Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο και πολλών διεθνών οργανισμών πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη, στο Παρίσι η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, όπου την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται για την δεύτερη κατά σειρά σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια – η πρώτη πραγματοποιήθηκε το 2024 στις Βρυξέλλες – και, όπως δηλώνουν Γάλλοι αξιωματούχοι, στόχος της είναι «η δημιουργία μίας δυναμικής υπέρ της αναγνώρισης της πυρηνικής ενέργειας ως βασικού στοιχείου της ενεργειακής μετάβασης και της απαλλαγής του ενεργειακού συστήματος από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα».

Μία δυναμική που, σύμφωνα με τους ίδιους, ξεκίνησε με την διακήρυξη που υιοθετήθηκε στην COP28 στο Ντουμπάι, θέτοντας ως στόχο τον τριπλασιασμό της παραγωγής πυρηνικής ισχύος ως το 2050.

Η σύνοδος αναμένεται να καταλήξει σε μία κοινή δήλωση όλων των συμμετεχουσών χωρών, σε μία δήλωση των 16 ευρωπαϊκών κρατών που συμμετέχουν στην συμμαχία για την πυρηνική ενέργεια – μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα – και σε μία κοινή δήλωση χρηματοδοτικού χαρακτήρα.

Θα υπάρξουν επίσης τρεις κύκλοι συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης: ένας που θα αφορά στην συμμετοχή της πυρηνικής ενέργειας στην διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια απαλλαγμένη από το διοξείδιο του άνθρακα, ένας που θα αφορά στη χρηματοδότηση και ένας που θα αφορά στην καινοτομία.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η βασική ομιλία θα γίνει από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία αναμένεται ότι θα μιλήσει για τους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της ανάπτυξης, της καινοτομίας, της προώθησης βιομηχανικών σχεδίων και των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων που, για την περίοδο 2028-2034, υπολογίζεται ότι θα κινηθούν στο επίπεδο των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Μακρόν: Η πυρηνική ισχύς είναι το «κλειδί» για τη γεωπολιτική επιβίωση της Ευρώπης

Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Ευρώπη να προχωρήσει σε μια ριζική ενοποίηση του πυρηνικού της κλάδου.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας, επισημαίνοντας ότι η Γαλλία κατάφερε πέρυσι να εξάγει 90 τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτή η ενεργειακή ισχύς, όπως εξήγησε, επιτρέπει στη χώρα να πρωταγωνιστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία μεγάλων κέντρων δεδομένων (data centers) και την οικοδόμηση της υπολογιστικής ισχύος που απαιτεί η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας εστίασε στην τυποποίηση του σχεδιασμού των πυρηνικών αντιδραστήρων σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Για να επιτευχθεί αυτό, τόνισε την ανάγκη για στενή συνεργασία των εθνικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας, ενώ ζήτησε η κρατική στήριξη για τα πυρηνικά έργα να ενσωματωθεί πλήρως στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Παράλληλα, χαρακτήρισε το παράδειγμα του εργοστασίου εμπλουτισμού Orano ως ένα πρώτο βήμα που πρέπει να ακολουθηθεί από ταχύτερες και βαθύτερες κινήσεις ενοποίησης του κλάδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους Μικρούς Αρθρωτούς Αντιδραστήρες (SMRs), τους οποίους ο Μακρόν βλέπει ως μια τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ήπειρος πρέπει να επιταχύνει τους ρυθμούς της για να παραμείνει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Στην καρδιά αυτών των καινοτόμων έργων πρέπει να βρίσκεται ο εμπλουτισμός ουρανίου, καθώς η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει στη διαφοροποίηση των προμηθειών της για να ενισχύσει την αυτονομία της, υποστήριξε.

Τέλος, ο Εμανουέλ Μακρόν έθεσε το ζήτημα των υποδομών, στηλιτεύοντας την πραγματική έλλειψη διασύνδεσης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Το όραμά του περιλαμβάνει μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με ένα πυκνό δίκτυο διασυνδετήρων, που θα επιτρέπει στην ενέργεια να ρέει ελεύθερα, όπως είπε. Μόνο μέσα από την ενοποίηση του ευρωπαϊκού πυρηνικού τοπίου, κατέληξε, θα μπορέσει η Ευρώπη να αυξήσει τις θέσεις εργασίας και να παραμείνει μια ισχυρή, ανταγωνιστική δύναμη στο διεθνές στερέωμα.