05.11.2025 | 08:57
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Η επιστροφή του Ψυχρού Πολέμου: Ξαναμπαίνουν ΗΠΑ και Ρωσία στην κούρσα για τα πυρηνικά όπλα;
Κόσμος 05 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Η επιστροφή του Ψυχρού Πολέμου: Ξαναμπαίνουν ΗΠΑ και Ρωσία στην κούρσα για τα πυρηνικά όπλα;

Η Μόσχα και η Ουάσιγκτον επαναφέρουν τα πυρηνικά όπλα στο επίκεντρο του στρατηγικού τους ανταγωνισμού, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή αβεβαιότητας για τη διεθνή ασφάλεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Τα πυρηνικά όπλα επανέρχονται στο προσκήνιο της διεθνούς σκηνής, με τις διαδοχικές ανακοινώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν για την ανάπτυξη νέων όπλων και του Ντόναλντ Τραμπ για την επανέναρξη των δοκιμών.

Οι συνθήκες περιορισμού των όπλων αγνοούνται όλο και περισσότερο και αυτός ο νέος αγώνας μεταξύ των δύο (πρώην) μεγάλων δυνάμεων του Ψυχρού Πολέμου θα μπορούσε, αυτή τη φορά, να παρακινήσει αρκετούς νέους συμμετέχοντες να μπουν στον ανταγωνισμό…

Η «ρετρό» επιστροφή των πυρηνικών

Από την περασμένη εβδομάδα, η στρατηγική επικαιρότητα έχει γίνει «ρετρό», γράφει ο Cyrille Bret, Γεωπολιτικός Αναλυτής, σε άρθρο του στο The Conversation.

Έχει επαναλάβει μια χορογραφία πολύ «1950», καθώς έχει αναστατωθεί από την επιστροφή των πυρηνικών όπλων στο προσκήνιο της διεθνούς σκηνής.

Στις 26 Οκτωβρίου, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανιζόμενος με στρατιωτική στολή, παρουσίασε εκ νέου τον πύραυλο Bourevestnik, εξοπλισμένο με πυρηνική κεφαλή και πυρηνικό σύστημα πρόωσης.

Λίγες μέρες αργότερα, η Μόσχα προέβαλε το υποβρύχιο drone Ποσειδώνας, ικανό –σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές– να πλήξει παράκτιους στόχους με πυρηνική βόμβα.

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει.

Στις 29 Οκτωβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ανακοίνωσε την επανέναρξη των αμερικανικών πυρηνικών δοκιμών — για πρώτη φορά από το 1996, οπότε υιοθετήθηκε η Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών.

Αν και οι κινήσεις αυτές είναι, προς το παρόν, περισσότερο επικοινωνιακές παρά επιχειρησιακές, η ψυχολογία του ανταγωνισμού έχει ήδη επιστρέψει.

Οι ΗΠΑ επιστρέφουν στην πυρηνική σκηνή

Η ανακοίνωση Τραμπ, όσο ασαφής κι αν είναι, εντάσσεται στη γνωστή λογική του «Make America Great Again». Πρόκειται για μια επίδειξη ισχύος, σχεδιασμένη να αποσπάσει την προσοχή από τον Πούτιν και να επαναφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο επίκεντρο του παγκόσμιου στρατηγικού διαλόγου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έδωσε λεπτομέρειες για το είδος των δοκιμών που σχεδιάζει — αν πρόκειται για νέες κεφαλές, νέους φορείς ή νέες τεχνολογίες καθοδήγησης. Ωστόσο, το μήνυμα ήταν σαφές: η Αμερική δεν προτίθεται να μείνει πίσω στον τομέα των πυρηνικών καινοτομιών.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ισχυρό στρατηγικό σήμα προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιστορικά υπέρμαχες των συμφωνιών ελέγχου των εξοπλισμών – από τις συνθήκες INF και START μέχρι τη New START και τη TICEN – φαίνεται να αλλάζουν ρόλο. Από εγγυήτρια της σταθερότητας, μετατρέπονται σε ενεργό ανταγωνιστή για την πυρηνική υπεροχή.

