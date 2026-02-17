newspaper
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρωσία: Η οικονομία της έχει εισέλθει στη ζώνη θανάτου – Ανάλυση Economist
Διεθνής Οικονομία 17 Φεβρουαρίου 2026, 23:44

Ρωσία: Η οικονομία της έχει εισέλθει στη ζώνη θανάτου – Ανάλυση Economist

Η Αλεξάνδρα Προκοπένκο αναρωτιέται πόσο ακόμα η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει να «μεταβολίζει τον ίδιο της τον μυϊκό ιστό»

Δημήτρης Σταμούλης
ΕπιμέλειαΔημήτρης Σταμούλης
A
A
Vita.gr
Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Spotlight

Καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο του, η οικονομία που τον στηρίζει έχει μεταμορφωθεί με τρόπους που θα είναι δύσκολο – ίσως αδύνατο – να αντιστραφούν χωρίς μια άλλη κρίση. Οι Δυτικοί συνεχίζουν να περιμένουν την κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας. Αυτό δεν θα συμβεί. Αλλά ούτε και θα ανακάμψει, όπως εκτιμά η Αλεξάνδρα Προκοπένκο, ερευνήτρια στο Κέντρο Carnegie Russia Eurasia και συγγραφέας του υπό έκδοση βιβλίου «From Sovereigns to Servants: How the War Against Ukraine Reshaped Russia’s Elite» (από «Από κυρίαρχοι σε υπηρέτες: Πώς ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας αναδιαμόρφωσε την ελίτ της Ρωσίας»), σε άρθρο της στον Economist.

Τα έσοδα από τις εξαγωγές μειώνονται στη Ρωσία και η οικονομική αδυναμία σημαίνει ότι τα δημοσιονομικά κενά δεν μπορούν να καλυφθούν με πρόσθετα φορολογικά έσοδα

Σύμφωνα με την Προκοπένκο, η Ρωσία έχει εισέλθει σε αυτό που οι ορειβάτες αποκαλούν «ζώνη θανάτου»: το υψόμετρο πάνω από τα 8.000 μέτρα, στο οποίο το ανθρώπινο σώμα αδυνατεί να εγκλιματιστεί και αρχίζει να πεθαίνει κύτταρο προς κύτταρο. Η ρωσική οικονομία έχει κολλήσει σε αυτό που θα μπορούσε να περιγραφεί ως αρνητική ισορροπία: διατηρεί τη συνοχή της, ενώ καταστρέφει σταθερά τη μελλοντική της ικανότητα. Τα έσοδα από τις εξαγωγές μειώνονται και η οικονομική αδυναμία σημαίνει ότι τα δημοσιονομικά κενά δεν μπορούν να καλυφθούν με πρόσθετα φορολογικά έσοδα. Η οικονομία αυξήθηκε μόλις κατά 1% το 2025. Οι προβλέψεις για φέτος είναι χειρότερες.

Ρωσία: Τα δύο συστήματα της οικονομίας

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η ρωσική οικονομία έχει διαχωριστεί σε δύο ξεχωριστά μεταβολικά συστήματα, σύμφωνα με την Προκοπένκο:

-Το πρώτο περιλαμβάνει τις στρατιωτικές και τις συναφείς με τον στρατό βιομηχανίες: τα ζωτικά όργανα που λαμβάνουν προτεραιότητα στην παροχή αίματος. Αυτοί οι τομείς αναπτύσσονται, προσλαμβάνουν προσωπικό και επενδύουν. Έχουν προτεραιότητα στην πρόσβαση σε εργατικό δυναμικό, κεφάλαια και εισαγωγές.

-Το δεύτερο σύστημα περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα: ιδιωτικές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις, βιομηχανίες καταναλωτικών προϊόντων. Αυτές είναι οι περιφέρειες που έχουν μείνει στο περιθώριο. Ο συνολικός μεταποιητικός τομέας της Ρωσίας έχει αυξηθεί κατά 18,3% τα τελευταία τρία χρόνια. Ωστόσο, το σύνολο αυτής της αύξησης – και ακόμη περισσότερο – προέρχεται από τον στρατιωτικό τομέα.

