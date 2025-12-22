science
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
22.12.2025 | 18:32
Συναγερμός στη Λαμία: Άνδρας ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα με ανοιχτή φιάλη υγραερίου
Δέκα πέντε χρόνια μετά τη Φουκουσίμα, η Ιαπωνία ξαναβάζει μπρος το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του κόσμου
Περιβάλλον 22 Δεκεμβρίου 2025 | 17:50

Δέκα πέντε χρόνια μετά τη Φουκουσίμα, η Ιαπωνία ξαναβάζει μπρος το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του κόσμου

Παρά τους φόβους των κατοίκων, η Ιαπωνία ποντάρει στην επανεκκίνηση των πυρηνικών αντιδραστήρων για να απεξαρτηθεί απο τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Το πράσινο φως άναψε στην Ιαπωνία για την επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού του κόσμου, μια σημαντική στιγμή για την επιστροφή της χώρας στην πυρηνική ενέργεια σχεδόν 15 χρόνια μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα.

Ο σταθμός του Κασιβαζάκι-Καρίβα, περίπου 220 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο, περιλαμβάνει 7 από τους 54 πυρηνικούς αντιδραστήρες που τέθηκαν εκτός λειτουργίας από την κυβέρνηση μετά τον σεισμό και το τσουνάμι που έπληξε τον σταθμό Φουκουσίμα-Νταΐτσι το 2011, το δεύτερο χειρότερο πυρηνικό ατύχημα μετά το Τσερνόμπιλ.

Έκτοτε, η Ιαπωνία έχει θέσει ξανά σε λειτουργία 14 από τους 33 αντιδραστήρες που παραμένουν λειτουργικοί, καθώς προσπαθεί να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα.

Ο σταθμός του Κασιβάζάκι-Καρίβα θα είναι ο πρώτος που λειτουργεί υπό τη διαχείριση της TEPCO (Tekyo Electric Power), την εταιρεία που διαχειριζόταν τον σταθμό της Φουκουσίμα.

Τη Δευτέρα, η περιφερειακή συνέλευση της Νιιγκάτα προσέφερε ψήφο εμπιστοσύνης στον κυβερνήτη Χιντέγιο Χναζούμι, ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ της επανεκκίνησης, κάτι που ουσιαστικά ανοίγει το δρόμο για την επανεκκίνηση.

Στη συνέλευση πάντως δεν έλλειψαν οι φωνές που διαφώνησαν. Έξω από το κτήριο, περίπου 300 διαδηλωτές στέκονταν στο κρύο κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Όχι στα πυρηνικά» και «Στήριξη στη Φουκουσίμα».

«Αν τύχει κάτι στο εργοστάσιο, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα υποστούν τις συνέπειες» δήλωσε μετά την ψηφοφορία στο Reuters ο 77χρονος Κενιτσίρο Ισιγιάμια, 77 ετών.

Όπως ανέφερε ο δημόσιος τηλεοπτικός σταθμός NHK, η Tepco σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία τον πρώτο από τον επτά αντιδραστήρες, ισχύος 1,36 gigawatt στις 20 Ιανουαρίου.

Ο σταθμός του Κασιβάζάκι-Καρίβα έχει συνολική ισχύ 8,2 GW, αρκετή για την ηλεκτροδότηση μερικών εκατομμυρίων νοικοκυριών.

«Όχι στην επαλειτουργία» γράφει το πανό που σήκωσε μια γυναίκα στην περιφερειακή συνέλευση της Νιιγκάτα στις 22 Δεκεμβρίου (Reuters)

«Όχι στην επαλειτουργία» γράφει το πανό που σήκωσε μια γυναίκα στην περιφερειακή συνέλευση της Νιιγκάτα στις 22 Δεκεμβρίου (Reuters)

Επιφυλάξεις των κατοίκων

Σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, η TEPCO υποσχέθηκε νωρίτερα φέτος να χρηματοδοτήσει την περιφέρεια Νιιγκάτα με 100 δισ. γιέν (641 εκατ. δολάρια) σε ορίζοντα 10 ετών.

Ωστόσο μια δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο έδειχνε ότι το 60% των κατοίκων δεν θεωρεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις επαναλειτουργίας, ενώ το 70% ανησυχεί για το γεγονός ότι η Tepco θα είναι διαχειρίστρια του σταθμού.

«Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ατυχήματος και δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε» δήλωσε η Αγιάκο Όλγκα, 52 ετών, η οποία δηλώνει ότι πάσχει ακόμα από συμπτώματα μετατραυματικής διαταραχής από το ατύχημα της Φουκουσίμα.

Εκατοντάδες κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν κατά της επανεκκίνησης έξω από το κτήριο της περιφέρειας Νιιγκάτα στις; 22 Δεκεμβρίου (Reuters)

Εκατοντάδες κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν κατά της επανεκκίνησης έξω από το κτήριο της περιφέρειας Νιιγκάτα στις; 22 Δεκεμβρίου (Reuters)

Ενεργειακή ασφάλεια

Η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι, η οποία ανέλαβε καθήκοντα πριν από δύο μήνες, έχει εκφράσει τη στήριξή της για την επαναλειτουργία πυρηνικών σταθμών, ένα σημαντικό μέσο ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας και μείωσης των δαπανών για εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, τα οποία αντιστοιχούν στο 60-70% της ηλεκτροπαραγωγής στην Ιαπωνία.

Πέρυσι η Ιαπωνία ξόδεψε 10,7 τρισ. γιέν για την εισαγωγή λιθάνθρακα και υγροποιημένου αερίου, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο του συνολικού κόστους των εισαγωγών.

Παρά τη μείωση του πληθυσμού της, η Ιαπωνία προβλέπει ότι οι ανάγκες για ενέργεια θα συνεχίσουν να αυξάνονται την επόμενη δεκαετία λόγω της έκρηξης των επενδύσεων σε ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Για να καλύψει αυτές τις ανάγκες, και παράλληλα να πετύχει τους στόχους μείωσης των εκπομπών άνθρακα, η Ιαπωνία σχεδιάζει να διπλασιάσει το μερίδιο των πυρηνικών στην ηλεκτροπαραγωγή στο 20% έως το 2040.

