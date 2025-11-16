newspaper
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 03:59
Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς
Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 12:55
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής
Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 18:30
Πτώμα άνδρα σε παραλία της Μαγνησίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
ΗΠΑ: Θα βοηθήσουν τη Σεούλ να κατασκευάσει πυρηνικά «επιθετικά» υποβρύχια – Φωτιά στην Κορεάτικη Χερσόνησο
Κόσμος 16 Νοεμβρίου 2025 | 22:30

ΗΠΑ: Θα βοηθήσουν τη Σεούλ να κατασκευάσει πυρηνικά «επιθετικά» υποβρύχια – Φωτιά στην Κορεάτικη Χερσόνησο

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία ΗΠΑ και Νότιας Κορέας - Πώς θα αντιδράσουν Βόρεια Κορέα και Κίνα - Ποιες χώρες διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Spotlight

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι οριστικοποίησε συμφωνία για να κατασκευάσει πυρηνικά υποβρύχια σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Για την Ουάσιγκτον, η υποστήριξη του προγράμματος πυρηνικών υποβρυχίων της Νότιας Κορέας έχει πιθανώς ως στόχο να ασκήσει πίεση τόσο στη Βόρεια Κορέα όσο και στην Κίνα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει τα «επιθετικά υποβρύχια» και συμφώνησαν να συνεργαστούν στην προμήθεια καυσίμων, βάσει ενημερωτικού δελτίου που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος την Πέμπτη.

Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην ισχυροποίηση των σχέσεων της Νότιας Κορέας με τις ΗΠΑ και έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων στην Κορεάτικη Χερσόνησο: με την πυρηνικά εξοπλισμένη Βόρεια Κορέα και την επεκτατική Κίνα στα δυτικά, όπως τις χαρακτηρίζει το βρετανικό μέσο.

Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία Νότιας Κορέας και ΗΠΑ

Η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας έρχεται σε συνέχεια της ευρείας εμπορικής συμφωνίας που συνήψαν οι ηγέτες των δύο χωρών νωρίτερα τον περασμένο μήνα, η οποία προβλέπει τη μείωση των αμοιβαίων δασμών από 25% σε 15%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει στη Σεούλ δασμολογικό συντελεστή 25% νωρίτερα φέτος, τον οποίο ο ομόλογός του Λι Τζάε Μιουνγκ κατάφερε να διαπραγματευτεί και να μειώσει σε 15%, αφού η Σεούλ δήλωσε ότι θα επενδύσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 200 δισ. δολαρίων σε επενδύσεις σε μετρητά και 150 δισ. δολαρίων στη ναυπηγική βιομηχανία.

Σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι «έδωσαν την έγκρισή τους στη Δημοκρατία της Κορέας για την κατασκευή πυρηνικών υποβρυχίων επίθεσης… (σ.σ. και ότι) θα συνεργαστούν στενά για την προώθηση των απαιτήσεων αυτού του έργου, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων προμήθειας καυσίμων».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι τα υποβρύχια θα κατασκευαστούν σε ναυπηγείο στη Φιλαδέλφεια, το οποίο διαχειρίζεται ο νοτιοκορεατικός όμιλος Hanwha.

Ποιες χώρες διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια

Μόνο έξι χώρες διαθέτουν σήμερα στρατηγικά πυρηνικά υποβρύχια: οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ινδία.

Γαλλικό πυρηνικό υποβρύχιο σε φωτογραφία που έδωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας, το 2009.

Η Νότια Κορέα διαθέτει ήδη περίπου 20 υποβρύχια, αλλά όλα είναι ντιζελοκίνητα και ως εκ τούτου πρέπει να αναδύονται στην επιφάνεια πολύ πιο συχνά.

Τα πυρηνικά υποβρύχια μπορούν επίσης να επιχειρούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις και με μεγαλύτερη ταχύτητα.

«Τους έδωσα την έγκριση να κατασκευάσουν ένα πυρηνικό υποβρύχιο, αντί για τα παλιομοδίτικα και πολύ λιγότερο ευέλικτα υποβρύχια με κινητήρα ντίζελ που έχουν τώρα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η Νότια Κορέα είναι υπερδύναμη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή.

Στη δεκαετία του 1970 είχε πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, αλλά το εγκατέλειψε υπό την πίεση των ΗΠΑ, όπως αναφέρει το BBC.

