Στο Παρίσι Κυριάκος Μητσοτάκης για τη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια
Πολιτική Γραμματεία 09 Μαρτίου 2026, 20:58

Στο Παρίσι Κυριάκος Μητσοτάκης για τη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια

Η σύνοδος συγκεντρώνει χώρες που είτε έχουν αναπτύξει πυρηνικά προγράμματα είτε εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πηγαίνει στη Γαλλία, μετά την Κύπρο.

Στη γαλλική πρωτεύουσα μεταβαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια (Nuclear Energy Summit). Η σύνοδος πραγματοποιείται αύριο Τρίτη 10 Μαρτίου.

Το ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού στη Γαλλία γίνεται μία μέρα μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στον Ιράν.

Ελλάδα και πυρηνική ενέργεια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήδη από τον Ιούνιο του 2025, είχε ταχθεί υπέρ της χρήσης πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι οι αντιδραστήρες είναι απαραίτητοι για την ενεργειακή μετάβαση.

«Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ενταχθούμε στην πυρηνική συμμαχία» δήλωσε σε συνέδριο των Financial Times και της «Καθημερινής».

Και πρόσθετε ότι «μπορεί αυτό να σοκάρει κάποιους που το ακούν, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα χωρίς ιστορικό ή εμπειρία στην πυρηνική ενέργεια, αλλά όταν κοιτάζω τις γενικές ενεργειακές τους, δεν βλέπω πώς ο κόσμος μπορεί να φτάσει στην ουδετερότητα χωρίς την πυρηνική ενέργεια. ενέργεια». Και είχε αναφερθεί ότι θα μπορούσε να γίνει με αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες (SMR) σε ελληνόκτητα πλοία.

Και η γαλλική πυρηνική ομπρέλα

Υπενθυμίζεται ότι ο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο του νέου γαλλικού πυρηνικού δόγματος, έχει προσφερθεί να μοιραστεί το αποτρεπτικό οπλοστάσιο της Γαλλίας με τους Ευρωπαίους εταίρους. Ήδη ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στη γαλλική πυρηνική ομπρέλα. Μεταξύ αυτών φέρεται να είναι και η Ελλάδα, όπως έχει εμμέσως πλην σαφώς επιβεβαιώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, και με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, δήλωσε στις 2 Μαρτίου: «Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο αυτήν τη στιγμή, αλλά η κατεύθυνση η οποία περιγράφεται για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στο συγκεκριμένο πολύ σημαντικό ζήτημα, είναι ακριβώς αυτή η οποία περιγράφεται. Περισσότερα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

Η Σύνοδος για την Πυρηνική Ενέργεια είναι μια συνδιάσκεψη συγκεντρώνει ευρωπαϊκές χώρες που είτε έχουν ήδη αναπτύξει πυρηνικά προγράμματα είτε εξετάζουν το ενδεχόμενο να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τα επόμενα χρόνια.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν την παραγωγή πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η Σουηδία, η Τσεχία και η Δανία. Άλλες, επίσης, εξετάζουν το ζήτημα σε πιο πρώτο στάδιο.

Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

Τραμπ: O πόλεμος «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί» – Εξετάζει την κατάληψη των Στενών του Ορμούζ

Τραμπ: O πόλεμος «έχει σχεδόν ολοκληρωθεί» – Εξετάζει την κατάληψη των Στενών του Ορμούζ

Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει
Πολιτική 09.03.26

Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει

Λάβρος και αποκαλυπτικός ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιμένει ότι θα πάει το θέμα μέχρι τέλους, να τιμωρηθούν νομικά αυτοί που σχεδίασαν το παρακράτος: Κ.Μητσοτάκης, Γρ.Δημητριάδης και οι άλλοι. «Θύμα» ο ίδιος μιλά για την προσπάθεια ηθικής απαξίωσής του, γιατί ανέδειξε το θέμα. Μιλά για σκοτεινή κυβέρνηση που κατασπαταλά τους πόρους του λαού και απορρίπτει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία. Ό,τι και αν συμβεί στη Μέση Ανατολή θα το πληρώσουμε ακριβά τονίζει εκφράζοντας έντονη ανησυχία. Τάσσεται υπέρ της στήριξης της Κύπρου, αλλά απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ
Διάψευση 09.03.26

