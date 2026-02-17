Ρωσία: Η οικονομία της έχει εισέλθει στη ζώνη θανάτου – Ανάλυση Economist

Καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του, η οικονομία που τον στηρίζει έχει μεταμορφωθεί με τρόπους που θα είναι δύσκολο – ίσως αδύνατο – να αντιστραφούν χωρίς μια άλλη κρίση. Οι Δυτικοί συνεχίζουν να περιμένουν την κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας. Αυτό δεν θα συμβεί. Αλλά ούτε και θα ανακάμψει, όπως εκτιμά η Αλεξάνδρα Προκοπένκο, ερευνήτρια στο Κέντρο Carnegie Russia Eurasia και συγγραφέας του υπό έκδοση βιβλίου «From Sovereigns to Servants: How the War Against Ukraine Reshaped Russia’s Elite» (από «Από κυρίαρχοι σε υπηρέτες: Πώς ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας αναδιαμόρφωσε την ελίτ της Ρωσίας»), σε άρθρο της στον Economist.

Τα έσοδα από τις εξαγωγές μειώνονται στη Ρωσία και η οικονομική αδυναμία σημαίνει ότι τα δημοσιονομικά κενά δεν μπορούν να καλυφθούν με πρόσθετα φορολογικά έσοδα

Σύμφωνα με την Προκοπένκο, η Ρωσία έχει εισέλθει σε αυτό που οι ορειβάτες αποκαλούν «ζώνη θανάτου»: το υψόμετρο πάνω από τα 8.000 μέτρα, στο οποίο το ανθρώπινο σώμα αδυνατεί να εγκλιματιστεί και αρχίζει να πεθαίνει κύτταρο προς κύτταρο. Η ρωσική οικονομία έχει κολλήσει σε αυτό που θα μπορούσε να περιγραφεί ως αρνητική ισορροπία: διατηρεί τη συνοχή της, ενώ καταστρέφει σταθερά τη μελλοντική της ικανότητα. Τα έσοδα από τις εξαγωγές μειώνονται και η οικονομική αδυναμία σημαίνει ότι τα δημοσιονομικά κενά δεν μπορούν να καλυφθούν με πρόσθετα φορολογικά έσοδα. Η οικονομία αυξήθηκε μόλις κατά 1% το 2025. Οι προβλέψεις για φέτος είναι χειρότερες.

Ρωσία: Τα δύο συστήματα της οικονομίας

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η ρωσική οικονομία έχει διαχωριστεί σε δύο ξεχωριστά μεταβολικά συστήματα, σύμφωνα με την Προκοπένκο:

-Το πρώτο περιλαμβάνει τις στρατιωτικές και τις συναφείς με τον στρατό βιομηχανίες: τα ζωτικά όργανα που λαμβάνουν προτεραιότητα στην παροχή αίματος. Αυτοί οι τομείς αναπτύσσονται, προσλαμβάνουν προσωπικό και επενδύουν. Έχουν προτεραιότητα στην πρόσβαση σε εργατικό δυναμικό, κεφάλαια και εισαγωγές.

-Το δεύτερο σύστημα περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα: ιδιωτικές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις, βιομηχανίες καταναλωτικών προϊόντων. Αυτές είναι οι περιφέρειες που έχουν μείνει στο περιθώριο. Ο συνολικός μεταποιητικός τομέας της Ρωσίας έχει αυξηθεί κατά 18,3% τα τελευταία τρία χρόνια. Ωστόσο, το σύνολο αυτής της αύξησης – και ακόμη περισσότερο – προέρχεται από τον στρατιωτικό τομέα.

Η μεταποίηση που συνδέεται με την άμυνα αυξήθηκε αρκετά από μόνη της, ώστε να δώσει ώθηση 20% στα συνολικά νούμερα, πράγμα που σημαίνει ότι η πολιτική βιομηχανία συρρικνώθηκε την ίδια περίοδο. Το πιο επικίνδυνο χαρακτηριστικό αυτής της νέας δομής είναι το καύσιμο που καταναλώνει. Η ρωσική οικονομία λειτουργεί πλέον με μεταφορές κονδυλίων του προϋπολογισμού σε αμυντικές επιχειρήσεις που δημιουργούν μισθούς και οικονομική δραστηριότητα. Λειτουργικά, αυτό μοιάζει με τα πετρελαϊκά κέρδη της δεκαετίας του 2000. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη διαφορά. Στην περίπτωση του πετρελαϊκού τομέα, τα κέρδη προήλθαν από έξω από το σύστημα: οι ξένοι πλήρωσαν για ένα εμπορεύσιμο περιουσιακό στοιχείο και τα χρήματα κυκλοφόρησαν στην οικονομία με πραγματικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση των αμυντικών επιχειρήσεων πρόκειται για εσωτερική αναδιανομή προς περιουσιακά στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για καταστροφή. Ο οργανισμός μεταβολίζει τον ίδιο του τον μυϊκό ιστό για να παράγει ενέργεια.

Διεύρυνση δημοσιονομικού ελλείμματος

Δεν πρόκειται για μια κυκλική ύφεση που μπορεί να διορθωθεί με νομισματική ή δημοσιονομική πολιτική. Η ύφεση είναι σαν την κόπωση: ξεκουράζεσαι και αναρρώνεις. Η κατάσταση της Ρωσίας είναι σαν το υψομετρικό άλμα: όσο περισσότερο μένεις, τόσο χειροτερεύει, ανεξάρτητα από την ανάπαυση. Ας εξετάσουμε την αριθμητική της πτώσης για το Κρεμλίνο. Ο αμυντικός τομέας της Ρωσίας αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 8% του ΑΕΠ. Η αποστράτευση χωρίς να πέσει σε κρίση θα απαιτούσε την ταυτόχρονη εκπλήρωση πέντε προϋποθέσεων: αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας που να ικανοποιούν τις αντιλήψεις του Κρεμλίνου για τις απειλές (οι οποίες με τη σειρά τους θα καθορίσουν το βαθμό στον οποίο θα ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες) μαζική αποστράτευση με αποτελεσματικά προγράμματα επανεκπαίδευσης· τουλάχιστον μερική άρση των κυρώσεων για την πρόσβαση σε τεχνολογία· μια επανάσταση στις προμήθειες άμυνας που θα δίνει προτεραιότητα στην αποτελεσματικότητα έναντι της απορρόφησης του προϋπολογισμού· και ένα υγιές οικοσύστημα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ικανών να απορροφήσουν τους ανακατανεμηθέντες πόρους και να ενισχύσουν την καινοτομία. Η πιθανότητα να συγκλίνουν και οι πέντε προϋποθέσεις είναι σχεδόν μηδενική. Εν τω μεταξύ, το δημοσιονομικό οξυγόνο αραιώνει. Το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει διευρυνθεί ραγδαία σε 5,6 τρισεκατομμύρια ρούβλια (73 δισεκατομμύρια δολάρια), ή 2,6% του ΑΕΠ, για το 2025 — το μεγαλύτερο από την πανδημία. Οι πληρωμές τόκων για το δημόσιο χρέος φέτος θα υπερβούν τις δαπάνες για την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη μαζί.

Πίεση από το «φθηνό» πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνουν την πίεση. Με το αργό πετρέλαιο Urals, το κύριο είδος πετρελαίου της Ρωσίας, να διαπραγματεύεται πλέον με έκπτωση 25-30% σε σχέση με το Brent, τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές κατευθύνονται προς το χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2020. Τα έσοδα από τον προϋπολογισμό του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά το ήμισυ τον Ιανουάριο, σε ετήσια βάση, σε λίγο κάτω από 400 δισεκατομμύρια ρούβλια. Ωστόσο, η πτώση των τιμών της ενέργειας δεν αφορά κυρίως τη Ρωσία. Αντικατοπτρίζει την αποπληθωριστική επιβράδυνση της Κίνας, τη στασιμότητα της Ευρώπης και τους εμπορικούς πολέμους της Αμερικής. Η αραιή ατμόσφαιρα σε μεγάλο υψόμετρο είναι μια παγκόσμια κατάσταση. Η Ρωσία υποφέρει δυσανάλογα, αλλά το ίδιο ισχύει και για άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο δημιουργεί μια διεστραμμένη δομή κινήτρων. Η τυπική οικονομική θεωρία υποδηλώνει ότι η επιδείνωση των συνθηκών θα πρέπει να ωθήσει το Κρεμλίνο προς διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ένας ορθολογικός παράγοντας που αντιμετωπίζει αυξανόμενα κόστη αναζητά μια διέξοδο. Ωστόσο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν παρακολουθεί μόνο το δικό του μετρητή οξυγόνου. Παρακολουθεί και τους άλλους ορειβάτες.

