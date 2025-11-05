newspaper
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Ρωσία: Εντολή Πούτιν για πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων
Κόσμος 05 Νοεμβρίου 2025 | 17:27

Ρωσία: Εντολή Πούτιν για πιθανές δοκιμές πυρηνικών όπλων

Αν οι ΗΠΑ ή οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη κάνει δοκιμές τέτοιου όπλου, τότε η Ρωσία θα κάνει επίσης, προειδοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Μας φοβούνται», δήλωσε η Ζαχάροβα.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε ανώτατους αξιωματούχους του να ετοιμάσουν προτάσεις για ενδεχόμενες δοκιμές πυρηνικών όπλων. Η ανακοίνωση έγινε αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις πυρηνικές δοκιμές.

Μία μέρα νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος είχε απονείμει κρατικά βραβεία στους κατασκευαστές του πυραύλου κρουζ Burevestnik και της υποβρύχιας τορπίλης Poseidon, σε μια περίοδο που εντείνεται η πυρηνική ρητορική μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Ο Πούτιν είπε πως η Ρωσία τηρούσε πάντα τις υποχρεώσεις της βάσει της Περιεκτικής Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών, όμως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε πυρηνική δύναμη κάνει δοκιμές ενός τέτοιου όπλου, τότε η Ρωσία θα κάνει επίσης.

Ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ είπε στον Πούτιν ότι οι πρόσφατες δηλώσεις και ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών σημαίνουν πως «είναι σκόπιμο να ετοιμαστούμε για πλήρους κλίμακας πυρηνικές δοκιμές» αμέσως.

Στον Αρκτικό Κύκλο

Ο Μπελούσοφ είπε πως το πεδίο δοκιμών στη Νόβαγια Ζεμλιά στον ρωσικό Αρκτικό Κύκλο μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιες δοκιμές την τελευταία στιγμή.

«Δίνω οδηγίες στο υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Άμυνας… τις ειδικές υπηρεσίες και σχετικές πολιτικές υπηρεσίες να κάνουν ό,τι μπορούν για να συγκεντρώσουν επιπρόσθετες πληροφορίες για το θέμα, να τις αναλύσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να κάνουν συμφωνημένες προτάσεις για ενδεχόμενη έναρξη της εργασίας για προετοιμασία των πυρηνικών δοκιμών», είπε ο Πούτιν.

Από το Συμβούλιο Ασφαλείας στο Κρεμλίνι / Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS 

Την πυρηνική απειλητική ρητορική εντείνει τελευταία και το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Σε δήλωσή της στο πρακτορείο RIA Novosti, η εκπρόσωπός του, Μαρία Ζαχάροβα, υποστήριξε ότι συνολικά η Δύση φοβάται τον νέο, πυρηνοκίνητο πύραυλο Burevestnik, επειδή μπορεί να φτάσει οπουδήποτε στη Γη. Και αυτό το πετυχαίνει, παρακάμπτοντας τα πιο εξελιγμένα συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας.

«Φοβούνται τι θα τους δείξουμε στη συνέχεια», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα την Κυριακή. Μέρες νωρίτερα, και ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε υπερηφανευτεί για τη δοκιμή του Burevestnik, η Ζαχάροβα, είπε ότι η Μόσχα «αναγκάστηκε» να αναπτύξει και να δοκιμάσει αυτόν τον πύραυλο, σε απάντηση στην εχθρότητα του ΝΑΤΟ προς τη Ρωσία.

«Η ανάπτυξή του μπορεί να χαρακτηριστεί αναγκαστική και λαμβάνει χώρα για να διατηρηθεί η στρατηγική ισορροπία», είπε. Η Ρωσία «πρέπει να απαντήσει στις ολοένα και πιο αποσταθεροποιητικές ενέργειες του ΝΑΤΟ στον τομέα της πυραυλικής άμυνας».

Βραβεία

Την Τρίτη, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απένειμε κρατικά βραβεία στους κατασκευαστές του πυραύλου κρουζ Burevestnik και της υποβρύχιας τορπίλης Poseidon. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η εκδήλωση αυτή ήταν μια προσπάθεια του Κρεμλίνου να αποθαρρύνει τη Δύση από το να υποστηρίξει την Ουκρανία.

Κατά την τελετή απονομής των βραβείων στο Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι τα δύο πυρηνοκίνητα όπλα, που μπορούν να φέρουν πυρηνική κεφαλή, έχουν «ιστορική σημασία» για τη Ρωσία και «για ολόκληρο τον 21ο αιώνα».

«Όσον αφορά την εμβέλεια πτήσης, το Burevestnik… έχει ξεπεράσει όλα τα γνωστά πυραυλικά συστήματα στον κόσμο», δήλωσε, επαινώντας την κατάσταση της αμυντικής τεχνολογίας της Ρωσίας.

Επιπλέον, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία ξεκίνησε τη σειριακή παραγωγή του Oreshnik, πυραύλου που επίσης μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή. Πρόκειται για τον υπερηχητικό πύραυλο που η Ρωσία χρησιμοποίησε σε επίθεση στην ουκρανική περιοχή του Ντνίπρο τον Νοέμβριο του 2024.

Πυρηνικές δοκιμές

Έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από τις τελευταίες πυρηνικές δοκιμές σε όλο τον κόσμο και η επανέναρξή τους θα είναι μια σοβαρή κλιμάκωση μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Η τελευταία πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το 1992, η Κίνα και η Γαλλία το 1996 και η Σοβιετική Ένωση το 1990. Η μετασοβιετική Ρωσία, που κληρονόμησε το σοβιετικό πυρηνικό οπλοστάσιο, δεν έχει κάνει πυρηνική δοκιμή μέχρι στιγμής.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Απέκρουσε» τους πωλητές η αγορά – Έκλεισε οριακά θετικά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Απέκρουσε» τους πωλητές η αγορά – Έκλεισε οριακά θετικά

Xρηματιστήριο Αθηνών
Bank of America: Παραμένει overweight για την Ελλάδα – Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζει

Bank of America: Παραμένει overweight για την Ελλάδα – Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζει

