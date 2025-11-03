Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα διεξάγουν «δοκιμές» πυρηνικών όπλων «αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος για τις υποτιθέμενες δοκιμές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο CBS και μεταδόθηκε χθες Κυριακή (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

«Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται (….) Πρέπει να κάνουμε»

«Η Ρωσία κάνει δοκιμές, και η Κίνα κάνει δοκιμές, αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος.

«Θα κάνουμε δοκιμές πυρηνικών όπλων, όπως κάνουν και άλλες χώρες. Η Βόρεια Κορέα κάνει δοκιμές. Το Πακιστάν κάνει δοκιμές», συνέχισε.

«Ξέρετε, όσο ισχυρά κι αν είναι (τα πυρηνικά όπλα), ο κόσμος είναι μεγάλος. Δεν ξέρετε απαραιτήτως πού κάνουν τις δοκιμές. Κάνουν υπόγειες δοκιμές, σε βάθος, όπου ο κόσμος δεν ξέρει στ’ αλήθεια τι γίνεται. Νοιώθεις μια μικρή δόνηση. Κάνουν δοκιμές κι εμείς δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε», επέμεινε ο κ. Τραμπ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Trump: We are testing nuclear weapons to ensure they work@realDonaldTrump «Other countries are testing, and I don’t want to be the only country that doesn’t test. How are you going to know if they work? We have to do that.» pic.twitter.com/Rr4enWFyUq — jay plemons (@jayplemons) November 3, 2025

Η Μόσχα θα ακολουθήσει

Το Κρεμλίνο, μέσω δηλώσεων του εκπροσώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ, αντιδρώντας στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, αρνήθηκε ότι η Ρωσία έχει κάνει τέτοιες δοκιμές και προειδοποίησε πως θα ακολουθήσει, εφόσον το πράξει η Ουάσιγκτον.