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ

Γκάφα ολκής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε λίστα με το όνομα του Βαγγέλη Κορακάκη εντός. Άμεση διάψευση του γνωστού μουσικοσυνθέτη που δηλώνει ΚΚΕ, αρνούμενος πως στηρίζει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή

«Σύννεφα» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «πακέτα» στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Το ονόματα που ξεχωρίζουν
Δεύτερο «κύμα» 09.03.26

Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Το ονόματα που ξεχωρίζουν

Τη συμπλήρωση της Επιτροπής Συμπαρατάξης και Διεύρυνσης ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο. Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη λίστα.

Σύνταξη
Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο

Με δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης και νέα ονόματα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το συνέδριο, ενώ ξεκινά η μάχη για τους αντιπροσώπους και τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου

Στη λίστα Μενουδάκου που είδε το φως της δημοσιότητας στο σύνολό της ξεχωρίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης που απέφυγαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι αποτέλεσαν στόχους.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε αυτόκλητους «σερίφηδες» τους Ντ. Τραμπ και Μπ. Νετανιάχου και ζήτησε το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή της Ελλάδας και δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις στη χώρα μας σε αυτήν τη στρατιωτική επέμβαση.

Σύνταξη
Κάν’το όπως ο Σάντσεθ: Ο Αλέξης Τσίπρας, οι κόκκινες γραμμές και η ηγεμονία της Κεντροαριστεράς
Πολιτική 08.03.26

Κάν' το όπως ο Σάντσεθ: Ο Αλέξης Τσίπρας, οι κόκκινες γραμμές και η ηγεμονία της Κεντροαριστεράς

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την Κοζάνη τάχθηκε ξεκάθαρα απέναντι στις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες
Opinion 08.03.26

8η Μάρτη: Χρωστάμε στις φεμινίστριες

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο φεμινισμός δεν είναι ένα μόνο πράγμα. Είναι αγώνας για ισότητα, για αυτοδιάθεση, για σεβασμό και καθημερινή αξιοπρέπεια: στη δουλειά, στο σπίτι, στον δρόμο, στον δημόσιο λόγο.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Κυβέρνηση: Φυγή προς… τη Μέση Ανατολή

Στο εσωτερικό της ΝΔ θεωρούν ότι η διαχείριση της κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, στο αμιγώς πολιτικό επίπεδο εξασφαλίζει, προσωρινά, στην κυβέρνηση τη φυγή προς τα μπρος που αναζητούσε

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ευρώπη: Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα: Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ
Ιδού η απορία 08.03.26

Ο Τσίπρας έβαλε το δίλημμα για την Ευρώπη που θέλουμε - Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ

Η αγριότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρέθηκε σε πρώτο πλάνο κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Κοζάνη. Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθέτησε την «πυξίδα» της χώρας στο νέο και ρευστό διεθνές περιβάλλον και έθεσε το ερώτημα που απασχολεί όλη την Ευρώπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση
«Αδιαφάνεια» 07.03.26

ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση

«Τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες για παρεμβάσεις στη λειτουργία του ΕΟΔΥ, καθώς και για τη δημιουργία ενός διοικητικού σχήματος που προκάλεσε έντονες τριβές με το επιστημονικό δυναμικό του οργανισμού, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: «Κόκκινη γραμμή» για τις ελληνικές στρατιωτικές βάσεις – Αμοραλιστής και υποτελής ο Μητσοτάκης
Η «πυξίδα» του 07.03.26 Upd: 21:47

«Κόκκινη γραμμή» Τσίπρα για τις ελληνικές στρατιωτικές βάσεις - Αμοραλιστής και υποτελής ο Μητσοτάκης

Από την καρδιά της Δυτικής Μακεδονίας ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και άνοιξε δρόμο «να ονειρευτούμε μια άλλη Ελλάδα». Κόκκινη γραμμή «η μη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο».

