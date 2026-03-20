Ο Όρμπαν «μπλόκαρε» ξανά το δάνειο των 90 δισ. για την Ουκρανία – «Θα βρούμε τρόπο», λέει η φον ντερ Λάιεν

Κόσμος 20 Μαρτίου 2026, 03:30

Τρόπο για να απελευθερωθεί το δάνειο των 90 δισ. προς την Ουκρανία υποσχέθηκε ότι θα βρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς η Ουγγαρία για μια ακόμη φορά είπε ένα ηχηρό «όχι». Ευρωπαίοι ηγέτες στηλίτευσαν τη στάση του Βίκτορ Όρμπαν.

Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει τρόπο να χορηγήσει το συμφωνημένο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, παρά τη συνεχιζόμενη εναντίωση της Ουγγαρίας, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά το πέρας της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι ηγέτες της ΕΕ δεν κατάφεραν να πείσουν τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να ανακαλέσει το βέτο του και να επιτρέψει την εκταμίευση του ποσού.

Οι ηγέτες της ΕΕ καταδίκασαν την «απαράδεκτη» στάση της Βουδαπέστης κατά τη διάρκεια της συνόδου, επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η συμφωνία είναι συμφωνία, είναι απαραίτητο να τηρούμε τον λόγο μας. Κανένας δεν μπορεί να εκβιάζει το Ευρωπαϊκό Ευμβούλιο», είπε ο Αντόνιο Κόστα. Και επισήμανε πως η στήριξη προς την Ουκρανία «παραμένει ακλόνητη», με στόχο «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη» στη βάση του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού της κυριαρχίας και των συνόρων της χώρας.

Επίσης, κάλεσε σε περαιτέρω πίεση στη Ρωσία, και εξέφρασε ανησυχία για την απόφαση των ΗΠΑ να χαλαρώσουν μέρος των κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Μερτς: Ανεντιμότητα

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκρινε σε εξαιρετικά οξύ τόνο την «ανεντιμότητα» από πλευράς του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος δεν υποχώρησε στις πιέσεις των ομολόγων του.

«Πρόκειται για ενέργεια κατάφωρης ανεντιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» που «δεν είχε υπάρξει ποτέ πριν με αυτή τη μορφή. Και είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα αφήσει βαθιά σημάδια», είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Μελόνι: «Απαιτείται ευελιξία»

Κατά τη διάρκεια μιας κατ’ ιδίαν συνάντησης μετά τη σύνοδο κορυφής, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στο βέτο της Ουγγαρίας στο δάνειο της Ουκρανίας, ζητώντας «ευελιξία και από τις δύο πλευρές» με πιο ήπιο τόνο σε σύγκριση με άλλους ηγέτες.

«Νομίζω ότι είναι δυνατή μια συμφωνία με την οποία ο αγωγός Ντρούζμπα θα ανοίξει ξανά από τη μία πλευρά και από την άλλη θα ξεκλειδωθεί το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα για την Ουκρανία και θέλουμε να τα ξεμπλοκάρουμε», είπε.

Η Μελόνι αναφέρθηκε επίσης στις τιμές της ενέργειας, ένα βασικό θέμα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, σε απάντηση στην στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή που επηρεάζει την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Καταφέραμε να συμπεριλάβουμε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τη δυνατότητα εισαγωγής επειγόντων εθνικών μέτρων», είπε, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα διευκολύνει τις συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με έναν νέο νόμο για να βοηθήσει τους καταναλωτές παρεμβαίνοντας σε ορισμένες από τις συνιστώσες των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και θα μπορούσε να είναι προβληματικό για τους κανόνες της ΕΕ για τον ανταγωνισμό.

«Φυσικά, πρέπει να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή σχετικά με τις λεπτομέρειες, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα λάβουμε το πράσινο φως», είπε.

Κεντρικές τράπεζες: Έτοιμες να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Η αγαπημένη συνήθεια που διώχνει το άγχος σε 24′

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν μπορεί πια να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους

Κόσμος 20.03.26

Ο επικεφαλής του νέου κυβερνητικού συνασπισμού στην Ολλανδία λέει στους Ευρωπαίους ηγέτες να «σταματήσουν να παραπονιούνται» και «ίσως απλώς να κάνουν καλύτερη δουλειά»

Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Στο ανακοινωθέν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάνει έκκληση για «μορατόριουμ στα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των μονάδων νερού», καθώς έχουν εκτοξευθεί οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά και ο κίνδυνος για ξηρασία και λιμό.

Πόλεμος στο Ιράν 19.03.26

Ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έδρασαν «για να προλάβουν χειρότερες εξελίξεις». Και υποστήριξε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και οι τιμές πετρελαίου θα πέσουν.

Κόσμος 19.03.26

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι παρατηρούνται «πολλές λιποταξίες, σε όλα τα επίπεδα», ότι η ιρανική ηγεσία εξοντώθηκε και η Τεχεράνη «τώρα αναζητά νέους ηγέτες».

Κόσμος 19.03.26

Ο Mohammadi, παλαιστής σε εθνικό επίπεδο που είχε αγωνιστεί διεθνώς, αρνήθηκε τις κατηγορίες στο δικαστήριο και δήλωσε ότι η ομολογία του είχε αποσπαστεί υπό βασανιστήρια, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του.

Κόσμος 19.03.26

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ξανά σε κατάσταση υψηλού ρίσκου, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις γεωπολιτικές εντάσεις να απειλούν να προκαλέσουν κρίση μεγαλύτερη από εκείνη του 2008.

Αδιέξοδο 19.03.26

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για τη χορήγηση του δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Παρόλο που το πακέτο είχε συμφωνηθεί τον Δεκέμβριο, η Ουγγαρία έβαλε «φρένο», συνδέοντας το με την επανέναρξη των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού «Druzhba».

Σύνοδος κορυφής 20.03.26

Ο Κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για τη μείωση του κόστους ενέργειας, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Και επισήμανε ότι η βοήθεια που δόθηκε στην Κύπρο ήταν «σημαντική κατάκτηση»

Σύνοδος κορυφής 20.03.26

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Κόσμος 20.03.26

Ο επικεφαλής του νέου κυβερνητικού συνασπισμού στην Ολλανδία λέει στους Ευρωπαίους ηγέτες να «σταματήσουν να παραπονιούνται» και «ίσως απλώς να κάνουν καλύτερη δουλειά»

Διεθνής Οικονομία 20.03.26

Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Στο ανακοινωθέν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάνει έκκληση για «μορατόριουμ στα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των μονάδων νερού», καθώς έχουν εκτοξευθεί οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά και ο κίνδυνος για ξηρασία και λιμό.

Europa League 20.03.26

Στην παράταση έλυσαν τις διαφορές τους η Ρόμα και η Μπολόνια. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 3-1, η Ρόμα ισοφάρισε 3-3 και στο 111’ σκόραρε η Μπολόνια και πανηγύρισε.

On Field 20.03.26

Μιλουτίνοφ και Τζόουνς έδειξαν (και) κόντρα στην Μπασκόνια πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για το παιχνίδι του Ολυμπιακού

Conference League 20.03.26

Τα φαβορί επικράτησαν στη δεύτερη... δόση των αγώνων «16» του Conference League, με τη Ράγιο Βαγεκάνο να προκρίνεται με ήττα, την Άλκμααρ με «4άρα», τη Στρασμπούργκ με ισοπαλία και τη Σαχτάρ με ήττα.

Κρατάει χρόνια 19.03.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο πρωταγωνιστεί στο επερχόμενο γοτθικό θρίλερ «What Happens at Night» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε. Μήπως τώρα καταλάβατε γιατί τον είδαμε με μουστάκι;

Μπάσκετ 19.03.26

Μετά τη Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός νίκησε και τη Μπασκόνια στο ΣΕΦ και πλέον είναι πολύ κοντά στο να «καπαρώσει» θέση στην 4άδα και να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague.

Διεθνής Οικονομία 19.03.26

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Πολιτική Γραμματεία 19.03.26

Φοβούνται τα νέα σφοδρά κύματα ακρίβειας και περιμένουν την Ευρώπη στην κυβέρνηση. Τι μέτρα ρίχνουν στο τραπέζι σε εθνικό επίπεδο εν όψει Πάσχα, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την εμβάθυνση των οικονομικών επιπτώσεων. Τι θα πει ο πρωθυπουργός στο ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Ο χρόνος τελειώνει 19.03.26

Το εγκεκριμένο δάνειο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία «πάγωσε» και το Κίεβο κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα τον Απρίλιο. Κραυγή αγωνίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Conference League 19.03.26

Στην παράταση «λύγισε» (2-1) η ΑΕΚ Λάρνακας των 10 παικτών (τελείωσε με 9) απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, η οποία προκρίθηκε στους «8» του Conference League. Προκρίσεις και για Φιορεντίνα, Μάιντς.

