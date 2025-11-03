newspaper
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Ο Τραμπ δηλώνει ότι Ρωσία και Κίνα κάνουν πυρηνικές δοκιμές αλλά «δεν μιλάνε για αυτό»
Κόσμος 03 Νοεμβρίου 2025

Ο Τραμπ δηλώνει ότι Ρωσία και Κίνα κάνουν πυρηνικές δοκιμές αλλά «δεν μιλάνε για αυτό»

«Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες», επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι η Ρωσία και η Κίνα διεξάγουν «δοκιμές» πυρηνικών όπλων.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα διεξάγουν «δοκιμές» πυρηνικών όπλων «αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος για τις υποτιθέμενες δοκιμές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο CBS και μεταδόθηκε χθες Κυριακή (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

«Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται (….) Πρέπει να κάνουμε»

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος.

«Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε.

«Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι (τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται. Νοιώθεις μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», επέμεινε ο κ. Τραμπ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η Μόσχα θα ακολουθήσει

Το Κρεμλίνο, μέσω δηλώσεων του εκπροσώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ, αντιδρώντας στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, αρνήθηκε ότι η Ρωσία έχει κάνει τέτοιες δοκιμές και προειδοποίησε πως θα ακολουθήσει, εφόσον το πράξει η Ουάσιγκτον.

Μεταφορές
ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής

ΕΛΤΑ: Το ψαλίδι στα καταστήματα και στο βάθος στρατηγικός επενδυτής

Τράπεζες
Τράπεζες: Το ενεργητικό τους επιστρέφει στα 400 δισ. ευρώ

Τράπεζες: Το ενεργητικό τους επιστρέφει στα 400 δισ. ευρώ

inWellness
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης
Κόσμος 03.11.25

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στους σεισμούς, καθώς βρίσκεται πάνω σε δύο ενεργά ρήγματα που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές όταν ενεργοποιηθούν.

Σύνταξη
Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα
Κόσμος 03.11.25

Η Τουρκία συγκαλεί τους ΥΠΕΞ μουσουλμανικών κρατών με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα

Σύμφωνα με πηγές στο τουρκικό ΥΠΕΞ, ο κ. Φιντάν θα απευθύνει σήμερα έκκληση να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα επιτρέψουν Παλαιστίνιοι να εγγυηθούν την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου

Σύνταξη
Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει
Περί ανακαινίσεων 03.11.25

Από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ έως τον Ντόναλντ Τραμπ – Η ανακαίνιση των επίσημων κτιρίων έχει κάτι να διδάξει

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο μοναδικός ηγέτης που θέλει να «ανακαινίσει» τον οίκο του. Και άλλοι το έκαναν στο παρελθόν και η ιστορία δεν τους ξέχασε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία
Φτώχεια, βία, αίμα 03.11.25

Ματωμένες φαβέλες – Ανεξέλεγκτη εγκληματικότητα, άγρια καταστολή και προεκλογικά «παιχνίδια» στη Βραζιλία

Λαϊκή οργή και διχασμός στη Βραζιλία μετά το μακελειό από την αστυνομική επιχείρηση «κατά ναρκο-τρομοκρατών» σε φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο, ένα χρόνο πριν η χώρα οδηγηθεί στις κάλπες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο – Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών
Κόσμος 03.11.25

Η Ευρώπη των αξιών στον γύψο - Έρευνα αποκαλύπτει τον ρατσισμό των Βρυξελλών

Επιστήμονες διαπιστώνουν ότι η Ευρώπη δεν λέει να ξεχάσει τις αποικιοκρατικές καταβολές της, καταγράφοντας τον τρόπο που αντιμετώπισε δύο πρόσφατους πολέμους, της Γάζας και της Ουκρανίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Τραμπ απαντά ότι «είναι μετρημένες» οι μέρες του Μαδούρο στην εξουσία
Βενεζουέλα 03.11.25

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι «είναι μετρημένες» οι μέρες του Μαδούρο

«Είναι μετρημένες» οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην εξουσία, απαντά με κυνισμό ο «ειρηνοποιός» Ντόναλντ Τραμπ, που αμφιβάλλει παράλληλα για το εάν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Αφγανιστάν: 4 νεκροί και φόβοι ακόμα και για εκατοντάδες θύματα από τα 6,3 Ρίχτερ – Εχουν καταρρεύσει σπίτια
Κατέρρευσαν σπίτια 03.11.25

4 νεκροί - Φόβοι ακόμα και για εκατοντάδες θύματα από τα 6,3 Ρίχτερ

Τέσσερις νεκροί έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής στο Αφγανιστάν από τον ισχυρό σεισμό των 6,3 Ρίχτερ, ενώ εκφράζονται φόβοι ακόμα και για εκατοντάδες νεκρούς κάτω από τα συντρίμμια κτισμάτων.

Σύνταξη
Ουκρανία: 6 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις – Οι Ουκρανοί έπληξαν πετρελαϊκό λιμάνι
Ουκρανία - Ρωσία 03.11.25

Πολύνεκρες ρωσικές επιθέσεις και ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκό λιμάνι

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας έπληξαν ρωσικό πετρελαϊκο λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, και οι ρωσικές εξαπέλυσαν επιθέσεις σε διάφορες ουκρανικές περιοχές, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων.

Σύνταξη