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
«Καρφιά» Καραμανλή: Όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων η κρίση θα ανακυκλώνεται
Πολιτική 07.03.26

«Καρφιά» Καραμανλή: Όσο η αγροτική πολιτική εξαντλείται σε εξαγγελίες αποσπασματικών μέτρων η κρίση θα ανακυκλώνεται

Στο πλευρό των αγροτών τάχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής αφήνοντας αιχμές και για την αγροτική κυβερνητική πολιτική. Έκανε λόγο καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων. και μάλιστα - όπως είπε - «σε περιβάλλον σκανδαλώδους αδιαφάνειας»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 07.03.26

Ανδρουλάκης: Η ειρήνευση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη διπλωματία και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου

«Η στρατιωτική παρουσία της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, που είναι εγγύτερα στην εμπόλεμη ζώνη» αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ
Κόσμος 09.03.26

Μέτσολα: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ

«Θα στείλουμε το πιο σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη στέκεται σταθερή και ενωμένη. Διότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Eνωσης» δήλωσε η πρόεδρος του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σύνταξη
«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Μπορείς να κλάψεις 09.03.26

«Δεν θα πάψω ποτέ να σε αγαπάω»: Το συγκινητικό βίντεο της 9χρονης κόρης του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Περίπου έναν μήνα μετά τον θάνατο του γνωστού ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η 9χρονη κόρη του Εμίλια έφτιαξε ένα συγκινητικό βίντεο για τον πατέρα της.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει
Πολιτική 09.03.26

Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει

Λάβρος και αποκαλυπτικός ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιμένει ότι θα πάει το θέμα μέχρι τέλους, να τιμωρηθούν νομικά αυτοί που σχεδίασαν το παρακράτος: Κ.Μητσοτάκης, Γρ.Δημητριάδης και οι άλλοι. «Θύμα» ο ίδιος μιλά για την προσπάθεια ηθικής απαξίωσής του, γιατί ανέδειξε το θέμα. Μιλά για σκοτεινή κυβέρνηση που κατασπαταλά τους πόρους του λαού και απορρίπτει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία. Ό,τι και αν συμβεί στη Μέση Ανατολή θα το πληρώσουμε ακριβά τονίζει εκφράζοντας έντονη ανησυχία. Τάσσεται υπέρ της στήριξης της Κύπρου, αλλά απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος του πόσιμου νερού – Γιατί στοχοποιούνται μονάδες αφαλάτωσης
Μέση Ανατολή 09.03.26

Ο πόλεμος του πόσιμου νερού - Γιατί στοχοποιούνται μονάδες αφαλάτωσης

Η στοχοποίηση μονάδων αφαλάτωσης στη Μέση Ανατολή δεν είναι απλώς ένα παράπλευρο αποτέλεσμα των συγκρούσεων, αλλά μια στρατηγική επιλογή που μετατρέπει το νερό σε όπλο. Σε μια περιοχή όπου η λειψυδρία είναι υπαρξιακή απειλή, οι υποδομές αυτές αποτελούν τη «φλέβα ζωής» για εκατομμύρια ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τραμπ «έχει υπ’ όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν
«Τελειωμένος πόλεμος;» 09.03.26

Ο Τραμπ «έχει υπ’ όψιν του» πιθανό διάδοχο του Χαμενεΐ – Δεν αποκλείει τη δολοφονία του νέου ηγέτη του Ιράν

«Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν επικοινωνίες, δεν έχουν αεροπορία», είπε ο Τραμπ για το Ιράν. Είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε εκτιμήσει.

