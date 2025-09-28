H κορυφαία διπλωμάτης της Βόρειας Κορέας αναχώρησε για τριήμερη επίσκεψη στην Κίνα

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, αναχώρησε από την Πιονγιάνγκ για ταξίδι στην Κίνα, σύμφωνα με αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης την Κυριακή.

Με ναυλωμένο αεροπλάνο, η Τσόε Σον Χούι και η συνοδεία της έφυγαν από τη χώρα το Σάββατο για να επισκεφθούν την Κίνα, συνοδευόμενοι μέχρι το αεροδρόμιο από αξιωματούχους του υπουργείου και τον πρέσβη της Κίνας στη Βόρεια Κορέα.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Ιμ τσον Ιλ, αξιωματούχοι του υπουργείου Εξωτερικών, ο Γουάν Γιατζούν, πρέσβης της Κίνας στη Βόρεια Κορέα, και αξιωματούχοι της πρεσβείας του συνόδευσαν την Τσόε Σον Χούι και την συνοδεία της έως το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πιονγιάνγκ, σύμφωνα με την Κεντρική Κορεατική Υπηρεσία Ειδήσεων (KCNA).

Δεύτερη επίσκεψη στην Κίνα για την υπουργό Εξωτερικών

Το ταξίδι της υπουργού Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας πραγματοποιείται μετά από πρόσκλησης του Κινέζου ομόλογού της Γουάνγκ Γι από το Σάββατο έως την Τρίτη, όπως είχε ανακοινώσει προηγουμένως το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το προγραμματισμένο ταξίδι πραγματοποιείται την ώρα που η Βόρεια Κορέα προετοιμάζει μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 80ής επετείου από την ίδρυση του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Κορέας στις 10 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Βόρεια Κορέα έχει προσκαλέσει ηγέτες κρατών στην εκδήλωση.

Το ταξίδι ακολουθεί την παρουσία του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στην στρατιωτική παρέλαση της Κίνας, που έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, στο Πεκίνο στις 3 Σεπτεμβρίου και τις επακόλουθες συνομιλίες του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την επόμενη μέρα. Η Τσόε είχε συνοδεύσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν στο πρόσφατο ταξίδι του στην Κίνα.