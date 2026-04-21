Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο

Ο αγωγός πετρελαίου Ντρούζμπα (Druzhba=Φιλία στα ρωσικά), που διοχετεύει πετρέλαιο προς την Ευρώπη είναι έτοιμος να επαναλειτουργήσει. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον οποίο οι εργασίες αποκατάστασή του ολοκληρώθηκαν.

Ο αγωγός Ντρούζμπα ήταν σημείο σύγκρουσης ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Οι δύο τελευταίες εξακολουθούν να εξαρτώνται ενεργειακά από τη Ρωσία και οι ηγέτες τους, Βίκτορ Όρμπαν (απερχόμενος πλέον) και Ρόμπερτ Φίτσο διατηρούν στενούς δεσμούς με τη Μόσχα.

Ο αγωγός υπέστη ζημιές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και οι Ουγγαρία και Σλοβακία είχαν κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερούσε την επιδιόρθωσή του. Απέδιδαν στην Ουκρανία εκβιασμό.

Στο πλαίσιο αυτό, το περασμένο Φεβρουάριο, ο Όρμπαν άσκησε βέτο στο δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ για την Ουκρανία. Βέτο το οποίο ήρε μόλις σήμερα και λίγες ημέρες μετά τη συντριπτική εκλογική του ήττα από τον Πέτερ Μαγιάρ.

Η δήλωση Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης ότι η Ουκρανία ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης στον τμήμα του αγωγού που υπέστη ζημιές από τη ρωσική επίθεση τον Ιανουάριο.

«Η Ουκρανία ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης στο τμήμα του αγωγού Ντρούζμπα, που υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Ο αγωγός μπορεί να επαναλειτουργήσει», πρόσθεσε.

Είπε επίσης ότι ελπίζει ότι η Βουδαπέστη ως απάντηση θα αποδεσμεύσει 90 δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή βοήθεια προς το Κίεβο.

Η Σλοβακία

Εξαιτίας της μη λειτουργίας του αγωγού, στα μέσα Φεβρουαρίου η κυβέρνηση της Σλοβακίας είχε κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τις προμήθειες πετρελαίου. Επίσης, είχε απειλήσει το Κίεβο με αντίποινα. Και έκοψε την παροχή ρεύματος στην Ουκρανία.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός, Ρόμπερτ Φίτσο, επικαλούμενος αναφορές από τις σλοβακικές υπηρεσίες πληροφοριών, υποστήριξε ότι οι εργασίες επισκευής είχαν από τότε ολοκληρωθεί. Και κατηγορούσε την ουκρανική κυβέρνηση ότι δεν ξαναρχίζει τις παραδόσεις για να «εκβιάσει» την Ουγγαρία. Αιτία, η άρνηση της Βουδαπέστης να ενταχθεί η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός απείλησε τότε να τερματίσει τη συνεργασία για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία. Η Ουκρανία αντιμετώπιζει διακοπές ηλεκτροδότησης που προκλήθηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές. Μπρατισλάβα και Κίεβο είχαν συμφωνία ενεργειακής συνεργασίας, που επέτρεπε στην Ουκρανία να διασφαλίζει ηλεκτρικό ρεύμα από τη Σλοβακία.

«Αν ο πρόεδρος Ζελένσκι πιστεύει ότι αυτές οι παραδόσεις δεν έχουν νόημα μπορούμε να αποφασίσουμε να αποσυρθούμε από αυτήν τη συμφωνία προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας», είχε πει ο Φίτσο.

Η υπόσχεση Όρμπαν

Ο Βίκτορ Όρμπαν, άφησε να εννοηθεί την Κυριακή ότι είναι έτοιμος να άρει το βέτο του για το δάνειο των 90 δισ. ευρώ από την ΕΕ προς την Ουκρανία πριν αποχωρήσει από το αξίωμά του. Ο όρος που έθετε ήταν το Κίεβο να αποκαταστήσει τη ροή πετρελαίου προς την Ουγγαρία.

«Μόλις αποκατασταθούν οι παραδόσεις πετρελαίου, δεν θα σταθούμε πλέον εμπόδιο στην έγκριση του δανείου», έγραψε ο Όρμπαν στο X το απόγευμα της Κυριακής.