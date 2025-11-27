Ιαπωνία: Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο είναι πιθανό να επαναλειτουργήσει ήδη από τον Ιανουάριο
Ο Κασιουαζάκι-Καρίουα στην Ιαπωνία είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στη Γη - Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί - Ορόσημο μετά το δυστύχημα στη Φουκουσίμα
Ο ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός Κασιουαζάκι-Καρίουα της Ιαπωνίας, ο μεγαλύτερος στον κόσμο, είναι πιθανόν να επαναλάβει τις δραστηριότητές του ήδη από τον Ιανουάριο, ενώ αναμένεται η έγκριση των περιφερειακών αρχών, μετέδωσε σήμερα το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Jiji, επικαλούμενο δηλώσεις του διευθυντή του σταθμού.
Η τοπική συνέλευση του νομού Νιιγκάτα αναμένεται να διεξαγάγει ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση του κυβερνήτη
Ο περιφερειακός κυβερνήτης έδωσε την περασμένη εβδομάδα το πράσινο φως για τη μερική επαναλειτουργία του σταθμού, καθώς η Ιαπωνία επιδιώκει την επανεκκίνηση της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και τη μείωση των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων. Η τοπική συνέλευση του νομού Νιιγκάτα αναμένεται να διεξαγάγει ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση του κυβερνήτη κατά την τακτική της συνεδρίαση που αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου.
Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:
Japan’s Kashiwazaki-Kariwa nuclear plant could restart in January, Jiji reports https://t.co/5pXhFBu9pK
— Reuters Asia (@ReutersAsia) November 27, 2025
Ο πρώτος πυρηνικός σταθμός που θα επαναλειτουργήσει μετά την καταστροφή στη Φουκουσίμα
Αν η διαδικασία έγκρισης ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, θα είναι δυνατό να επαναλειτουργήσει η Μονάδα Αρ. 6 του σταθμού, που είναι η μία από τις δύο μεγαλύτερες του Κασιουαζάκι-Καρίουα, ήδη από τον Ιανουάριο, πρόσθεσε το Jiji, επικαλούμενο δήλωση του διευθυντή της εγκατάστασης Τακεγιούκι Ιναγκάκι.
Μετά την έγκριση της συνέλευσης, η Tokyo Electric Power Co, η εταιρεία που διαχειρίζεται τον σταθμό, θα κάνει αίτηση στη Ρυθμιστική Επιτροπή Πυρηνικών για επιβεβαίωση πριν από τη χρήση της Μονάδας 6. Η διαδικασία αυτή διαρκεί συνήθως από τρεις εβδομάδες έως έναν μήνα, σύμφωνα με τον Ιναγκάκι.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επανεκκίνηση του σταθμού αυτού, αν εγκριθεί από την τοπική συνέλευση, θα σηματοδοτήσει την πρώτη επαναλειτουργία πυρηνικού σταθμού που διαχειρίζεται η TEPCO μετά την πυρηνική καταστροφή στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Φουκουσίμα Νταϊίτσι το 2011, για την οποία εξακολουθεί να καταβάλλει αποζημίωση.
