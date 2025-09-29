«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά»: Το μήνυμα της Βόρειας Κορέας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό της πρόγραμμα, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Κιμ Σον Γιονγκ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τη Δευτέρα, περιγράφοντάς το ως «ισοδύναμο με απαίτηση να παραδώσει την κυριαρχία και το δικαίωμα ύπαρξής της».

Ήταν η πρώτη φορά που η Βόρεια Κορέα έστειλε έναν αξιωματούχο από την Πιονγιάνγκ για να απευθυνθεί στην ετήσια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών για τη Γενική Συνέλευση, από τότε που ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη το 2018.

«Η επιβολή της «“αποπυρηνικοποίησης” στη ΛΔΚ ισοδυναμεί με απαίτηση να παραδώσει την κυριαρχία και το δικαίωμα ύπαρξής της και παραβιάζει το Σύνταγμα», δήλωσε ο Κιμ, αναφερόμενος στην επίσημη ονομασία της χώρας, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. «Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ την κυριαρχία, δεν θα παραδώσουμε το δικαίωμα ύπαρξής μας και δεν θα παραβιάσουμε το Σύνταγμα».

«Χάρη στην ενισχυμένη φυσική αποτρεπτική δύναμη του κράτους μας, που είναι άμεσα αναλογική με την αυξανόμενη απειλή επιθετικότητας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, η βούληση των εχθρικών κρατών να προκαλέσουν πόλεμο έχει περιοριστεί πλήρως και η ισορροπία δυνάμεων στην κορεατική χερσόνησο είναι εξασφαλισμένη», δήλωσε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ήθελε να συναντήσει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν φέτος.

Από την ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο, ο Κιμ αγνόησε τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Τραμπ να αναβιώσει την άμεση διπλωματία που ακολούθησε κατά τη διάρκεια της θητείας του 2017-2021, η οποία δεν οδήγησε σε καμία συμφωνία για τη διακοπή του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας.

North Korea tells UN: We will never give up nuclear program https://t.co/rJOgY1BnOJ — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) September 29, 2025

«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά»

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα ο Κιμ δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να αποφύγει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, εάν η Ουάσιγκτον σταματήσει να επιμένει να εγκαταλείψει η χώρα του τα πυρηνικά όπλα, αλλά δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το πυρηνικό οπλοστάσιο για να τερματιστούν οι κυρώσεις, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τα πυρηνικά, τα οποία αποτελούν κρατικό νόμο, εθνική πολιτική και κυριαρχική εξουσία, καθώς και δικαίωμα ύπαρξης. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, δεν θα απομακρυνθούμε ποτέ από αυτή τη θέση», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η Βόρεια Κορέα βρίσκεται υπό κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από το 2006, και τα μέτρα έχουν ενισχυθεί σταθερά με την πάροδο των ετών με στόχο να σταματήσει η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων από την Πιονγιάνγκ.

Ωστόσο, η Ρωσία και η Κίνα επιμένουν πλέον ότι οι κυρώσεις του ΟΗΕ κατά της Βόρειας Κορέας πρέπει να χαλαρώσουν για ανθρωπιστικούς λόγους και σε μια προσπάθεια να πείσουν την Πιονγιάνγκ να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις.

Η Ρωσία έχει επίσης δημιουργήσει στενότερους διπλωματικούς και στρατιωτικούς δεσμούς με τη Βόρεια Κορέα από την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ έχουν επισκεφθεί ο ένας τη χώρα του άλλου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρωσία χρησιμοποιεί στρατεύματα της Βόρειας Κορέας για να πολεμήσει τις ουκρανικές δυνάμεις.