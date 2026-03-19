Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Βρυξέλλες: Κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής – Αναζητούνται λύσεις για την άνοδο των τιμών της ενέργειας
Κόσμος 19 Μαρτίου 2026, 07:50

Βρυξέλλες: Κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής – Αναζητούνται λύσεις για την άνοδο των τιμών της ενέργειας

Κύρια θέματα στην Σύνοδο Κορυφής θα είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στο Ιράν και η άνοδος των τιμών της ενέργειας

Οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, με κύρια θέματα την κρίση στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στο Ιράν και την άνοδο των τιμών της ενέργειας, αναζητώντας μια έγκαιρη, συντονισμένη και αποτελεσματική απάντηση στις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης.

Παράλληλα, οι 27 θα εξετάσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη στρατηγική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώς και ζητήματα ασφάλειας και άμυνας και μετανάστευσης. Παρά τη βαριά ατζέντα, στόχος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η Σύνοδος να ολοκληρωθεί εντός μίας ημέρας, εφόσον το επιτρέψουν οι διαβουλεύσεις.

Ξεκίνημα με Ουκρανία

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, είναι ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος έχει εισέλθει στο πέμπτο έτος του. Όπως συνηθίζεται, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα ενημερωθούν, μέσω τηλεδιάσκεψης αυτή τη φορά, από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Οι 27 αναμένεται να επιβεβαιώσουν την ακλόνητη στήριξή τους προς το Κίεβο, επαναλαμβάνοντας ότι η διατήρηση της πίεσης προς τη Ρωσία παραμένει αναγκαία έως ότου ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

«Αγκάθι» για την ενότητα της ΕΕ αναμένεται να αποτελέσει το δάνειο 90 δισεκ. ευρώ προς την Ουκρανία, για το 2026 και 2027, που συμφώνησε τον περασμένο Δεκέμβρη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με στόχο την πρώτη εκταμίευση ως τις αρχές Απριλίου. Εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, κρατά «παγωμένη» την πρώτη δόση προς το Κίεβο μέχρι να αποκατασταθεί η ροή ρωσικού πετρελαίου από τον αγωγό Ντρούζμπα. Σε μια προσπάθεια να αρθεί το εμπόδιο, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει τεχνική και οικονομική στήριξη για την αποκατάσταση του Ντρούζμπα, που υπέστη ζημιές από ρωσικά πλήγματα. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στον Βίκτορ Όρμπαν, καθώς παραμένει άγνωστο αν θα επιλέξει να ξεμπλοκάρει τη διαδικασία.

Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Η στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στο Ιράν και οι αυξανόμενες επιπτώσεις τους στην Ευρώπη, είναι το δεύτερο θέμα στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής. Οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν επίσης την επιδεινούμενη κατάσταση στον Λίβανο, στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με το σχέδιο συμπερασμάτων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να εκφράσει έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, προειδοποιώντας για σοβαρές απειλές στην περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια και καλώντας σε «άμεση αποκλιμάκωση, αυτοσυγκράτηση και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου».

Παράλληλα, οι 27 αναμένεται να καταδικάσουν τις αδιάκριτες επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή και να εκφράσουν αλληλεγγύη προς τις πληγείσες χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται αναφορά και στη στήριξη των κρατών μελών που βρίσκονται εγγύτερα στην περιοχή, καθώς και στη συμβολή της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω της παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο και της υποστήριξης προς την Κύπρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, ενώ καταδικάζεται κάθε πράξη που την απειλεί ή εμποδίζει τα πλοία να εισέρχονται και να εξέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται, επίσης, να υπογραμμίσει τον ρόλο των ευρωπαϊκών ναυτικών αποστολών ASPIDES και ATALANTA και να ζητήσει την περαιτέρω ενίσχυσή τους με πρόσθετα μέσα, χαιρετίζοντας παράλληλα την αυξημένη κινητοποίηση και τον συντονισμό των κρατών μελών με τους εταίρους στην περιοχή.

Λύσεις για τις τιμές ενέργειας

Οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται να συντονίσουν την ευρωπαϊκή αντίδραση απέναντι στις γεωπολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας και στην ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων.

Όπως επισημαίνει ο Αντόνιο Κόστα, στην επιστολή πρόσκλησης προς τους Ευρωπαίους ηγέτες: «μαζί, πρέπει να προσδιορίσουμε τα μέσα που πρέπει να κινητοποιήσουμε για να διασφαλίσουμε μια έγκαιρη, συντονισμένη και αποτελεσματική αντίδραση, που θα προστατεύει τους πολίτες και τις εταιρείες μας».

Παρά την ανάγκη κοινής δράσης, παραμένουν διαφωνίες μεταξύ των 27, με ορισμένα κράτη μέλη να τηρούν στάση αναμονής, εκτιμώντας ότι η κρίση στο Ιράν μπορεί να είναι παροδική, ενώ άλλες χώρες ζητούν ετοιμότητα για άμεσα, στοχευμένα μέτρα στήριξης, ώστε να μην πληγεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνει στην επιστολή της προς τους 27, ότι η Ευρώπη συνεχίζει να πληρώνει το «τίμημα της εξάρτησής της» από τα ορυκτά καύσιμα, με το κόστος εισαγωγών να έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, όπως η επιβολή πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου, η αναδιανομή υπερκερδών από την ενέργεια και η προσωρινή χαλάρωση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά.

Σύμφωνα με το σχέδιο συμπερασμάτων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να δώσει πολιτική καθοδήγηση, χωρίς άμεσες αποφάσεις, τονίζοντας την ανάγκη για βραχυπρόθεσμες λύσεις που θα διασφαλίζουν προσιτές τιμές ενέργειας και καλώντας την Επιτροπή να παρουσιάσει χωρίς καθυστέρηση μια «εργαλειοθήκη» στοχευμένων, προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στην επιστολή του τονίζει ότι, παράλληλα με τη διαχείριση της κρίσης, η ΕΕ οφείλει να εντείνει τις προσπάθειες για ενίσχυση της στρατηγικής της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ηγέτες αναμένεται να προωθήσουν τη νέα ατζέντα «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», με συγκεκριμένα μέτρα και φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα, με στόχο την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη διασφάλιση προσιτής ενέργειας και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034

Σύμφωνα με τον Αντόνιο Κόστα, το νέο ΠΔΠ θα είναι καθοριστικό για την ενίσχυση της στρατηγικής δράσης της ΕΕ στην ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Σύνοδος Κορυφής θα συζητήσει τη συνεισφορά του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού στη στήριξη κοινών πρωτοβουλιών, ενώ θα γίνει και ειλικρινής αναφορά στο πώς μπορούν οι φιλοδοξίες της ΕΕ να συνδυαστούν με το διαθέσιμο επίπεδο χρηματοδότησης. Ο Α. Κόστα υπογραμμίζει ότι το ΠΔΠ θα επανεξετάζεται τακτικά το 2026, ώστε να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για μια έγκαιρη συμφωνία ως το τέλος του έτους.

Άμυνα και στρατηγική αυτονομία

Η ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της ΕΕ θα αποτελέσει επίσης βασικό σημείο συζήτησης. Ο Α. Κόστα τονίζει ότι το τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο καθιστά επείγουσα την πρόοδο στον τομέα της άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής διάστασης, ως κρίσιμο στοιχείο για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Μετανάστευση, άσυλο και οικονομία

Οι ηγέτες θα κάνουν απολογισμό της προόδου στον τομέα της μετανάστευσης, με έμφαση στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής ατζέντας για το άσυλο και τη μετανάστευση, καθώς η επιδεινούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη πολιτική ανάγκη για συντονισμένη δράση.

Τέλος, ο Αντόνιο Κόστα έχει προσκαλέσει την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, και τον Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, να παρουσιάσουν την οικονομική τους ανάλυση, ενισχύοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για την πολιτική του Ευρώ και την ευρωπαϊκή οικονομική σταθερότητα.

Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ
Κόσμος 19.03.26

Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ

Νέα κλιμάκωση μετά την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα South Pars - «Θα το ανατινάξω» απειλεί ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Κόσμος 19.03.26

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στον πόλεμο
Φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό 19.03.26

Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας

Η υπερ-εξελιγμένη μορφή ενός όπλου με μακρά ιστορία που αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (ειδικά κατά των επιθέσεων με drones και πυραύλους).

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς εάν εξαπολυθεί νέα επίθεση σε εγκατάσταση ΥΦΑ του Κατάρ
Ιράν 19.03.26

Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς

«Αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ», δηλώνει ο Τραμπ, «οι ΗΠΑ (...) θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Μακρόν ζητά από Τραμπ και αλ Θάνι moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών
Συνομιλία 19.03.26

Ο Μακρόν ζητά moratorium από Τραμπ και αλ Θάνι

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τους ζήτησε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ιράν: Ενας άντρας σκοτώθηκε στο Ισραήλ και 4 γυναίκες στη Δυτική Οχθη σε ιρανική πυραυλική επίθεση
Και 6 τραυματίες 19.03.26

5 νεκροί στο Ισραήλ και τη Δυτική Οχθη από ιρανική πυραυλική επίθεση

Αλλοδαπός εργάτης, 30 ετών, σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ και τέσσερις Παλαιστίνιες στη Δυτική Οχθη από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Βλαντίμιρ Παντρίνο 18.03.26

Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας τον απέπεμψε και στη θέση του διόρισε τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν
Κόσμος 18.03.26

Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε ο Νο1 ύποπτος, μετά την επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι σε θέση να κάνει ένα αντίστοιχο λάθος, ρίχνοντας την ευθύνη στο Πεντάγωνο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί
Κόσμος 18.03.26

«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε πως «αναμφίβολα θα αποδοθεί δικαιοσύνη» για την δολοφονία Λαριτζανί και πως «κάθε σταγόνα αίματος έχει το τίμημά της».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σλοβενία: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 32χρονης influencer – Εξετάζεται αν την έθαψε ζωντανή σε βαλίτσα
Κόσμος 18.03.26

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 32χρονης influencer από τον σύντροφό της - Εξετάζεται αν την έθαψε ζωντανή σε βαλίτσα

Αν και αρχικά πιστευόταν ότι η influencer είχε πεθάνει πριν o 31χρονος την θάψει τη βαλίτσα, νέες λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να ήταν ακόμη ζωντανή.

