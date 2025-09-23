Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση

O Ντόναλντ Τραμπ έκανε τα πάντα τη Δευτέρα για να αποσπάσει την προσοχή στο συντηρητικό κοινό από την αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους, όπου ανάμεσα στα άλλα ανακήρυξε την Antifa ως «εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση» αλλά και έκανε συνέντευξη Τύπου εναντίον ενός φαρμάκου, το οποίο κατηγορήθηκε ως «ένοχο» για την πρόκληση αυτισμού σε παιδιά.

Το χαρακτηριστικό με τον αντιφασισμό στην πράξη, είναι πως δεν έχει οργανωτική δομή, κομματική ή οργανωτική υπόσταση στα πλαίσια τα οποία θέτει η εκτελεστική εντολή που υπέγραψε ο Τραμπ. Την ίδια στιγμή «τρομοκράτες» θεωρούνται και όσοι αντιδρούν στις επιχειρήσεις του ICE, της υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης των ΗΠΑ.

Στο Άρθρο 1 της εκτελεστικής εντολής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όπου η Antifa αναφέρεται «ως τρομοκρατική απειλή». Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου «η Antifa είναι μια μιλιταριστική, αναρχική οργάνωση που καλεί ρητά την ανατροπή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, των αρχών επιβολής του νόμου και του νομικού μας συστήματος».

Προσθέτει πως «χρησιμοποιεί παράνομα μέσα για να οργανώσει και να εκτελέσει μια εκστρατεία βίας και τρομοκρατίας σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη αυτών των στόχων». Για την ιστορία, οι αμερικανικές αρχές «δεν έχει σημειωθεί ποτέ τρομοκρατικό συμβάν στις Ηνωμένες Πολιτείες που να συνδέεται με αντιφασιστικές ομάδες».

🚨 NEW: President Donald J. Trump just signed an order officially designating Antifa as a domestic terrorist organization. Here is the text of the order: Section 1. Antifa as a Terrorist Threat. Antifa is amilitarist, anarchist enterprise that explicitly calls for the… — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 22, 2025

Οποιαδήποτε αντίδραση εναντίον του κράτους, ακόμα και η παρεμπόδιση ανάγεται σε «τρομοκρατία»

«Η εκστρατεία αυτή περιλαμβάνει συντονισμένες προσπάθειες για την παρεμπόδιση της επιβολής των ομοσπονδιακών νόμων μέσω ένοπλων αντιπαραθέσεων με τις αρχές επιβολής του νόμου, οργανωμένων ταραχών, βίαιων επιθέσεων κατά των αρχών επιβολής του νόμου για τη μετανάστευση και τα τελωνεία (ICE) και άλλων αξιωματούχων επιβολής του νόμου, καθώς και συστηματικής δημοσιοποίησης προσωπικών»

«Η Antifa στρατολογεί, εκπαιδεύει και ριζοσπαστικοποιεί νέους Αμερικανούς για να συμμετάσχουν σε αυτή τη βία και την καταστολή της πολιτικής δραστηριότητας, και στη συνέχεια χρησιμοποιεί περίπλοκα μέσα και μηχανισμούς για να προστατεύσει την ταυτότητα των μελών της, να αποκρύψει τις πηγές χρηματοδότησής της και τις δραστηριότητές της, σε μια προσπάθεια να παρεμποδίσει την επιβολή του νόμου και να στρατολογήσει επιπλέον μέλη».

«Άτομα που συνδέονται με την Antifa και ενεργούν για λογαριασμό της συντονίζονται περαιτέρω με άλλες οργανώσεις και οντότητες με σκοπό τη διάδοση, την υποκίνηση και την προώθηση της πολιτικής βίας και την καταστολή της νόμιμης πολιτικής έκφρασης. Αυτή η οργανωμένη προσπάθεια που αποσκοπεί στην επίτευξη πολιτικών στόχων μέσω εξαναγκασμού και εκφοβισμού αποτελεί εγχώρια τρομοκρατία».

Να σημειωθεί πως ήδη η Ολλανδία και η Ουγγαρία έχουν δηλώσει προθυμία να κηρύξουν ως «τρομοκρατία» τον αντιφασισμό.

H Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση

Στο Άρθρο 2 η Antifa χαρακτηρίζεται ως «εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση. Λόγω του προαναφερθέντος μοτίβου πολιτικής βίας που αποσκοπεί στην καταστολή της νόμιμης πολιτικής δραστηριότητας και στην παρεμπόδιση της λειτουργίας του κράτους δικαίου, χαρακτηρίζω με την παρούσα την Antifa ως «εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση»».

«Όλα τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες θα χρησιμοποιήσουν όλες τις ισχύουσες εξουσίες για να διερευνήσουν, να διακόψουν και να εξαρθρώσουν οποιαδήποτε και όλες τις παράνομες δραστηριότητες —ιδίως εκείνες που περιλαμβάνουν τρομοκρατικές ενέργειες— που διεξάγονται από την Antifa».

Αυτό συμπεριλαμβάνει «οποιοδήποτε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι ενεργεί εξ ονόματος της Antifa, ή για τις οποίες η Antifa ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι ενεργεί εξ ονόματος της Antifa παρείχε υλική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ερευνητικών και διωκτικών ενεργειών κατά όσων χρηματοδοτούν τέτοιες δραστηριότητες».

Το Άρθρο 3, αναφέρει ότι «η παρούσα εντολή θα εφαρμοστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η παρούσα εντολή δεν αποσκοπεί και δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα ή όφελος, ουσιαστικό ή διαδικαστικό, εκτελεστό κατά νόμο ή κατά την ισότητα από οποιοδήποτε μέρος έναντι των ΗΠΑ, των υπουργείων, των οργανισμών ή των οντοτήτων τους, των αξιωματούχων, των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων τους, ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου».