Πέντε ημέρες πριν από τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και χωρίς να έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στο νέο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη, επικεφαλής ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών χαμηλώνουν τον πήχη των προσδοκιών για τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας που θα οδηγήσει στον τερματισμό του αιματηρού πολέμου μέσα στο 2026, κόντρα στα μηνύματα που εκπέμπουν οι ΗΠΑ.

Τα «σημάδια» της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία – Τι λένε ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες

Οι επικεφαλής πέντε ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο. Τέσσερις από αυτούς δήλωσαν ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να πιέσει για την άρση των κυρώσεων και τη σύναψη επιχειρηματικών συμφωνιών.

Αγεφύρωτο «χάσμα»

Η απόσταση που χωρίζει την Ευρώπη από τις ΗΠΑ έχει διαφανεί εδώ και πολύ καιρό. Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον -αν και είναι «δεμένες στο ίδιο άρμα»- δεν μπορούν να βρουν κοινό βηματισμό στο μείζον θέμα τις επίλυσης του ουκρανικού με τη δεύτερη θητεία Τραμπ στο τιμόνι της υπερδύναμης να έχει αλλάξει ξεκάθαρα τις ισορροπίες.

Οι συνομιλίες -η τελευταία σειρά των οποίων πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στη Γενεύη- είναι «θέατρο διαπραγματεύσεων», δήλωσε ένας επικεφαλής των ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων.

Οι δηλώσεις αυτές υποδηλώνουν μια εντυπωσιακή διαφορά στη σκέψη μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών και του Λευκού Οίκου, ο οποίος, σύμφωνα με την Ουκρανία, θέλει να επιτύχει μια ειρηνευτική συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Κογκρέσου των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

«Η Ρωσία δεν επιδιώκει ειρηνευτική συμφωνία. Επιδιώκει τους στρατηγικούς της στόχους, οι οποίοι δεν έχουν αλλάξει», δήλωσε ένας από τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών. Αυτοί περιλαμβάνουν την απομάκρυνση του Ουκρανού ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τη μετατροπή της Ουκρανίας σε «ουδέτερο» buffer zone προς τη Δύση.

«Η Ρωσία δεν επιθυμεί ούτε χρειάζεται μια γρήγορη ειρήνη»

Το κύριο ζήτημα, σύμφωνα με έναν δεύτερο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, είναι ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί ούτε χρειάζεται μια γρήγορη ειρήνη και η οικονομία της «δεν βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης».

Αν και οι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών δεν αποκάλυψαν πώς απέκτησαν τις πληροφορίες τους, οι υπηρεσίες τους χρησιμοποιούν όλες τις διαθέσιμες πηγές.

Το Reuters απευθύνθηκε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αλλά δεν έλαβε άμεσα απάντηση ενώ το ρεπορτάζ σημειώνει πως ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για ειρήνη, αλλά με τους δικούς του όρους και πως ρώσοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν επανειλημμένα λάβει λανθασμένες αποφάσεις σχετικά με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι

Με το Κίεβο και τη Μόσχα να μην κρύβουν ότι υπάρχει μεγάλες διαφορές στις θέσεις τους , μετά το πέρας των συνομιλιών στη Γενεύη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε μια χαραμάδα ελπίδας δηλώνοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είναι πλέον έτοιμες να παρακολουθήσουν έναν μηχανισμό κατάπαυσης πυρός, εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης οι Ηνωμένες Πολιτείες και ενδεχομένως ορισμένοι Ευρωπαίοι βρίσκονται σε συζητήσεις για ένα νέο έγγραφο-συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αρχιτεκτονική ασφαλείας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτιμά πως οι ΗΠΑ θα έχουν ηγετικό ρόλο στον έλεγχο της εκεχειρίας χωρίς να παραγνωρίζει την ανάγκη για ενεργή εμπλοκή Ευρωπαίων εκπροσώπων.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την πρώτη ημέρα των συνομιλιών ως «δύσκολη», κατηγορώντας τη Ρωσία ότι παρατείνει μια διαδικασία που, κατά την άποψή του, θα μπορούσε ήδη να βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Οι συνομιλίες ήταν «δύσκολες, αλλά επαγγελματικές και θα υπάρξει επόμενη συνάντηση στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο Ρώσος Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.