσες με συνθήματα όπως «Never Surrender» και «This is Our Turning Point». Εθελοντές μοίρασαν επίσης πληροφορίες για το πώς να εγγραφεί κανείς στους εκλογικούς καταλόγους.

Αρκετά μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ — συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, του υπουργού Άμυνας Πιτ Χεκσέθ και του υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τζούνιορ — απέτισαν επίσης φόρο τιμής στον ακτιβιστή, αφού ο Λευκός Οίκος έστειλε δύο αεροσκάφη γεμάτα συνεργάτες του στην τελετή μνήμης.

Η Κερκ, που θα αναλάβει τη θέση του αείμνηστου συζύγου της ως επικεφαλής της Turning Point USA, δεσμεύτηκε να διευρύνει την αποστολή του. Ο κόσμος, είπε, χρειάζεται «μια ομάδα που θα δείχνει στους νέους έναν δρόμο μακριά από τη δυστυχία και την αμαρτία». Μετά τον θάνατο του Κερκ, η οργάνωση έχει δεχθεί εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από δεκάδες χιλιάδες φοιτητές που θέλουν να επεκτείνουν την Turning Point USA στα πανεπιστήμιά τους.

Μια μικρή λεπτομέρεια: Στους πενθούντες ζητήθηκε αντί στεφάνων να δωρίσουν χρήματα στην… Turning Point USA. Οι άποροι και τα θύματα πολέμου δεν είναι και τόσο στις προτεραιότητες.

Πηγές: Financial Times, Washington Post

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

Βιομηχανία: Διυπουργική σύσκεψη για το ενεργειακό κόστος και το ιταλικό μοντέλο στήριξης

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με εύρος απόδοσης 3,2%-3,5% το ομόλογο

Τέσσερις Δυτικές χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ετοιμάζεται η Γαλλία – Οργή στο Ισραήλ, τι ζητά η Χαμάς
Διπλωματική απομόνωση 22.09.25

Τέσσερις Δυτικές χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ετοιμάζεται η Γαλλία - Οργή στο Ισραήλ, τι ζητά η Χαμάς

Αναλυτές τονίζουν ότι οι αποφάσεις αναγνώρισης ήρθαν κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης των χωρών της Δύσης - Απαιτούνται «συγκεκριμένες ενέργειες» για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπερτυφώνας Ραγκάσα: Σε συναγερμό οι Φιλιππίνες – Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ
Υπερτυφώνας Ραγκάσα 22.09.25

Προετοιμασίες για τον «τυφώνα της δεκαετίας» στις Φιλιππίνες - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ

Οι Φιλιππίνες προετοιμάζονται για το πέρασμα του υπερτυφώνα Ραγκάσα που κατευθύνεται προς την ηπειρωτική Κίνα - Ενδεχόμενη αναστολή πτήσεων στο Χονγκ Κονγκ - Συναγερμός και στην Ταϊβάν

Σύνταξη
«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα
Κόσμος 22.09.25

«Ψηφιακή αθανασία»: Μια νέα σχέση με τους νεκρούς μας – Πώς η ΑI αλλάζει τα δεδομένα

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να συνομιλήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που έχουν πεθάνει. Η ερευνήτρια στο Κέντρο Leverhulme για το Μέλλον της Νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ μιλάει στα «ΝΕΑ» για τη δυνατότητα, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, της «ανασύνθεσης» των οικείων μας σε... άβαταρ

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ιταλία: Η Μελόνι «θυμάται τις πάστες» της παιδικής ηλικίας και προκαλεί έντονες αντιδράσεις
Ιταλία 22.09.25

Εντονες αντιδράσεις για τη Μελόνι που θυμήθηκε «τις πάστες» της παιδικής ηλικίας

Εντονα αντέδρασε η αντιπολίτευση στην Ιταλία για τη συνέντευξη που παραχώρησε η Τζόρτζια Μελόνι στη δημόσια τηλεόραση και θυμήθηκε τις πάστες στα οικογενειακά τραπέζια όταν ήταν παιδί.

