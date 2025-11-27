newspaper
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ιαπωνία: Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο είναι πιθανό να επαναλειτουργήσει ήδη από τον Ιανουάριο
Κόσμος 27 Νοεμβρίου 2025 | 12:00

Ιαπωνία: Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο είναι πιθανό να επαναλειτουργήσει ήδη από τον Ιανουάριο

Ο Κασιουαζάκι-Καρίουα στην Ιαπωνία είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στη Γη - Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί - Ορόσημο μετά το δυστύχημα στη Φουκουσίμα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Spotlight

Ο ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός Κασιουαζάκι-Καρίουα της Ιαπωνίας, ο μεγαλύτερος στον κόσμο, είναι πιθανόν να επαναλάβει τις δραστηριότητές του ήδη από τον Ιανουάριο, ενώ αναμένεται η έγκριση των περιφερειακών αρχών, μετέδωσε σήμερα το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Jiji, επικαλούμενο δηλώσεις του διευθυντή του σταθμού.

Η τοπική συνέλευση του νομού Νιιγκάτα αναμένεται να διεξαγάγει ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση του κυβερνήτη

Ο περιφερειακός κυβερνήτης έδωσε την περασμένη εβδομάδα το πράσινο φως για τη μερική επαναλειτουργία του σταθμού, καθώς η Ιαπωνία επιδιώκει την επανεκκίνηση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και τη μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων. Η τοπική συνέλευση του νομού Νιιγκάτα αναμένεται να διεξαγάγει ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση του κυβερνήτη κατά την τακτική της συνεδρίαση που αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Ο πρώτος πυρηνικός σταθμός που θα επαναλειτουργήσει μετά την καταστροφή στη Φουκουσίμα

Αν η διαδικασία έγκρισης ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, θα είναι δυνατό να επαναλειτουργήσει η Μονάδα Αρ. 6 του σταθμού, που είναι η μία από τις δύο μεγαλύτερες του Κασιουαζάκι-Καρίουα, ήδη από τον Ιανουάριο, πρόσθεσε το Jiji, επικαλούμενο δήλωση του διευθυντή της εγκατάστασης Τακεγιούκι Ιναγκάκι.

Μετά την έγκριση της συνέλευσης, η Tokyo Electric Power Co, η εταιρεία που διαχειρίζεται τον σταθμό, θα κάνει αίτηση στη Ρυθμιστική Επιτροπή Πυρηνικών για επιβεβαίωση πριν από τη χρήση της Μονάδας 6. Η διαδικασία αυτή διαρκεί συνήθως από τρεις εβδομάδες έως έναν μήνα, σύμφωνα με τον Ιναγκάκι.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επανεκκίνηση του σταθμού αυτού, αν εγκριθεί από την τοπική συνέλευση, θα σηματοδοτήσει την πρώτη επαναλειτουργία πυρηνικού σταθμού που διαχειρίζεται η TEPCO μετά την πυρηνική καταστροφή στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Φουκουσίμα Νταϊίτσι το 2011, για την οποία εξακολουθεί να καταβάλλει αποζημίωση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Wood: Οι 5 ελληνικές μετοχές που θα ξεχωρίσουν για τα μερίσματά τους

Wood: Οι 5 ελληνικές μετοχές που θα ξεχωρίσουν για τα μερίσματά τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Πόνος στη μέση: Ο μύθος της ξεκούρασης και της ακινησίας

Macro
Προϋπολογισμός: Η Ευρώπη κόβει ταχύτητα στην κατανάλωση και προκαλεί πονοκέφαλο

Προϋπολογισμός: Η Ευρώπη κόβει ταχύτητα στην κατανάλωση και προκαλεί πονοκέφαλο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γαλλία: Ανακοινώνει στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία
Διάρκειας 10 μηνών 27.11.25

Ο Μακρόν ανακοινώνει στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Γαλλία πρωτοστατεί στην εκστρατεία αύξησης των εξοπλιστικών δαπανών στην ΕΕ ενώ η δημοφιλία του Εμανουέλ Μακρόν καταποντίζεται στο εσωτερικό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανία: Ρωσικό «κατενάτσιο» για το σχέδιο Τραμπ – Το «κεφάλι» του Γουίτκοφ ζητούν Αμερικανοί βουλευτές
Για την Ουκρανία 27.11.25

Ρωσικό «κατενάτσιο» για το σχέδιο Τραμπ - Το «κεφάλι» του Γουίτκοφ ζητούν Αμερικανοί βουλευτές

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ «γείωσε» τις προσδοκίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Οι διαρροές από τις επικοινωνίες Γουίτκοφ έχουν «ανάψει φωτιές»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Χονγκ Κονγκ: Στους 55 οι νεκροί από τους φλεγόμενους πύργους – Οι μπαμπού σκαλωσιές στο «μικροσκόπιο»
Κόλαση 27.11.25 Upd: 10:13

Στους 55 οι νεκροί από τους φλεγόμενους πύργους στο Χονγκ Κονγκ - Οι μπαμπού σκαλωσιές στο «μικροσκόπιο»

Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι και οι εγκλωβισμένοι στο Wang Fuk Court του Χονγκ Κονγκ - Οι Αρχές ερευνούν αν οι σκαλωσιές αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την αστραπιαία «κάθετη» εξάπλωση της φωτιάς

Σύνταξη
Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν
Το πρόγραμμα 27.11.25

Ιστορική επίσκεψη του Πάπα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο - Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' φτάνει σήμερα στην Τουρκία όπου θα τον υποδεχτεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Στην τελετή υποδοχής και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος - Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο δράστης της επίθεσης στην Εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τη CIA και τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν
ΗΠΑ 27.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τον αμερικανικό στρατό και τη CIA - Βίντεο από τη σύλληψή του

Το κίνητρο δράστη της επίθεσης ενάντια στην εθνοφρουρά, παραμένει προς το παρόν άγνωστο - Ο Τραμπ πάντως προεξόφλησε ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια και στοχοποίησε τους μετανάστες

Σύνταξη
Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου: Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος
Κρίσιμες ώρες 27.11.25

Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου - Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος

Οι πραξικοπηματίες στη Γουϊνέα-Μπισάου αποκαλούν τους εαυτούς τους «Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση για την Αποκατάσταση της Τάξης»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 27.11.25

Τα δημοσιονομικά δεινά της Βρετανίας απεικονίζουν την απειλή για το κοινωνικό συμβόλαιο της ΕΕ

Πολλές κυβερνήσεις στην ΕΕ δεν έχουν ξεκαθαρίσει με ειλικρίνεια στους ψηφοφόρους τους τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις στο κράτος πρόνοιας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η συμφωνία Τραμπ – Σι μπορεί να σημαίνει πως η ηγεμονία των ΗΠΑ οδεύει στο τέλος της
Κόσμος 27.11.25

Οι ΗΠΑ υποχώρησαν στους δασμούς- Η Κίνα δείχνει πιο δυνατή από ποτέ

Μέχρι στιγμής όλα δείχνουν πως οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας επιστρέφουν ακριβώς στο σημείο που βρίσκονταν μια μέρα πριν ο Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει την θέση του 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών

Σύνταξη
Η τακτική σύναψης συμφωνιών του Τραμπ – Γιατί μια λάθος ειρήνη είναι ο δρόμος για τον επόμενο πόλεμο
Πόλεμος στην Ουκρανία 27.11.25

Η τακτική σύναψης συμφωνιών του Τραμπ – Γιατί μια λάθος ειρήνη είναι ο δρόμος για τον επόμενο πόλεμο

Η Ιστορία δείχνει ότι μια κακή συμφωνία για την ειρήνη μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Ο Τραμπ, κινούμενος από αρχές που προσιδιάζουν σε επιχειρηματικές πρακτικές, προκαλεί ανησυχία στους συμμάχους του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» ενέργεια την ένοπλη επίθεση στους εθνοφρουρούς και κατηγορεί τον Μπάιντεν
Ουάσιγκτον 27.11.25

