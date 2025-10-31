Μια ιαπωνική οργάνωση επιζώντων των ατομικών βομβαρδισμών, η οποία είχε τιμηθεί το 2024 με το Νόμπελ Ειρήνης, χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτη» την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επανάληψη των δοκιμών πυρηνικών όπλων.

Ο δήμαρχος του Ναγκασάκι Σίρο Σουζούκι καταδίκασε επίσης την απόφαση

Οι ατομικές βόμβες, που έριξαν τον Αύγουστο 1945 οι Ηνωμένες Πολιτείες στις ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι, στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 200.000 ανθρώπους. Είναι τα μοναδικά παραδείγματα χρήσης πυρηνικών όπλων σε καιρό πολέμου.

Οι επιζώντες, οι οποίοι αποκαλούνται «χιμπακούσα», υπέφεραν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους από σωματικά και ψυχολογικά τραύματα, ενώ υφίσταντο επίσης διακρίσεις ως θύματα της βόμβας.

Εστάλη επιστολή διαμαρτυρίας στην πρεσβεία των ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση Τραμπ

Αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, πως διέταξε το Πεντάγωνο να επαναλάβει τις δοκιμές των πυρηνικών όπλων ώστε να συναγωνισθεί την Κίνα και τη Ρωσία, η οργάνωση Νιχόν Χιντάνκιο (Nihon Hidankyo) απηύθυνε επιστολή διαμαρτυρίας στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιαπωνία.

Η διαταγή αυτή «αντιβαίνει στις προσπάθειες που καταβάλλονται από τις χώρες ολόκληρου του κόσμου για να οικοδομηθεί ένας κόσμος ειρηνικός, χωρίς πυρηνικά όπλα, και είναι απολύτως απαράδεκτη», καταγγέλλει η οργάνωση στην επιστολή της, αντίγραφο της οποίας έλαβε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο δήμαρχος του Ναγκασάκι Σίρο Σουζούκι καταδίκασε επίσης την απόφαση, εκτιμώντας ότι «ποδοπατεί τις προσπάθειες των λαών ολόκληρου του κόσμου που έχυσαν αίμα και δάκρυα για ένα κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα».

«Αν οι πυρηνικές δοκιμές επρόκειτο να επαναληφθούν αμέσως, αυτό δεν θα καθιστούσε (τον Τραμπ) ανάξιο του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης;», ρώτησε χθες ο δήμαρχος ενώπιον των δημοσιογράφων, υπαινισσόμενος την πρόθεση της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι να προτείνει την υποψηφιότητα του Τραμπ γι’ αυτό το βραβείο.

Οι «χιμπακούσα» έχουν ζητήσει την κατάργηση των πυρηνικών όπλων

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη διάρκεια της τελετής απονομής του βραβείου Νόμπελ πέρυσι στην οργάνωση Χιντάνκιο, η οποία αποτελείται από «χιμπακούσα», οι εκπρόσωποί της είχαν καλέσει τα κράτη να καταργήσουν τα πυρηνικά όπλα.

Δύο άλλες ενώσεις επιζώντων με έδρα τη Χιροσίμα δημοσίευσαν επίσης «αυστηρές» δηλώσεις διαμαρτυρίας, απαιτώντας «να μην πραγματοποιηθεί καμιά δοκιμή του είδους αυτού».

«Σ’ έναν πυρηνικό πόλεμο, δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Χάνει ολόκληρη η ανθρωπότητα», δηλώνουν από κοινού το Συνέδριο της Χιροσίμα κατά της ατομικής βόμβας και της βόμβας υδρογόνου (Hiroshima Gensuikin) και η Ομοσπονδία των Θυμάτων της Ατομικής Βόμβας της Χιροσίμα, σε ανακοίνωσή τους που εστάλη και στην αμερικανική πρεσβεία.

«Ο απάνθρωπος χαρακτήρας των πυρηνικών όπλων είναι προφανής μέσω των καταστροφών που σημειώθηκαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι», πρόσθεσαν.

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ θέτει πολλά ερωτήματα, ιδιαίτερα σχετικά με την ακριβή φύση των δοκιμών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, καθώς δεν είναι σαφές αν θα δοκιμασθούν οπλικά συστήματα ή θα γίνουν αληθινές πυρηνικές εκρήξεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές από το 1992.