Σύνταξη
Καινοτομία: Πώς διαμορφώνει τον κόσμο μας – Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας
Παγκόσμιος Δείκτης 21.09.25

Πώς η καινοτομία διαμορφώνει τον κόσμο μας - Οι πρωταθλήτριες χώρες, η θέση της Ελλάδας

Η καινοτομία είναι η διαδικασία μετατροπής των ιδεών σε πραγματικότητα με τρόπο που φέρνει σημαντική αλλαγή και αξία... Αυτή είναι η παγκόσμια κατάταξη με τις πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πειραιάς: Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο – Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός
Στον Πειραιά 22.09.25

Εικόνες σοκ από το θανατηφόρο τροχαίο - Νεκρός ο 40χρονος οδηγός, διασωληνωμένη η συνοδηγός

Σφοδρή πρόσκρουση αυτοκινήτου σε κολώνα στον Πειραια - Ο 40χρονος οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του, ενώ η 33χρονη συνοδηγός είναι διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύνταξη
Intervision: Γιατί η Ρωσία αναβίωσε έναν διαγωνισμό τραγουδιού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου
Music 22.09.25

Intervision: Γιατί η Ρωσία αναβίωσε έναν διαγωνισμό τραγουδιού της εποχής του Ψυχρού Πολέμου

Η Ρωσία επανέφερε την Intervision, έναν διαγωνισμό τραγουδιού του Ψυχρού Πολέμου, ως απάντηση στον αποκλεισμό της από διεθνείς σκηνές, προβάλλοντας «παραδοσιακές αξίες» και την παγκόσμια επιρροή της

Σύνταξη
Τέμπη: Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση – Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση
Αντιπαράθεση 22.09.25

Στοιχειώνουν την κυβέρνηση τα Τέμπη - Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα Τέμπη και την μη ικανοποίηση της απαίτησης συγγενών των θυμάτων για εκταφή τον σορών.

Σύνταξη
Τέσσερις Δυτικές χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ετοιμάζεται η Γαλλία – Οργή στο Ισραήλ, τι ζητά η Χαμάς
Διπλωματική απομόνωση 22.09.25

Τέσσερις Δυτικές χώρες αναγνώρισαν την Παλαιστίνη, ετοιμάζεται η Γαλλία - Οργή στο Ισραήλ, τι ζητά η Χαμάς

Αναλυτές τονίζουν ότι οι αποφάσεις αναγνώρισης ήρθαν κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης των χωρών της Δύσης - Απαιτούνται «συγκεκριμένες ενέργειες» για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν
30 χρόνια μαζί 22.09.25

Ο Γούντι Άλεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες του γάμου του με την «πειθαρχημένη» Σουν-Γι Πρεβέν

Ο συνήθως μη αποκαλυπτικός ως προς την προσωπική του ζωή 89χρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, μίλησε στη Wall Street Journal, για να προωθήσει το πρώτο του μυθιστόρημα, «What’s with Baum?».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός
Τα Νέα της Αγοράς 22.09.25

Snappi: Η πρώτη ελληνική neobank είναι γεγονός

Με άδεια ΕΚΤ, ελληνικό IBAN και 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, υποσχόμενη απλότητα, διαφάνεια και μηδενικές χρεώσεις.

Σύνταξη
Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Η ώρα της «Χρυσής Μπάλας»: Ντεμπελέ και Γιαμάλ τα φαβορί – Όλες οι υποψηφιότητες

Το βράδυ της Δευτέρας (22/9, 21:40) στο Παρίσι θα γίνει η τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» με τους Ουσμάν Ντεμπελέ και Λαμίν Γιαμάλ να είναι τα ξεκάθαρα φαβορί να την κατακτήσουν.

Σύνταξη
Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Αϊτεκίν: Ο διαιτητής που έπεσε από το πάνω ράφι και ο σάλος με τη διαιτησία του στο Champions League

Από όλη τη διαιτητική ομάδα που έφερε ο Λανουά για να σφυρίξουν το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1 διεθνής είναι μόνο ο ένας βοηθός. Ούτε ο VAR είναι διεθνής.

Βάιος Μπαλάφας
