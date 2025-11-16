Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι οριστικοποίησε συμφωνία για να κατασκευάσει πυρηνικά υποβρύχια σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Για την Ουάσιγκτον, η υποστήριξη του προγράμματος πυρηνικών υποβρυχίων της Νότιας Κορέας έχει πιθανώς ως στόχο να ασκήσει πίεση τόσο στη Βόρεια Κορέα όσο και στην Κίνα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει τα «επιθετικά υποβρύχια» και συμφώνησαν να συνεργαστούν στην προμήθεια καυσίμων, βάσει ενημερωτικού δελτίου που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος την Πέμπτη.

Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην ισχυροποίηση των σχέσεων της Νότιας Κορέας με τις ΗΠΑ και έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων στην Κορεάτικη Χερσόνησο: με την πυρηνικά εξοπλισμένη Βόρεια Κορέα και την επεκτατική Κίνα στα δυτικά, όπως τις χαρακτηρίζει το βρετανικό μέσο.

Τι γνωρίζουμε για τη συμφωνία Νότιας Κορέας και ΗΠΑ

Η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας έρχεται σε συνέχεια της ευρείας εμπορικής συμφωνίας που συνήψαν οι ηγέτες των δύο χωρών νωρίτερα τον περασμένο μήνα, η οποία προβλέπει τη μείωση των αμοιβαίων δασμών από 25% σε 15%.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβάλει στη Σεούλ δασμολογικό συντελεστή 25% νωρίτερα φέτος, τον οποίο ο ομόλογός του Λι Τζάε Μιουνγκ κατάφερε να διαπραγματευτεί και να μειώσει σε 15%, αφού η Σεούλ δήλωσε ότι θα επενδύσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων 200 δισ. δολαρίων σε επενδύσεις σε μετρητά και 150 δισ. δολαρίων στη ναυπηγική βιομηχανία.

Σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι «έδωσαν την έγκρισή τους στη Δημοκρατία της Κορέας για την κατασκευή πυρηνικών υποβρυχίων επίθεσης… (σ.σ. και ότι) θα συνεργαστούν στενά για την προώθηση των απαιτήσεων αυτού του έργου, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων προμήθειας καυσίμων».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι τα υποβρύχια θα κατασκευαστούν σε ναυπηγείο στη Φιλαδέλφεια, το οποίο διαχειρίζεται ο νοτιοκορεατικός όμιλος Hanwha.

Ποιες χώρες διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια

Μόνο έξι χώρες διαθέτουν σήμερα στρατηγικά πυρηνικά υποβρύχια: οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ινδία.

Η Νότια Κορέα διαθέτει ήδη περίπου 20 υποβρύχια, αλλά όλα είναι ντιζελοκίνητα και ως εκ τούτου πρέπει να αναδύονται στην επιφάνεια πολύ πιο συχνά.

Τα πυρηνικά υποβρύχια μπορούν επίσης να επιχειρούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις και με μεγαλύτερη ταχύτητα.

«Τους έδωσα την έγκριση να κατασκευάσουν ένα πυρηνικό υποβρύχιο, αντί για τα παλιομοδίτικα και πολύ λιγότερο ευέλικτα υποβρύχια με κινητήρα ντίζελ που έχουν τώρα», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η Νότια Κορέα είναι υπερδύναμη στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή.

Στη δεκαετία του 1970 είχε πρόγραμμα πυρηνικών όπλων, αλλά το εγκατέλειψε υπό την πίεση των ΗΠΑ, όπως αναφέρει το BBC.

Ως εκ τούτου, η ικανότητά της να εμπλουτίζει ή να επανεπεξεργάζεται ουράνιο περιορίζεται από τις ΗΠΑ, καθώς εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τις εισαγωγές.

Τι υποστηρίζει η Σεούλ

Σύμφωνα με το BBC, η Σεούλ προχωρά σε αυτή την επιλογή ως απάντηση στη Βόρεια Κορέα, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι υλοποιεί το δικό της πρόγραμμα πυρηνικών υποβρυχίων.

