25.09.2025 | 10:03
Φωτιά σε δασική έκταση στα Μέγαρα - Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Νότια Κορέα: Η Πιονγκγιάνγκ διαθέτει έως 2 τόνους εμπλουτισμένου ουρανίου – Αρκετό για 50 πυρηνικές βόμβες
Κόσμος 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:34

Νότια Κορέα: Η Πιονγκγιάνγκ διαθέτει έως 2 τόνους εμπλουτισμένου ουρανίου – Αρκετό για 50 πυρηνικές βόμβες

Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε την πρώτη πυρηνική δοκιμή της το 2006 και τα Ηνωμένα Έθνη της έχουν επιβάλει σειρά κυρώσεων για το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Spotlight

Οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα  (στην φωτογραφία αρχείου πάνω ο Κιμ Γιονγκ Ουν επιθεωρεί πυρηνική κεφαλή) έχει στην κατοχή της έως δύο τόνους ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, ποσότητα αρκετή για να παραγάγει πολυάριθμες ατομικές βόμβες, ανακοίνωσε σήμερα η νοτιοκορεατική κυβέρνηση.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι τα αποθέματα ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού της Πιονγκγιάνγκ είναι έως 2.000 κιλά», δήλωσε ο υπουργός Ενοποίησης Τσανγκ Ντονγκ-γιάνγκ, υπογραμμίζοντας ότι το ουράνιο αυτό είναι εμπλουτισμένο «πάνω από 90%».

Μια τέτοια ποσότητα είναι «αρκετή για να κατασκευάσουν ένα τεράστιο αριθμό πυρηνικών όπλων», προειδοποίησε.

«Η Βόρεια Κορέα διαθέτει δύο τόνους ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού»

Εμπλουτισμένο σε χαμηλό επίπεδο (μεταξύ 3% και 5%), το ουράνιο χρησιμεύει για να τροφοδοτεί τους πυρηνικούς σταθμούς για την παραγωγή ηλεκτρικού. Σε πολύ υψηλό επίπεδο (90%), χαρακτηρίζεται «ουράνιο στρατιωτικής ποιότητας» και μπορεί να χρησιμεύσει στην κατασκευή ατομικής βόμβας – με την προϋπόθεση πάντως ότι διαθέτει αρκετή κρίσιμη μάζα ώστε να ξεκινήσει η αλυσιδωτή αντίδραση που θα προκαλέσει την έκρηξη.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA), χρειάζονται περίπου 42 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Η Πιονγκγιάνγκ διαθέτει συνεπώς ένα απόθεμα που επιτρέπει θεωρητικά να κατασκευασθούν σχεδόν πενήντα βόμβες.

Συγκριτικά, το Ιράν διέθετε πριν από τον πόλεμο με το Ισραήλ, τον Ιούνιο, ένα απόθεμα που υπολογιζόταν σε 400 κιλά ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού (στο 60%), η τύχη του οποίου παραμένει άγνωστη μετά τα πλήγματα.

«Τη συγκεκριμένη στιγμή, συσκευές φυγοκέντρησης ουρανίου της Βόρειας Κορέας λειτουργούν σε τέσσερις εγκαταστάσεις», εξέφρασε την ανησυχία του μιλώντας σε δημοσιογράφους ο νοτιοκορεάτης υπουργός.

«Επείγει να βάλουμε τέλος στην πυρηνική ανάπτυξη της Βόρειας Κορέας», υποστήριξε ακόμα ο Τσανγκ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. Ο ίδιος οποίος εκτιμά ότι η μόνη λύση έγκειται σε μια σύνοδο κορυφής ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και την Ουάσινγκτον και εξέφρασε τη λύπη του για την αναποτελεσματικότητα των διεθνών κυρώσεων.

Ανοιχτός σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ ο Κιμ

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν υπογράμμισε αυτή την εβδομάδα ότι είναι ανοικτός σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να διατηρήσει το πυρηνικό οπλοστάσιό του.

Η Βόρεια Κορέα πραγματοποίησε την πρώτη πυρηνική δοκιμή της το 2006 και τα Ηνωμένα Έθνη της έχουν επιβάλει σειρά κυρώσεων για το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Κατασκευές
ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Πρωινό στην ώρα του – Το απρόσμενο «κλειδί» για μακροζωία

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α' εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inTickets 23.09.25

Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η «Σούπερ Σπάρτη» δεν τα κατάφερε…»
Επίνδυνος παραλληλισμός 25.09.25

Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»

Η επίκληση Αθήνας και Σπάρτης ταυτόχρονα από τον Νετανιάχου όχι μόνο είναι αντιφατική, αλλά αν ληφθεί σοβαρά τότε το Ισραήλ βαδίζει προς διάβρωση κράτους-κοινωνίας και, τελικά, στη στρατιωτική ήττα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια της 30χρονης
«Είναι αμέλεια» 25.09.25

«Παίζουν με τον πόνο μας» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς της, τα δίδυμα αδέρφια της και την ευρύτερη οικογένειά της στο πένθος.

Σύνταξη
Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Κόσμος 25.09.25

Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη
6 ερωτήσεις-απαντήσεις 25.09.25

Παραβιάσεις ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία – Γιατί το ΝΑΤΟ είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Οι χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη – ή έστω απειλούν ότι θα το κάνουν. Μπορεί αυτό να αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Ο Λούλα εκτιμά ότι θα αποκασταθούν οι σχέσεις στη συνάντησή του με τον Τραμπ
Συνάντηση 25.09.25

Ο Λούλα εκτιμά ότι θα τα βρούνε με τον Τραμπ γιατί «υπάρχει χημεία»

«Πιστεύω ότι όλα θα λυθούν» στη συνάντησή μου με τον Τραμπ, υποστήριξε ο Λούλα, καθώς «υπήρξε χημεία» μεταξύ τους και ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε «εσφαλμένη πληροφόρηση» για τη Βραζιλία.

Σύνταξη
Εκλεισαν 4 αεροδρόμια στη Δανία εξαιτίας της πτήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών
«Υπάρχουν ομοιότητες» 25.09.25

Κλείνουν 4 αεροδρόμια στη Δανία λόγω drones

Πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών γίνονται η αιτία για να κλείσουν τέσσερα αεροδρόμια και στη Δανία, ενώ η αστυνομία ανακοινώνει ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των περιστατικών.

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ στον ΟΗΕ με τον ντε φάκτο πρόεδρο της Συρίας αλ Σάρα, πρώην… τζιχαντιστή αλ Τζολάνι
Δεύτερο τετ-α-τετ 25.09.25

Συνάντηση Τραμπ στον ΟΗΕ με τον τζιχαντιστή... πρόεδρο της Συρίας

Ενας πρώην... επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ ως τρομοκράτης τζιχαντιστής επισκέπεται την έδρα του ΟΗΕ και συναντιέται με τον αμερικανό πρόεδρο, φέροντας την ιδιότητα του ντε φάκτο προέδρου της Συρίας.

Σύνταξη
Επανέρχεται ο Τραμπ και ζητά έρευνα από τον ΟΗΕ ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα «τριπλού σαμποτάζ»
«Δεν ήταν σύμπτωση» 25.09.25

Ο Τραμπ επιτίθεται για το «τριπλό σαμποτάζ σε βάρος του» και ζητά έρευνα από τον ΟΗΕ

«Δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ στον ΟΗΕ» ισχυρίζεται ο Τραμπ και ζητά τη διενέργεια έρευνας για τα προβλήματα με την κυλιόμενη σκάλα, τον τηλεϋποβολέα και τον ήχο κατά την ομιλία του.

Σύνταξη
Δανία: Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω εμφάνισης drones
Κόσμος 25.09.25

Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στην Δανία λόγω εμφάνισης drones

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ καθώς και ο εναέριος χώρος έκλεισαν μέχρι νεωτέρας καθώς εμφανίστηκαν drones. Δεν είναι σαφές από που προήλθαν και αν είναι στρατιωτικού τύπου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αισιοδοξία των ΗΠΑ για το «σχέδιο των 21 σημείων» για την Γάζα – Τι έχει διαρρεύσει
Ώρα για ειρήνη; 25.09.25

Αισιοδοξία των ΗΠΑ για το «σχέδιο των 21 σημείων» για την Γάζα – Τι έχει διαρρεύσει

H κυβέρνηση Τραμπ μέσω του απεσταλμένου του για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, δηλώνει αισιοδοξία για λύση του πολέμου στη Γάζα. Τι είναι γνωστό και τι επιβεβαιώνεται από τρίτες πηγές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»
Μπάσκετ 25.09.25

Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη και έκανε σημαντική αποκάλυψη για το μέλλον του στην Εθνική Ελλάδας – Τι είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Σύνταξη
Θρίλερ στη Βοιωτία: «Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» – Μαρτυρία φίλης της 62χρονης
Θρίλερ στη Βοιωτία 25.09.25

«Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» - Τι είπε φίλη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Φίλη και γειτόνισσά της αποκαλύπτει τι της είπε η 62χρονη προτού μαθευτεί η υπόθεση αλλά και αφού η Αστυνομία ζήτησε να πάει στο σπίτι στη Βοιωτία και να δει την υπέργηρη μητέρα της

Σύνταξη
Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
Euroleague 25.09.25

Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Φρανκ Ντιλικινά φέρεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, όμως η γαλλική ομοσπονδία προχώρησε σε μία κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η «Σούπερ Σπάρτη» δεν τα κατάφερε…»
Επίνδυνος παραλληλισμός 25.09.25

Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»

Η επίκληση Αθήνας και Σπάρτης ταυτόχρονα από τον Νετανιάχου όχι μόνο είναι αντιφατική, αλλά αν ληφθεί σοβαρά τότε το Ισραήλ βαδίζει προς διάβρωση κράτους-κοινωνίας και, τελικά, στη στρατιωτική ήττα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πειραιάς: Απεργία στα πλοία μετά τον θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη – Τα ακριβή αίτια αναζητούν οι Αρχές
Εργατικό δυστύχημα 25.09.25

Απεργία στα πλοία μετά τον φριχτό θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη - Βίντεο του δυστυχήματος εξετάζουν οι Αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα στο Blue Star Χίος με θύμα έναν 20χρονο ναυτεργάτη - Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι λόγω απεργίας

Σύνταξη
Απασχόληση: Ένας στους δύο αναζητά άλλη δουλειά – Τα κριτήρια που εξετάζουν οι εργαζόμενοι
Έρευνα 25.09.25

Ένας στους δύο εργαζόμενους αναζητά άλλη δουλειά - Τα κριτήρια που εξετάζει

Η έντονη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας πέραν της αμοιβής επικεντρώνεται στα ωράρια εργασίας και στην επαγγελματική ανέλιξη - Γυναίκες και νέοι αναζητούν πιο ενεργά δουλειά

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια της 30χρονης
«Είναι αμέλεια» 25.09.25

«Παίζουν με τον πόνο μας» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς της, τα δίδυμα αδέρφια της και την ευρύτερη οικογένειά της στο πένθος.

Σύνταξη
Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών
Ιδιωτικοποίηση της υγείας 25.09.25

Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι παραπάνω χρειάστηκαν υπηρεσίες υγείας από το ΕΣΥ το 2024, όμως η έκτακτη επιχορήγηση του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Κόσμος 25.09.25

Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αυτοέπαινοι Μητσοτάκη στη WSJ - To «c'est la vie» για την δυσφορία της Τουρκίας για τη Chevron

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Wall Street Journal, επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων εξωραϊζοντας την πραγματικότητα - Μίλησε δε «για εύλογες διαμαρτυρίες από τον κόσμο»

Σύνταξη