Από την αποτροπή στην υπεροχή

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τα πυρηνικά όπλα θεωρούνταν «όπλα που δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ» — εργαλεία αποτροπής, όχι πολέμου.

Ωστόσο, το πλαίσιο αυτό αρχίζει να αλλάζει.

Από το 2022, το Κρεμλίνο υπονοεί επανειλημμένα ότι η χρήση «τακτικών πυρηνικών όπλων» στο πεδίο της μάχης δεν αποκλείεται σε περίπτωση απειλής κατά ζωτικών ρωσικών συμφερόντων.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον, με τη νέα ρητορική της, μοιάζει να εγκαταλείπει την παραδοσιακή πολιτική μη διάδοσης, επιλέγοντας την ανάκτηση της ποιοτικής και ποσοτικής υπεροχής.

Ο ανταγωνισμός πλέον δεν αφορά την αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή (MAD) που χαρακτήρισε τον Ψυχρό Πόλεμο.

Αντίθετα, προβάλλει η ιδέα της πυρηνικής ηγεμονίας — ποιος θα ελέγχει τον φόβο και την ισορροπία.

Το επικίνδυνο ντόμινο της μίμησης

Οι συνέπειες αυτής της νέας πυρηνικής δυναμικής ενδέχεται να είναι εκτεταμένες.

Εάν οι ΗΠΑ και η Ρωσία εμπλακούν σε νέα κούρσα εξοπλισμών, τρία κύματα σοκ μπορούν να διαταράξουν τις διεθνείς σχέσεις.

1. Η αντίδραση της Κίνας

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, ήδη τρίτη πυρηνική δύναμη, δύσκολα θα μείνει θεατής.

Θα επιδιώξει να καλύψει το ποσοτικό και τεχνολογικό χάσμα από τους δύο ανταγωνιστές της, ενισχύοντας τον στρατηγικό της ρόλο στον Ειρηνικό και άλλες αμφισβητούμενες περιοχές όπως η Αρκτική ή ο διαστημικός χώρος.

Έτσι, μία νέα πυρηνική τριλογία ΗΠΑ–Ρωσίας–Κίνας φαίνεται να διαμορφώνεται.

2. Η Ευρωπαϊκή Εξίσωση

Για τους Ευρωπαίους, το ερώτημα είναι κρίσιμο: επένδυση σε πυρηνικά προγράμματα ή εστίαση στα συμβατικά μέσα;

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν περιορισμένα οπλοστάσια, επαρκή για αποτροπή αλλά ανεπαρκή για αγώνα υπεροχής.

Μια νέα κούρσα θα μπορούσε να οδηγήσει είτε σε πυρηνική φτώχεια, είτε σε στρατηγική υποβάθμιση.

3. Η παγκόσμια διάδοση

Η τρίτη –και πιο επικίνδυνη– συνέπεια αφορά τη διάδοση των πυρηνικών.

Εάν κράτη όπως η Σαουδική Αραβία, η Νότια Κορέα, η Πολωνία, ή ακόμη και η Ιαπωνία και η Γερμανία θεωρήσουν ότι η Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (TNP) έχει χάσει τη σημασία της, τότε μια νέα γενιά πυρηνικών δυνάμεων μπορεί να αναδυθεί. Η «πυρηνική λέσχη» ενδέχεται να ανοίξει ξανά, αυτή τη φορά χωρίς κανόνες.

Μία επικίνδυνη αναγέννηση

Οι πρόσφατες δηλώσεις των μεγάλων δυνάμεων σηματοδοτούν ίσως την έναρξη ενός νέου τεχνολογικού ανταγωνισμού γύρω από την πυρηνική ενέργεια — όχι μόνο στα όπλα, αλλά και στους φορείς, τα συστήματα καθοδήγησης και τους νέους χώρους αντιπαράθεσης, όπως το διάστημα ή ο βυθός των ωκεανών.

Ωστόσο, η εποχή που αναδύεται δεν είναι απλώς συνέχεια του Ψυχρού Πολέμου.

Οι συνθήκες είναι διαφορετικές: οι παλιοί μηχανισμοί ελέγχου έχουν ατονήσει, οι διεθνείς θεσμοί έχουν χάσει την επιρροή τους, και η τεχνολογία έχει πολλαπλασιάσει τους κινδύνους.

Στη δεκαετία του 1950, ο στόχος ήταν να αποκτηθεί η βόμβα.

Στη δεκαετία του 1970, να αυξηθεί ο αριθμός των κεφαλών.

Σήμερα, η ανησυχία στρέφεται στην πραγματική χρήση των πυρηνικών όπλων – ένα σενάριο που μέχρι πρότινος φάνταζε αδιανόητο.

Η ανθρωπότητα παίζει ξανά με τη φωτιά, σε έναν κόσμο όπου η ισορροπία του τρόμου έχει αντικατασταθεί από την αστάθεια της αβεβαιότητας.

Μια νέα πυρηνική εποχή;

Η επαναφορά των πυρηνικών στο προσκήνιο δεν είναι απλώς στρατιωτικό φαινόμενο.

Αντικατοπτρίζει τη γενικότερη απορρύθμιση της διεθνούς τάξης, τη διάβρωση των θεσμών και την επιστροφή της λογικής ισχύος έναντι της διπλωματίας.

Αν ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν ένας «πόλεμος που δεν έγινε ποτέ» χάρη στην αποτροπή, ο νέος ψυχρός ανταγωνισμός κινδυνεύει να αποδειχθεί ένας πόλεμος που δεν μπορούμε να ελέγξουμε.

Η ιστορία δείχνει ότι τα πυρηνικά όπλα δεν χρησιμοποιούνται εύκολα — αλλά επίσης ότι η υπερβολική αυτοπεποίθηση και η απουσία θεσμικών αναχωμάτων μπορούν να οδηγήσουν την ανθρωπότητα στο χείλος της αβύσσου.

Ο κόσμος του 2025 μοιάζει όλο και περισσότερο με έναν καθρέφτη του 1955 — μόνο που αυτή τη φορά, η αντανάκλαση μπορεί να είναι πολύ πιο εκρηκτική.

Φυσικό αέριο
LNG: Στα σκαριά deals στην Αθήνα για το αμερικανικό αέριο

LNG: Στα σκαριά deals στην Αθήνα για το αμερικανικό αέριο

Πώς ο Ζοχράν Μαμντάνι έφτιαξε νικηφόρο συνασπισμό μιλώντας για πραγματικά προβλήματα
Μιλώντας στους ανθρώπους 05.11.25

Πώς ο Ζοχράν Μαμντάνι έφτιαξε νικηφόρο συνασπισμό μιλώντας για πραγματικά προβλήματα

Η εκλογική νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι έδειξε ότι το κλειδί είναι η αποτελεσματική διαμόρφωση ενός συνασπισμού όσων αντιμετώπιζαν πραγματικά προβλήματα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!
«Άτυπος σύμβουλος» 05.11.25

Επιστροφή Ομπάμα; – Είχε υποσχεθεί να γίνει σύμβουλος του Μαμντάνι αν κερδίσει τις εκλογές!

Με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να συγχαίρει του υποψηφίους των Δημοκρατικών που κέρδισαν στις εκλογικές τους μάχες, τώρα θα πρέπει να γίνει σύμβουλος του Ζόχραν Μαμντάνι!

Σύνταξη
O Ζοχράν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»
Κόσμος 05.11.25 Upd: 05:40

O Ζοχράν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής στη Νέα Υόρκη – «Επόμενη και τελευταία στάση Δημαρχείο»

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανακηρύχθηκε νικητής από το Associated Press με διαφορά 9% του αντιπάλου του Άντριου Κουόμο για την θέση του δημάρχου στη Νέα Υόρκη, με την καταμέτρηση στο 80% των ψήφων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες
Ζόχραν Μαμντάνι 05.11.25

Στο επίκεντρο οι εκλογές της Νέας Υόρκης – Ρεκόρ προσέλευσης εικοσαετίας πριν κλείσουν οι κάλπες

Λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες στις 04:00 Ελλάδας, οι πολίτες της Νέας Υόρκης ψηφίζουν μαζικά, την ώρα που ο Ζόχραν Μαμντάνι υπόσχεται ένα πολιτικό παραμύθι στην πιο διάσημη πόλη του κόσμου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωση – Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος [βίντεο]
Τουλάχιστον 3 νεκροί 05.11.25 Upd: 03:13

Αεροπλάνο της UPS συνετρίβη μετά την απογείωσή του - Φόβος για πολλά θύματα στο έδαφος

Αεροπλάνο της UPS το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ
Καραϊβική 05.11.25

Πέντε εκατ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τον τυφώνα Μελίσα – Οι ζημιές στην Τζαμάικα αγγίζουν το 30% του ΑΕΠ

Σε όλη την Καραϊβική 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν χάσει το βιός ή τα μέσα βιοπορισμού τους, ενώ παράλληλα η Τζαμάικα έχει υποστεί ζημιές ίσες με το 30% του ΑΕΠ

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη
Κόσμος 04.11.25

ΗΠΑ: Εφετείο έκρινε ότι η Φλόριντα μπορεί να απαγορεύσει σε Κινέζους πολίτες να αγοράζουν ακίνητα και γη

Ο νόμος απαγορεύει σε άτομα που διαμένουν στην Κίνα και δεν είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας να αγοράζουν ακίνητα ή γη στη Φλόριντα.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Τρεις κεντρικοί υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι σε μια μάχη για εξουσία
Κόσμος 04.11.25

Τρείς υποψήφιοι, τρεις διαφορετικοί κόσμοι

Στην Νέα Υόρκη παίζονται πολλά περισσότερα από την θέση του δημάρχου και την εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αναμετρώνται με το παρελθόν τους

Σύνταξη
Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli
Ελλάδα - Κύπρος 04.11.25

Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία και κυρίως έναντι των πολιτικών αντιπάλων του Ερντογάν, αποτελούν τα εμπόδια στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

Σύνταξη
Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία
1.277 ημέρες 04.11.25

Ιράν: Μετά από περισσότερα από 3 χρόνια, αποφυλακίστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες που κατηγορούνταν για κατασκοπεία

Μετά από περισσότερα από τρία χρόνια κράτησης, το Ιράν απελευθέρωσε το γαλλικό ζευγάρι Σεσίλ Κόλερ και Ζακ Παρί, που είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία

Σύνταξη
«Είσαι όμορφος» – Η Μισέλ Ομπάμα συγκρίνει τα τωρινά ραντεβού με τον Μπαράκ με εκείνα του Λευκού Οίκου
Je T'aime διαχρονικά 05.11.25

«Είσαι όμορφος» - Η Μισέλ Ομπάμα συγκρίνει τα τωρινά ραντεβού με τον Μπαράκ με εκείνα του Λευκού Οίκου

«Το ιδανικό ραντεβού και για τους δύο είναι να είμαστε στο σπίτι» παραδέχεται η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, στο People, όπου ήταν το εξώφυλλο της εβδομάδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/11) – Που θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα παιχνίδια του Champions League
Euroleague 05.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/11) – Που θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα παιχνίδια του Champions League

Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (5/11) - Πού θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα ματς του Champions League

Σύνταξη
Ληστεία στη Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 75χρονης – Τι αποκαλύπτει το ιατροδικαστικό πόρισμα
Ελλάδα 05.11.25

Ληστεία στη Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 75χρονης – Τι αποκαλύπτει το ιατροδικαστικό πόρισμα

Ο θάνατος της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα, από χτυπήματα με ρόπαλο και αιχμηρά εργαλεία.

Σύνταξη
Πέθανε ο “γκουρού” του ντόπινγκ, Βίκτορ Κόντε
Άλλα Αθλήματα 05.11.25

Πέθανε ο “γκουρού” του ντόπινγκ, Βίκτορ Κόντε

Ο άνθρωπος που εξαφάνισε τη Μαριόν Τζόουνς από την ιστορία, ιδρυτής του διαβόητου εργαστηρίου BALCO και πρωταγωνιστής του μεγαλύτερου σκανδάλου ντόπινγκ στις αρχές του αιώνα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πώς ο Ζοχράν Μαμντάνι έφτιαξε νικηφόρο συνασπισμό μιλώντας για πραγματικά προβλήματα
Μιλώντας στους ανθρώπους 05.11.25

Πώς ο Ζοχράν Μαμντάνι έφτιαξε νικηφόρο συνασπισμό μιλώντας για πραγματικά προβλήματα

Η εκλογική νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι έδειξε ότι το κλειδί είναι η αποτελεσματική διαμόρφωση ενός συνασπισμού όσων αντιμετώπιζαν πραγματικά προβλήματα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Βορίζια: Ενώπιον εισαγγελέα τα τρία αδέρφια – «Υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι»
Ελλάδα 05.11.25

«Υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι» στη συμπλοκή στα Βορίζια - Στον εισαγγελέα σήμερα τα 3 αδέρφια

Ενώπιον εισαγγελέα θα βρεθούν σήμερα τα τρία αδέρφια που καταζητούνταν για το μακελειό στα Βορίζια - Το in αποκάλυψε πρώτο το ραντεβού για την παράδοση και τη σύλληψή τους

Σύνταξη
Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού
Ελλάδα 05.11.25

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση του προσωπικού αριθμού

Στην περίπτωση που κάποιος πολίτης δεν προχωρήσει μόνος του στην έκδοση Π.Α, τότε το σύστημα θα επιλέξει τυχαία τα 2 πρώτα ψηφία (που κανονικά είναι στην επιλογή του κάθε πολίτη), όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα ψηφία ώστε ο κάθε Αριθμός να είναι μοναδικός για κάθε έναν ξεχωριστά

Σύνταξη
Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα
Ελλάδα 05.11.25

Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι όπου είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα

Πυροτεχνουργοί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών βρήκαν υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού έξω από το νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι και η υπόθεση διερευνάται πλέον από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και Εκβιασμών.

Σύνταξη
Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων
Οικονομία 05.11.25

Νέο κληρονομικό δίκαιο: 12 ημερομηνίες – κλειδιά για την προστασία των κληρονόμων

Από την αποποίηση έως τη δημοσίευση της διαθήκης και από το διάστημα συμβίωσης για ζευγάρια σε ελεύθερη ένωση μέχρι την προθεσμία για την εκκαθάριση και την αναγγελία δανειστών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60
Συγκίνηση 05.11.25

Υπόκλιση στη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά: Το 66ο ΦΚΘ βράβευσε τους πρωταγωνιστές της δεκαετίες του ’60

Το 66ο ΦΚΘ, σε συνεργασία με τη Finos Film, βράβευσε 36 εμβληματικούς ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν σε μερικές από τις πιο ωραίες στιγμές του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του '60.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις
Επαναστάτρια 05.11.25

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για την αείμνηστη Ασάτα Σακούρ βρίσκεται στα σκαριά – Συμμετέχει και η Άντζελα Ντέιβις

Η Ασάτα Σακούρ, μέλος του Μαύρου Απελευθερωτικού Στρατού, θα είναι το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ που θα εξετάζει την ζωή της: από την φυλάκιση μέχρι την δραπέτευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