Σύνταξη
Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε και εσείς αντίο στο ChatGPT;
Η συμφωνία 09.03.26

Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε και εσείς αντίο στο ChatGPT;

Την περασμένη εβδομάδα, ο αριθμός των χρηστών που «αποχώρησαν» από το ChatGPT στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 295%, ως αποτέλεσμα της αμφιλεγόμενης συμφωνίας μεταξύ της Open AI και του Υπουργείου Πολέμου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια από Αρμενία, Ομάν και Αζερμπαϊτζάν – Χαιρετίζουν Χούθι και Χεζμπολάχ
Μέση Ανατολή 09.03.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια από Αρμενία, Ομάν και Αζερμπαϊτζάν – Χαιρετίζουν Χούθι και Χεζμπολάχ

Δύο καυκάσιες χώρες και μία αραβική, αλλά και οι ισλαμικές οργανώσεις Χούθι και Χεζμπολάχ έδωσαν συγχαρητήρια για την εκλογή του αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Η οργάνωση του Λιβάνου, δήλωσε πίστη στο πρόσωπό του.

Σύνταξη
Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)
Μπάσκετ 09.03.26

Χωρίς τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της και πάλι η Μονακό (pic)

Το πιθανότερο είναι ο Βασίλης Σπανούλης να απουσιάσει ξανά από τον πάγκο της Μονακό, αυτή τη φορά στον αγώνα με τη Ναντέρ για το Κύπελλο, δύο μόλις μέρες πριν το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ
FA Cup 09.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ για τη φάση των «16» του FA Cup. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
The Expla-in Project| Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;
The Expla-in Project 09.03.26

Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;

Και ενώ η τιμή της βενζίνης σημαδεύει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για επιβολή πλαφόν στα κέρδη εμπορίας και λιανικής καυσίμων – Τι δείχνει η εμπειρία του παρελθόντος

Χρήστος Κολώνας
Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever
Game over 09.03.26

Διαζύγιο κορυφής: To Netflix «τελειώνει» τη Μέγκαν Μαρκλ – Κόβει το ρευστό, αποεπενδύει από τη μπράντα As Ever

Έντεκα μήνες μετά το πολυσυζητημένο λανσάρισμα του lifestyle brand As Ever της Μέγκαν Μαρκλ, το Netflix ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσύρει την επένδυση του στο φιλόδοξο εγχείρημα

Σύνταξη
Ο Φρίντριχ Μερτς «δικαιολογεί» τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ως πόλεμο κατά της τρομοκρατίας
Μέση Ανατολή 09.03.26

Ο Φρίντριχ Μερτς «δικαιολογεί» τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν ως πόλεμο κατά της τρομοκρατίας

Ο Γερμανός καγκελάριος προχώρησε σε μια δήλωση, με την οποία αποδίδει ευθύνη στο Ιράν για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο Φρίντριχ Μερτς μίλησε για «άμυνα» των ΗΠΑ και του Ισραήλ έναντι της Τεχεράνης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ
Διάψευση 09.03.26

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ

Γκάφα ολκής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε λίστα με το όνομα του Βαγγέλη Κορακάκη εντός. Άμεση διάψευση του γνωστού μουσικοσυνθέτη που δηλώνει ΚΚΕ, αρνούμενος πως στηρίζει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Φανατισμένος, πολεμοχαρής και αλαζόνας: Γιατί ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένας επικίνδυνος «υπουργός Πολέμου»
Μέση Ανατολή 09.03.26

Φανατισμένος, πολεμοχαρής και αλαζόνας: Γιατί ο Πιτ Χέγκσεθ είναι ένας επικίνδυνος «υπουργός Πολέμου»

Οι επικριτές λένε ότι ο αλαζονικός και πομπώδης πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, δεν διαθέτει τις ικανότητες να καθοδηγήσει τον αμερικανικό στρατό σε μια νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