Σύνταξη
Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης
Κόσμος 18.03.26

Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης

Η μελέτη καταγράφει «φαινόμενο κατανάλωσης ναρκωτικών γενικευμένο, ποικιλόμορφο και σε διαρκή εξέλιξη», εξηγεί σε ανακοίνωση Τύπου η Λορέν Νόλαν, διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA, ο πρώην EMCDDA), που έκανε την έρευνα,

Σύνταξη
Τουρκία: Η Άγκυρα προτείνει επέκταση αγωγού Ιράκ–Τουρκίας έως τη Βασόρα ως εναλλακτική στα Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 18.03.26

Τουρκία: Η Άγκυρα προτείνει επέκταση αγωγού Ιράκ–Τουρκίας έως τη Βασόρα ως εναλλακτική στα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ πρότεινε την επέκταση του υφιστάμενου αγωγού που συνδέει την Τουρκία με το Ιράκ μέχρι τη νότια πόλη-λιμάνι της Βασόρας

Σύνταξη
Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ
Κόσμος 19.03.26

Νέα κλιμάκωση μετά την επίθεση του Ισραήλ στο ιρανικό κοίτασμα South Pars – Το Ιράν χτύπησε ξανά μονάδα LNG στο Κατάρ

Νέα κλιμάκωση μετά την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα South Pars - «Θα το ανατινάξω» απειλεί ο Τραμπ - Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Κόσμος 19.03.26

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέση Ανατολή: Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στον πόλεμο
Φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό 19.03.26

Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας

Η υπερ-εξελιγμένη μορφή ενός όπλου με μακρά ιστορία που αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (ειδικά κατά των επιθέσεων με drones και πυραύλους).

Σύνταξη
Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Κυρώσεις α λα καρτ 19.03.26

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις
Δίχτυ προστασίας 19.03.26

Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις

Προβληματισμός από τις αυξήσεις, με τις τιμές στο μοσχάρι να έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό και των αιγοπροβάτων να κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ

Δήμητρα Σκούφου
Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές
Πύρινες εστίες 19.03.26

Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές

Πού οφείλονται οι πύρινες εστίες που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Πώς θα επηρεάσουν τα υψηλά ποσοστά των φετινών βροχών την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Κατερίνα Ροββά
Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 19.03.26

Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ

Παραδίδεται από την Οικονομική Αστυνομία στην Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου η νέα δικογραφία για 14+3 πολιτικά πρόσωπα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα
Music 19.03.26

Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα

Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιέχει μερικά «εκπληκτικά» πλάνα από την πρώτη συνάντηση του Λίαμ και του Νόελ Γκάλαχερ πριν από τις συναυλίες μετά την επανασύνδεσή τους.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς εάν εξαπολυθεί νέα επίθεση σε εγκατάσταση ΥΦΑ του Κατάρ
Ιράν 19.03.26

Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς

«Αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ», δηλώνει ο Τραμπ, «οι ΗΠΑ (...) θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς».

Σύνταξη
Βέροια: Αγριος ξυλοδαρμός 24χρονης – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δραματική έκκληση για πληροφορίες
Μάχη για τη ζωή της 19.03.26

Προκαλεί σοκ ο άγριος ξυλοδαρμός 24χρονης - Δραματική έκκληση για πληροφορίες

Δραματική έκκληση για τυχόν πληροφορίες απευθύνουν συγγενείς της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Βέροια, βρέθηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις σε πιλοτή, και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Σύνταξη
Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Αποφεύγει τη δίκη 19.03.26

Σε συμφωνία ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες για τη σεξουαλική κακοποίηση

Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Μακρόν ζητά από Τραμπ και αλ Θάνι moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών
Συνομιλία 19.03.26

Ο Μακρόν ζητά moratorium από Τραμπ και αλ Θάνι

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τους ζήτησε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ιράν: Ενας άντρας σκοτώθηκε στο Ισραήλ και 4 γυναίκες στη Δυτική Οχθη σε ιρανική πυραυλική επίθεση
Και 6 τραυματίες 19.03.26

5 νεκροί στο Ισραήλ και τη Δυτική Οχθη από ιρανική πυραυλική επίθεση

Αλλοδαπός εργάτης, 30 ετών, σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ και τέσσερις Παλαιστίνιες στη Δυτική Οχθη από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Σύνταξη
Ιταλία: Η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες
«Ουσιαστική βοήθεια» 19.03.26

Μειώνει τους φόρους στα καύσιμα η ιταλική κυβέρνηση

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, «με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής» τους, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