Η μεταποίηση που συνδέεται με την άμυνα αυξήθηκε αρκετά από μόνη της, ώστε να δώσει ώθηση 20% στα συνολικά νούμερα, πράγμα που σημαίνει ότι η πολιτική βιομηχανία συρρικνώθηκε την ίδια περίοδο. Το πιο επικίνδυνο χαρακτηριστικό αυτής της νέας δομής είναι το καύσιμο που καταναλώνει. Η ρωσική οικονομία λειτουργεί πλέον με μεταφορές κονδυλίων του προϋπολογισμού σε αμυντικές επιχειρήσεις που δημιουργούν μισθούς και οικονομική δραστηριότητα. Λειτουργικά, αυτό μοιάζει με τα πετρελαϊκά κέρδη της δεκαετίας του 2000. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη διαφορά. Στην περίπτωση του πετρελαϊκού τομέα, τα κέρδη προήλθαν από έξω από το σύστημα: οι ξένοι πλήρωσαν για ένα εμπορεύσιμο περιουσιακό στοιχείο και τα χρήματα κυκλοφόρησαν στην οικονομία με πραγματικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση των αμυντικών επιχειρήσεων πρόκειται για εσωτερική αναδιανομή προς περιουσιακά στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για καταστροφή. Ο οργανισμός μεταβολίζει τον ίδιο του τον μυϊκό ιστό για να παράγει ενέργεια.

Διεύρυνση δημοσιονομικού ελλείμματος

Δεν πρόκειται για μια κυκλική ύφεση που μπορεί να διορθωθεί με νομισματική ή δημοσιονομική πολιτική. Η ύφεση είναι σαν την κόπωση: ξεκουράζεσαι και αναρρώνεις. Η κατάσταση της Ρωσίας είναι σαν το υψομετρικό άλμα: όσο περισσότερο μένεις, τόσο χειροτερεύει, ανεξάρτητα από την ανάπαυση. Ας εξετάσουμε την αριθμητική της πτώσης για το Κρεμλίνο. Ο αμυντικός τομέας της Ρωσίας αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 8% του ΑΕΠ. Η αποστράτευση χωρίς να πέσει σε κρίση θα απαιτούσε την ταυτόχρονη εκπλήρωση πέντε προϋποθέσεων: αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας που να ικανοποιούν τις αντιλήψεις του Κρεμλίνου για τις απειλές (οι οποίες με τη σειρά τους θα καθορίσουν το βαθμό στον οποίο θα ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες) μαζική αποστράτευση με αποτελεσματικά προγράμματα επανεκπαίδευσης· τουλάχιστον μερική άρση των κυρώσεων για την πρόσβαση σε τεχνολογία· μια επανάσταση στις προμήθειες άμυνας που θα δίνει προτεραιότητα στην αποτελεσματικότητα έναντι της απορρόφησης του προϋπολογισμού· και ένα υγιές οικοσύστημα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ικανών να απορροφήσουν τους ανακατανεμηθέντες πόρους και να ενισχύσουν την καινοτομία. Η πιθανότητα να συγκλίνουν και οι πέντε προϋποθέσεις είναι σχεδόν μηδενική. Εν τω μεταξύ, το δημοσιονομικό οξυγόνο αραιώνει. Το δημοσιονομικό έλλειμμα έχει διευρυνθεί ραγδαία σε 5,6 τρισεκατομμύρια ρούβλια (73 δισεκατομμύρια δολάρια), ή 2,6% του ΑΕΠ, για το 2025 — το μεγαλύτερο από την πανδημία. Οι πληρωμές τόκων για το δημόσιο χρέος φέτος θα υπερβούν τις δαπάνες για την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη μαζί.

Πίεση από το «φθηνό» πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνουν την πίεση. Με το αργό πετρέλαιο Urals, το κύριο είδος πετρελαίου της Ρωσίας, να διαπραγματεύεται πλέον με έκπτωση 25-30% σε σχέση με το Brent, τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές κατευθύνονται προς το χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2020. Τα έσοδα από τον προϋπολογισμό του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά το ήμισυ τον Ιανουάριο, σε ετήσια βάση, σε λίγο κάτω από 400 δισεκατομμύρια ρούβλια. Ωστόσο, η πτώση των τιμών της ενέργειας δεν αφορά κυρίως τη Ρωσία. Αντικατοπτρίζει την αποπληθωριστική επιβράδυνση της Κίνας, τη στασιμότητα της Ευρώπης και τους εμπορικούς πολέμους της Αμερικής. Η αραιή ατμόσφαιρα σε μεγάλο υψόμετρο είναι μια παγκόσμια κατάσταση. Η Ρωσία υποφέρει δυσανάλογα, αλλά το ίδιο ισχύει και για άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες. Αυτό το παγκόσμιο πλαίσιο δημιουργεί μια διεστραμμένη δομή κινήτρων. Η τυπική οικονομική θεωρία υποδηλώνει ότι η επιδείνωση των συνθηκών θα πρέπει να ωθήσει το Κρεμλίνο προς διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ένας ορθολογικός παράγοντας που αντιμετωπίζει αυξανόμενα κόστη αναζητά μια διέξοδο. Ωστόσο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν παρακολουθεί μόνο το δικό του μετρητή οξυγόνου. Παρακολουθεί και τους άλλους ορειβάτες.

