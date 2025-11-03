Η Κίνα διαψεύδει τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ ότι κάνει μυστικές πυρηνικές δοκιμές.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι, εκτός από την Κίνα, η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και το Πακιστάν πραγματοποιούν μυστικές υπόγειες δοκιμές

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, επέμεινε σήμερα Δευτέρα ότι το Πεκίνο δεν έχει παραβιάσει την άτυπη αναστολή που ισχύει εδώ και δεκαετίες σχετικά με τις δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Όπως γράφει το Al Jazeera, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αυτές τις δηλώσεις καθώς πιέζει οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τις δοκιμές.

Η Κίνα «τηρεί τη δέσμευσή της να αναστείλει τις πυρηνικές δοκιμές», δήλωσε η Μάο, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τους ισχυρισμούς του Τραμπ.

«Ως υπεύθυνη πυρηνική δύναμη, η Κίνα είναι προσηλωμένη στην ειρηνική ανάπτυξη, ακολουθεί πολιτική ‘μη πρώτης χρήσης’ πυρηνικών όπλων και πυρηνική στρατηγική που εστιάζει στην αυτοάμυνα και τηρεί το μορατόριουμ για τις πυρηνικές δοκιμές», τόνισε η εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

When asked to comment on US President Donald Trump’s claim on Sunday that China is secretly testing nuclear weapons, Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning said on Monday that, as a permanent member of the UN Security Council and responsible nuclear-weapon state, China is… pic.twitter.com/zvkQ6poogh — Global Times (@globaltimesnews) November 3, 2025

Η Μάο ζήτησε από τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ

Η Μάο είπε επίσης ότι το Πεκίνο καλεί τις ΗΠΑ να τηρήσουν το μορατόριουμ για τις πυρηνικές δοκιμές, μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ την περασμένη Πέμπτη ότι διέταξε το υπουργείο Άμυνας να επανεκκινήσει «αμέσως» τις δοκιμές.

Η Κίνα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα «λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για τη διαφύλαξη του διεθνούς καθεστώτος πυρηνικού αφοπλισμού και μη διάδοσης και τη διατήρηση της παγκόσμιας στρατηγικής ισορροπίας και σταθερότητας», πρόσθεσε η Μάο.