Ο Λι είχε πει στον Τραμπ κατά τη σύνοδο κορυφής του APEC τον περασμένο μήνα ότι η Νότια Κορέα χρειάζεται τα πυρηνικά υποβρύχια γι’ αυτόν τον λόγο.

Σε τηλεοπτική συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα, ο Αν Γκιου-μπακ, υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας, δήλωσε ότι τα πυρηνικά υποβρύχια θα αποτελέσουν «περήφανο επίτευγμα» για τη Νότια Κορέα και σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της άμυνας της χώρας έναντι της Βόρειας Κορέας.

Η αόρατη παρουσία των πυρηνικών υποβρυχίων θα κρατούσε τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν «άγρυπνο τη νύχτα», πρόσθεσε.

Έχει η Βόρεια Κορέα πυρηνικά υποβρύχια;

Η Βόρεια Κορέα επιδιώκει επίσης την υλοποίηση ενός προγράμματος πυρηνικών υποβρυχίων – πιθανώς με τη βοήθεια της Ρωσίας, σύμφωνα με αξιωματούχους της Νότιας Κορέας.

Τον Μάρτιο του 2025, η Βόρεια Κορέα παρουσίασε φωτογραφίες από αυτό που ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα πυρηνικό υποβρύχιο που βρισκόταν υπό κατασκευή, στις οποίες εμφανίζεται ο Κιμ να επισκέπτεται ένα ναυπηγείο.

Η Πιονγιάνγκ αναμένεται να διαθέτει τα υποβρύχια μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η Βόρεια Κορέα εκτιμάται επίσης ότι διαθέτει ένα οπλοστάσιο περίπου 50 πυρηνικών όπλων.

Η Τζο Μπι-γιουν, ερευνητής στο Ινστιτούτο Σετζόνγκ, υποστήριξε ότι η απόκτηση πυρηνικών υποβρυχίων από τη Σεούλ θα τη βοηθήσει να παραμείνει ανταγωνιστική στον κλιμακούμενο αγώνα εξοπλισμών στην Ανατολική Ασία.

«Τα πυρηνικά όπλα της Βόρειας Κορέας είναι ένα διαπιστωμένο γεγονός», δήλωσε στο BBC. «Η απόκτηση πυρηνικών υποβρυχίων από τη Νότια Κορέα είναι μόνο ένα βήμα στην ευρύτερη τάση αύξησης των εντάσεων».

Αύξηση της έντασης στην Κορεάτικη Χερσόνησο

Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό τα πυρηνικά υποβρύχια θα συμβάλουν στις αμυντικές δυνατότητες της Νότιας Κορέας – και παρόλο που είναι πολύ ακριβά, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς που επικαλείται το BBC, δεν αλλάζουν σημαντικά την ισορροπία δυνάμεων στην Κορεατική Χερσόνησο.

Ο Γιανγκ Ουκ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Πολιτικών Μελετών Asan, δήλωσε στο BBC ότι ο πρωταρχικός σκοπός των πυρηνικών υποβρυχίων είναι να διαβεβαιώσουν τους ψηφοφόρους στη Νότια Κορέα ότι η κυβέρνησή τους ανταποκρίνεται στην πυρηνική απειλή της Βόρειας Κορέας.

«Η Νότια Κορέα δεν μπορεί να αναπτύξει τα δικά της πυρηνικά όπλα για να αντιμετωπίσει αυτά της Βόρειας Κορέας», δήλωσε ο Γιανγκ. «Τι μπορούν να κάνουν; Να αναπτύξουν πυρηνικά υποβρύχια», σημείωσε.