Αυτό που βλέπει ο κ. Πούτιν είναι το εξής, σύμφωνα με τον Προκοπένκο: η Ευρώπη να αγωνίζεται με τη δική της διαρθρωτική κρίση, πολιτικά κατακερματισμένη και ανίκανη να συμφωνήσει σε στρατηγικά ζητήματα — συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας· η Ουκρανία εξαντλημένη και εξαρτημένη από τη δυτική υποστήριξη που αμφιταλαντεύεται με κάθε εκλογικό κύκλο· μια παγκόσμια οικονομία στην οποία πολλοί έχουν μείνει χωρίς ανάσα, αναμένοντας μια κρίση που θα προκληθεί από το υψηλό χρέος και τη μετατροπή του εμπορίου σε όπλο.

Αν οι ανταγωνιστές σας επίσης εξασθενίζουν — και αν πιστεύετε ότι μπορείτε να αντέξετε τον πόνο περισσότερο από αυτούς — ο υπολογισμός αντιστρέφεται. Η οικονομική πίεση που θα έπρεπε να οδηγήσει σε συμβιβασμό ενισχύει αντίθετα τη λογική της επιμονής. Υπάρχει όμως και ένα βαθύτερο επίπεδο. Σε όλες τις ρωσικές ελίτ, όχι μόνο στο Κρεμλίνο, υπάρχει η σχεδόν καθολική πεποίθηση ότι, ανεξάρτητα από το πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο τελικός στόχος της Δύσης είναι η μόνιμη στρατηγική συγκράτηση της Ρωσίας, όχι μόνο ως τιμωρία για την Ουκρανία, αλλά και για να περιορίσει για πάντα το αναπτυξιακό δυναμικό της Ρωσίας. Αυτή η πεποίθηση έχει γίνει δύσκολο να καταρριφθεί. Οι δυτικοί πολιτικοί συζητούν ανοιχτά σχέδια για τον περιορισμό της Ρωσίας. Τέσσερα χρόνια αντιπαράθεσης έχουν δημιουργήσει εξάρτηση από την πορεία που έχουν ακολουθήσει και οι δύο πλευρές. Αν και οι δύο πλευρές αναμένουν μόνιμη αντιπαράθεση, ενεργούν αναλόγως, και η αντιπαράθεση γίνεται το μόνο σταθερό αποτέλεσμα. Η προτίμηση που έχει εκδηλώσει η Ρωσία – να συνεχίσει τον πόλεμο παρά το αυξανόμενο κόστος – είναι λογική υπό αυτές τις προσδοκίες. Είναι λογικό να συνεχίσει να πολεμά και να ελπίζει ότι κάτι θα αλλάξει: ότι η δυτική συμμαχία θα διαλυθεί, ότι η Ουκρανία θα εξαντληθεί, ότι οι προτεραιότητες του Ντόναλντ Τραμπ θα αλλάξουν.

Η Ρωσία μπορεί πιθανώς να συνεχίσει να διεξάγει πόλεμο στο άμεσο μέλλον. Αλλά κανένας ορειβάτης δεν μπορεί να επιβιώσει επ’ αόριστον στη ζώνη θανάτου — και δεν επιβιώνουν όλοι οι ορειβάτες που επιχειρούν την κατάβαση. Για το Κρεμλίνο, η αποφυγή της οικονομικής υποβάθμισης απαιτεί, τουλάχιστον, τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό από μόνο του δεν εγγυάται την ανάκαμψη. Αλλά κάθε επιπλέον έτος σε αυτό το υψόμετρο αυξάνει τον συστημικό κίνδυνο: της δημοσιονομικής κρίσης, της κατάρρευσης των θεσμών, της ζημίας τόσο σοβαρής που καμία μεταπολεμική πολιτική δεν μπορεί να την αποκαταστήσει. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουν οι δυτικοί πολιτικοί είναι τι είδους Ρωσία θα αναδυθεί όταν τελικά αρχίσει η κατάβαση — και αν υπάρχει κάποιος που έχει σχέδιο για το τι θα ακολουθήσει.

