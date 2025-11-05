Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξήρε χθες Δευτέρα τις δυνατότητες του πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ Burevestnik («Θαλασσοβάτης») και της υπερτορπίλης Poseidon («Ποσειδών»), που δοκιμάστηκαν πρόσφατα από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, σε τελετή προς τιμήν των ειδικών οι οποίοι συμμετείχαν στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των προηγμένων όπλων.

«Αυτό που επιτύχατε έχει, χωρίς ίχνος υπερβολής, ιστορική σημασία για τον λαό μας σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της στρατηγικής ισοτιμίας για τις προσεχείς δεκαετίες – μπορούμε να πούμε ακόμη και για ολόκληρο τον 21ο αιώνα», τόνισε μεταξύ άλλων ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πούτιν ανακοίνωσε πως στέφθηκε με επιτυχία η δοκιμή ενός νέου πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση, υποστηρίζοντας πως είναι αδύνατον να αναχαιτιστεί από οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι ο πύραυλος Burevestnik διένυσε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήρε την ταχύτητα του πυραύλου που δοκιμάστηκε

Στη χθεσινή εκδήλωση ο ρώσος πρόεδρος επαίνεσε την ταχύτητα του πυραύλου – πάνω από τρεις φορές την ταχύτητα του ήχου – και το σύστημα πυρηνικής πρόωσης.

Αναφερόμενος στην πυρηνοκίνητη υπερτορπίλη Poseidon – που στρατιωτικοί αναλυτές λένε πως είναι ικανή να ισοπεδώσει παράκτιες περιοχές προκαλώντας τεράστια ραδιενεργά κύματα στον ωκεανό – ο Πούτιν είπε ότι η ταχύτητά της είναι απαράμιλλη.

Δήλωσε πως η Ρωσία ξεκινά τη μαζική παραγωγή του πυραύλου Oreshnik, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε επίθεση στην Ουκρανία τον Νοέμβριο του 2024.

Ο ρώσος πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι η πυρηνική τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε στην ανάπτυξη αυτών των προηγμένων όπλων θα χρησιμοποιηθεί επίσης στην Αρκτική, σε διαστημικές αποστολές, καθώς και στο πρόγραμμα κατασκευής σταθμού παραγωγής ενέργειας στη Σελήνη. Συμπλήρωσε πως είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την εξόρυξη σπάνιων μετάλλων.