Ως εκ τούτου, η ικανότητά της να εμπλουτίζει ή να επανεπεξεργάζεται ουράνιο περιορίζεται από τις ΗΠΑ, καθώς εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τις εισαγωγές.

Τι υποστηρίζει η Σεούλ

Σύμφωνα με το BBC, η Σεούλ προχωρά σε αυτή την επιλογή ως απάντηση στη Βόρεια Κορέα, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι υλοποιεί το δικό της πρόγραμμα πυρηνικών υποβρυχίων.

Ο Λι είχε πει στον Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής του APEC τον περασμένο μήνα ότι η Νότια Κορέα χρειάζεται τα πυρηνικά υποβρύχια γι’ αυτόν τον λόγο.

Λι Τζάε-Μιουνγκ και Ντόναλντ Τραμπ.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα, ο Αν Γκιου-μπακ, υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας, δήλωσε ότι τα πυρηνικά υποβρύχια θα αποτελέσουν «περήφανο επίτευγμα» για τη Νότια Κορέα και σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της άμυνας της χώρας έναντι της Βόρειας Κορέας.

Η αόρατη παρουσία των πυρηνικών υποβρυχίων θα κρατούσε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν «άγρυπνο τη νύχτα», πρόσθεσε.

Έχει η Βόρεια Κορέα πυρηνικά υποβρύχια;

Η Βόρεια Κορέα επιδιώκει επίσης την υλοποίηση ενός προγράμματος πυρηνικών υποβρυχίων – πιθανώς με τη βοήθεια της Ρωσίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της Νότιας Κορέας.

Τον Μάρτιο του 2025, η Βόρεια Κορέα παρουσίασε φωτογραφίες από αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα πυρηνικό υποβρύχιο που βρισκόταν υπό κατασκευή, στις οποίες εμφανίζεται ο Κιμ να επισκέπτεται ένα ναυπηγείο.

Η Πιονγιάνγκ αναμένεται να διαθέτει τα υποβρύχια μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η Βόρεια Κορέα εκτιμάται επίσης ότι διαθέτει ένα οπλοστάσιο περίπου 50 πυρηνικών όπλων.

Η Τζο Μπι-γιουν, ερευνητής στο Ινστιτούτο Σετζόνγκ, υποστήριξε ότι η απόκτηση πυρηνικών υποβρυχίων από τη Σεούλ θα τη βοηθήσει να παραμείνει ανταγωνιστική στον κλιμακούμενο αγώνα εξοπλισμών στην Ανατολική Ασία.

«Τα πυρηνικά όπλα της Βόρειας Κορέας είναι ένα διαπιστωμένο γεγονός», δήλωσε στο BBC. «Η απόκτηση πυρηνικών υποβρυχίων από τη Νότια Κορέα είναι μόνο ένα βήμα στην ευρύτερη τάση αύξησης των εντάσεων».

Αύξηση της έντασης στην Κορεάτικη Χερσόνησο

Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό τα πυρηνικά υποβρύχια θα συμβάλουν στις αμυντικές δυνατότητες της Νότιας Κορέας – και παρόλο που είναι πολύ ακριβά, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς που επικαλείται το BBC, δεν αλλάζουν σημαντικά την ισορροπία δυνάμεων στην Κορεατική Χερσόνησο.

Ο Γιανγκ Ουκ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών Asan, δήλωσε στο BBC ότι ο πρωταρχικός σκοπός των πυρηνικών υποβρυχίων είναι να διαβεβαιώσουν τους ψηφοφόρους στη Νότια Κορέα ότι η κυβέρνησή τους ανταποκρίνεται στην πυρηνική απειλή της Βόρειας Κορέας.

«Η Νότια Κορέα δεν μπορεί να αναπτύξει τα δικά της πυρηνικά όπλα για να αντιμετωπίσει αυτά της Βόρειας Κορέας», δήλωσε ο Γιανγκ. «Τι μπορούν να κάνουν; Να αναπτύξουν πυρηνικά υποβρύχια», σημείωσε.

Ο Γιανγκ πιστεύει ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να χαρεί με την αλλαγή, καθώς ενισχύει την αιτιολόγηση της για τη διατήρηση των πυρηνικών όπλων – πράγμα που σημαίνει ότι θα γίνει πιο δύσκολο να απαιτηθεί από την Πιονγιάνγκ να εγκαταλείψει το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Η Τζο, από την άλλη, μίλησε για «το στρατηγικό πλεονέκτημα» που θα αποκομίσει η Νότια Κορέα από τη νέα συμφωνία για τα υποβρύχια, περιγράφοντάς την ως «σημαντική αλλαγή» που «σημαίνει ότι η Νότια Κορέα είναι πλέον περιφερειακός παράγοντας».