«Τρομοκρατική» για τον Τραμπ η επίθεση στους εθνοφρουρούς, με ευθύνη του... Μπάιντεν

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τρομοκρατική την επίθεση στους εθνοφρουρούς και τονίζει ότι η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε την Ιαπωνία να ρίξει τους τόνους σε σχέση με την Ταϊβάν
Κόσμος 27.11.25

Ο Τραμπ κάλεσε την Ιαπωνία να ρίξει τους τόνους σε σχέση με την Ταϊβάν

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ ήταν θυμωμένος με την Ιαπωνία και ο πρόεδρος τον ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη στην Ιαπωνία να πέσουν οι τόνοι σε οτιδήποτε αφορά την Ταϊβάν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Χαμάς ζητά ασφαλή αποχώρηση μαχητών της από υπόγειες σήραγγες
Γάζα 27.11.25

Η Χαμάς ζητάει ασφαλή αποχώρηση μαχητών της από τις υπόγειες σήραγγες

Η Χαμάς για πρώτη φορά αναγνωρίζει δημόσια ότι μαχητές της έχουν εγκλωβιστεί σε υπόγειες σήραγγες στη Γάζα και ζητά από τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για να εξασφαλιστεί η αποχώρησή τους.

Σύνταξη
«Λυπηρή» η απόφαση Τραμπ να μην προσκληθεί η Νότια Αφρική στην επόμενη G20
«Σκοτώνουν λευκούς» 27.11.25

G20: Ο Τραμπ άφησε απ' έξω τη Νότια Αφρική

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα προσκαλέσει τη Νότια Αφρική στην επόμενη σύνοδο της G20, απόφαση που ο πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε «λυπηρή».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο εμβληματικός φωτογράφος Ντουέιν Μίκαλς συνεργάζεται με τον Τζέικομπ Ελόρντι για μια ονειρική καμπάνια μόδας
«What Are Dreams» 27.11.25

Ο εμβληματικός φωτογράφος Ντουέιν Μίκαλς συνεργάζεται με τον Τζέικομπ Ελόρντι για μια ονειρική καμπάνια μόδας

Ο Ντουέιν Μίκαλς φωτογράφισε τον Τζέικομπ Ελόρντι στο σπίτι του στην Νέα Υόρκη για μια νέα διαφημιστική καμπάνια του οίκου Bottega Veneta.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντιστροφή του κλίματος με επίδειξη «κοινωνικού προφίλ» επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Επαναφέρει το αφήγημα για το βαθύ κράτος
Υπουργικό συμβούλιο 27.11.25

Αντιστροφή του κλίματος με επίδειξη «κοινωνικού προφίλ» επιχειρεί ο Μητσοτάκης – Επαναφέρει το αφήγημα για το βαθύ κράτος

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει την επικοινωνιακή επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος, προβάλλοντας τη λεγόμενη θετική ατζέντα, ενώ επαναφέρει το αφήγημα περί μάχης με το βαθύ κράτος - Στην εισήγησή του στο υπουργικό, επανέλαβε τις μεγαλοστομίες για ιστορική συμφωνία για τις ΣΣΕ, ενώ αντιστρέφοντας την πραγματικότητα μίλησε για ανάδειξη «του κοινωνικού χαρακτήρα της πολιτικής μας»

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 27.11.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 30 Νοεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το βιβλίο ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΗΝΕΣ που είναι αφιερωμένο στο Θέατρο Μουσούρη, το περιοδικό VITA, τη μαθητική εφημερίδα της Σπάρτης, και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο
Διπλωματία 27.11.25

Τουρκία και κατεχόμενα εναντίον Κύπρου: Μονομερής ενέργεια που ευνοεί τις εντάσεις η συμφωνία με το Λίβανο

