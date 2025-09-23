newspaper
Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση
Κόσμος 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 03:45

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση

Ο αντιφασισμός ή «Antifa» ανακηρύχθηκε εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση με έναν πολύ ευρύ ορισμό του τι είναι «Antifa» και ποιες πράξεις κατατάσσουν κάποιον ως «Antifa».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΚείμενοΣοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Spotlight

O Ντόναλντ Τραμπ έκανε τα πάντα τη Δευτέρα για να αποσπάσει την προσοχή στο συντηρητικό κοινό από την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, όπου ανάμεσα στα άλλα ανακήρυξε την Antifa ως «εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση» αλλά και έκανε συνέντευξη Τύπου εναντίον ενός φαρμάκου, το οποίο κατηγορήθηκε ως «ένοχο» για την πρόκληση αυτισμού σε παιδιά.

Το χαρακτηριστικό με τον αντιφασισμό στην πράξη, είναι πως δεν έχει οργανωτική δομή, κομματική ή οργανωτική υπόσταση στα πλαίσια τα οποία θέτει η εκτελεστική εντολή που υπέγραψε ο Τραμπ. Την ίδια στιγμή «τρομοκράτες» θεωρούνται και όσοι αντιδρούν στις επιχειρήσεις του ICE, της υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Στο Άρθρο 1 της εκτελεστικής εντολής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όπου η Antifa αναφέρεται «ως τρομοκρατική απειλή». Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου «η Antifa είναι μια μιλιταριστική, αναρχική οργάνωση που καλεί ρητά την ανατροπή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, των αρχών επιβολής του νόμου και του νομικού μας συστήματος».

Προσθέτει πως «χρησιμοποιεί παράνομα μέσα για να οργανώσει και να εκτελέσει μια εκστρατεία βίας και τρομοκρατίας σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη αυτών των στόχων». Για την ιστορία, οι αμερικανικές αρχές «δεν έχει σημειωθεί ποτέ τρομοκρατικό συμβάν στις Ηνωμένες Πολιτείες που να συνδέεται με αντιφασιστικές ομάδες».

Οποιαδήποτε αντίδραση εναντίον του κράτους, ακόμα και η παρεμπόδιση ανάγεται σε «τρομοκρατία»

«Η εκστρατεία αυτή περιλαμβάνει συντονισμένες προσπάθειες για την παρεμπόδιση της επιβολής των ομοσπονδιακών νόμων μέσω ένοπλων αντιπαραθέσεων με τις αρχές επιβολής του νόμου, οργανωμένων ταραχών, βίαιων επιθέσεων κατά των αρχών επιβολής του νόμου για τη μετανάστευση και τα τελωνεία (ICE) και άλλων αξιωματούχων επιβολής του νόμου, καθώς και συστηματικής δημοσιοποίησης προσωπικών»

«Η Antifa στρατολογεί, εκπαιδεύει και ριζοσπαστικοποιεί νέους Αμερικανούς για να συμμετάσχουν σε αυτή τη βία και την καταστολή της πολιτικής δραστηριότητας, και στη συνέχεια χρησιμοποιεί περίπλοκα μέσα και μηχανισμούς για να προστατεύσει την ταυτότητα των μελών της, να αποκρύψει τις πηγές χρηματοδότησής της και τις δραστηριότητές της, σε μια προσπάθεια να παρεμποδίσει την επιβολή του νόμου και να στρατολογήσει επιπλέον μέλη».

«Άτομα που συνδέονται με την Antifa και ενεργούν για λογαριασμό της συντονίζονται περαιτέρω με άλλες οργανώσεις και οντότητες με σκοπό τη διάδοση, την υποκίνηση και την προώθηση της πολιτικής βίας και την καταστολή της νόμιμης πολιτικής έκφρασης. Αυτή η οργανωμένη προσπάθεια που αποσκοπεί στην επίτευξη πολιτικών στόχων μέσω εξαναγκασμού και εκφοβισμού αποτελεί εγχώρια τρομοκρατία».

Να σημειωθεί πως ήδη η Ολλανδία και η Ουγγαρία έχουν δηλώσει προθυμία να κηρύξουν ως «τρομοκρατία» τον αντιφασισμό.

H Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση

Στο Άρθρο 2 η Antifa χαρακτηρίζεται ως «εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση. Λόγω του προαναφερθέντος μοτίβου πολιτικής βίας που αποσκοπεί στην καταστολή της νόμιμης πολιτικής δραστηριότητας και στην παρεμπόδιση της λειτουργίας του κράτους δικαίου, χαρακτηρίζω με την παρούσα την Antifa ως «εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση»».