«Το καλύτερο χαρακτηριστικό ενός πυρηνικού υποβρυχίου είναι η ταχύτητά του», είπε.

«Τώρα μπορεί να ταξιδεύει γρήγορα και μακριά και η Νότια Κορέα μπορεί να συνεργάζεται με περισσότερες χώρες», σημείωσε.

Τι επιδιώκουν οι ΗΠΑ

Για την Ουάσιγκτον, η υποστήριξη του προγράμματος πυρηνικών υποβρυχίων της Νότιας Κορέας έχει πιθανώς ως στόχο να ασκήσει πίεση τόσο στη Βόρεια Κορέα όσο και στην Κίνα.

«Ο Τραμπ έχει μεταφέρει το βάρος των αμυντικών δαπανών στη Νότια Κορέα», εξήγησε ο Γιανγκ. «Η Νότια Κορέα θα αυξήσει σημαντικά τον αμυντικό της προϋπολογισμό. Θα ενεργήσει ως εκπρόσωπος των ΗΠΑ, ασκώντας πίεση στην Κίνα και τη Βόρεια Κορέα», εξήγησε.

Το BBC υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα ανταγωνίζονται εδώ και καιρό για στρατηγική επιρροή στη Νότια Κορέα, αφήνοντας τη Σεούλ να βαδίζει σε γεωπολιτικό τεντωμένο σχοινί.

Πιο πρόσφατα, η Κίνα έχει εντείνει τη ναυτική της δραστηριότητα κοντά στα θαλάσσια σύνορα της Νότιας Κορέας – μια κίνηση παρόμοια με αυτές που παρατηρούνται στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Το Πεκίνο πρέπει να είναι «εξοργισμένο» για τη συμφωνία της Νότιας Κορέας με τις ΗΠΑ σχετικά με τα πυρηνικά υποβρύχια, δήλωσε ο Γιανγκ.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Κινέζος πρέσβης στη Νότια Κορέα, Ντάι Μπινγκ, δήλωσε ότι ελπίζει η Νότια Κορέα να «χειριστεί το θέμα με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες όλων των πλευρών».

Ο Ντάι πρόσθεσε επίσης ότι το Πεκίνο συνεργάζεται με τη Σεούλ για το θέμα μέσω διπλωματικών διαύλων και τόνισε ότι «η κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο και στην περιοχή παραμένει περίπλοκη και ευαίσθητη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τι θα ακολουθήσει

Αν και ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι τα υποβρύχια θα κατασκευαστούν στη Φιλαδέλφεια και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, οι αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας επιμένουν ότι πρέπει να κατασκευαστούν στη χώρα τους, όπου μέσω των υπαρχουσών εγκαταστάσεων μπορούν να παραδοθούν σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα.

Ο πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας, Κιμ Μιν-σέοκ, είχε ο ίδιος δηλώσει κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συνεδρίασης ότι το ναυπηγείο της Νότιας Κορέας στη Φιλαδέλφεια «δεν είχε την ικανότητα» να κατασκευάσει τέτοια υποβρύχια, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η Hanwha, ιδιοκτήτρια του ναυπηγείου, δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα.

Ωστόσο, τώρα που έχει επιτευχθεί συμφωνία, το επόμενο βήμα είναι η προσαρμογή της πυρηνικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να επιτραπεί στις ΗΠΑ η προμήθεια πυρηνικού καυσίμου και να τεθούν όρια στη στρατιωτική χρήση του, καταλήγει το ρεπορτάζ του BBC.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Αποθήκευση Ενέργειας
Ζελένσκι: Deal και με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για αντλησιοταμίευση στην Ουκρανία

Ζελένσκι: Deal και με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για αντλησιοταμίευση στην Ουκρανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Φυσικό αέριο
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Τι προβλέπει το deal με την Naftogaz

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Τι προβλέπει το deal με την Naftogaz

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ισραήλ: Ο αρχηγός των IDF λέει ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να καταλάβουν εδάφη πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή»
Δηλώσεις Ζαμίρ 16.11.25

Ο αρχηγός των IDF λέει ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να καταλάβουν εδάφη πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ είναι αντίθετο στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Ένα σύστημα που προστατεύει τους δικούς του: Πώς ο ισχυρός κύκλος του Έπσταϊν τον έκανε να μοιάζει φυσιολογικός
Κόσμος 16.11.25

Ένα σύστημα που προστατεύει τους δικούς του: Πώς ο ισχυρός κύκλος του Έπσταϊν τον έκανε να μοιάζει φυσιολογικός

Το ζήτημα δεν είναι μόνο ποιοι γνώριζαν για τα φρικτά εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και ποιοι απαρτίζουν την παγκόσμια ελίτ που το έδωσε την εξουσία να δρα τόσον καιρό ανενόχλητος

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εκουαδόρ: Δημοψήφισμα για την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων στη χώρα – Το επιθυμούν Νομπόα και ΗΠΑ
Τα προγνωστικά 16.11.25

Δημοψήφισμα για την επιστροφή ξένων στρατιωτικών βάσεων στο Εκουαδόρ - Το επιθυμούν Νομπόα και ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ, Ντανιέλ Νομπόα, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, είναι υπέρμαχος της επιστροφής των ξένων βάσεων - Το δημοψήφισμα γίνεται εν μέσω έντασης στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό

Σύνταξη
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Γάζα: Τρεις νεκροί μετά από επιθέσεις των IDF – Το Ισραήλ σκότωσε έφηβο σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη
Παραβίαση της εκεχειρίας 16.11.25

Τρεις νεκροί μετά από επιθέσεις των IDF στη Γάζα - Το Ισραήλ σκότωσε έφηβο σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, ενώ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιδρομές στη Δυτική Όχθη - Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά
Κόσμος 16.11.25

Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: Η «ανθυγιεινή ζώνη» – Πώς να ενώσεις την κεντροαριστερά

Η κεντροαριστερά έχει βαρεθεί τόσο την «υγειονομική ζώνη» (Cordon sanitaire) όσο κανείς - Εν τέλει, για να ενώσει κανείς την αριστερά, αρκεί να απεικονίσει τη δεξιά ως πονηρή οπορτουνίστρια που δεν θα διστάσει να συνεργαστεί με την ακροδεξιά για να προωθήσει την ατζέντα της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Μεγάλη συνωμοσία»: Οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί του Τραμπ που πιστεύουν πως το «βαθύ κράτος» πολεμά τον πρόεδρό τους
Νομικός πόλεμος 16.11.25

«Μεγάλη συνωμοσία»: Οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί του Τραμπ που πιστεύουν πως το «βαθύ κράτος» πολεμά τον πρόεδρό τους

Τις τελευταίες εβδομάδες, ακροδεξιοί influencers υποστηρίζουν ότι βρέθηκε ο κατάλληλος εισαγγελέας ώστε να κινηθεί η νομική διαδικασία εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του Ντόναλντ Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»
Culture Live 16.11.25

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ θεωρεί τον Άνταμ Σάντλερ «έναν από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών»

Οι δύο ηθοποιοί, Τιμοτέ Σαλαμέ και Άνταμ Σάντλερ βρέθηκαν στην εκδήλωση «Sandler x Chalamet», η οποία είχε ως κεντρική θεματική την καριέρα τους στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά
Δερματολόγοι καταγγέλλουν 16.11.25

Skincare για 4χρονα – Το πρόβλημα με τα «δυστοπικά» προϊόντα περιποίησης που απευθύνονται σε παιδιά

Οι θεραπείες για νήπια και μεγαλύτερα παιδιά που προωθούνται από το μάρκετινγκ ή από διασημότητες περιγράφονται ως «γελοίες» και χωρίς οφέλη για το δέρμα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Ιταλία – Νορβηγία
Αθλητισμός & Σπορ 16.11.25

LIVE: Ιταλία – Νορβηγία

LIVE: Ιταλία – Νορβηγία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Νορβηγία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25

Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία

Η Ουκρανία νίκησε 2-0 την Ισλανδία και εξασφάλισε την παρουσία της στα μπαράζ για το επικείμενο Μουντιάλ, την ώρα που η Αγγλία τελείωνε το δικό της γκρουπ με 8/8 νίκες και γκολ 22-0...

Σύνταξη
Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!

