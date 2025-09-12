newspaper
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»
Κόσμος 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:20

Αύξηση στις εκτελέσεις στη Βόρεια Κορέα παρατήρησε ο ΟΗΕ – «Η κυβέρνηση εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα»

Σοκαριστικά στοιχεία φέρνει στο φως της δημοσιότητας έκθεση του ΟΗΕ για τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών στη Βόρεια Κορέα, αλλά και την αύξηση της εφαρμογής της θανατικής ποινής

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Έκθεση δημοσίευσε ο ΟΗΕ, στην οποία αναφέρεται στα ευρήματά του για την αύξηση της εφαρμογής της θανατικής ποινής στη Βόρεια Κορέα, μεταξύ άλλων και σε άτομα που συλλαμβάνονται να παρακολουθούν και να μοιράζονται ξένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Η δικτατορία, η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο, υποβάλλει επίσης τον λαό της σε περισσότερη καταναγκαστική εργασία, περιορίζοντας παράλληλα περαιτέρω τις ελευθερίες του, προσθέτει η έκθεση.

Αυξημένη η εφαρμογή της θανατικής ποινής στη Βόρεια Κορέα

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι την τελευταία δεκαετία το κράτος της Βόρειας Κορέας έχει ενισχύσει τον έλεγχο σε «όλους τους τομείς της ζωής των πολιτών».

«Κανένας άλλος πληθυσμός στον κόσμο σήμερα δεν υπόκειται σε τέτοιους περιορισμούς», καταλήγει η έκθεση, προσθέτοντας ότι η επιτήρηση έχει γίνει «πιο διαδεδομένη», εν μέρει χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, οι Βορειοκορεάτες «θα υποστούν ακόμη περισσότερο τα δεινά, τη βίαιη καταστολή και τον φόβο που έχουν υπομείνει για τόσο καιρό».

Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε περισσότερες από 300 συνεντεύξεις με άτομα που διέφυγαν από τη Βόρεια Κορέα τα τελευταία 10 χρόνια, διαπίστωσε ότι η θανατική ποινή χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά.

Όσοι διέφυγαν δήλωσαν στους ερευνητές του ΟΗΕ ότι από το 2020 και μετά έχουν αυξηθεί οι εκτελέσεις για διανομή ξένου περιεχομένου.

Από το 2015 έχουν θεσπιστεί τουλάχιστον έξι νέοι νόμοι που επιτρέπουν την επιβολή της ποινής. Ένα έγκλημα που μπορεί πλέον να τιμωρηθεί με θάνατο είναι η παρακολούθηση και η κοινή χρήση περιεχομένου ξένων μέσων ενημέρωσης, όπως ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, καθώς ο Κιμ Γιονγκ Ουν προσπαθεί να περιορίσει την πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση.

Όσοι διέφυγαν δήλωσαν στους ερευνητές του ΟΗΕ ότι από το 2020 και μετά έχουν αυξηθεί οι εκτελέσεις για διανομή ξένου περιεχομένου. Περιέγραψαν πώς αυτές οι εκτελέσεις πραγματοποιούνται από εκτελεστικά αποσπάσματα σε δημόσιους χώρους, προκειμένου να προκαλέσουν φόβο στον λαό και να τον αποτρέψουν από το να παραβιάζει τον νόμο.

Η Κανγκ Γκιούρι, που δραπέτευσε το 2023, είπε στο BBC ότι τρεις από τους φίλους της εκτελέστηκαν μετά τη σύλληψή τους με περιεχόμενο από τη Νότια Κορέα. Ήταν παρούσα στη δίκη ενός 23χρονου φίλου της που καταδικάστηκε σε θάνατο.

«Δικάστηκε μαζί με εγκληματίες που είχαν διαπράξει εγκλήματα ναρκωτικών. Αυτά τα εγκλήματα αντιμετωπίζονται πλέον με τον ίδιο τρόπο», είπε, προσθέτοντας ότι από το 2020 ο λαός έχει γίνει πιο φοβισμένος.

Τέτοιες εμπειρίες έρχονται σε αντίθεση με όσα περίμεναν οι Βορειοκορεάτες την τελευταία δεκαετία.

Τραγικές οι συνθήκες

Όταν ο σημερινός ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε την εξουσία το 2011, οι πρόσφυγες που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι ήλπιζαν ότι η ζωή τους θα βελτιωνόταν, καθώς ο Κιμ είχε υποσχεθεί ότι θα είχαν ικανοποιητικές ποσότητες τροφίμων. Υποσχέθηκε να αναπτύξει την οικονομία, προστατεύοντας παράλληλα τη χώρα με την περαιτέρω ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων της.

Ωστόσο, η έκθεση διαπίστωσε ότι από το 2019, όταν ο Κιμ απέφυγε τη διπλωματία με τη Δύση και τις ΗΠΑ, εστιάζοντας αντίθετα στο πρόγραμμα όπλων του, οι συνθήκες διαβίωσης και τα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού «επιδεινώθηκαν».

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν είχαν αρκετά τρόφιμα και ότι το να τρώνε τρεις φορές την ημέρα ήταν «πολυτέλεια». Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid, πολλοί από τους φυγάδες δήλωσαν ότι υπήρχε σοβαρή έλλειψη τροφίμων και ότι άνθρωποι σε όλη τη χώρα πέθαναν από την πείνα.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση έλαβε αυστηρά μέτρα κατά των ανεπίσημων αγορών όπου οι οικογένειες πραγματοποιούσαν συναλλαγές, καθιστώντας πιο δύσκολη την επιβίωσή τους. Επίσης, κατέστησε σχεδόν αδύνατη τη διαφυγή από τη χώρα, ενισχύοντας τους ελέγχους κατά μήκος των συνόρων με την Κίνα και διατάζοντας τα στρατεύματα να πυροβολούν όσους προσπαθούσαν να τα διασχίσουν.

«Η κυβέρνηση σταδιακά εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα».

«Στις αρχές της θητείας του Κιμ Γιονγκ Ουν, είχαμε κάποιες ελπίδες, αλλά αυτές δεν κράτησαν για πολύ», δήλωσε μια νεαρή γυναίκα που δραπέτευσε το 2018 σε ηλικία 17 ετών.

«Η κυβέρνηση σταδιακά εμπόδισε τους πολίτες να ζουν ανεξάρτητα και η ίδια η πράξη του να ζεις έγινε καθημερινό μαρτύριο», κατέθεσε στους ερευνητές.

Η έκθεση του ΟΗΕ ανέφερε ότι «τα τελευταία 10 χρόνια, η κυβέρνηση ασκούσε σχεδόν απόλυτο έλεγχο στους πολίτες, στερώντας τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις», είτε αυτές αφορούσαν οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτικά ζητήματα. Η έκθεση πρόσθεσε ότι οι βελτιώσεις στην τεχνολογία παρακολούθησης συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Ένα από τα άτομα που διέφυγαν είπε στους ερευνητές ότι αυτές οι κυβερνητικές καταστολές είχαν ως στόχο «να κλείσουν τα μάτια και τα αυτιά των ανθρώπων».

«Είναι μια μορφή ελέγχου που αποσκοπεί στην εξάλειψη ακόμη και των παραμικρών σημείων δυσαρέσκειας ή διαμαρτυρίας», δήλωσαν, μιλώντας ανώνυμα.

Αυξημένη και η καταναγκαστική εργασία

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί περισσότερη καταναγκαστική εργασία από ό,τι πριν από μια δεκαετία. Άτομα από φτωχές οικογένειες στρατολογούνται σε «ταξιαρχίες σοκ» για να εκτελούν σωματικά απαιτητικές εργασίες, όπως έργα κατασκευής ή εξόρυξης.

Οι εργαζόμενοι ελπίζουν ότι αυτό θα βελτιώσει την κοινωνική τους θέση, αλλά η εργασία είναι επικίνδυνη και οι θάνατοι είναι συνηθισμένοι. Ωστόσο, αντί να βελτιώσει την ασφάλεια των εργαζομένων, η κυβέρνηση εξυμνεί τους θανάτους, χαρακτηρίζοντάς τους ως θυσία στον Κιμ Γιονγκ Ουν. Τα τελευταία χρόνια έχει προσλάβει ακόμη και χιλιάδες ορφανά και παιδιά των δρόμων, σύμφωνα με την έκθεση.

Η τελευταία αυτή έρευνα ακολουθεί μια πρωτοποριακή έκθεση της επιτροπής έρευνας του ΟΗΕ το 2014, η οποία διαπίστωσε, για πρώτη φορά, ότι η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας διέπραττε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Μερικές από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαπιστώθηκε ότι λαμβάνουν χώρα στα διαβόητα πολιτικά στρατόπεδα συγκέντρωσης της χώρας, όπου οι άνθρωποι μπορούν να φυλακιστούν ισόβια και να «εξαφανιστούν».

Η έκθεση του 2025 διαπιστώνει ότι τουλάχιστον τέσσερα από αυτά τα στρατόπεδα εξακολουθούν να λειτουργούν, ενώ οι κρατούμενοι σε κανονικές φυλακές εξακολουθούν να υποβάλλονται σε βασανιστήρια και κακομεταχείριση.

Ο ΟΗΕ ζητά να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.

Πολλοί δήλωσαν ότι είχαν δει κρατούμενους να πεθαίνουν από κακομεταχείριση, υπερβολική εργασία και υποσιτισμό, αν και ο ΟΗΕ πληροφορήθηκε ότι έγιναν «ορισμένες περιορισμένες βελτιώσεις» στις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης «μιας μικρής μείωσης της βίας από τους φρουρούς».

Ο ΟΗΕ ζητά να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.

Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να παραπεμφθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Από το 2019, δύο από τα μόνιμα μέλη του, η Κίνα και η Ρωσία, έχουν επανειλημμένα μπλοκάρει τις προσπάθειες επιβολής νέων κυρώσεων στη Βόρεια Κορέα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν συμμετείχε μαζί με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, σηματοδοτώντας την σιωπηρή αποδοχή από αυτές τις χώρες του προγράμματος πυρηνικών όπλων της Βόρειας Κορέας και της μεταχείρισης των πολιτών της.

Εκτός από την παρότρυνση της διεθνούς κοινότητας να αναλάβει δράση, ο ΟΗΕ ζητά από την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας να καταργήσει τα πολιτικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, να τερματίσει τη χρήση της θανατικής ποινής και να εκπαιδεύσει τους πολίτες της σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Η έκθεσή μας δείχνει μια σαφή και ισχυρή επιθυμία για αλλαγή, ιδίως μεταξύ των νέων (της Βόρειας Κορέας)», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Τουρκ.

