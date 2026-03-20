Ο Όρμπαν «μπλόκαρε» ξανά το δάνειο των 90 δισ. για την Ουκρανία – «Θα βρούμε τρόπο», λέει η φον ντερ Λάιεν
Τρόπο για να απελευθερωθεί το δάνειο των 90 δισ. προς την Ουκρανία υποσχέθηκε ότι θα βρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς η Ουγγαρία για μια ακόμη φορά είπε ένα ηχηρό «όχι». Ευρωπαίοι ηγέτες στηλίτευσαν τη στάση του Βίκτορ Όρμπαν.
- Προβλήματα από τον χιονιά στην ορεινή Αιτωλοακαρνανία – Απεγκλωβίστηκε λεωφορείο με μαθητές κοντά στο Λαμπίρι
- Ανδρουλάκης στο TikTok: Όχι στα επιδόματα-αντίδωρα απο την υπεραπόδοση των φόρων
- Γιορτή σήμερα 20 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Δένδιας: Ζούμε σε εποχή επανάστασης, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στην άμυνα
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρει τρόπο να χορηγήσει το συμφωνημένο δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, παρά τη συνεχιζόμενη εναντίωση της Ουγγαρίας, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά το πέρας της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι ηγέτες της ΕΕ δεν κατάφεραν να πείσουν τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν να ανακαλέσει το βέτο του και να επιτρέψει την εκταμίευση του ποσού.
Οι ηγέτες της ΕΕ καταδίκασαν την «απαράδεκτη» στάση της Βουδαπέστης κατά τη διάρκεια της συνόδου, επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.
«Η συμφωνία είναι συμφωνία, είναι απαραίτητο να τηρούμε τον λόγο μας. Κανένας δεν μπορεί να εκβιάζει το Ευρωπαϊκό Ευμβούλιο», είπε ο Αντόνιο Κόστα. Και επισήμανε πως η στήριξη προς την Ουκρανία «παραμένει ακλόνητη», με στόχο «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη» στη βάση του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού της κυριαρχίας και των συνόρων της χώρας.
Επίσης, κάλεσε σε περαιτέρω πίεση στη Ρωσία, και εξέφρασε ανησυχία για την απόφαση των ΗΠΑ να χαλαρώσουν μέρος των κυρώσεων κατά της Μόσχας.
Μερτς: Ανεντιμότητα
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επέκρινε σε εξαιρετικά οξύ τόνο την «ανεντιμότητα» από πλευράς του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος δεν υποχώρησε στις πιέσεις των ομολόγων του.
«Πρόκειται για ενέργεια κατάφωρης ανεντιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» που «δεν είχε υπάρξει ποτέ πριν με αυτή τη μορφή. Και είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα αφήσει βαθιά σημάδια», είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους.
Μελόνι: «Απαιτείται ευελιξία»
Κατά τη διάρκεια μιας κατ’ ιδίαν συνάντησης μετά τη σύνοδο κορυφής, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στο βέτο της Ουγγαρίας στο δάνειο της Ουκρανίας, ζητώντας «ευελιξία και από τις δύο πλευρές» με πιο ήπιο τόνο σε σύγκριση με άλλους ηγέτες.
«Νομίζω ότι είναι δυνατή μια συμφωνία με την οποία ο αγωγός Ντρούζμπα θα ανοίξει ξανά από τη μία πλευρά και από την άλλη θα ξεκλειδωθεί το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα για την Ουκρανία και θέλουμε να τα ξεμπλοκάρουμε», είπε.
Η Μελόνι αναφέρθηκε επίσης στις τιμές της ενέργειας, ένα βασικό θέμα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, σε απάντηση στην στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή που επηρεάζει την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.
«Καταφέραμε να συμπεριλάβουμε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου τη δυνατότητα εισαγωγής επειγόντων εθνικών μέτρων», είπε, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα διευκολύνει τις συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με έναν νέο νόμο για να βοηθήσει τους καταναλωτές παρεμβαίνοντας σε ορισμένες από τις συνιστώσες των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και θα μπορούσε να είναι προβληματικό για τους κανόνες της ΕΕ για τον ανταγωνισμό.
«Φυσικά, πρέπει να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με την Επιτροπή σχετικά με τις λεπτομέρειες, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα λάβουμε το πράσινο φως», είπε.
- Ο Όρμπαν «μπλόκαρε» ξανά το δάνειο των 90 δισ. για την Ουκρανία – «Θα βρούμε τρόπο», λέει η φον ντερ Λάιεν
- «X»: Το νέο κουμπί που έρχεται δεν είναι και τόσο… νέο
- Μητσοτάκης: Εξαιρετικά θετικό ότι ενεργοποιήθηκε η ρήτρα αμυντικής συνδρομής όταν η Κύπρος δέχθηκε επίθεση
- Ρωσία: Νέα έκκληση για τερματισμό των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο
- Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
- Καλύτερη δουλειά προτείνει στους συναδέλφους του στην ΕΕ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός
- Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
- Μπενίτεθ: « Η ποιότητα της Μπέτις έκανε τη διαφορά – Η τελική γεύση που μένει είναι ικανοποίηση»
