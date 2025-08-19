H Google παρήγγειλε τον πρώτο αρθρωτό πυρηνικό αντιδραστήρα

Η Google επέλεξε την πολιτεία του Τενεσί για την κατασκευή ενός προηγμένου πυρηνικού αντιδραστήρα που θα τροφοδοτεί τα κέντρα δεδομένων για υπηρεσίες ΑΙ.

Η μονάδα που προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία το 2030 στην περιοχή του Όουκ Ριτζ θα είναι ο πρώτος από τους «μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες», ή SMR, που σχεδιάζει να προμηθευτεί η Google από την εταιρεία Kairos Power, στο πλαίσιο συμφωνίας που υπογράφηκε πέρυσι για συνολική ισχύ 500 megawatt.

Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που τρέχουν σε μεγάλα κέντρα δεδομένων απαιτούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, οι οποίες ανεβάζουν κατακόρυφα την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στις ΗΠΑ και αναπτερώνουν το όραμα της πυρηνικής ενέργειας.

Συμφωνίες με εταιρείες πυρηνικής ενέργειας έχουν εξάλλου συνάψει και άλλοι γίγαντες της τεχνολογίας όπως η Amazon, η Meta και η Microsoft.

O νέος αντιδραστήρας της Google θα παρέχει ηλεκτρική ισχύ 50 megawatt στην κρατική εταιρεία ενέργειας TVA, η οποία τροφοδοτεί τα κέντρα δεδομένων της Google στην Αλαμπάμα και το Τενεσί.

Όπως διευκρίνισαν οι εταιρείες, σε πρώτη φάση ο αντιδραστήρας δεν θα προσφέρει άμεσα ενέργεια στην Google, θα λογίζεται όμως ως αντιστάθμισμα στη χρήση ρυπογόνων πηγών ενέργειας.

Όπως αναφέρει το Reuters, πρόκειται για την πρώτη συμφωνία στις ΗΠΑ που αφορά αντιδραστήρες «τέταρτης γενιάς».

Οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες υπόσχονται βελτίωση της αποδοτικότητας και μείωση των πυρηνικών αποβλήτων, μέχρι σήμερα όμως παραμένουν σε πειραματικό στάδιο και δεν χρησιμοποιούνται πουθενά στον κόσμο.

«Η ανάπτυξη προηγμένων πυρηνικών αντιδραστήρων έχει ζωτική σημασία για την κυριαρχία των ΗΠΑ στην ΑΙ και την ηγετική τους θέση στην ενέργεια» δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ.

«Το υπουργείο Ενέργειας έχει βοηθήσει την Kairos Power να ξεπεράσει τεχνικές, λειτουργικές και ρυθμιστικές προκλήσεις […] και θα συνεχίσει να βοηθά στην επιτάχυνση της επόμενης αμερικανικής πυρηνικής αναγέννησης».