Αυτό που βλέπει ο κ. Πούτιν είναι το εξής, σύμφωνα με τον Προκοπένκο: η Ευρώπη να αγωνίζεται με τη δική της διαρθρωτική κρίση, πολιτικά κατακερματισμένη και ανίκανη να συμφωνήσει σε στρατηγικά ζητήματα — συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας· η Ουκρανία εξαντλημένη και εξαρτημένη από τη δυτική υποστήριξη που αμφιταλαντεύεται με κάθε εκλογικό κύκλο· μια παγκόσμια οικονομία στην οποία πολλοί έχουν μείνει χωρίς ανάσα, αναμένοντας μια κρίση που θα προκληθεί από το υψηλό χρέος και τη μετατροπή του εμπορίου σε όπλο.

Αν οι ανταγωνιστές σας επίσης εξασθενίζουν — και αν πιστεύετε ότι μπορείτε να αντέξετε τον πόνο περισσότερο από αυτούς — ο υπολογισμός αντιστρέφεται. Η οικονομική πίεση που θα έπρεπε να οδηγήσει σε συμβιβασμό ενισχύει αντίθετα τη λογική της επιμονής. Υπάρχει όμως και ένα βαθύτερο επίπεδο. Σε όλες τις ρωσικές ελίτ, όχι μόνο στο Κρεμλίνο, υπάρχει η σχεδόν καθολική πεποίθηση ότι, ανεξάρτητα από το πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο τελικός στόχος της Δύσης είναι η μόνιμη στρατηγική συγκράτηση της Ρωσίας, όχι μόνο ως τιμωρία για την Ουκρανία, αλλά και για να περιορίσει για πάντα το αναπτυξιακό δυναμικό της Ρωσίας. Αυτή η πεποίθηση έχει γίνει δύσκολο να καταρριφθεί. Οι δυτικοί πολιτικοί συζητούν ανοιχτά σχέδια για τον περιορισμό της Ρωσίας. Τέσσερα χρόνια αντιπαράθεσης έχουν δημιουργήσει εξάρτηση από την πορεία που έχουν ακολουθήσει και οι δύο πλευρές. Αν και οι δύο πλευρές αναμένουν μόνιμη αντιπαράθεση, ενεργούν αναλόγως, και η αντιπαράθεση γίνεται το μόνο σταθερό αποτέλεσμα. Η προτίμηση που έχει εκδηλώσει η Ρωσία – να συνεχίσει τον πόλεμο παρά το αυξανόμενο κόστος – είναι λογική υπό αυτές τις προσδοκίες. Είναι λογικό να συνεχίσει να πολεμά και να ελπίζει ότι κάτι θα αλλάξει: ότι η δυτική συμμαχία θα διαλυθεί, ότι η Ουκρανία θα εξαντληθεί, ότι οι προτεραιότητες του Ντόναλντ Τραμπ θα αλλάξουν.

Η Ρωσία μπορεί πιθανώς να συνεχίσει να διεξάγει πόλεμο στο άμεσο μέλλον. Αλλά κανένας ορειβάτης δεν μπορεί να επιβιώσει επ’ αόριστον στη ζώνη θανάτου — και δεν επιβιώνουν όλοι οι ορειβάτες που επιχειρούν την κατάβαση. Για το Κρεμλίνο, η αποφυγή της οικονομικής υποβάθμισης απαιτεί, τουλάχιστον, τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό από μόνο του δεν εγγυάται την ανάκαμψη. Αλλά κάθε επιπλέον έτος σε αυτό το υψόμετρο αυξάνει τον συστημικό κίνδυνο: της δημοσιονομικής κρίσης, της κατάρρευσης των θεσμών, της ζημίας τόσο σοβαρής που καμία μεταπολεμική πολιτική δεν μπορεί να την αποκαταστήσει. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουν οι δυτικοί πολιτικοί είναι τι είδους Ρωσία θα αναδυθεί όταν τελικά αρχίσει η κατάβαση — και αν υπάρχει κάποιος που έχει σχέδιο για το τι θα ακολουθήσει.

Πηγή: ΟΤ