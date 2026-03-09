Στο Παρίσι Κυριάκος Μητσοτάκης για τη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια

Στη γαλλική πρωτεύουσα μεταβαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια (Nuclear Energy Summit). Η σύνοδος πραγματοποιείται αύριο Τρίτη 10 Μαρτίου.

Το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού στη Γαλλία γίνεται μία μέρα μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στον Ιράν.

Face à l’urgence climatique et à la hausse des besoins en électricité, la question énergétique est devenue centrale pour nos économies. Ce 10 mars, la France accueille le 2e Sommet sur l’énergie nucléaire pour porter un débat international sur une énergie sûre et décarbonée. pic.twitter.com/I9QylvPfLq — France Diplomatie 🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) March 9, 2026

Ελλάδα και πυρηνική ενέργεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη από τον Ιούνιο του 2025, είχε ταχθεί υπέρ της χρήσης πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι οι αντιδραστήρες είναι απαραίτητοι για την ενεργειακή μετάβαση.

«Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ενταχθούμε στην πυρηνική συμμαχία» δήλωσε σε συνέδριο των Financial Times και της «Καθημερινής».

Και πρόσθετε ότι «μπορεί αυτό να σοκάρει κάποιους που το ακούν, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα χωρίς ιστορικό ή εμπειρία στην πυρηνική ενέργεια, αλλά όταν κοιτάζω τις γενικές ενεργειακές τους, δεν βλέπω πώς ο κόσμος μπορεί να φτάσει στην ουδετερότητα χωρίς την πυρηνική ενέργεια. ενέργεια». Και είχε αναφερθεί ότι θα μπορούσε να γίνει με αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMR) σε ελληνόκτητα πλοία.

Και η γαλλική πυρηνική ομπρέλα

Υπενθυμίζεται ότι ο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο του νέου γαλλικού πυρηνικού δόγματος, έχει προσφερθεί να μοιραστεί το αποτρεπτικό οπλοστάσιο της Γαλλίας με τους Ευρωπαίους εταίρους. Ήδη ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη γαλλική πυρηνική ομπρέλα. Μεταξύ αυτών φέρεται να είναι και η Ελλάδα, όπως έχει εμμέσως πλην σαφώς επιβεβαιώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, και με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, δήλωσε στις 2 Μαρτίου: «Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο αυτήν τη στιγμή, αλλά η κατεύθυνση η οποία περιγράφεται για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στο συγκεκριμένο πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι ακριβώς αυτή η οποία περιγράφεται. Περισσότερα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

Η Σύνοδος για την Πυρηνική Ενέργεια είναι μια συνδιάσκεψη συγκεντρώνει ευρωπαϊκές χώρες που είτε έχουν ήδη αναπτύξει πυρηνικά προγράμματα είτε εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τα επόμενα χρόνια.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν την παραγωγή πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η Σουηδία, η Τσεχία και η Δανία. Άλλες, επίσης, εξετάζουν το ζήτημα σε πιο πρώτο στάδιο.