«Όλα τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες θα χρησιμοποιήσουν όλες τις ισχύουσες εξουσίες για να διερευνήσουν, να διακόψουν και να εξαρθρώσουν οποιαδήποτε και όλες τις παράνομες δραστηριότητες —ιδίως εκείνες που περιλαμβάνουν τρομοκρατικές ενέργειες— που διεξάγονται από την Antifa».

Αυτό συμπεριλαμβάνει «οποιοδήποτε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι ενεργεί εξ ονόματος της Antifa, ή για τις οποίες η Antifa ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι ενεργεί εξ ονόματος της Antifa παρείχε υλική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ερευνητικών και διωκτικών ενεργειών κατά όσων χρηματοδοτούν τέτοιες δραστηριότητες».

Το Άρθρο 3, αναφέρει ότι  «η παρούσα εντολή θα εφαρμοστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η παρούσα εντολή δεν αποσκοπεί και δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα ή όφελος, ουσιαστικό ή διαδικαστικό, εκτελεστό κατά νόμο ή κατά την ισότητα από οποιοδήποτε μέρος έναντι των ΗΠΑ, των υπουργείων, των οργανισμών ή των οντοτήτων τους, των αξιωματούχων, των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων τους, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου».

Commodities
Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του

Χρυσός: Εκτοξεύτηκε σε νέο ρεκόρ η τιμή του

Markets
Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

Αγορές: Η Ευρώπη επιστρέφει στον χάρτη των IPO

inWellness
inTown
ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης
Κόσμος 23.09.25

ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης

Έξι ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησαν τις τέσσερις που προέβησαν χθες στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, μιλώντας για τη λύση των Δύο Κρατών και το δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ παρουσιάζει σε ηγέτες αραβικών κρατών την πρότασή του για τη Γάζα, γράφει το Axios
Axios 23.09.25

Ο Τραμπ παρουσιάζει την πρότασή του για τη Γάζα σε ηγέτες αραβικών κρατών

Ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών κρατών θα ενημερώσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρόταση των ΗΠΑ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και τη μεταπολεμική διακυβέρνησή της, γράφει το Axios.

Σύνταξη
Δανία: Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης
Πανικός 23.09.25

Επιμένουν τα μη αναγνωρισμένα drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης

Drones μεγάλου μεγέθους, πιθανόν πολεμικά, επιμένουν να κινούνται στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, με την αστυνομία να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι ερασιτεχνικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47
Άκρα μυστικότητα 22.09.25

Οι ΗΠΑ Ξεκίνησαν την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς F-47

Η Μπόινγκ ξεκίνησε την παραγωγή του νέου μαχητικού 6ης γενιάς των ΗΠΑ, F-47, με το πρώτο αεροσκάφος να αναμένεται να παραδοθεί το 2028. Ονομάστηκε έτσι από τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τζίμι Κίμελ: Μετά την κατακραυγή, η εκπομπή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη
«Jimmy Kimmel Live» 22.09.25

Τζίμι Κίμελ: Μετά την κατακραυγή, η εκπομπή του επιστρέφει στη μικρή οθόνη

Η Disney ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που «κόπηκε» στον αέρα επειδή άσκησε κριτική στο MAGA κίνημα για εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, επιστρέφει στην οθόνη.

Σύνταξη
Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»
«Ώρα για ειρήνη» 22.09.25

Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»

«Είμαστε εδώ επειδή ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να απελευθερώσουμε τους 48 ομήρους, να σταματήσουμε τις σφαγές» στη Γάζα, είπε ο Μακρόν. «Τίποτα δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει τον πόλεμο στη Γάζα»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς» [Βίντεο]
Δηλώσεις Λίβιτ 22.09.25

Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαίν Λέβιτ, ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ως ανταμοιβή για τη Χαμάς

Σύνταξη
Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ
Κόσμος 22.09.25

Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ

Όσο ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται, το Ισραήλ συνεχίζει να χάνει υποστηρικτές στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, το μόνο πράγμα που την κρατά μακριά από τη μοίρα που υπέστη η Νότια Αφρική κατά το Άπαρτχαϊντ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τάρα Ριντ: Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης
Τάρα Ριντ 22.09.25

Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης

Η Τάρα Ριντ, η οποία είχε κατηγορήσει τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση τη δεκαετία του 1990, απέκτησε πρόσφατα ρωσική υπηκοότητα. Η αιτία παραμένει ακόμα ασαφής

Σύνταξη
Χαμάς: Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα
Κόσμος 22.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο της Χαμάς με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

Ο νεαρός άνδρας ονομάζεται Αλόν Οχέλ και είναι 24 ετών, εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς για δεύτερη φορά από τις αρχές του μήνα. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο

Σύνταξη
Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024
Πρόβλημα δημόσιας υγείας 22.09.25

Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024

Ακόμη μία έρευνα επιβεβαιώνει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η ακραία ζέστη προκαλεί θανάτους, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