Στην ίδια γραμμή Τουρκία και κατεχόμενα ζητούν από τη διεθνή κοινότητα να μην νομιμοποιήσει συμφωνίες όπως αυτή της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Λίβανο, επικαλούμενοι τα τετελεσμένα της κατοχής

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Συλλογικές Συμβάσεις: Οι αλλαγές που φέρνει η συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων
Το θεσμικό πλαίσιο 27.11.25

Οι αλλαγές που φέρνει η συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις

Οι όροι για τις συλλογικές συμβάσεις που διευκολύνουν τόσο τη σύναψη όσο και την επέκτασή τους - Τα εμπόδια των μνημονιακών νόμων που αίρονται μετά τη συμφωνία

Σύνταξη
«Μίνι κεραυνοί» ανιχνεύθηκαν για πρώτη φορά στον Άρη – Κίνδυνος για τους μελλοντικούς αστροναύτες;
Διάστημα 27.11.25

«Μίνι κεραυνοί» ανιχνεύθηκαν για πρώτη φορά στον Άρη – Κίνδυνος για τους μελλοντικούς αστροναύτες;

Το μικρόφωνο του ρομπόυ Perseverance κατέγραψε τους ήχους ηλεκτρικών εκκενώσεων. Είναι η πρώτη φορά που ανιχνεύεται ηλεκτρική δραστηριότητα στην επιφάνεια του Άρη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
MadWalk 2025: Οι στιγμές που έγιναν viral στη μεγαλύτερη βραδιά μόδας και μουσικής
Pure Magic 27.11.25

MadWalk 2025: Οι στιγμές που έγιναν viral στη μεγαλύτερη βραδιά μόδας και μουσικής

Οι πιο εκρηκτικές, τρυφερές και θεατρικές στιγμές του MadWalk 2025 έδωσαν στη φετινή διοργάνωση τον χαρακτήρα μιας αληθινής υπερπαραγωγής, με Καγιά–Ρουβά, Μαζωνάκη, Loreen και πλήθος celebrities να μετατρέπουν τη βραδιά σε ένα show που θα μείνει αξέχαστο

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο κατόπι του «Φραπέ» (Ξυλούρη) η Εξεταστική: Νέα κλήση, αρνείται η ΝΔ τη βίαιη προσαγωγή
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο κατόπι του «Φραπέ» (Ξυλούρη) η Εξεταστική: Νέα κλήση, αρνείται η ΝΔ τη βίαιη προσαγωγή

Η ΝΔ παρότι συναινεί στη νέα κλήτευση του «Φραπέ» αρνείται πεισματικά το αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γαλλία: Ανακοινώνει στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία
Διάρκειας 10 μηνών 27.11.25

Ο Μακρόν ανακοινώνει στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Γαλλία πρωτοστατεί στην εκστρατεία αύξησης των εξοπλιστικών δαπανών στην ΕΕ ενώ η δημοφιλία του Εμανουέλ Μακρόν καταποντίζεται στο εσωτερικό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δύο συλλήψεις στην Αττική για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης – Κατασχέθηκαν 480 πίνακες, βρέθηκαν όπλα
Ελλάδα 27.11.25

Δύο συλλήψεις στην Αττική για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης – Κατασχέθηκαν 480 πίνακες, βρέθηκαν όπλα

Οι συλληφθέντες είχαν και πλαστογραφημένους πίνακες γνωστού Έλληνα ζωγράφου, του οποίου τα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύνταξη
Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα
Μεγαλώσαμε μαζί τους 27.11.25

Τότε και τώρα: Η μεταμόρφωση των πρωταγωνιστών του Stranger Things από την 1η σεζόν μέχρι σήμερα

Έχουν περάσει εννέα χρόνια από την πρεμιέρα του Stranger Things και έτσι δείχνουν σήμερα τα πιτσιρίκια από το Χόκινς της Ιντιάνα που γνώρισε όλος ο πλανήτης το 2016.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο