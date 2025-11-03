Την πρώτη δοκιμή ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) με πυρηνική ικανότητα, αλλά χωρίς να φέρει πυρηνικό όπλο, έχουν προγραμματίσει οι ΗΠΑ, μετά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη των δοκιμών.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από την αμερικάνικη κυβέρνηση

Την αποκάλυψη κάνει το Newsweek που παρουσιάζει σχετικό χάρτη όπου αποτυπώνονται οι περιοχές για τις οποίες υπάρχουν προειδοποιήσεις πλεύσης.

Το Newsweek, μάλιστα, έχει ζητήσει σχόλιο για το θέμα από τη Διοίκηση Παγκόσμιων Επιθέσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) και τον στόλο των πυρηνικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών της χώρας.

Δείτε το σχετικό χάρτη:

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, το Truth Social, ότι έχει δώσει εντολή στο υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει αμέσως τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Κίνα συνεχίζουν να κάνουν πυρηνικές δοκιμές.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ διευκρίνισε αργότερα ότι οι δοκιμές δεν θα περιλαμβάνουν πραγματικές εκρήξεις όπως αυτές που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν στη χώρα.

Αντ’ αυτού, θα περιλαμβάνουν όλα τα άλλα μέρη ενός πυρηνικού όπλου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΗΠΑ μπορούν να προκαλέσουν ατομική έκρηξη.

Το Newsweek σημειώνει ότι ο αμερικανικός στρατός δοκιμάζει τακτικά, αρκετές φορές τον χρόνο, τον στόλο των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM) του, ο οποίος αποτελεί μέρος της λεγόμενης πυρηνικής τριάδας μαζί με τα υποβρύχια και τα βομβαρδιστικά αεροσκάφη που μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα.

Πού θα γίνει η δοκιμή

Σύμφωνα με τις ναυτικές προειδοποιήσεις, o Μάρκο Λάνγκμπρουκ, λέκτορας στη Σχολή Αεροδιαστημικής Μηχανικής του Πολυτεχνείου του Ντελφτ στην Ολλανδία, δήλωσε ότι η επικείμενη δοκιμαστική εκτόξευση του αμερικανικού διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Minuteman III θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Τετάρτης και Πέμπτης 5 και 6 Νοεμβρίου.

Ο πύραυλος προγραμματίζεται να εκτοξευθεί από τη Βάση Διαστημικών Δυνάμεων Βάντενμπεργκ στην Καλιφόρνια και να φτάσει στο Κέντρο Δοκιμών Αντιπυραυλικής Άμυνας Ρόναλντ Ρίγκαν στο Ατόλ Κουατζαλέιν στα Νησιά Μάρσαλ στον Κεντρικό Ειρηνικό, ενώ έχουν καθοριστεί πέντε ζώνες για συντρίμμια.

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, ο πύραυλος θα ακολουθήσει την ίδια διαδρομή με εκείνον που χρησιμοποιήθηκε σε αντίστοιχη δοκιμή τον περασμένο Μάιο.