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Αγορές: Πώς οι επενδυτές μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν το απρόβλεπτο

Vita.gr
Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

inWellness
inTown
Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;
Φόροι στους υπερπλούσιους 17.02.26

Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;

Για να επικρατήσει η δημοκρατία έναντι του «Καισαρισμού», πρέπει να φορολογήσουμε τον ακραίο πλούτο – και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, προειδοποιούν διεθνείς οικονομολόγοι

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια
Διεθνής Οικονομία 14.02.26

Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Από τα luxury δώρα στα ραντεβού στο σπίτι – Όταν ο ρομαντισμός συναντά την ακρίβεια

Οι δαπάνες για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου δέχονται πίεση από την άνοδο των τιμών, επηρεάζοντας τα σχέδια των καταναλωτών.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕΕ: Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα
Ταλαιπωρία επιβατών 14.02.26

Η ταξιδιωτική βιομηχανία φοβάται πλήγμα στην καλοκαιρινή σεζόν από τους νέους βιομετρικούς ελέγχους στα σύνορα της ΕΕ

Η ΕΕ προτρέπει τις αρχές να σταματήσουν τους ελέγχους EES εάν χρειαστεί, για να αποφευχθούν καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και συνοριακές διελεύσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες
Ελλάδα 18.02.26

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες

Σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αστάθεια Παρασκευή και Σάββατο, ψυχρότερη μέρα η Κυριακή, σχετικά ήπιος καιρός τα Κούλουμα με λίγες τοπικές βροχές, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Σύνταξη
Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας
Επαγρύπνηση 18.02.26

Σε αυξημένη επιφυλακή τα ελληνικά πλοία που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ – Το σήμα από το υπουργείο Ναυτιλίας

Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται τα ελληνικά πλοία καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας. Προέχει η ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών.

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)
Champions League 18.02.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1: Άλμα πρόκρισης της «βασίλισσας» με γκολάρα Βινίσιους (vids)

Ο Βινίσιους «καθάρισε» για την ισπανική ομάδα στο επεισοδιακό παιχνίδι της Λισαβώνας, με τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει εντυπωσιακό γκολ. Ο σκόρερ κατηγόρησε τον Πρεστιάνι της Μπενφίκα για ρατσιστική επίθεση

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα – Ρεάλ: Ο Βινίσιους σκόραρε και μετά κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση (vid)

Δεκάλεπτη διακοπή μετά την γκολάρα του Βινίσιους στο παιχνίδι της Μπενφίκα με τη Ρεάλ, όπου ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού και επικράτησε χαμός.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία
Damnatio memoriae 17.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ, ετών 10: Στο σφυρί τα παιδικά χρόνια της Λίλιμπετ – Το σκάνδαλο, η γκουβερνάντα, η τιμωρία

Μια μοναδική, χειρόγραφη επιστολή της 10χρονης τότε Πριγκίπισσας Ελισάβετ, γεμάτη με τρυφερά σκίτσα και προσωπικές παρατηρήσεις, έρχεται στο φως της δημοσιότητας και ετοιμάζεται να δημοπρατηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία
Ελλάδα 17.02.26

Κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε Χαλκιδική και Ζάκυνθο – Έλληνες αστυνομικοί και στη Σερβία

Με απόφαση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Σέρβου υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων Ίβιτσα Ντάσιτς, Σέρβοι αστυνομικοί θα βρίσκονται στην Ελλάδα τους θερινούς μήνες και θα περιπολούν μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους και αντίστοιχα Έλληνες αστυνομικοί θα βρίσκονται στη Σερβία

Σύνταξη
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
2010 17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρετανία: Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη χώρα
Κόσμος 17.02.26

Η αστυνομία θα ερευνήσει τις πτήσεις με τις οποίες ο Έπσταϊν έστελνε γυναίκες στη Βρετανία

Οι αρχές δέχονταν πιέσεις τις τελευταίες ημέρες να ερευνήσουν την εμπλοκή του πρώην πρίγκιπα Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ σε αυτές τις πτήσεις με τις οποίες ο Επστάϊν έστελνε γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας – Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους
Κατολισθήσεις 17.02.26

Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Μαζαράκι Ηλείας - Κάτοικοι κουβαλούν στις πλάτες τα παιδιά τους

Στο έλεος των κατολισθήσεων το χωριό της Ηλείας. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους μέσα από χωράφια. Εικόνες από drone φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Σύνταξη
Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Αστρολογία & Ιστορία 17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Debate 17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
Επικαιρότητα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΑ: Το «πλήθος παραβάσεων» και πού στρέφονται οι έρευνες
Ο «καπνός» και η «φωτιά» 17.02.26

Το «πλήθος παραβάσεων» στον ΟΠΕΚΑ και πού στρέφονται οι έρευνες - Το «κόλπο» με το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων

Το ελεγχόμενο πρόσωπο υπηρετούσε στον ΟΠΕΚΑ ως προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων και του Τμήματος Χορήγησης Παροχών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων της Διεύθυνσης Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Champions League 17.02.26

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 17.02.26

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

