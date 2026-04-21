Η Ρωσία «μαγειρεύει» τα οικονομικά της δεδομένα για να κρύψει την πραγματική της κατάσταση

Η σουηδική στρατιωτική υπηρεσία κρίνει ότι η Ρωσία «επεξεργάζεται» τα στοιχεία της για να κρύψει την πραγματική οικονομική της κατάσταση, διατηρώντας τους στρατηγικούς της στόχους κυρίως απέναντι στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των σουηδικών στρατιωτικών υπηρεσιών και ασφαλείας (Must), που δόθηκε αργά χθες, Δευτέρα, στη δημοσιότητα, η Μόσχα αποκρύπτει τις οικονομικές δυσκολίες προκειμένου «να φαίνεται πιο ανθεκτικό από αυτό που είναι στην πραγματικότητα».

Η Ρωσία «μαγειρεύει» τα οικονομικά της στοιχεία

Η Ρωσία αντιμετωπίζει σίγουρα «υψηλότερο πληθωρισμό και πιο μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα» από αυτό που δημοσιοποιεί επισήμως, σύμφωνα με τη Must.

«Παρά τις υψηλές τιμές πετρελαίου που παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό, οι οποίοι έχουν επιτρέψει στη Ρωσία να αυξήσει τα πετρελαϊκά της, θα χρειαζόταν η τιμή του πετρελαίου να ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι στη διάρκεια ολόκληρου του έτους για να αφαιρέσει το ρωσικό. δημοσιονομικό έλλειμμα», έγραψε επίσης σε ανακοίνωσή της.

«Η αδυναμία της οικονομίας δεν έχει συνέπειες στους στρατηγικούς στόχους» της χώρας, πρόσθεσε ωστόσο ο Τόμας Νίλσον, επικεφαλής της Must.

Σύμφωνα με τη σουηδική στρατιωτική υπηρεσία, η Ρωσία παραμένει αποφασισμένη να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να διεξάγει «υβριδικές» ενέργειες στις χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

«Πρόκειται για μια πολιτική και όχι οικονομική απόφαση», υπογράμμισε ο Τόμας Νίλσον, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

«Όσο οι οικονομικοί περιορισμοί και οι κυρώσεις έχουν μια επίδραση στο είδος των στρατιωτικών δυνατοτήτων που μπορεί η Ρωσία να κινηθεί και στην ταχύτητα με την οποία μπορεί να το κάνει», κατέληξε ο επικεφαλής της Must.