Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, σύμφωνα με την επίσημη ειδησεογραφική υπηρεσία στη Βόρεια Κορέα KCNA τη Δευτέρα.

Η κορυφαία διπλωμάτης μετέφερε ένα μήνυμα από τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν αμετάβλητες και πρέπει να εξελιχθούν ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής, ανέφερε η KCNA.

H Τσόε είπε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν, καθόρισαν μια βασική κατεύθυνση και αρχή των διμερών σχέσεων στην τελευταία σύνοδο κορυφής στις αρχές Σεπτεμβρίου, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μεταβαλλόμενων διεθνών υποθέσεων, σύμφωνα με το KCNA.

Ο Γουάνγκ Γι είπε στην Τσόε Σον Χούι ότι οι δύο χώρες πρέπει να ενισχύσουν τη στρατηγική επικοινωνία και να αυξήσουν τη συνεργασία για να εξασφαλίσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, όπως μετέφερε το Reuters επικαλούμενο το KCNA.

Για «πλήρη συμφωνία» ανάμεσα σε Βόρεια Κορέα και Κίνα κάνει λόγο το κρατικό πρακτορείο

Οι υπουργοί είχαν σε βάθος συζητήσεις για εσωτερικά και διεθνή θέματα και κατέληξαν σε «πλήρη συμφωνία» σχετικά με τα θέματα αυτά, ανέφερε το KCNA, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Κιμ συμμετείχε σε σύνοδο κορυφής με τον Σι στο Πεκίνο και, σύμφωνα με το KCNA, είπε στον Σι ότι η Πιονγιάνγκ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Κίνα στην προστασία της κυριαρχίας του συμμάχου της.

Η συνάντηση μεταξύ των δύο υπουργών Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε ενόψει της επίσκεψης του Σι στη Νότια Κορέα για να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής της Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (Asia-Pacific Cooperation Summit στα αγγλικά), που έχει προγραμματιστεί για τις 31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου στο Γκιονγκτζού.

Η Νότια Κορέα πιστεύει επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι πιθανό να επισκεφθεί τη χώρα για την εκδήλωση της APEC, αν και η Ουάσιγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη συμμετοχή του.