Ο επιθετικός της Νιούκαστλ Νικ Βολτεμάντε απάντησε στον Ρουμενίγκε που είχε χαρακτηρίσει τους Άγγλους «ηλίθιους» λόγω των 75 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν για τον 23χρονο την τελευταία μέρα των μεταγραφών

Βάιος Μπαλάφας
Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη
Υποταγή και δουλοπρέπεια 16.11.25

Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη

Η Γκιλέν Μάξγουελ εκτίει ποινή είκοσι ετών για τον ρόλο της στην εμπορία εφήβων κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς από τον Τζέφρι Έπσταϊν – και η ειδική μεταχείρισή της προκαλεί έναν χορό εικασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εξωπραγματική φωτογραφία απαθανατίζει ελεύθερη πτώση με φόντο την επιφάνεια του Ήλιου
Η Πτώση του Ίκαρου 16.11.25

Εξωπραγματική φωτογραφία απαθανατίζει ελεύθερη πτώση με φόντο την επιφάνεια του Ήλιου

Η εικόνα, με τίτλο «Η Πτώση του Ίκαρου», είναι ένα οπτικό τρικ που δείχνει μια ανθρώπινη σιλουέτα να χάνεται σε ένα κίτρινο ψυχεδελκό μοτίβο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ισραήλ: Ο αρχηγός των IDF λέει ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να καταλάβουν εδάφη πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή»
Δηλώσεις Ζαμίρ 16.11.25

Ο αρχηγός των IDF λέει ότι πρέπει να είναι έτοιμοι να καταλάβουν εδάφη πέρα από την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ είναι αντίθετο στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους - Τι είπε για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός
Βόλεϊ 16.11.25

LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός

LIVE: Καλαμάτα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καλαμάτα – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Volleyleague Ανδρών. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Πρώην σταρ της Disney προκαλεί αντιδράσεις με εφαρμογή ΑΙ που σου επιτρέπει να μιλάς με νεκρούς συγγενείς
Δυστοπία 16.11.25

Πρώην σταρ της Disney προκαλεί αντιδράσεις με εφαρμογή ΑΙ που σου επιτρέπει να μιλάς με νεκρούς συγγενείς

O ηθοποιός Κάλουμ Ουόρθι, ο οποίος είναι συνιδρυτής της εταιρείας ΑΙ, έγραψε για την νέα εφαρμογή: «Τι θα γινόταν αν οι αγαπημένοι μας που έχουμε χάσει μπορούσαν να γίνουν μέρος του μέλλοντος μας;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77: Με την… ψυχή στο στόμα και την κλάση του Ναν
Μπάσκετ 16.11.25

Παναθηναϊκός – Άρης Betsson 82-77: Με την… ψυχή στο στόμα και την κλάση του Ναν

Ο εξαιρετικός Άρης Betsson δυσκόλεψε τον Παναθηναϊκό και έκανε ντέρμπι το ματς του ΟΑΚΑ, ωστόσο η κλάση του Ναν στο φινάλε «καθάρισε» τη νίκη για τους «πράσινους» για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ένα σύστημα που προστατεύει τους δικούς του: Πώς ο ισχυρός κύκλος του Έπσταϊν τον έκανε να μοιάζει φυσιολογικός
Κόσμος 16.11.25

Ένα σύστημα που προστατεύει τους δικούς του: Πώς ο ισχυρός κύκλος του Έπσταϊν τον έκανε να μοιάζει φυσιολογικός

Το ζήτημα δεν είναι μόνο ποιοι γνώριζαν για τα φρικτά εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά και ποιοι απαρτίζουν την παγκόσμια ελίτ που το έδωσε την εξουσία να δρα τόσον καιρό ανενόχλητος

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ – ΚΚΕ – Νέα Αριστερά: Οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25 Upd: 21:10

Οι πρώτες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ζελένσκι

Με δηκτικό και καυστικό τρόπο σχολίασαν τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
«Travel Tuesday»: Η ταξιδιωτική βιομηχανία ετοιμάζει τη δική της «απάντηση» στην Black Friday
Δεκέμβριος 2025 16.11.25

Η «Travel Tuesday» έρχεται προσφέροντας μεγάλες εκπτώσεις - Μικρές συμβουλές για την παγκόσμια γιορτή ταξιδιού

Μετά τον αγοραστικό πυρετό της «Black Friday» και της «Cyber Monday» η ταξιδιωτική βιομηχανία ετοιμάζει τη δική της «απάντηση» μπαίνοντας στο χορό των προσφορών με την «Travel Tuesday».

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο