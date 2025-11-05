ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά

Κορυφώνεται η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ρωσίας με επίκεντρο τα πυρηνικά όπλα, καθώς η Ουάσιγκτον, λίγες μέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την πραγματοποίηση πυρηνικών δοκιμών, εκτόξευσε δοκιμαστικά διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο. Πρόκειται για τον ICBM Minuteman III, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να φέρει τρεις πυρηνικές κεφαλές.

Την εκτόξευση του Minuteman III επιβεβαίωσε ο αμερικανικός στρατός, λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Ρωσία, Βλαντιμίρ Πούτιν, είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν προηγηθούν οι ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωσή του ο αμερικανικός στρατός αναφέρει ότι η δοκιμή του Minuteman III επιβεβαίωσε την αξιοπιστία, την ετοιμότητα και την ακρίβεια του στόλου ICBM της χώρας. Και πρόσθεσε ότι η εκτόξευση ήταν υπόθεση ρουτίνας και προγραμματισμένη χρόνια νωρίτερα.

Ωστόσο, μόλις πριν από μερικές ημέρες, ο ρωσικός στρατός είχε κάνει δοκιμή του πυραύλου κρουζ Burevestnik, με τον Ρώσο πρόεδρο να σημειώνει ότι πρόκειται για «άπιαστο» όπλο. Οι πύραυλοι αυτοί, σύμφωνα με τη Μόσχα, μπορούν να πετούν για πάρα πολλές ώρες και σε ύψη που δεν μπορούν να εντοπιστούν από τα αντιαεροπορικά συστήματα. Επίσης, μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα.

Περί πυρηνικών δοκιμών

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η διαδικασία για δοκιμές πυρηνικών όπλων θα ξεκινήσει «άμεσα». Αργότερα, πάντως, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, διευκρίνισε αργότερα ότι οι δοκιμές για τα πυρηνικά δεν θα περιλαμβάνουν πραγματικές εκρήξεις, όπως είχε πραγματοποιηθεί στο παρελθόν.

Οι ΗΠΑ έχουν τηρήσει μορατόριουμ στις εκρηκτικές πυρηνικές δοκιμές από το 1992. Ωστόσο, συνεχίζουν να διεξάγουν τακτικά δοκιμαστικές εκτοξεύσεις των ICBM και των βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύονται από υποβρύχια (SLBM), χωρίς να φέρουν κεφαλές. Στόχος, να διασφαλίσουν οι πύραυλοι αυτοί, μαζί με τα βομβαρδιστικά με πυρηνική ικανότητα, παρέχουν στρατηγική αποτροπή.

Οι άλλες δυνάμεις που κατέχουν πυρηνικά όπλα, έχουν επίσης δεκαετίες να πραγματοποιήσουν δοκιμές. Η τελευταία πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησαν η Κίνα και η Γαλλία ήταν το 1996 και η Σοβιετική Ένωση το 1990. Η μετασοβιετική Ρωσία, που κληρονόμησε το σοβιετικό πυρηνικό οπλοστάσιο, δεν έχει κάνει πυρηνική δοκιμή μέχρι στιγμής.

Η εντολή Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε σήμερα ανώτατους αξιωματούχους του να ετοιμάσουν προτάσεις για ενδεχόμενες δοκιμές πυρηνικών όπλων. Ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ είπε στον Πούτιν ότι οι πρόσφατες δηλώσεις και ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών σημειώνουν πως «είναι σκόπιμο να ετοιμάσουμε για πλήρεις κλίμακας πυρηνικές δοκιμές» αμέσως. Και πρότεινε ως τόπο των δοκιμών το πεδίο στη Νόβαγια Ζεμλιά στο ρωσικό Αρκτικό Κύκλο.

Πώς δοκιμάστηκε ο Minuteman III

Η δοκιμαστική εκτόξευση του Minuteman III διεξήχθη από τη Διοίκηση Παγκόσμιας Κρούσης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Είναι η διοίκηση που επιβλέπει τα ICBM και τα πυρηνικά βομβαρδιστικά, στη Βάση Διαστημικής Δύναμης Vandenberg στην Καλιφόρνια.

Ο άοπλος πύραυλος μετέφερε ένα όχημα επανεισόδου, σχεδιασμένο να συγκρατεί πυρηνική κεφαλή. Πέταξε περίπου 4.200 μίλια δυτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό και έφτασε στο πεδίο δοκιμών βαλλιστικής πυραυλικής άμυνας «Ρόναλντ Ρίγκαν» στην ατόλη Κουατζαλέιν στα Νησιά Μάρσαλ.

Σύμφωνα με την αντισυνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Κάρι Ράι, διοικήτρια της 576ης Μοίρας Δοκιμών Πτήσεων, η δοκιμή ήταν μια «ολοκληρωμένη αξιολόγηση» που διασφάλισε τη συνεχή αξιοπιστία και ακρίβεια του οπλικού συστήματος ICBM συλλέγοντας «ανεκτίμητα» δεδομένα.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Πυρηνικών Πληροφοριών της Ομοσπονδίας Αμερικανών Επιστημόνων, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ αναπτύσσει 400 πυραύλους Minuteman III. Ο καθένας είναι οπλισμένος με μία κεφαλή.

Από τον Ιανουάριο του 2025, το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ εκτιμάται ότι περιλαμβάνει περίπου 3.700 κεφαλές σε ανάπτυξη και εφεδρεία.