Βόρεια Κορέα: Απειλές της Κιμ Τζο Γιονγκ κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας
Η Κιμ Γιο Τζονγκ -αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν- εκτόξευσε απειλές από την Βόρεια Κορέα εναντίον των ΗΠΑ, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας ενόψει των κοινών στρατιωτικών ασκήσεών τους
- Εντολή Κικίλια για έρευνα λιμενικού μετά από επεισόδιο με πολίτη με αφορμή παράνομο εμπόριο Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
- Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι χτύπησαν και απείλησαν με σουγιά 15χρονο ενώ τον βιντεοσκοπούσαν
- Σε τροχιά υλοποίησης η συμφωνία ΗΠΑ – Ουκρανίας για τα ορυκτά
- Ο «Κοντός» έστελνε απειλητικά μηνύματα στα κορίτσια να μη μιλήσουν
Η Κιμ Γιο Τζονγκ – αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν – προειδοποίησε σήμερα από τη Βόρεια Κορέα πως οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας ενδέχεται να έχουν «αρνητικές συνέπειες» για τις τρεις χώρες, όπως μετέδωσε σήμερα το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).
Η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ θα διεξάγουν τις ετήσιες αμυντικές ασκήσεις τους με την ονομασία «Freedom Edge» από τις 15 Σεπτεμβρίου, με στόχο την αναβάθμιση των δυνατοτήτων τους για την αντιμετώπιση των πυρηνικών και πυραυλικών απειλών από τη Βόρεια Κορέα, όπως έχουν ανακοινώσει οι νοτιοκορεατικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
«Η απερίσκεπτη επίδειξη ισχύος από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα σε λάθος τόπο, ειδικότερα γύρω από τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, θα επιφέρει αναμφίβολα αρνητικές συνέπειες για τις ίδιες», δήλωσε η Κιμ Γιο Τζονγκ στο KCNA.
Η Βόρεια Κορέα θα λάβει αντίμετρα προειδοποιεί αξιωματούχος
Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ σκοπεύουν επίσης να διεξάγουν την επόμενη εβδομάδα την στρατιωτική άσκηση «Iron Mace», που περιλαμβάνει προσομοίωση χρήσης πυρηνικών και συμβατικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση των απειλών από τη Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με νοτιοκορεατικά δημοσιεύματα.
Εάν οι «εχθρικές δυνάμεις» συνεχίσουν να καυχώνται για την ισχύ τους μέσω αυτών των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, η Βόρεια Κορέα θα λάβει αντίμετρα «πιο εξειδικευμένα και ισχυρότερα», δήλωσε από την πλευρά του ο Πακ Τζονγκ Τσον, κορυφαίος αξιωματούχος του κυβερνώντος κόμματος.
Η Πιονγκγιάνγκ συνηθίζει να καταγγέλλει τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων, τις οποίες χαρακτηρίζει «πρόβες για εισβολή», και σε ορισμένες περιπτώσεις απαντά με δοκιμές πυραύλων. Ωστόσο, η Σεούλ και η Ουάσινγκτον διαβεβαιώνουν πως οι ασκήσεις τους έχουν καθαρά αμυντικό χαρακτήρα.
- Βόρεια Κορέα: Απειλές της Κιμ Τζο Γιονγκ κατά ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και Ιαπωνίας
- Αϊτή: Ο ΟΗΕ καταδικάζει την σφαγή αμάχων με τουλάχιστον 42 νεκρούς
- Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου [Βίντεο]
- Βενεζουέλα: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για ρεσάλτο σε αλιευτικό και κράτηση των ψαράδων στη δική της ΑΟΖ [βίντεο]
- Ισραήλ: Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συζητήσει για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης
- Ισραήλ: Οι οικογένειες των ομήρων απαντούν στον Νετανιάχου ότι είναι το «εμπόδιο για το τέλος του πολέμου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις