11.05.2026 | 14:05
Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 58χρονου που πυροβόλησε γυναίκα
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών
Υπέροχες 11 Μαΐου 2026, 15:34

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Είναι η ταινία που τις τελευταίες 15 μέρες κρατάει ψηλά τη… σημαία του Χόλιγουντ στις σκοτεινές αίθουσες. Από το 2024 όταν και ακούστηκαν οι πρώτες φήμες για ένα sequel του φιλμ Ο Διάβολος Φοράει Prada, όλοι γνώριζαν ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να αποτύχει στο box office. Και δικαιώθηκαν.

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν στους εμβληματικούς ρόλους του και στα σινεμά έχει στηθεί ένα μικρό πάρτι από τους fans της μόδας. Η ταινία του Ντέιβιντ Φράνκελ συνέχισε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα να βρίσκεται στην κορυφή του box office, ενώ έως αυτή τη στιγμή οι εισπράξεις της έχουν αγγίξει τα 433 εκατ. δολάρια -ξεπερνώντας ήδη τα συνολικά έσοδα του original φιλμ του 2006- και όπως φαίνεται έχει μέλλον μπροστά της.

Βέβαια, η εμπορική επιτυχία του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2, ήταν μονόδρομος για τους δημιουργούς και το στούντιο, καθώς για τη φετινή ταινία εκτόξευσαν το μπάτζετ στα 100 εκατ. δολάρια. Και δεν είχαν άλλη επιλογή.

Εδώ και λίγες ώρες κυκλοφορούν, έστω και ανεπίσημα, οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών του φιλμ – και μεταξύ μας, τα αξίζουν όλα έως το τελευταίο σεντ.

Δεν έχει περάσει καιρός από τότε που η Μέριλ Στριπ αποκάλυψε πως το 2006 απέρριψε αρχικά τον ρόλο της Μιράντα Πρίσλεϊ, έστω κι αν γνώριζε ότι η ταινία θα γίνει επιτυχία, καθώς ήθελε να της διπλασιάσουν το μισθό – χωρίς να αποκαλύψει πόσα χρήματα μπήκαν στον τραπεζικό λογαριασμό της.

Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, η 76χρονη και 21 φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός έλαβε μια επιταγή 12.5 εκατ. δολαρίων για να πρωταγωνιστήσει στο sequel. Και οι συμπρωταγωνίστριες της δεν πήγαν πίσω.

Σύμφωνα με πηγές, τόσο η Αν Χάθαγουεϊ όσο και η Έμιλι Μπλαντ, έλαβαν το ίδιο ποσό προκειμένου να επιστρέψουν ως Άντρεα και Έμιλι αντίστοιχα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το γνωστό μέσο, και οι τρεις πρωταγωνίστριες έχουν στα συμβόλαιά τους διάφορα μπόνους – ποσοστά τόσο επί των εισπράξεων στο box office μέχρι τα πόσα αστεράκια πήρε η ταινία στις κριτικές. Σύμφωνα με μερικούς πρόχειρους υπολογισμούς, οι Στριπ, Χάθαγουεϊ και Μπλαντ μπορούν να κερδίσουν επιπλέον 20 εκατ. δολάρια.

Το Variety επικοινώνησε τόσο με τις τρεις σταρ όσο και με το στούντιο προκειμένου να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες, ωστόσο κανείς δεν δέχθηκε να απαντήσει.