Ο Γιανγκ πιστεύει ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να χαρεί με την αλλαγή, καθώς ενισχύει την αιτιολόγηση της για τη διατήρηση των πυρηνικών όπλων – πράγμα που σημαίνει ότι θα γίνει πιο δύσκολο να απαιτηθεί από την Πιονγιάνγκ να εγκαταλείψει το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Η Τζο, από την άλλη, μίλησε για «το στρατηγικό πλεονέκτημα» που θα αποκομίσει η Νότια Κορέα από τη νέα συμφωνία για τα υποβρύχια, περιγράφοντάς την ως «σημαντική αλλαγή» που «σημαίνει ότι η Νότια Κορέα είναι πλέον περιφερειακός παράγοντας».

«Το καλύτερο χαρακτηριστικό ενός πυρηνικού υποβρυχίου είναι η ταχύτητά του», είπε.

«Τώρα μπορεί να ταξιδεύει γρήγορα και μακριά και η Νότια Κορέα μπορεί να συνεργάζεται με περισσότερες χώρες», σημείωσε.

Τι επιδιώκουν οι ΗΠΑ

Για την Ουάσιγκτον, η υποστήριξη του προγράμματος πυρηνικών υποβρυχίων της Νότιας Κορέας έχει πιθανώς ως στόχο να ασκήσει πίεση τόσο στη Βόρεια Κορέα όσο και στην Κίνα.

«Ο Τραμπ έχει μεταφέρει το βάρος των αμυντικών δαπανών στη Νότια Κορέα», εξήγησε ο Γιανγκ. «Η Νότια Κορέα θα αυξήσει σημαντικά τον αμυντικό της προϋπολογισμό. Θα ενεργήσει ως εκπρόσωπος των ΗΠΑ, ασκώντας πίεση στην Κίνα και τη Βόρεια Κορέα», εξήγησε.

Το BBC υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα ανταγωνίζονται εδώ και καιρό για στρατηγική επιρροή στη Νότια Κορέα, αφήνοντας τη Σεούλ να βαδίζει σε γεωπολιτικό τεντωμένο σχοινί.

Πιο πρόσφατα, η Κίνα έχει εντείνει τη ναυτική της δραστηριότητα κοντά στα θαλάσσια σύνορα της Νότιας Κορέας – μια κίνηση παρόμοια με αυτές που παρατηρούνται στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Το Πεκίνο πρέπει να είναι «εξοργισμένο» για τη συμφωνία της Νότιας Κορέας με τις ΗΠΑ σχετικά με τα πυρηνικά υποβρύχια, δήλωσε ο Γιανγκ.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Κινέζος πρέσβης στη Νότια Κορέα, Ντάι Μπινγκ, δήλωσε ότι ελπίζει η Νότια Κορέα να «χειριστεί το θέμα με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες όλων των πλευρών».

Ο Ντάι πρόσθεσε επίσης ότι το Πεκίνο συνεργάζεται με τη Σεούλ για το θέμα μέσω διπλωματικών διαύλων και τόνισε ότι «η κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο και στην περιοχή παραμένει περίπλοκη και ευαίσθητη».

Τι θα ακολουθήσει

Αν και ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι τα υποβρύχια θα κατασκευαστούν στη Φιλαδέλφεια και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, οι αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας επιμένουν ότι πρέπει να κατασκευαστούν στη χώρα τους, όπου μέσω των υπαρχουσών εγκαταστάσεων μπορούν να παραδοθούν σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα.

Ο πρωθυπουργός της Νότιας Κορέας, Κιμ Μιν-σέοκ, είχε ο ίδιος δηλώσει κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συνεδρίασης ότι το ναυπηγείο της Νότιας Κορέας στη Φιλαδέλφεια «δεν είχε την ικανότητα» να κατασκευάσει τέτοια υποβρύχια, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η Hanwha, ιδιοκτήτρια του ναυπηγείου, δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα.

Ωστόσο, τώρα που έχει επιτευχθεί συμφωνία, το επόμενο βήμα είναι η προσαρμογή της πυρηνικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, ώστε να επιτραπεί στις ΗΠΑ η προμήθεια πυρηνικού καυσίμου και να τεθούν όρια στη στρατιωτική χρήση του, καταλήγει το ρεπορτάζ του BBC.