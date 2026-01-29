science
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Αυξήθηκε στην ΕΕ η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας
Περιβάλλον 29 Ιανουαρίου 2026, 14:22

Αυξήθηκε στην ΕΕ η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας

Οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής αντιπροσώπευαν το 23,3% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ το 2024.

Αύξηση 4,8% καταγράφηκε στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην ΕΕ το 2024 σε σύγκριση με το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία Eurostat.

Η Γαλλία παρήγαγε το 58,6 % της πυρηνικής ενέργειας της ΕΕ

Συγκεκριμένα, οι 12 χώρες της ΕΕ που διαθέτουν αντιδραστήρες παρήγαγαν 649.524 γιγαβατώρες (GWh) ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 2024 η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με αύξηση μετά τη μείωση του 2022 (609.255 GWh). Οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής αντιπροσώπευαν το 23,3% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ.

Πυρηνική ενέργεια: Πρωταθλήτρια η Γαλλία

Η Γαλλία, ο μεγαλύτερος παραγωγός πυρηνικής ενέργειας στην ΕΕ, παρήγαγε το 58,6 % της πυρηνικής ενέργειας της ΕΕ (380.451 GWh). Ακολούθησε η Ισπανία με 54.510 GWh (8,4 %), μπροστά από τη Σουηδία (50.665 GWh, 7,8 %) και της Φινλανδίας (32.599 GWh, 5,0 %).

Σε σύγκριση με το 2023, η παραγωγή πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε περισσότερο στη Γαλλία (+12,5 %), ακολουθούμενη από τη Σουηδία (4,5 %) και τη Σλοβενία (+4,2 %). Οι άλλοι παραγωγοί πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψαν μέση μείωση 4 %, που κυμάνθηκε μεταξύ -0,6 % στη Σλοβακία και -10,3 % στις Κάτω Χώρες.

Η Γερμανία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός στην ΕΕ μέχρι το 2021, έχοντας τερματίσει πλήρως την πυρηνική παραγωγή τον Απρίλιο του 2023.

Οι χώρες της ΕΕ που εξαρτώνται περισσότερο από την πυρηνική ενέργεια το 2024 ήταν η Γαλλία (67,3% της συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας) και η Σλοβακία (61,6 %). Στην Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, το Βέλγιο, τη Φινλανδία και την Τσεχία, περίπου το 40 % της συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ήταν πυρηνικής προέλευσης. Αντίθετα, μόνο το 2,9% της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη στην Ολλανδία προήλθε από πυρηνικούς σταθμούς.

Πηγή: ΟΤ.gr

